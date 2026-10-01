Eric Trappier lei Dassault Aviation sedert Januarie 2013. Gebore op 1 Junie 1960, het hy op 24-jarige ouderdom by die groep aangesluit en die grootste deel van sy loopbaan deurgebring met die verkoop van vegvliegtuie vir uitvoer voordat hy die roer oorgeneem het. Onder sy leierskap, die vlaagDit is lank as onverkoopbaar buite Frankryk beskou, maar het 'n wêreldwye kommersiële sukses geword. In Januarie 2025 het hy ook die voorsitterskap van die Marcel Dassault Industrial Group (GIMD) oorgeneem. 'n Portret van 'n diskrete leier wie se besluite saak maak vir almal wat verdedigingswaardes handhaaf.
Opleiding en begin
Éric Trappier is 'n gegradueerde ingenieur van Télécom SudParis. Hy het sy militêre diens as offisier in die Franse Vloot in 1983 en 1984 voltooi en toe by Dassault Aviation in 1984. Hy is nou 'n reserwe-vlootkaptein. Hy is in 1983 getroud en is die vader van drie kinders.
Dertig jaar in diens van uitvoer
Sy loopbaan by Dassault Aviation was byna geheel en al gefokus op internasionale sake:
- 1984-1987 ontwerpkantoor en wapenstelselbestuur.
- 1987-1991 internasionale tegniese bestuur, verantwoordelik vir onderhandelinge met Suid-Korea, Singapoer, Saoedi-Arabië, Chili en Duitsland. Hy is betrokke by die verkoop van die Atlantiese maritieme patrollievliegtuig.
- 1991-1995 verantwoordelik vir verkope in Asië, insluitend die Mirage-kontrak met Indië.
- 1995-2000 verantwoordelik vir verkope in die Verenigde Arabiese Emirate, waar hy die Mirage 2000-9-kontrak bestuur.
- 2000-2005 : direkteur van die Midde-Ooste en Afrika-streke, toe direkteur van militêre uitvoere.
- 2006 Internasionale hoofbestuurder.
Hy onderhandel ook die industriële ooreenkomste vir die gevegsdrone-demonstrator. nEUROngelei deur Dassault Aviation met Saab (Swede), Alenia (Italië), RUAG (Switserland), HAI (Griekeland) en EADS (Spanje). Hierdie Europese program het as 'n laboratorium vir stealth- en outonome vlieëniertegnologieë gedien.
2013: Die jongste uitvoerende hoof in die geskiedenis van Dassault Aviation
Éric Trappier, wat op 18 Desember 2012 as direkteur gekoöpteer is, is op 18 Desember 2012 as president en uitvoerende hoof aangestel. Januarie 8 2013hy volg Charles Edelstenne op. Op 52 word hy die vyfde uitvoerende hoof van die maatskappy sedert die stigting daarvan in 1929, en die jongste om hierdie posisie te beklee.
Hy het 'n paradoksale situasie geërf: die Rafale was tegnies erken, maar geen buitelandse kliënt het dit nog gekoop nie, en die vliegtuig is slegs ondersteun deur bestellings van die Franse regering. Die uitdaging van die dekade was dus om 'n nasionale program in 'n uitvoersukses te omskep.
Die belangrikste verkope van die Rafale onder sy leierskap
Die volgende dekade het hom reg bewys. Belangrike kontrakte wat sedert 2015 onderteken is:
|Jaar
|land
|Orde
|2015
|Égypte
|24 Rafale (eerste uitvoerkliënt), aangevul deur 'n tweede bestelling in 2021
|2015
|Katar
|24 Rafale, later verhoog tot 36
|2016
|Indië
|36 Rafale-vliegtuie vir die Franse Lugmag
|2021
|Grèce
|Nuwe en gebruikte Rafale-vliegtuie
|2021
|Kroasië
|12 gebruikte Rafale
|2021
|Émirats arabes unis
|80 Rafale-vliegtuie, die grootste uitvoerbestelling in die geskiedenis van die program
|2022
|Indonesië
|42 Rafale-vliegtuie, in verskeie bondels
|2024
|Serbie
|12 Rafale
|2025
|Indië
|26 Rafale Marine-vliegtuie vir die Indiese Vloot
Hierdie suksesse het die gesig van Dassault Aviation ingrypend verander: 'n meerjarige bestelboek, 'n toename in produksie en ongekende sigbaarheid in die militêre sektor. Dit bevoordeel ook die program se belangrikste vennote, Thales vir elektronika en Safran vir die M88-enjins. Beleggers wat in hierdie waardeketting belangstel, kan ons ontledings van die... raadpleeg.Dassault Aviation-aandele, Van die 'Thales aksie en dieSafraan-aftreksel.
