Jean Louis Beffa Hy het Saint-Gobain vir meer as twee dekades gelei, van 1986 tot 2007, voordat hy tot 2010 as voorsitter van die raad gedien het. Gebore op 11 Augustus 1941 in Nice, 'n gegradueerde van die Corps des Mines-ingenieurskool, beliggaam hy 'n generasie toonaangewende Franse sakebestuurders wat in die boonste vlakke van die staatsdiens opgelei is en oortuig is van die strategiese rol van die nywerheid. Benewens Saint-Gobain, het hy die openbare debat beïnvloed deur sy verslae en boeke oor nywerheidsbeleid. 'n Terugblik op 'n loopbaan wat steeds die keuses van CAC 40-nywerheidsgroepe beïnvloed.
Onderwys: Politegniek, Mynbou en Wetenskap Po
Die seun van 'n ingenieur en 'n onderwyser, Jean-Louis Beffa, het hom voorberei vir mededingende eksamens by die Lycée Masséna in Nice en is aanvaar in die...École polytechnique in 1960. Hy het 'n ingenieur geword van Korps van Myne In 1963 studeer hy ook aan die École nationale supérieure du pétrole et des moteurs en behaal 'n diploma van die Institut d'études politiques de Paris (1966, afdeling Ekonomie-Finansies).
Begin in energie-administrasie
Hy het sy loopbaan as myningenieur in Clermont-Ferrand begin, en toe van 1967 tot 1974 by die brandstofafdeling van die Ministerie van Nywerheid aangesluit, waar hy hoof van die "raffinering en benutting"-diens en toe adjunkdirekteur geword het. Hierdie ervaring het hom diepgaande kennis van energie en die verhouding tussen die Staat en die nywerheid gegee, twee temas wat deur sy loopbaan sou loop.
1974-1986: Die opkoms by Saint-Gobain
In 1974 het Jean-Louis Beffa by Saint-Gobain as direkteur van beplanning. Hy het toe die leisels oorgeneem as direkteur-generaal, daarna as president van Pont-a-Mousson, 'n filiaal wat spesialiseer in gietysterpype, terwyl hy ook die groep se "pype en meganika"-tak van 1979 tot 1982 bestuur het. In Maart 1982, die jaar van Saint-Gobain se nasionalisering, het hy die besturende direkteur daarvan geword.
In Januarie 1986 het hy Roger Fauroux opgevolg as president en uitvoerende hoofAangestel onder die presidentskap van François Mitterrand en bevestig deur Jacques Chirac, destydse Eerste Minister, het hy die privatisering van Saint-Gobain, die eerste groot privatisering van die saamwoonregering, aan die einde van 1986 gelei.
1986-2007: Twintig jaar aan die hoof van Saint-Gobain
Onder sy leierskap het Saint-Gobain 'n diepgaande transformasie ondergaan. Die groep, histories gefokus op glas, het sy teenwoordigheid in konstruksiemateriaal en materiaalverspreiding uitgebrei en hoogs geïnternationaliseerd geraak. Belangrike mylpale gedurende hierdie tydperk het die verkryging van die Amerikaanse maatskappy Norton in 1990 ingesluit, wat die groep 'n wêreldleier in skuurmiddels gemaak het, gevolg deur die verkryging van die Britse maatskappy BPB, 'n spesialis in gips, in 2005.
Hierdie strategie het Saint-Gobain een van die wêreld se voorste spesialiste in behuising en konstruksie gemaak, 'n posisionering wat sy opvolgers voortgesit en versterk het. Jean-Louis Beffa het uitvoerende hoof gebly tot Junie 2007, toe voorsitter van die direksie tot 2010; Pierre-André de Chalendar het hom as uitvoerende hoof opgevolg. Sedert Julie 2021 word die groep gelei deur Benoit Bazin.
Vir beleggers wys die geskiedenis van Saint-Gobain onder Beffa hoe 'n eeu oue industriële maatskappy homself deur opeenvolgende verkrygings kan herontdek. Ons ontleding van dieSaint-Gobain-aandele beskryf sy huidige profiel, wat gefokus is op volhoubare konstruksie en energie-doeltreffende opknapping.
Die debat oor betaling en asbes
Soos ander bestuurders van sy generasie, het Jean-Louis Beffa op verskeie fronte kritiek in die gesig gestaar. In 2007 was hy onder die hoogsbetaalde Franse uitvoerende hoofde, met 'n geraamde vergoeding van €10,2 miljoen volgens persranglyste daardie jaar. Verder, tydens sy ampstermyn aan die stuur van Pont-à-Mousson, was hy die teiken van teenstanders van asbesgebruik, te midde van kontroversies wat die hele materiaalbedryf geteister het. Die asbeskwessie het 'n blywende negatiewe impak op die groep se beeld en regsposisie gehad, veral in die Verenigde State.
