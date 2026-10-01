አንድሬ Citroen (1878-1935) በፈረንሳይ ኢንዱስትሪ ውስጥ ካሉት ታላላቅ ስሞች አንዱ ነው። የኤኮሌ ፖሊቴክኒክ ተመራቂ ሲሆን መኪናውን አልፈለሰፈም፣ ነገር ግን በአውሮፓ ውስጥ በጅምላ ያመረቱት፣ እንደ የጅምላ ገበያ ምርት ሸጠው እና እንደ የግብይት መሳሪያ ከተጠቀሙበት የመጀመሪያዎቹ አንዱ ነበር። ህይወቱ በኢኮኖሚክስ ውስጥም ትምህርት ነው፡- በኪሳራ የተጠናቀቀ እና ኩባንያው በሚሼሊን ቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅት በዕዳ የተደገፈ አስደናቂ የኢንዱስትሪ ስኬት። በ2026፣ ስሙ በፓንቴዮን ውስጥ የቀብር ሥነ ሥርዓቱን ለማካሄድ በተደረገው ዘመቻ በዜና ውስጥ እንደገና ብቅ አለ።
የመጀመሪያ ህይወት፡ ለቴክኖሎጂ ፍቅር ያለው የስደተኞች ልጅ
አንድሬ ሲትሮን የተወለደው የካቲት 5፣ 1878 በፓሪስ፣ በ9ኛው አውራጃ በ44 ሩ ላፊቴ በ44 ሩ ላፊቴ ነበር። እሱ በ1873 በፓሪስ የሰፈረው የደች የአይሁድ አልማዝ ነጋዴ ሌቪ ሲትሮን እና መጀመሪያ ላይ ከዋርሶ የመጣችው አማሊያ ክላይንማን አምስተኛ እና የመጨረሻ ልጅ ነበር። የቤተሰብ ስሙ የመጣው በኔዘርላንድስ ውስጥ የሎሚ ነጋዴ ከነበረ ቅድመ አያት ("ሲትሮን" ማለት በደችኛ ቋንቋ ሎሚ ማለት ነው)፤ በ"ኢ" ላይ ያለውን ዳያሬሲስ የተቀበለው አንድሬ ነበር።
የልጅነት ጊዜው በአሳዛኝ ሁኔታ ታይቷል፡ በ1884 አባቱ በደቡብ አፍሪካ የአልማዝ ማዕድን ማውጫ ውስጥ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ካደረገ በኋላ ራሱን አጠፋ። በሊሴ ኮንዶርሴት ጎበዝ ተማሪ የነበረው አንድሬ በጁልስ ቨርን እና በአይፍል ታወር ግንባታ የተማረከውÉcole ፖሊቴክኒክ ኤን 1898.
የሄሪንግቦን ጊርስ፡ የአርማ መወለድ
በ1900 ወደ ፖላንድ ባደረገው ጉዞ፣ የቪ-ግሩቭ ማርሽ የማምረት ሂደትን አገኘ። እነዚህ ማርሽዎች ጸጥ ያሉ እና ከፍተኛ ኃይል የማሰራጨት ችሎታ ያላቸው ሲሆኑ ከፍተኛ የማሽን ትክክለኛነትን ያስፈልጋቸው ነበር። አንድሬ ሲትሮን ፈቃዱን ገዝቶ ብረትን በመጠቀም የኢንዱስትሪ ምርት ሂደት ፈጠረ። በ1901 እሱና ሁለት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጓደኞቹ በፓሪስ ፋውቡርግ ሴንት-ዴኒስ አውራጃ ውስጥ የማርሽ ማምረቻ ኩባንያ መሠረቱ።
ይህ ድርብ ቼቭሮን በኋላ ላይ የመኪናው የምርት ስም አርማ ሆነ፤ በዓለም አቀፍ ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም ከሚታወቁት አርማዎች አንዱ የመጣው ከሜካኒካል ክፍል ነው።
