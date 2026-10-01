Hoeveel het hy verdien? Emmanuel Faber Aan die stuur van Danone? Die vraag kom gereeld op, aangesien die voormalige hoof van die voedselgroep homself van sy CAC 40-eweknieë onderskei het deur verskeie openbare toegewings: 'n aanvullende pensioen, 'n skeidingspakket en 'n vrywillige vermindering in sy vaste salaris tydens die Covid-19-krisis. Hierdie bladsy stel die beskikbare syfers saam, altyd insluitend die jaar en bron, plaas sy vergoeding in die konteks van sy loopbaan en verduidelik wat 'n aandeelhouer in 2026 daaruit kan wegneem.
Wie is Emmanuel Faber?
Emmanuel Faber, gebore op 22 Januarie 1964 in Grenoble, het in 1986 aan die HEC Parys gegradueer. Hy het by Bain & Company begin, na Barings bank verhuis en toe in 1993 by Legris Industries aangesluit as administratiewe en finansiële direkteur, voordat hy in 1996 besturende direkteur geword het.
Hy het in 1997 by Danone aangesluit as Direkteur van Finansies, Strategie en Inligtingstelsels, het in 2000 Hoof Finansiële Beampte en 'n lid van die Uitvoerende Komitee geword, en toe Visepresident van die Asië-Pasifiese streek in 2005. Van 2008 tot September 2014 was hy Adjunk Hoof Uitvoerende Beampte, en het toe Franck Riboud opgevolg as Algemene bestuurder in Oktober 2014. In 2017 het hy verskeie posisies beklee en geword president en uitvoerende hoofHy het die groep in Maart 2021 verlaat.
Sy loopbaan is onlosmaaklik gekoppel aan die sosiale ekonomie: hy het die Grameen Danone Foods-gesamentlike onderneming in Bangladesj saam met Muhammad Yunus (2006) van stapel gestuur, toesig gehou oor die stigting van die Danone Communities-beleggingsfonds, en in 2020 die leiding geneem met Danone se aanvaarding van die status van 'n sosiale onderneming.missiegedrewe maatskappygoedgekeur deur meer as 99% van die aandeelhouers.
Emmanuel Faber se salaris: syfers per jaar
Die onderstaande syfers is geneem uit inligting wat gepubliseer is by Danone se algemene vergaderings en deur die sakepers en Wikipedia gerapporteer is. Vir amptelike besonderhede (vaste salaris, jaarlikse veranderlike salaris, prestasie-aandele), verwys asseblief na Danone se Universele Registrasiedokument vir die betrokke jaar.
|oefening
|fonction
|Gerapporteerde vergoeding
|Bron
|2016
|Algemene bestuurder
|€4,82 miljoen (ongeveer 170 keer die gemiddelde salaris van groepwerknemers)
|Ekonomiese pers, aangehaal deur Wikipedia
|2018
|CEO
|€2,8 miljoen, goedgekeur deur 98% van die algemene jaarvergadering op 25 April 2019
|Danone Algemene Vergadering 2019
|2020
|CEO
|Vaste koers met 30% verminder vir die res van die jaar, op sy versoek
|Besluit van die Raad van Direkteure, Mei 2020
Twee punte moet in ag geneem word. Eerstens, die bedrae van een jaar na die volgende is nie direk vergelykbaar nie: die veranderlike komponent en die waardasie van prestasie-aandele hang af van resultate en die aandelemark. Tweedens, die afname tussen 2016 en 2018 dui nie op 'n afname in basiese salaris nie, maar eerder op 'n verandering in veranderlike en langtermyn-elemente.
Die afstanddoenings wat opskudding veroorsaak het
Aanvullende pensioen en skeidingsvergoeding (2019)
Tydens die algemene vergadering op 25 April 2019 het Emmanuel Faber aangekondig dat hy bedank uit sy amp. vergoeding vir gedwonge vertrek en aan syne gedefinieerde voordeel aanvullende pensioenHierdie aanvullende pensioen, wat op €1,2 miljoen per jaar geraam word, is 'n beduidende voordeel. Hy het aangedui dat hy slegs van voorneme is om die standaard pensioenplan vir groepwerknemers te ontvang. Hierdie stap kontrasteer skerp met die kontroversies rondom ander CAC 40-bestuurders op dieselfde tyd.
30% vermindering in vaste koste tydens die gesondheidskrisis (2020)
In Mei 2020 het die direksie sy voorstel aanvaar om sy vaste vergoeding met 30% vir die res van die jaar te verminder, in solidariteit met werknemers en in 'n konteks waar Danone die impak van inperkings gely het, veral op sy mineraalwater wat buite die huis verkoop word.
Die vertrek in Maart 2021: wanneer die aandelemark die missie inhaal
Aan die einde van 2020 het die aktivisfonds Blouklokkie Kapitaal verkry 'n belang in die maatskappy en kritiseer die groep se "teleurstellende" aandelemarkprestasie. In Februarie 2021, Ambagsman VennoteDie derde grootste aandeelhouer, met ongeveer 3% van die kapitaal, eis ook die bedanking van die uitvoerende hoof. Die syfers dryf die debat aan: tussen 1 Desember 2017 en 31 Desember 2020 het Danone se aandeelprys met byna 23% gedaal, terwyl die CAC 40-indeks met 4,5% oor dieselfde tydperk gestyg het. Omgekeerd wys sy ondersteuners daarop dat die aandeel in September 2019 'n rekordhoogtepunt bereik het, 'n styging van 58% sedert sy aanstelling as uitvoerende hoof in 2014.
