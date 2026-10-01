André Citroën (1878-1935) is een van die groot name in die Franse nywerheid. As 'n gegradueerde van die École Polytechnique het hy nie die motor uitgevind nie, maar hy was een van die eerstes in Europa wat dit massaal vervaardig, as 'n massamarkproduk verkoop en as 'n bemarkingsinstrument gebruik het. Sy lewe is ook 'n les in ekonomie: 'n skouspelagtige industriële sukses, gefinansier deur toenemende skuld, wat geëindig het in bankrotskap en die maatskappy se oorname deur Michelin. In 2026 het sy naam weer in die nuus verskyn met die veldtog vir sy begrawing in die Panthéon.
Vroeë lewe: die seun van immigrante met 'n passie vir tegnologie
André Citroën is op 5 Februarie 1878 in Parys gebore, te 44 rue Laffitte, in die 9de arrondissement. Hy was die vyfde en laaste kind van Levie Citroën, 'n Nederlandse Joodse diamanthandelaar wat hom in 1873 in Parys gevestig het, en Amalia Kleinmann, oorspronklik van Warskou. Die familienaam kom van 'n voorouer wat 'n sitrushandelaar in Nederland was ("citroen" beteken suurlemoen in Nederland); dit was André wat die trema op die "e" aangeneem het.
Sy kinderjare is gekenmerk deur tragedie: in 1884 het sy pa selfmoord gepleeg na 'n rampspoedige belegging in 'n diamantmyn in Suid-Afrika. As 'n briljante student aan die Lycée Condorcet, gefassineer deur Jules Verne en die konstruksie van die Eiffeltoring, het André dieÉcole polytechnique in 1898.
Visgraatratte: die geboorte van 'n logo
In 1900, tydens 'n reis na Pole, het hy 'n vervaardigingsproses vir V-groefratte ontdek. Hierdie ratte, stiller en in staat om hoë krag oor te dra, het hoë bewerkingspresisie vereis. André Citroën het die lisensie gekoop en 'n industriële produksieproses met staal ontwikkel. In 1901 het hy en twee hoërskoolvriende 'n ratvervaardigingsmaatskappy in die Faubourg Saint-Denis-distrik van Parys gestig.
Hierdie dubbele chevron sou later die embleem van die motorhandelsmerk word: een van die mees herkenbare logo's in die wêreldbedryf het ontstaan uit 'n meganiese onderdeel.
Mors, Amerika, en die ontdekking van massaproduksie
Van 1906 af is hy ingeroep om die motorvervaardiger te help Morse, wat toe in moeilikheid was. Hy het die bestuur en produkreeks herorganiseer: produksie het toegeneem van 300 motors in 1908 tot 800 in 1913. In 1912 het 'n reis na die Verenigde State hom diep geraak: hy het die Ford-fabriek besoek en monteerlynproduksie ontdek. Sy ambisie het geword om 'n "Europese Henry Ford" te word.
1915-1918: Die skulpfabriek op die Quai de Javel
Hy is in 1914 as 'n artillerie-offisier gemobiliseer en het die tekort aan ammunisie opgemerk. In Januarie 1915 het hy aan die Ministerie van Oorlog voorgestel dat binne 'n paar maande 'n fabriek gebou word wat 75 mm-granate teen 'n ongekende tempo kan produseer. Op grond van Javel-dokIn Parys het hy 'n ultramoderne fabriek gebou wat tot 13 000 vroue in diens gehad het. Dit het altesaam ongeveer 23 miljoen skulpe vervaardig. Die fabriek is ook bekend vir sy maatskaplike dienste, wat destyds skaars was: 'n kantien, 'n siekeboeg en 'n kwekery.
1919: Die Tipe A en die eerste massavervaardigde Europese motor
Onmiddellik na die wapenstilstand het die fabriek sy militêre bevele verloor. André Citroën het dit verwag: hy het die terrein binne 'n paar maande in 'n motorfabriek omskep. In Januarie 1919 het hy 'n motor teen 7 250 frank, ongeveer die helfte van die prys van die goedkoopste op die mark, aan die pers aangekondig. Die veldtog het meer as 16 000 navrae in twee weke gegenereer.
La Citroën Tipe ADie Citroën 2CV, ontwerp deur ingenieur Jules Salomon, is dieselfde jaar vrygestel. Dit is aangebied as die eerste Europese motor wat in groot reekse vervaardig is, met 'n teiken van 30 motors per dag. In 1929 het Citroën 102 891 motors vervaardig, byna 'n derde van die Franse produksie, en ongeveer 32 000 werkers in diens gehad in sy fabrieke in Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen en Grenelle.
'n Bemarkingsgenie voor sy tyd
André Citroën het voor ander verstaan dat advertensies verkoop:
- Op 4 Oktober 1922 het 'n vliegtuig tydens die Motorskou "Citroën" in rookletters bo die Arc de Triomphe geskryf;
- Van 1925 tot 1933, 'n reuse verligte teken gemaak van toer Eiffel 'n reuse-advertensiebord;
- Die Kégresse-halfbaan-ekspedisies het 'n sterk indruk op die openbare mening gemaak: die oorsteek van die Sahara (1922-1923), Swart Cruise in Afrika (1924), Geel Cruise in Asië (1931);
- Dit innover ook in na-verkope: bestuurdershandleiding, handelaarsnetwerk, gewaarborgde oorspronklike onderdele.