ሞርስ፣ አሜሪካ እና የጅምላ ምርት ግኝት
ከ1906 ጀምሮ የመኪና አምራችን ለመርዳት ተጠርቷል የቴሌግራምበወቅቱ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበር። የአስተዳደርና የምርት ክልሉን እንደገና አደራጅቷል፡ በ1908 ከነበረው 300 መኪኖች ምርት በ1913 ወደ 800 አድጓል። በ1912 ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የተደረገው ጉዞ በእጅጉ ነካው፡ የፎርድ ፋብሪካን ጎበኘና የመገጣጠሚያ መስመር ምርት አገኘ። ምኞቱ "የአውሮፓ ሄንሪ ፎርድ" ለመሆን ቻለ።
1915-1918፡ በኳይ ደ ጃቬል ላይ የሚገኘው የሼል ፋብሪካ
እ.ኤ.አ. በ1914 እንደ መድፍ መኮንን ተንቀሳቅሶ የጥይት እጥረት መኖሩን አስተዋለ። በጥር 1915፣ 75ሚሜ ዛጎሎችን ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት ማምረት የሚችል ፋብሪካ በጥቂት ወራት ውስጥ ለጦርነት ሚኒስቴር እንዲገነባ ሐሳብ አቀረበ። የጃቬል መትከያበፓሪስ እስከ 13,000 የሚደርሱ ሴቶችን ያቀፈ እጅግ ዘመናዊ ፋብሪካ ገንብቷል። በአጠቃላይ ወደ 23 ሚሊዮን የሚጠጉ ዛጎሎችን አምርቷል። ፋብሪካው በወቅቱ ብርቅ በነበሩት ማህበራዊ አገልግሎቶቹም ይታወቃል፤ እነሱም የካንቲን፣ የሕፃናት ማቆያ እና የሕፃናት ማቆያ ናቸው።
1919፡- ዓይነት ኤ እና የመጀመሪያው በጅምላ የተመረተ የአውሮፓ መኪና
የጦር መሳሪያው ከተጣለ በኋላ ወዲያውኑ ፋብሪካው ወታደራዊ ትዕዛዞቹን አጣ። አንድሬ ሲትሮን ይህንን ጠበቀ፡ ቦታውን በጥቂት ወራት ውስጥ ወደ መኪና ፋብሪካ ቀይሮታል። በጥር 1919፣ ለፕሬስ 7,250 ፍራንክ የሚሸጥ መኪና አወጀ፣ ይህም በገበያ ላይ ካሉት በጣም ርካሹ ዋጋዎች ግማሽ ያህሉን ያወጣል። ዘመቻው በሁለት ሳምንታት ውስጥ ከ16,000 በላይ ጥያቄዎችን አስነስቷል።
La ሲትሮን ታይፕ ኤሲትሮኤን 2ሲቪ የተባለው በኢንጂነር ጁልስ ሳሎሞን የተነደፈው በተመሳሳይ ዓመት ተለቀቀ። በትላልቅ ተከታታይ የተመረተ የመጀመሪያው የአውሮፓ መኪና ሆኖ ቀርቧል፤ በቀን 30 መኪኖችን ታቅዷል። በ1929 ሲትሮኤን 102,891 መኪኖችን ያመረተ ሲሆን ይህም ከፈረንሳይ ምርት አንድ ሶስተኛው ሲሆን በጃቬል፣ ሱሬስነስ፣ ክሊቺ፣ ሴንት-ኦውን እና ግሬኔል በሚገኙ ፋብሪካዎቹ ውስጥ ወደ 32,000 የሚጠጉ ሠራተኞችን ቀጥሯል።
ከዘመኑ በፊት የገበታ ሊቅ
አንድሬ ሲትሮን ከሌሎች በፊት ማስታወቂያ እንደሚሸጥ ተረድቷል፡
- ጥቅምት 4, 1922 አንድ አውሮፕላን በሞተር ትርኢት ወቅት ከአርክ ደ ትሪዮምፌ በላይ በጭስ ፊደላት "ሲትሮን" ብሎ ጻፈ፤
