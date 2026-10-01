Gérard Mestrallet is een van die leiers wat die Franse energielandskap oor die afgelope dertig jaar die meeste gevorm het. Gebore op 1 April 1949 in Parys, het hy die transformasie van Compagnie de Suez in 'n industriële groep gelei, die samesmelting met Gaz de France in 2008 georkestreer, en toe voorsitter van GDF Suez, herdoop na Engie in 2015. Hierdie biografie gee 'n terugblik op sy loopbaan, die belangrikste besluite wat dit gekenmerk het, die kontroversies wat hy veroorsaak het, en wat sy nalatenskap steeds in 2026 beteken vir beleggers wat die energiesektor volg.
Opleiding: 'n ingenieur- en senior staatsamptenaarprofiel
Gérard Mestrallet het 'n tipiese loopbaanpad van die Franse administratiewe elite gevolg, met 'n sterk wetenskaplike fokus. Hy is 'n voormalige student van die École Polytechnique (klas van 1968), 'n gegradueerde van die École Nationale de l'Aviation Civile (1971), die Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), en toe van die ENA, waar hy in 1978 met die "Pierre Mendès France"-klas gegradueer het.
Nadat hy aan die ENA (Nasionale Skool vir Administrasie) gegradueer het, het hy by die Tesourie-departement aangesluit as 'n siviele administrateur. Van September 1982 tot Julie 1984 het hy as tegniese adviseur oor industriële sake in die kantoor van Jacques Delors, destydse Minister van Ekonomie en Finansies, gedien. Hierdie ervaring by Bercy (die Ministerie van Finansies) het hom 'n diepgaande begrip gegee van die verhouding tussen die regering en groot korporasies, 'n bate wat van onskatbare waarde sou wees dwarsdeur sy daaropvolgende loopbaan.
Van die Suez Finansiële Maatskappy tot die Algemene Vereniging van België
In 1984 het hy by die Suez Financial Company as projekbestuurder aangesluit. Hy het vinnig deur die geledere geklim: Adjunk-Generaalafgevaardigde vir Industriële Sake in 1986, Besturende Direkteur van die European Rights Company (’n Suez-filiaal) in 1987, en toe Adjunk-Besturende Direkteur van die maatskappy in 1991. Daarna het hy Besturende Direkteur en Voorsitter van die Uitvoerende Komitee van die geword. Algemene Vereniging van België, een van die oudste industriële houermaatskappye in Europa, wie se ontwikkeling hy lei.
Hierdie Belgiese ervaring was deurslaggewend: Suez het daar belange in elektrisiteit (Electrabel), finansies en nywerheid gehad. Dit verklaar waarom België tot vandag toe 'n hoeksteen van die groep se aktiwiteite bly, wat later Engie sou word.
1995-2008: Die transformasie van Suez in 'n dienstegroep
In 1995 het Gérard Mestrallet die leisels oorgeneem as hoof van Compagnie de Suez. Sy strategie was duidelik: om 'n finansiële konglomeraat op drie kernbesighede te herfokus, energie, water en netheidOm dit te bereik, het hy die samesmelting met Lyonnaise des Eaux geïnisieer. In 1997 is Suez Lyonnaise des Eaux geskep, waarvan hy die voorsitter van die bestuursraad was, terwyl Jérôme Monod, die historiese hoof van Lyonnaise, die voorsitter van die toesighoudende raad was.
Die groep het toe teruggekeer na die naam Suez. In 2003 het hulle 'n direksie-bestuurstruktuur aangeneem, met Gérard Mestrallet wat die voorsitter en uitvoerende hoof geword het. Gedurende hierdie tydperk het Suez geleidelik sy finansiële aktiwiteite afgestote en homself geposisioneer as 'n Europese speler in nutsdienste, dit wil sê noodsaaklike dienste (elektrisiteit, gas, water, afval).
