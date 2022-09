L’hiver crypto a été long, froid et sombre cette année, avec une chute de plus de 70 % de la majorité des jetons depuis leurs sommets de novembre. Dans ces conditions, identifier des crypto monnaies à acheter peut sembler être une mission impossible.

Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes ici pour proposer 3 crypto monnaies à acheter pour cette semaine avec un énorme potentiel.

Top 3 Crypto à Acheter cette Semaine

1 – Apecoin (APE): La crypto monnaie du futur

Capitalisation boursière : €1,667,741,349

: €1,667,741,349 Position par capitalisation boursière : 37

: 37 Cours actuel : € 5.45

Vous avez sans doute déjà aperçu les photos de singes se vendant à des millions de dollars, ce sont Bored Ape yacht club (BAYC) et l’Apecoin est le jeton de tout leur écosystème.

Ils opèrent dans le métavers (Otherside) et dans tous les aspects du web 3.

Ce projet a mobilisé des millions de dollars en marketing et auprès de célébrités pour populariser les NFT.

ApeCoin has hit an AlternativeRank™ of 1 out of the top 3,870 coins across the market based on relative combined social + market activity. 24-hour activity:

Price +15.69% to $5.17

Social volume 8,382

Social engagements 26,058,997https://t.co/sylvBA9VTn $ape #apecoin pic.twitter.com/OuRikl6FvN — LunarCrush (@LunarCrush) September 9, 2022

Traduction: “ApeCoin a atteint un AlternativeRank™ de 1 sur les 3 870 premières monnaies à travers le marché basé sur l’activité relative combinée sociale + marché.

Activité sur 24 heures :

Prix +15.69% à $5.17

Volume social 8,382

Engagements sociaux 26,058,997”

Nous pensons qu’ils sont l’avenir du divertissement dans l’écosystème du web 3.

Son record historique est à 28 $, ce qui équivaut à une hausse de 420 %.

2 – The Sandbox (SAND): Crypto qui va exploser

Capitalisation boursière : €1,458,658,721

: €1,458,658,721 Position par capitalisation boursière : 40

: 40 Cours actuel : € 0.9728

The Sandbox fait partie des premiers projets blockchain dans le secteur des jeux et du metaverse. Le projet Sandbox veut implanter la technologie blockchain dans le secteur des jeux grâce à des modèles de type “play to earn” et des NFT. SAND est le jeton de gouvernance de la plateforme, et sert également à monétiser les activités du jeu.

le record historique du cours Sandbox est à 8,50 $, ce qui équivaut à une hausse de 750 %.

3 – Curve (CRV): Crypto monnaie la plus prometteuse

Capitalisation boursière : €624,466,062

: €624,466,062 Position par capitalisation boursière : 70

: 70 Cours actuel : € 1.18

Nous savons tous que les stablecoins sont une partie importante de la finance décentralisée (DeFi). Curve est un exchange spécialisé dans les stablecoins comme USDT ou USDC.

C’est pourquoi nous avons choisi Curve (CRV) comme crypto monnaie prometteuse dans notre liste des meilleures cryptos de la semaine. Car la DeFi est l’avenir de la finance.

Son record historique est à 6,70 $, ce qui équivaut à une hausse de 450 %.

