1000 euros à Investir ? Voici 3 Actions à Acheter à long terme

Si vous êtes un investisseur prudent, un grand nombre de titres à bas prix sont dignes d’intérêt en ce moment, notamment parce que le marché a beaucoup chuté au cours des 12 derniers mois.

Toutefois, compte tenu des risques auxquels l’économie est confrontée, quelles sont les actions à acheter dès maintenant pour réaliser des profits intéressants ?

Top 3 des Actions à Acheter Cette Semaine

Action Tesla (TSLA) avec un objectif à +80% Action Novacyt (ALNOV) avec un objectif à +200% Acheter Action Goldman Sachs (GS) pour des dividendes à long terme

Acheter des actions dans ce contexte défavorable peut être une tâche difficile pour n’importe qui, c’est pour cette raison que nous sommes là pour vous assister dans la recherche des meilleures actions du moment.

1 – Action Tesla (TSLA) avec un objectif à +80%

Indice : Nasdaq

Capitalisation boursière :872,30 milliards USD

Cours actuel : 278,29 USD

À ce jour, Tesla immatricule toujours davantage de voitures tout électriques que tout autre constructeur, avec plus de 564 000 véhicules immatriculés au premier semestre 2022. En plus de son avance en termes de parts de marché, Tesla prévoit que son investissement dans ses Gigafactories permettra de réduire considérablement ses coûts en matière de batteries. Les batteries constituant un élément très important du coût et de l’autonomie d’une voiture électrique, cet investissement devrait permettre à Tesla de bénéficier d’un avantage en termes de coûts par rapport aux autres constructeurs.

Bien que le niveau de valorisation soit relativement élevé pour tesla, il faut se dire que cette entreprise est innovante et qu’elle pourra prendre l’avantage sur les autres à court terme.

Par conséquent, acheter des actions Tesla sera a priori un bon choix, le problème est de savoir quand et combien de temps vous avez l’intention de les conserver.

2 – Action Novacyt (ALNOV) avec un objectif à +200%

Indice : EURONEXT PARIS

Capitalisation boursière :74 Millions EUR

Cours actuel : 1.0500 EUR

Novacyt S.A. a annoncé qu’elle présenterait ses résultats du premier semestre 2022 le 29 septembre 2022. Malgré un résultat net négatif, la société a un excellent bilan et n’a aucune dette.

Les résultats de la société seront publiés dans 3 jours, et nous croyons fermement qu’ils seront conformes aux attentes. Par conséquent, acheter des actions Novactys en anticipation des bons résultats serait le bon plan ici.

3 – Acheter Action Goldman Sachs (GS) pour des dividendes à long terme

Indice : SP&500

Capitalisation boursière :100,69 milliards USD

Cours actuel :294,98 USD

Goldman Sachs compte plus de 100 ans d’existence et demeure l’une des plus grandes sociétés de services financiers au monde. Elle est surtout connue en tant que banque d’investissement, car elle est l’une des plus importantes aux États-Unis. En 2021, elle a exécuté plus de transactions (si l’on mesure la valeur globale) que toute autre entreprise du pays. Cette année, elle se classe deuxième en termes de revenus de banque d’investissement, derrière JPMorgan Chase. Les deux entreprises se sont toujours classées en tête ou presque, selon la plupart des critères, au fil des ans.

Acheter des actions de Goldman sachs maintenant serait une excellente opportunité si les banques et le secteur financier en général profitent de la politique de la FED. Le cours est à un niveau de support solide, et un rebond reste très probable.