- ከ1925 እስከ 1933 ዓ.ም. ድረስ፣ ከብርሃን የተሠራ ግዙፍ ምልክት የኢፍል ጉብኝት ግዙፍ የማስታወቂያ ማስታወቂያ ሰሌዳ፤
- የኬግሬሴ ግማሽ መንገድ ጉዞዎች በሕዝብ አስተያየት ላይ ጠንካራ ተጽዕኖ አሳድረዋል፡ ሰሃራን ማቋረጥ (1922-1923) ብላክ ክሩዝ በአፍሪካ (1924)፣ ቢጫ ክሩዝ በእስያ (1931)፤
- እንዲሁም ከሽያጭ በኋላ ፈጠራዎችን ያደርጋል፤ የአሽከርካሪ መመሪያ፣ የአከፋፋይ አውታረ መረብ፣ የተረጋገጠ ኦሪጅናል መለዋወጫዎች።
የትራክሽን አቫንት እና የ1934ቱ ኪሳራ
በ1933 ከሉዊስ ሬኖልት ጋር ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቀጠል አንድሬ ሲትሮን የጃቬል ፋብሪካን በጥቂት ወራት ውስጥ እንደገና እንዲገነባ አድርጎ በአውሮፓ ውስጥ ካሉት እጅግ ዘመናዊ ፋብሪካዎች አንዱ አድርጎታል። በአንድ ዓመት ውስጥ... የነደፈውን መሐንዲስ አንድሬ ሌፌብቭሬን ቀጥሯል። የፊት-ጎማ ድራይቭመጋቢት 24፣ 1934 ቀርቦ ነበር። መኪናው አብዮታዊ ነው፣ ነገር ግን ኩባንያው በገንዘብ ተሟጥጧል፡ በግንቦት 1934 የታተመው የፈረንሳይ ባንክ ሪፖርት 200 ሚሊዮን ፍራንክ ኪሳራ እንደደረሰበት ዘግቧል።
ባንኮቹ እሱን ለመደገፍ ፈቃደኛ አይደሉም፣ እናም መንግስት ጣልቃ መግባት አይፈልግም። 21 décembre 1934የሲትሮን ኩባንያ በፍርድ ቤት ክስ ውስጥ ገብቷል። ዋናው አበዳሪ፣ Michelinኩባንያውን ተረከበ። በጥር 1935 አንድሬ ሲትሮን አክሲዮኑን ሸጠ፤ ፒየር ሚሼሊን በሐምሌ ወር ፕሬዝዳንት ሆነው ተክተውታል። አንድሬ ሲትሮን ሐምሌ 3፣ 1935 በፓሪስ በ57 ዓመቱ አረፉ።
ውርስ፡ ከሚሼሊን እስከ ስቴላንቲስ
ብራንዱ በሚሼሊን ባለቤትነት ስር በሕይወት ተርፎ እንደ 2CV (1948) እና DS (1955) ባሉ ታዋቂ ሞዴሎች ተጠብቆ ቆይቷል። በ1976 ፔጆ ሲትሮንን ገዛ፣ ይህም ቡድኑን ፈጠረ። PSA Peugeot Citroën።በጥር 2021 የ PSA እና የ Fiat Chrysler ውህደት ተፈጠረ እስታልታንሲስከእነዚህም ውስጥ ሲትሮን ከአስራ አራቱ የምርት ስሞች አንዱ ነው።
በፓሪስ፣ ኳይ ደ ጃቬል በ1958 ኩዋይ አንድሬ-ሲትሮን ተብሎ ተሰይሞ የነበረ ሲሆን የቀድሞው ፋብሪካ በፓርክ አንድሬ-ሲትሮን ተተካ። ለብዙ ዓመታት ቤተሰቡ፣ በተለይም የልጅ ልጁ ሄንሪ-ዣክ ሲትሮን፣ በፓንቴዮን ውስጥ ለቀብር እንዲቀርብ ሲሟገቱ ቆይተዋል። እ.ኤ.አ. ነሐሴ 26፣ 2026 የሜዴፍ (የፈረንሳይ የንግድ ኮንፌዴሬሽን) ፕሬዝዳንት ፓትሪክ ማርቲን ይህንን እጩነት በድርጅቱ የበጋ ትምህርት ቤት በይፋ አጽድቀዋል።
የአንድሬ ሲትሮን ታሪክ ለባለሀብቱ ምን ያስተምራል?
