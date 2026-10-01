Philippe Crouzet het die raad van voorsitterskap van VallourecDie Franse spesialis in naatlose buise, van 2009 tot 2020. Gebore op 18 Oktober 1956 in Neuilly-sur-Seine, het hy as die beste van sy klas aan die ENA (Nasionale Skool vir Administrasie) gegradueer, by die Raad van Staat gewerk en daarna meer as twintig jaar by Saint-Gobain deurgebring. Hy het die leisels van Vallourec oorgeneem op die hoogtepunt van 'n olie-oplewing, voordat hy een van die ergste krisisse in die groep se geskiedenis deurgemaak het. Sy loopbaan is 'n handboekgeval vir die begrip van sikliese aandele en die risiko's wat met skuld verband hou.
Onderwys: Sciences Po, ENA en die Raad van Staat
Philippe Crouzet, 'n student aan die Lycée Pasteur in Neuilly-sur-Seine, het in 1976 aan Sciences Po Paris gegradueer (afdeling Openbare Diens). Hy het toe dieNasionale Administratiewe Skoolwaaruit hy te voorskyn kom top van sy klas in 1981. Hy het sy loopbaan begin by Raad van die staat, as 'n ouditeur en dan as 'n meester van versoeke.
In 1983 is hy getroud met Sylvie Hubac, 'n senior staatsamptenaar wat van 2012 tot 2015 die stafhoof van president François Hollande sou wees.
Twee-en-twintig jaar by Saint-Gobain (1986-2008)
In 1986 het Philippe Crouzet by Saint-Gobain, toe onder leiding van Jean-Louis Beffa, as direkteur van die plan. Hy het verskeie poste daar beklee, beide operasioneel en finansieel:
- 1989-1992 : hoofbestuurder van die Condat-papierfabrieke;
- 1992-1996 : algemene afgevaardigde vir Spanje en Portugal;
- uit 1996 direkteur van die industriële keramiekafdeling;
- uit 2000 Adjunk-hoofbestuurder in beheer van finansies, aankope en IT, toe van die Gebouverspreidingsafdeling.
Hierdie loopbaanpad het hom omvattende ervaring in globale industriële groepe gegee: fabrieksbestuur, finansiële toesig en verspreiding. Om die maatskappy wat hom opgelei het beter te verstaan, sien ons ontleding van...Saint-Gobain-aandele.
2009: Aanstelling by Vallourec
In April 2008 het Philippe Crouzet by die toesighoudende raad van Vallourec aangesluit; 'n jaar later, in 2009Hy is as voorsitter van die raad aangestel. Sy termyn is in Maart 2012 vir vier jaar hernu. Hy het ook vanaf 2009 vir vyf jaar as 'n EDF-direkteur gedien en was voorsitter van die komitee wat kernverbintenisse monitor.
Vallourec was toe op sy hoogtepunt. Die groep het naatlose staalpype vervaardig, wat hoofsaaklik vir olie- en gasboorwerk (sogenaamde OCTG-pype) gebruik is, maar ook vir kragsentrales en die nywerheid. Met oliepryse wat konstant hoog gebly het, was die vraag sterk en die aandeel was onder die toonaangewende aandele op die Paryse Effektebeurs.
2009-2014: Belegging vir Groei
Die strategie vir hierdie tydperk is om Vallourec se teenwoordigheid in gebiede met sterk koolwaterstofproduksiegroei te versterk: Brasilië (met 'n nuwe staalaanleg en walsfabriek wat in vennootskap met Japan se Sumitomo gebou is), die Verenigde State (waar die skaliegas- en olie-oplewing die vraag ondersteun), en die Midde-Ooste. Hierdie beleggings verhoog die groep se kapasiteit en skuld, gebaseer op die aanname dat die vraag sterk sal bly.
In 2010 is sy vergoeding op 2,73 miljoen euro geraam, 'n bedrag wat deur sommige aandeelhouers gekritiseer is, volgens die destydse pers, wat die strategie as te ambisieus beskou het.
2014-2020: Die oliekrisis en die aandelemark se afdaling in die hel
Die skerp daling in oliepryse vanaf die tweede helfte van 2014 het alles verander. Oliemaatskappye het hul boorbeleggings drasties verminder, pypvolumes en pryse het gekelder, en Vallourec, belas met vaste koste en skuld, het 'n reeks verliese gely. Die groep het kostebesnoeiings- en kapasiteitsverminderingsplanne van stapel gestuur, veral in Europa.
