Actions Estee Lauder : chute des prix alors que les perspectives de bénéfices déçoivent

Les actions d’Estee Lauder étaient en baisse dans les échanges avant l’ouverture ce jeudi après que la société de beauté a déclaré qu’elle s’attendait à des bénéfices du premier trimestre fiscal inférieurs aux estimations de Wall Street.

Baisse de l’Action Estee Lauder avant les Résultats Trimestriels

Estee Lauder (ticker: EL) a déclaré qu’elle s’attend à un bénéfice pour le premier trimestre compris entre 1,22 $ et 1,32 $ par action, bien en deçà des prévisions des analystes de 1,84 $. La société s’attend également à ce que les ventes nettes diminuent de 10% à 8% par rapport à la période de l’année précédente.

Estée Lauder a attribué les projections aux impacts liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ainsi qu’aux transactions en devises étrangères, en particulier sur les marchés internationaux où les voyages sont populaires.

Pour son quatrième trimestre fiscal, Estée Lauder a affiché un bénéfice ajusté de 42 cents par action sur des revenus de 3,56 milliards de dollars. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à ce que la société déclare un bénéfice de 33 cents par action sur un chiffre d’affaires de 3,42 milliards de dollars.

“Nos multiples moteurs de stratégie de croissance se sont révélés inestimables au milieu de la pandémie et de la complexité macro”

a déclaré le PDG Fabrizio Freda dans le communiqué sur les résultats de la société.

Les actions d’Estee Lauder ont chuté de 2% dans les échanges avant commercialisation jeudi à 271 $. À l’approche de la séance, le titre a chuté de 25 % cette année. Est-ce le moment pour acheter des actions EL ?

Estee Lauder a déclaré que le bénéfice d’exploitation de sa division de soins de la peau avait diminué en 2022, principalement en raison de la baisse des ventes nettes liée à la résurgence des cas de Covid-19 en Asie. La société a également déclaré que les résultats d’exploitation des soins capillaires avaient diminué en raison d’investissements visant à soutenir la reprise physique.

Le résultat d’exploitation de la parfumerie et du maquillage s’est amélioré

De même, Estee Lauder a déclaré que les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique ont vu leurs ventes nettes augmenter alors que le trafic de détail physique a repris au cours de l’année, tandis que les régions d’Asie et du Pacifique ont vu leurs ventes nettes baisser “reflétant la variabilité de la reprise et Covid -19 restrictions dans toute la région.”

“Les écarts de performances extrêmes par marché, catégorie et trimestre ont fait entrer le modèle Estee Lauder dans une phase de moindre visibilité et de moins grande prévisibilité, ce qui biaise les orientations, les estimations et l’évaluation à la baisse conservatrice”

a écrit l’analyste de Jefferies, Stephanie Wissink, dans une note de recherche.

Est-ce le moment d’acheter des actions Estee Lauder ?

Il évalue Estee Lauder à un achat avec un objectif de prix de 297 $.

Avant la publication des résultats, Nik Modi, analyste de RBC Capital Markets, a écrit dans une note de recherche qu’Estee Lauder était “la société la mieux gérée de notre couverture” et qu’il abordait les estimations trimestrielles “avec prudence compte tenu de la volatilité actuelle de Covid-19 en Chine.”

Modi s’attendait à ce que les résultats soient tirés par les Amériques et l’Europe “car la renaissance des cosmétiques promise par Estee Lauder semble être arrivée”. Modi a cité les solides résultats d’Ulta Beauty (ULTA) en mai, les clients continuant de s’intéresser aux soins de la peau et revenant au maquillage avec la levée des blocages de Covid.

“Le retour des occasions d’utilisation sociale a stimulé l’utilisation des cosmétiques, car les restrictions aux États-Unis et en Europe occidentale ont été levées”, a écrit Modi.

Estée Lauder était un choix d’actions de Barron le 18 juillet. Le titre a grimpé de près de 13 % depuis que le choix a été fait.