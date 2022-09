Action Valneva : Chute de 20% en 24H ! Est-ce le moment d’Acheter ?

Action Valneva plonge suite à la rupture de sa collaboration avec IDT Biologika pour le Covid-19. Alors que le CAC 40 ne reculait que de 0,26% hier, l’action Valneva a chuté de près de 20% en une journée. Est-ce le bon moment pour acheter des actions ? Et pourquoi cette forte baisse ?

Action Valneva: Fin de la Collaboration sur le Vaccin COVID-19

la société a annoncé son intention de compenser intégralement IDT Biologika pour avoir mis fin à leur collaboration sur la production de son vaccin en vrac Covid-19 inactivé VLA2001.

Compte tenu de la baisse des commandes de la Commission européenne, la société doit renoncer à la fabrication du vaccin et verser à IDT jusqu’à 36,2 millions d’euros en liquide et l’équivalent de 4,5 millions d’euros en nature.

Valneva and IDT Biologika Agree on Termination of their COVID-19 Collaborationhttps://t.co/W5SNCxySNM — Valneva (@valnevaSE) September 16, 2022

Cours Action Valneva (VLA) : Est-ce le bon Moment pour Acheter ?

Le cours de l’action Valneva a baissé de plus de 78 % par rapport à son plus haut niveau historique, et rien qu’hier, le cours a chuté de près de 20 % !

Alors que M. Biden vient de déclarer que la pandémie est derrière nous, tous les fabricants de vaccins ont été sévèrement impactés.

Mais Valneva a d’autres possibilités à saisir, car la société est en négociation avec d’autres gouvernements pour réduire ses stocks restants.

Pour acheter des actions Valneva, le timing optimal est lorsque le prix rebondit à partir du gros support à 5,5 euros.

Action Valneva: un Potentiel de 188% de Hausse!

Même si techniquement le prix est en tendance baissière, le cours action Valneva n’a jamais franchi la barre des 5,5 euros.

Et ce, depuis que Valneva a levé 99 millions de dollars lors de son introduction en bourse, en mai 2021.

Si nous parvenons à rebondir à partir de ce niveau, le potentiel haussier est immense car le titre Valneva peut exploser de près de 200%.