Sensitiewe lêers: SCAF en Falcon
Dis nie so eenvoudig nie. Die Europese program van Toekomstige Gevegslugstelsel (FCAS)Die projek, wat saam met Duitsland en Spanje van stapel gestuur is, is gekenmerk deur herhaalde industriële meningsverskille oor die verdeling van take tussen Dassault Aviation en Airbus. Éric Trappier het die behoefte aan 'n duidelik geïdentifiseerde hoofkontrakteur vir die vegvliegtuig in die openbaar verdedig, 'n posisie wat gereeld spanning met die vennote aangevuur het.
Aan die burgerlike kant, die reeks sakestralers Falcon Die Falcon 6X het vertragings ondervind, veral met betrekking tot enjins, voordat dit in diens geneem is en die Falcon 10X ontwikkel is. Die Falcon-besigheid bly meer sensitief vir ekonomiese toestande as die militêre besigheid.
President van die GIMD en 'n leidende figuur in industriële werkgewers
Op 9 Januarie 2025 het Éric Trappier vir Charles Edelstenne as president van die Marcel Dassault Industriële Groep (GIMD)Die Dassault-familiehouermaatskappy, wat veral Dassault Aviation beheer en 'n beduidende belang in Dassault Systèmes hou, is self die meerderheidsaandeelhouer van Thales. Hy bly uitvoerende hoof van Dassault Aviation.
Hy beklee ook verskeie verteenwoordigende posisies:
- President van die Europese Lugvaart- en Verdedigingsnywerheidsvereniging (ASD), verkies in Mei 2017;
- President van GIFAS (Franse Lugvaartnywerheidsvereniging), verkies op 8 Junie 2017;
- President van CIDEF (Franse Raad vir Verdedigingsnywerhede) van Maart 2021 tot Januarie 2023;
- President van die UIMM (Unie van Metallurgiese Nywerhede en Ambagte), verkies op 15 April 2021.
Hy is sedert Januarie 2025 'n Kommandeur van die Legioen van Eer en 'n ontvanger van die Lugvaartkundemedalje (2023).
Europese verdediging in 2026: waarom die rol daarvan vir die belegger saak maak
Sedert 2022 het die toename in militêre begrotings in Europa verdedigingsaandele een van die mees dopgehoue temas op die aandelemark gemaak. In hierdie konteks verdien verskeie punte aandag:
- Die bestelboek Dit bied sigbaarheid oor etlike jare, maar winsgewendheid hang af van die vermoë om betyds te lewer, dus van die subkontrakteringsketting.
- Die beheerstruktuur Dassault Aviation is meerderheidsbesit deur GIMD, met Airbus as 'n beduidende minderheidsaandeelhouer. Die vrye verhandeling is dus beperk, wat aandeelprysbewegings kan versterk.
- Uitvoerkontrakte Hulle is afhanklik van politieke besluite, befondsing en soms tegnologie-oordragte, met 'n dikwels onsekere implementeringskedule.
- ESG-kriteria Sommige fondse sluit wapens uit, ander het dit sedert 2022 herintegreer. Dit beïnvloed die vraag na hierdie sekuriteite.
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FAQ
Sedert wanneer is Eric Trappier in beheer van Dassault Aviation?
Hy is sedert 8 Januarie 2013 voorsitter en uitvoerende hoof van Dassault Aviation.
Wat was Eric Trappier se rol in die verkope van die Rafale?
Voormalige internasionale besturende direkteur, hy het die uitvoerstrategie gelei wat die eerste kontrakte (Egipte en Katar in 2015, Indië in 2016), en daarna die rekordbestelling van 80 Rafale deur die Verenigde Arabiese Emirate in 2021 moontlik gemaak het.
Wat is die GIMD onder voorsitterskap van Éric Trappier?
Die Marcel Dassault Industrial Group is die familiehouermaatskappy wat Dassault Aviation beheer. Éric Trappier het op 9 Januarie 2025 die voorsitter daarvan geword.
Is Éric Trappier die president van die UIMM?
Ja, hy is op 15 April 2021 verkies tot president van die Unie van Metallurgiese Nywerhede en Ambagte.