Op 1 Maart 2021 het die direksie besluit om die rolle van voorsitter en uitvoerende hoof te skei. Op 14 Maart 2021 het hulle Emmanuel Faber se diens met onmiddellike effek beëindig. Gilles Schnepp, voormalige uitvoerende hoof van Legrand, het die voorsitterskap oorgeneem; Antoine de Saint-Affrique het in September 2021 uitvoerende hoof geword. Nadat hy twee jaar tevore sy skeidingsvergoeding kwytgeskeld het, het Emmanuel Faber nie 'n "goue valskerm" met sy vertrek ontvang nie.
Hierdie geval het 'n bestudeerde voorbeeld in besigheidskole geword: dit toon dat 'n leier waardeer kan word vir hul sosiale en omgewingsvisie, terwyl hulle steeds gepenaliseer word deur aandeelhouers wat die waardeskepping as onvoldoende beskou in vergelyking met mededingers soos Nestlé of Unilever. Om hierdie trajekte te vergelyk, kan u ons feiteblaaie raadpleeg oor...Danone aksie en op dieNestlé-aandele.
Na Danone: Waagkapitaal en ekstra-finansiële standaarde
In Oktober 2021 het Emmanuel Faber 'n vennoot vir Europa geword byAstanor Ondernemings, 'n waagkapitaalfonds wat spesialiseer in landbou en voedsel. In Desember 2021 is hy as voorsitter van dieISSB Die Internasionale Volhoubaarheidsstandaarderaad (ISSB), die liggaam wat deur die IFRS-stigting geskep is om globale volhoubaarheidsverslagdoeningstandaarde te definieer, het sy eerste twee standaarde, IFRS S1 en IFRS S2 (klimaat), in Junie 2023 gepubliseer. Hierdie standaarde dien as 'n maatstaf vir baie jurisdiksies.
Vir die belegger is dit nie 'n klein detail nie: hierdie standaarde bepaal die gehalte van die ESG-data wat deur genoteerde maatskappye gepubliseer word, en dus die vermoë om maatskappye op grond van ekstra-finansiële kriteria te vergelyk.
Hoe om 'n uitvoerende beampte se vergoeding te interpreteer as jy 'n aandeelhouer is
Die Faber-geval bied 'n nuttige analitiese raamwerk, van toepassing op enige CAC 40-maatskappy:
- Onderskeid tussen vaste, veranderlike en langtermyn. Die vaste bedrag sê min; dit is die veranderlike kriteria (groei, marge, kontantvloei, ESG-kriteria) wat die direksie se prioriteite openbaar.
- Kyk na die ekwiteitsverhouding. Sedert die Pacte-wet van 2019 publiseer genoteerde maatskappye die verhouding tussen die vergoeding van die bestuurder en die gemiddelde en mediaanvergoeding van werknemers.
- Volg die stemme in die vergadering. 'n "Sê oor betaling"-stem onder 80% is 'n teken van wantroue wat ernstig opgeneem moet word. In 2019 is Emmanuel Faber se vergoeding met 98% goedgekeur, wat nie sy vertrek twee jaar later verhoed het nie: konsensus oor salaris waarborg nie konsensus oor strategie nie.
- Identifiseer uitgestelde verpligtinge. Aanvullende pensioene, skeidingspakkette en nie-mededingingsklousules kan swaarder weeg as jaarlikse salaris.
Om hierdie kwessies noukeurig te volg en by die algemene vergadering te stem, moet u die aandele direk hou. PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre mening oor Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
FAQ
Wat was Emmanuel Faber se salaris by Danone?
Sy totale gerapporteerde vergoeding het €4,82 miljoen vir 2016 en €2,8 miljoen vir 2018 beloop (bedrag goedgekeur deur 98% van die aandeelhouers tydens die algemene jaarvergadering in April 2019). Hierdie bedrae sluit vaste, veranderlike en langtermynkomponente in.
Het Emmanuel Faber 'n skeidingsbetaling ontvang?
Nee. Hy het in April 2019 afstand gedoen van sy gedwonge vertrekvergoeding en sy aanvullende pensioen, wat op €1,2 miljoen per jaar geraam is,.
Waarom het Emmanuel Faber Danone verlaat?
Onder druk van aktivisfondse (Bluebell Capital, Artisan Partners) wat die aandelemarkprestasie as onvoldoende beskou het, het die direksie op 14 Maart 2021 besluit op sy vertrek.
Wat doen Emmanuel Faber vandag?
Na Danone het hy by die Astanor Ventures-fonds aangesluit (2021) en is in Desember 2021 as voorsitter van die ISSB aangestel, die liggaam wat internasionale standaarde vir volhoubaarheidsverslagdoening ontwikkel.