Die Traction Avant en die bankrotskap van 1934
In 1933, om mededingend te bly teen Louis Renault, het André Citroën die Javel-fabriek in net 'n paar maande laat herbou en dit in een van die modernstes in Europa omskep. Hy het die ingenieur André Lefebvre aangestel, wat die... binne 'n jaar ontwerp het. voorwiel-aangedrewe, aangebied op 24 Maart 1934. Die motor is revolusionêr, maar die maatskappy is finansieel uitgeput: 'n verslag van die Bank van Frankryk wat in Mei 1934 gepubliseer is, rapporteer verliese van 200 miljoen frank.
Die banke weier om hom steeds te ondersteun, en die regering wil nie ingryp nie. 21 decembre 1934Die Citroën-maatskappy is in geregtelike likwidasie geplaas. Die hoofskuldeiser, MichelinHy het die maatskappy oorgeneem. In Januarie 1935 het André Citroën sy aandele verkoop; Pierre Michelin het hom in Julie as president vervang. André Citroën is op 3 Julie 1935 in Parys op die ouderdom van 57 oorlede.
Die nalatenskap: van Michelin tot Stellantis
Die handelsmerk het oorleef en gefloreer onder Michelin se eienaarskap, met ikoniese modelle soos die 2CV (1948) en die DS (1955). In 1976 het Peugeot Citroën oorgeneem, wat aanleiding gegee het tot die groep PSA Peugeot CitroënIn Januarie 2021 het die samesmelting van PSA en Fiat Chrysler geskep Sterrewaarvan Citroën een van die veertien handelsmerke is.
In Parys is die Quai de Javel in 1958 herdoop na Quai André-Citroën, en die voormalige fabriek is vervang deur die Parc André-Citroën. Die familie, veral sy kleinseun Henri-Jacques Citroën, pleit al etlike jare vir sy begrawing in die Panthéon. Op 26 Augustus 2026 het die president van die Medef (Franse Sakekonfederasie), Patrick Martin, hierdie kandidatuur in die openbaar by die organisasie se somerskool onderskryf.
Wat die storie van André Citroën die belegger leer
Citroën se trajek bied lesse wat steeds relevant is vir die ontleding van genoteerde motorvervaardigers:
- Die volume is nie genoeg nie. Citroën het baie verkoop, maar teen baie lae pryse om die mark te verower. Sonder voldoende marges het skuldgefinansierde groei broos geword. Op die aandelemark kyk jy na bedryfsmarge en kontantvloei, nie net verkope nie.
- Die motorbedryf is baie kapitaalintensief. Die herbou van 'n fabriek of die bekendstelling van 'n revolusionêre model kos aansienlike bedrae. Dit is waar in 2026 met die oorgang na elektriese voertuie, wat die finansies van alle vervaardigers onder druk plaas.
- Die finansiële vennoot maak saak. Michelin, die skuldeiser, het die eienaar geword. Die bande tussen vervaardigers en verskaffers bly nou; ons ontleding van dieMichelin-aandeel toon hoe die bandvervaardiger sedertdien gediversifiseer het.
Om die huidige erfgenaam van die chevron-handelsmerk te volg, raadpleeg ons profiel op dieStellantis-aandeelen om te vergelyk met Citroën se groot historiese mededinger, die een op dieRenault-aandeelHierdie ontledings is slegs vir inligtingsdoeleindes en vorm nie beleggingsadvies nie.
André Citroën in belangrike datums
|Jaar
|Aktiwiteite
|1878
|Gebore in Parys (5 Februarie)
|1898
|Toegang tot die École Polytechnique
|1901
|Stigting van 'n visgraatratmaatskappy
|1906
|Neem die voortou in die Mors-herstel
|1915
|Konstruksie van die Javel-kaai-dopfabriek
|1919
|Bekendstelling van die Citroën Tipe A
|1924
|Swart Cruise
|1934
|Traction Avant (Maart), geregtelike likwidasie (21 Desember)
|1935
|Oorgeneem deur Michelin; oorlede op 3 Julie
|1976
|Geboorte van PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën word 'n Stellantis-handelsmerk
FAQ
Waarom het die Citroën-logo twee chevrons?
Dit herinner aan die V-vormige (visgraat) ratte wat André Citroën aan die begin van sy loopbaan vervaardig het, voordat hy die motorbedryf betree het.
Waarom het Citroën in 1934 bankrot gegaan?
Die maatskappy het aansienlike skuld aangegaan om sy groei, die heropbou van die Javel-fabriek en die ontwikkeling van die Traction Avant te finansier, terwyl sy lae verkooppryse sy winsmarges beperk het. Die banke het geweier om dit te ondersteun, en dit is op 21 Desember 1934 onder kuratele geplaas.
Wie besit Citroën vandag?
Citroën is 'n handelsmerk van die Stellantis-groep, wat in 2021 ontstaan het uit die samesmelting tussen PSA en Fiat Chrysler Automobiles.