'n Denker oor nywerheidsbeleid
Jean-Louis Beffa het homself gevestig as 'n invloedryke stem oor die toekoms van die Franse nywerheid:
- In 2004 het Jacques Chirac hom die missie toevertrou om die nywerheidsbeleid te revitaliseer. Sy verslag van Januarie 2005, Op pad na 'n nuwe nywerheidsbeleid, het gelei tot die skepping van dieAgentskap vir Industriële Innovasie, waarvan hy sedert September 2005 die voorsitter van die toesighoudende raad is;
- In 2002 het hy saam met die Nobelpryswenner in ekonomie Robert Solow die Saint-Gobain-sentrum vir navorsing in ekonomie gestig, wat die Cournot-sentrum en toe die Cournot-stigting (2010) geword het, waarvan hulle medevoorsitters is;
- Hy het verskeie essays saam met Seuil gepubliseer: Frankryk moet kies (2012) Frankryk moet optree (2013) Die Sleutels tot Mag (2015) en Transformeer of sterf: groot maatskappye teenoor nuwe ondernemings (2017).
Sy sentrale tesis: gekonfronteer met die VSA-China-duo, berus 'n land se mag op sy uitvoerbedryf, sy tegnologieë, sy energie en sy militêre vermoëns. Hy pleit vir 'n samehangende industriële strategie gelei deur die staat en kritiseer die deïndustrialisering van Frankryk. Sommige van hierdie idees het wyd aanklank gevind sedert die gesondheidskrisis, met debatte oor industriële soewereiniteit en hervestiging.
Lazard, Engie, Le Monde: 'n tweede loopbaan as raadslid
Na Saint-Gobain het Jean-Louis Beffa senior adviseur van die bank geword LazardHy het van 2008 tot 2015 in die rade van GDF Suez en toe Engie gedien, waar hy voorsitter was van die nominasie- en vergoedingskomitee, in die toesighoudende raad van Siemens (2008-2013), in die raad van Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), en in die toesighoudende raad van Caisse des Dépôts (2014-2019). Hy het ook as direkteur van BNP Paribas en Gaz de France gedien. Hy is sedert 1994 'n lid van die groep se toesighoudende raad. Le MondeHy het op 5 Oktober 2017 die president daarvan geword.
Sy rol by Engie bring hom nader aan belangrike energiekwessies, 'n sektor wat ons veral analiseer in ons feiteblad oor die...Engie aksie.
onderskeidings
Jean-Louis Beffa is 'n Groot Offisier van die Legioen van Eer (2007), 'n Grootkruis van die Nasionale Orde van Verdienste (2016), en 'n Kommandeur van die Orde van Kunste en Lettere (2005). Hy het talle buitelandse onderskeidings ontvang, insluitend die Orde van die Opkomende Son (Japan). As 'n opera-entoesias was hy voorsitter van die vereniging vir die bevordering van die Paryse Nasionale Opera.
Wat sy reis die belegger leer
- Industriële groepe herontdek hulself in fases. Saint-Gobain het sy swaartepunt verander sonder om sy naam te verander: jy moet na die uiteensetting van inkomste per besigheidslyn kyk om die waarde daarvan te verstaan.
- Groot verkrygings is dobbelary. Hulle skep waarde as die integrasie suksesvol is, maar weeg swaar op korttermynskuld.
- Die politieke konteks maak saak. Nasionalisering, privatisering, nywerheidsbeleid: openbare besluite het die trajek van Saint-Gobain diepgaande beïnvloed.
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FAQ
Hoe lank het Jean-Louis Beffa Saint-Gobain gelei?
Hy was die president en uitvoerende hoof van Januarie 1986 tot Junie 2007, en toe voorsitter van die direksie tot 2010.
Watter boeke het Jean-Louis Beffa geskryf?
Veral Frankryk moet kies (2012) Frankryk moet optree (2013) Die Sleutels tot Mag (2015) en Transformeer of sterf (2017), almal uitgegee deur Seuil.
Wat is die Agentskap vir Industriële Innovasie?
'n Openbare liggaam wat in 2005 geskep is na aanleiding van sy verslag oor nywerheidsbeleid, met die doel om groot navorsings- en innovasieprojekte te ondersteun. Hy was voorsitter van die toesighoudende raad.