2008: Die GDF Suez-samesmelting, 'n staatshuwelik
Die samesmelting tussen Gaz de France en Suez, wat in Julie 2008 afgehandel is, is die mees emblematiese operasie van sy loopbaan. Dit is reeds in 2006 aangekondig in die konteks van 'n dreigende buitelandse oornamebod vir Suez, en dit het wetgewing vereis om die Franse staat toe te laat om sy belang in Gaz de France te verminder tot onder die minimum drempel wat dit moes handhaaf. Die nuwe groep, GDF Suez, word een van die wêreld se voorste energiemaatskappye. Gérard Mestrallet was die uitvoerende hoof van Julie 2008 tot Mei 2016, terwyl hy voorsitter van die direksie van Suez Environnement, die water- en afvaltak wat afsonderlik op die aandelebeurs genoteer is, gebly het.
Vir beleggers illustreer hierdie samesmelting 'n sleutelpunt: in gereguleerde sektore hang 'n maatskappy se waarde net soveel af van sy industriële strategie as van sy verhouding met die staat as aandeelhouer. Dit is 'n kriterium om te oorweeg wanneer vandag se...Engie aksiewaarvan die Franse staat 'n belangrike aandeelhouer bly.
2015: GDF Suez word Engie
In 2015 het GDF Suez sy naam verander en geword EngieBenewens die herbenoeming, kondig die groep 'n verskuiwing na hernubare energie, energiedienste en die geleidelike uitfasering van steenkool aan. Hierdie verskuiwing kom egter laat, volgens verskeie waarnemers: in 'n artikel van Februarie 2020, Le Monde Dit het verwys na "strategiese foute" wat die groep se oorgang belemmer het, en opgemerk dat die "groen" verskuiwing eers werklik in 2013 begin het.
Op 3 Mei 2016 het Gérard Mestrallet die algemene bestuur bedank om Isabelle Kocher en behou die voorsitterskap van die direksie. In 2018 gee hy die voorsitterskap oor aan Jean-Pierre ClamadieuSedert 2021 is Catherine MacGregor die hoofbestuurder van Engie.
Die kontroversies: vergoeding en aanvullende pensioenplanne
Soos baie CAC 40-uitvoerende hoofde van sy generasie, was Gérard Mestrallet die kern van debatte oor uitvoerende vergoeding:
- 2012 Sy totale vergoeding het €3 005 079 bereik, 'n effense afname (-2,7%) in vergelyking met 2011, wat hom toe in die 8ste posisie in die CAC 40 geplaas het (syfers geneem van Wikipedia gebaseer op die ekonomiese pers).
- Oktober 2014 Die bedrag van sy aanvullende pensioen, wat op 21 miljoen euro geraam is en deur die CGT bekend gemaak is, veroorsaak kontroversie op 'n tydstip wanneer die groep swaar verliese vir die 2013-boekjaar ly. Die Hoë Komitee vir Korporatiewe Bestuur beskou die skema as in ooreenstemming met die Afep-Medef-kode; Emmanuel Macron, destydse Minister van Ekonomie, dui aan dat die Staat in die toekoms teen hierdie tipe resolusie sal stem.
- Mei 2016 Nadat hy nie-uitvoerende voorsitter geword het, kondig hy aan dat hy sy voorsittersalaris (€350 000 per jaar) prysgee, wat aan die Engie-korporatiewe stigting betaal word.
Hierdie gebeure het bygedra tot veranderinge in die bestuur van Franse genoteerde maatskappye: bindende aandeelhouerstemme oor uitvoerende vergoeding ("sê oor betaling", Sapin 2-wet van 2016), en strenger regulasies oor aanvullende pensioene. Vir 'n individuele aandeelhouer is die lees van die "korporatiewe bestuur"-afdeling van die universele registrasiedokument nou deel van enige korporatiewe bestuurshersiening. fundamentele analise ernstig.