የሲትሮን አቅጣጫ የተዘረዘሩ የመኪና አምራቾችን ለመተንተን አሁንም ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን ይሰጣል፡
- መጠኑ በቂ አይደለም። ሲትሮን ገበያውን ለማሸነፍ በጣም በዝቅተኛ ዋጋ ብዙ ይሸጥ ነበር። በቂ ትርፍ ከሌለ፣ በዕዳ የሚደገፍ ዕድገት ደካማ ሆነ። በአክሲዮን ገበያው ላይ፣ የሽያጭ ብቻ ሳይሆን የአሠራር ህዳግ እና የገንዘብ ፍሰትን ይመለከታሉ።
- የመኪና ኢንዱስትሪው በጣም ካፒታል የሚጠይቅ ነው። ፋብሪካን እንደገና መገንባት ወይም አብዮታዊ ሞዴል ማስጀመር ከፍተኛ ወጪ ይጠይቃል። ይህ በ2026 ወደ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ሽግግር ሲደረግ እውነት ነው፣ ይህም በሁሉም አምራቾች የፋይናንስ አቅም ላይ ጫና እያሳደረ ነው።
- የፋይናንስ አጋሩ አስፈላጊ ነው። አበዳሪው ሚሼሊን ባለቤት ሆነ። በአምራቾችና በአቅራቢዎች መካከል ያለው ግንኙነት አሁንም ቅርብ ነው፤ የኛ ትንተናየሚሼሊን አክሲዮን የጎማ አምራቹ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እንዴት እንደተለወጠ ያሳያል።
የአሁኑን የቼቭሮን ብራንድ ወራሽ ለመከተል፣ መገለጫችንን በ ላይ ይመልከቱየስቴላንቲስ አክሲዮንእና ከሲትሮን ታላቅ ታሪካዊ ተቀናቃኝ ጋር ለማነፃፀር፣ ከየሬኖልት አክሲዮንእነዚህ ትንታኔዎች ለመረጃ አገልግሎት ብቻ የተዘጋጁ ሲሆኑ የኢንቨስትመንት ምክርን አያካትቱም።
አንድሬ ሲትሮን በዋና ቀናት ውስጥ
|ዓመት
|ክስተት
|1878
|በፓሪስ ተወለደ (የካቲት 5)
|1898
|ወደ ኤኮል ፖሊቴክኒክ መግባት
|1901
|የሄሪንግቦን ማርሽ ኩባንያ ማቋቋም
|1906
|የሞርስን መልሶ ማቋቋም ግንባር ቀደም ሆኖ ይሰራል
|1915
|የጃቬል ኩዌት ሼል ፋብሪካ ግንባታ
|1919
|የሲትሮን አይነት ኤ ጅምር
|1924
|ብላክ ክሩዝ
|1934
|የትራክሽን አቫንት (መጋቢት)፣ የዳኝነት ክስ (ታህሳስ 21)
|1935
|በሚሼሊን ተወሰደ፤ ሐምሌ 3 ቀን ሞተ
|1976
|የPSA Peugeot Citroën መወለድ
|2021
|ሲትሮን የስቴላንቲስ ብራንድ ሆነ
በየጥ
የሲትሮን አርማ ሁለት ቼቭሮን ያሉት ለምንድን ነው?
አንድሬ ሲትሮን ወደ መኪና ኢንዱስትሪ ከመሄዱ በፊት በሙያው መጀመሪያ ላይ ያመረታቸውን የቪ ቅርጽ ያላቸው (ሄሪንቦን) ማርሽዎች ያስታውሳል።
ሲትሮን በ1934 ለምን ኪሳራ ደረሰበት?
ኩባንያው ለእድገቱ፣ ለጃቬል ፋብሪካ ግንባታ እና ለትራክሽን አቫንት ልማት ከፍተኛ ዕዳ ወስዶ ነበር፤ ዝቅተኛ የሽያጭ ዋጋ ግን የትርፍ ህዳጉን ገድቦታል። ባንኮቹ ለመደገፍ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ታህሳስ 21፣ 1934 በሪሲቨሪ ኃ.የተ.የግ.ማ. ውስጥ እንዲካተት ተደረገ።
ዛሬ ሲትሮን ማን ነው ያለው?
ሲትሮን የስቴላንቲስ ቡድን ብራንድ ሲሆን በ2021 በPSA እና በFiat Chrysler Automobiles መካከል ከተዋሃደ በኋላ የተፈጠረ ነው።