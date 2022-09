Action Porsche: une IPO qui devrait Battre tous les Records

Volkswagen AG espère lever jusqu’à 9,4 milliards d’euros (9,41 milliards de dollars) en introduisant en bourse son constructeur emblématique de voitures de sport, Porsche AG, une opération qui pourrait être la plus grosse introduction en bourse en Europe depuis plus de dix ans.

Action Porsche: Une Introduction en Bourse Historique

La direction de Volkswagen AG (“Volkswagen”) a en effet choisi de lancer l’introduction en bourse d’un maximum de 25 % d’actions privilégiées sans droit de vote du constructeur automobile de luxe.

Les actions privilégiées devraient être cotées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort. Cette introduction en bourse devrait avoir lieu fin septembre ou début octobre et se terminer avant la fin de l’année, si les conditions du marché le permettent.

Cette IPO représente une opportunité pour acheter des actions dans une entreprise qui allie les avantages de constructeurs automobiles concurrents comme Ferrari NV et ceux de marques de luxe comme Louis Vuitton.

Malgré les mauvaises conditions du marché, le timing de VW pourrait être parfait pour permettre au constructeur de devancer ses concurrents.

Retour au Pouvoir Pour la Famille Porsche-Piech

Porsche partage son capital social en deux, avec 455,5 millions d’actions ordinaires et un nombre égal d’actions prioritaires, pour un total de 911 millions d’actions. – un jeu de mots sur le véhicule le plus reconnaissable de la marque.

Les actions ordinaires ont des droits de vote, qui jouent un rôle important pour déterminer le contrôle de l’entreprise.

Même si les actions préférentielles n’ont pas de droit de vote, elles offrent un dividende supplémentaire de 0,01 euro par action qui se cumule avec les dividendes versés sur les actions ordinaires.

Uniquement les actions privilégiées feront l’objet d’une cotation en bourse.

Cette introduction en bourse partielle cible les investisseurs riches, puisque la cible principale de Porsche reste la même. Mais les petits investisseurs peuvent y prendre part en achetant des actions de Porsche ou de Volkswagen.

Porsche vend la majeure partie des voitures entre 150 000 et 250 000 €.

Cours Porsche et Volkswagen : Un Impact positive sur le prix de l’action Porsche ?

Le prix de l’action Porsche est en hausse de plus de 2% aujourd’hui, et comme vous pouvez le voir, l’énorme volume suggère que les grands acteurs et investisseurs sont en train d’acheter des actions Porsche et sont prêts pour cette introduction partielle en bourse.

Parmi les principaux investisseurs potentiels qui participeront à cette introduction partielle en bourse, on peut citer :

L’Autorité d’investissement du Qatar

La Norges Bank

T Rowe Price

Le fonds souverain d’Abu Dhabi

Depuis mars 2021, le cours de l’action VW est sur une tendance baissière et a perdu près de 50%. Cette introduction en bourse partielle pourrait être le déclencheur et le catalyseur de la hausse de l’action. Acheter des actions Volkswagen ou Porsche pourrait être une excellente décision pour tout type d’investisseur.