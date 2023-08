Alstom Décroche un Contrat Historique en République Dominicaine !

29 août 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La société française Alstom, leader mondial en mobilité intelligente et durable, s’apprête à révolutionner le système de transport en République Dominicaine avec le premier monorail du pays. Est-ce une opportunité d’achat pour les investisseurs ?

Le Consortium SIF, dirigé par Alstom et comprenant Sofratesa, a été choisi par FITRAM de la République Dominicaine pour développer un système de monorail intégré Innovia à Santiago de los Caballeros. Avec ce contrat d’environ 500 millions d’euros (dont la part d’Alstom s’élève à environ 370 millions d’euros), l’entreprise renforce sa position sur le marché mondial des solutions de mobilité.

Exciting news! Our Consortium SIF, has been selected by Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM) to deliver Dominican Republic’s first-ever integrated Innovia #monorail system for the city of Santiago de los Caballeros. https://t.co/MnTB8zfL1u pic.twitter.com/1R5qsfXU2L

— Alstom (@Alstom) August 28, 2023