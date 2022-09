1INCH est-il maintenant plus populaire que Shiba Inu parmi les utilisateurs d’Ethereum ?

Le classement des tokens les plus populaires dans le top 100 des adresses Ethereum montre une explosion de la demande de tokens 1INCH. Maintenant, le coin dépasse Shiba Inu et même l’USDT de Tether.

Le 6 septembre, 1inch Network a annoncé un airdrop d’un total de 300 000 tokens Optimism pour ses utilisateurs afin de booster leurs activités sur le réseau Optimism.

Résultat, le 11 septembre, le token 1Inch a grimpé en flèche dans le classement des crypto monnaies les plus populaires parmi les 100 premières adresses Ethereum. Ce faisant, il a dépassé non seulement le plus grand stablecoin par capitalisation boursière, USDT, mais également le deuxième plus grand memecoin, Shiba Inu.

1INCH est le 3e token le plus détenu dans le top 100 des adresses Ethereum

Le nombre moyen de tokens 1INCH détenus par portefeuille était d’environ 15 877, ce qui vaut actuellement environ 6,6 millions de dollars. Le montant de l’USDT était en moyenne d’un peu plus de 6 millions de dollars, tandis que SHIBA avait une valeur moyenne d’environ 1,5 million de dollars.

Cependant, 1INCH a non seulement dépassé USDT et Shiba Inu, mais aussi Lido Staked ETH (stETH), Locus Chain (LOCUS), Wrapped Bitcoin (WBTC), BitDAO (BIT) et Dai (DAI). Cependant, Ether reste le numéro un incontesté de toute la blockchain Ethereum dans ce classement, suivi de près par l’USDC de Circle à la deuxième place.

La valeur totale de 1INCH dans cette statistique est d’environ 668 millions de dollars américains, ce qui correspond à une part globale de 17,92%. L’USDT et la SHIB, quant à elles, totalisent respectivement 605 millions de dollars et 155 millions de dollars.

1INCH: le Volume de transactions

Le protocole d’ordre à cours limité 1INCH est l’un des échanges décentralisés (DEX) avec le plus grand volume de transactions. Après avoir échangé environ 972 millions de dollars en janvier, le protocole a culminé à 1 milliard de dollars en juin. Cependant, en août, le volume des transactions est redescendu à 672 millions de dollars, en dessous de celui des DEX concurrents tels que DODO, SushiSwap, Curve Finance, Synthetix, Ox Native, Uniswap et Balancer.

Cours 1INCH: en chute libre de 70% en 2022

Le 3 janvier 2022, 1INCH a culminé à 2,65 $ et est finalement tombé à un creux de 0,52 $ le 18 juin. Le token a ouvert l’année le 1er janvier 2022 au prix de 2,40 $ et se négociait à 0,65 $ au moment de la rédaction.

Le token est à proximité d’un support important, qui pourrait inverser la situation et annoncer la fin de la tendance baissière.

Pour entamer une nouvelle tendance haussière qui risque d’envoyer le 1INCH vers de nouveaux sommets.

Sur l’année 2022, 1INCH a perdu au total 70% de sa capitalisation boursière.