In 2016 het Vallourec 'n kapitaalverhoging van ongeveer een miljard euro uitgevoer, met die toetrede van Nippon Steel & Sumitomo Metal en die ondersteuning van Bpifrance, 'n publieke aandeelhouer. Hierdie operasie het die maatskappy in staat gestel om sy uitdagings te oorkom, ten koste van aansienlike verwatering vir bestaande aandeelhouers.
Die tydperk is ook gekenmerk deur die staalwerke-saak.Ascoval, in Saint-Saulve (Nord), waarvan Vallourec 'n aandeelhouer en kliënt was. Die groep se rol in pogings om die perseel oor te neem, is hewig gekritiseer, veral in die dokumentêr Ascoval, die stryd om staal deur Éric Guéret.
Philippe Crouzet verlaat die direksie in 2020Édouard Guinotte het hom opgevolg.
Na Crouzet: herstrukturering en 'n nuwe begin
In 2021 het Vallourec 'n groot finansiële herstrukturering ondergaan: 'n groot gedeelte van sy skuld is in ekwiteit omgeskakel, en krediteure, insluitend die Apollo-fonds, het die meerderheidsaandeelhouers geword. Die bestaande aandeelhouersbelange is aansienlik verdun. Onder leiding van Philippe Guillemot, wat in 2022 aangestel is, het die groep sy Duitse aanlegte gesluit, herfokus op sy winsgewendste terreine (Brasilië, Verenigde State) en sy skuld drasties verminder. In 2025 het ArcelorMittal die verkryging van die ongeveer 28%-belang wat deur Apollo gehou word, aangekondig.
Om die groep se huidige situasie, resultate en vooruitsigte te volg, sien ons ontleding van dieVallourec-aandele.
Lesse vir die belegger
Vallourec se prestasie tydens Philippe Crouzet se ampstermyn is een van die mees bestudeerde voorbeelde op die Paryse Effektebeurs. Vier belangrike gevolgtrekkings:
- 'n Sikliese aandeel word oor die volledige siklus beoordeel. Rekordwinste op die hoogtepunt van 'n siklus is nie volhoubaar nie. Om 'n groep soos Vallourec te waardeer op grond van sy 2008- of 2013-resultate, was om te vergeet dat die olieprys kan daal.
- Skuld versterk alles. In 'n oplewingsfase dryf dit groei aan; in 'n insinking bedreig dit oorlewing. Die netto skuld tot verdienste voor rente, belasting, waardevermindering en amortisasie (EBITDA)-verhouding is 'n sleutelaanwyser om te monitor.
- Kapitaalverhogings en skuldomskakelings verdun. 'n Aandeelhouer wat hul aandele tydens 'n herstrukturering behou, kan die meeste van hul belegging verloor, selfs al oorleef die maatskappy.
- Bestuur maak saak. 'n Bestuursraad wat deur 'n toesighoudende raad beheer word, met 'n publieke aandeelhouer in die kapitaal, beskerm nie teen strategiese foute nie.
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Philippe Crouzet in belangrike datums
|Jaar
|Stap
|1956
|Gebore in Neuilly-sur-Seine (18 Oktober)
|1981
|Gegradueer van ENA, top van sy klas; aangesluit by die Raad van Staat
|1986
|Aansluiting by Saint-Gobain
|2000
|Adjunk Uitvoerende Hoof van Saint-Gobain
|2008
|Lid van die toesighoudende raad van Vallourec
|2009
|Voorsitter van die raad van Vallourec; direkteur van EDF
|2012
|Mandaat vir vier jaar hernu
|2016
|Kapitaalverhoging met Nippon Steel en Bpifrance
|2020
|Hy verlaat die voorsitterskap van die direksie
FAQ
Wanneer het Philippe Crouzet Vallourec bestuur?
Hy was van 2009 tot 2020 voorsitter van die bestuursraad van Vallourec, nadat hy vanaf April 2008 in die toesighoudende raad gedien het.
Waarom het Vallourec se aandeelprys gedurende sy ampstermyn gedaal?
Hoofsaaklik as gevolg van die ineenstorting van oliepryse vanaf 2014, wat die vraag na boorpype verminder het, terwyl die groep swaar skuldig was na sy groeibeleggings.
Wat was Philippe Crouzet se loopbaanpad voor Vallourec?
Hy het in 1981 as die beste van sy klas aan ENA gegradueer en by die Raad van Staat begin voordat hy meer as twintig jaar by Saint-Gobain deurgebring het en uiteindelik adjunk-besturende direkteur geword het.