Parys Europlace, FACE en ekonomiese diplomasie
Benewens sy operasionele pligte, was Gérard Mestrallet voorsitter Parys Europlace, die vereniging wat Parys as 'n finansiële sentrum bevorder, sowel as die Stigting vir Aksie Teen Uitsluiting (FACE) Van 2007 tot 2020. In 2015 is hy as "ambassadeur vir leer" aangestel; in April 2016 het Ségolène Royal hom 'n missie oor die prys van koolstof in Europa toevertrou, na aanleiding van COP21.
Na Engie het hy uitvoerende voorsitter van dieFranse Agentskap vir die Ontwikkeling van AlUla (Afalula), verantwoordelik vir Frans-Saoedi-samewerking rondom hierdie erfenisterrein. In Februarie 2024 het Emmanuel Macron hom as Frankryk se verteenwoordiger vir die projek aangestel. Indië–Midde-Ooste–Europa ekonomiese korridor (IMEC). Hy het ook in talle rade gedien: Société Générale, Siemens se toesighoudende raad, Europese Rondetafel van Industrialiste, en verskeie internasionale adviesrade in China en Hong Kong.
Hy is 'n Kommandeur van die Legioen van Eer (2016) en 'n Kommandeur van die Nasionale Orde van Verdienste.
Wat sy reis die belegger in 2026 leer
Gérard Mestrallet se loopbaan werp lig op drie realiteite wat nuttig is vir enigiemand wat in die waardes van energie en openbare dienste belê:
- Groot samesmeltings verander die aard van 'n aandeel. Die Suez-aandeelhouer het in 1995 'n finansiële houermaatskappy besit; die aandeelhouer van 2008 'n geïntegreerde energiemaatskappy; en die aandeelhouer van 2026 'n groep wat op hernubare energie en infrastruktuur fokus. Die beleggingstesis moet in elke stadium hersien word.
- Die afbreek van aktiwiteite skep soms waarde. Suez Environnement, lank onder voorsitterskap van Gérard Mestrallet, het in 2008 publiek geword voordat dit sentraal gestaan het in Veolia se oornamebod in 2020-2022. Diegene wat dieVeolia aandele Hulle is goed vertroud met hierdie episode, wat die water- en afvalsektor in Frankryk hervorm het.
- Bestuur kom teen 'n prys. Omstredenheid oor vergoeding het nie op sigself Engie se aandelemarktrajek verander nie, maar dit het aandeelhouerbetrokkenheid by direksiebesluite versnel.
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Gérard Mestrallet in belangrike datums
|Jaar
|Stap
|1949
|Gebore in Parys (1 April)
|1978
|Gegradueer van ENA, aangesluit by die Tesourie Departement
|1982-1984
|Tegniese adviseur van Jacques Delors, Minister van Ekonomie
|1984
|Aansluiting by die Suez Finansiële Maatskappy
|1995
|Neem die roer van die Suez-maatskappy oor
|1997
|Geboorte van Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|GDF Suez-samesmelting, uitvoerende hoof van die nuwe groep
|2015
|GDF Suez word Engie
|2016
|Isabelle Kocher word uitvoerende hoof; hy bly voorsitter
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu volg hom op as voorsitter van Engie
|2024
|Frankryk se verteenwoordiger vir die IMEC-korridor
FAQ
Wat was Gérard Mestrallet se rol in die skepping van Engie?
Hy het die samesmelting tussen Gaz de France en Suez in 2008 gelei, en toe GDF Suez tot 2016 gelei. Die groep het die naam Engie in 2015 onder sy voorsitterskap aangeneem.
Wie het Gérard Mestrallet by Engie opgevolg?
Isabelle Kocher het hom in Mei 2016 as hoofbestuurder opgevolg, en Jean-Pierre Clamadieu as voorsitter van die direksie in 2018.
Waarom het sy goue valskerm kontroversie veroorsaak?
In Oktober 2014 is die genoemde bedrag (€21 miljoen) openbaar gemaak terwyl GDF Suez rekordverliese aangeteken het en 'n kostebesparingsplan voorberei het. Die reëling is as voldoenend aan die Afep-Medef-kode beskou, maar dit het die debat oor die regulering van uitvoerende vergoeding aangevuur.