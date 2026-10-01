ኤሪክ Trappier ከጥር 2013 ጀምሮ ዳሳልት አቪዬሽንን መርቷል። ሰኔ 1፣ 1960 ዓ.ም. የተወለዱት በ24 ዓመቱ ቡድኑን የተቀላቀሉ ሲሆን አብዛኛውን የሙያ ዘመኑን ያሳልፉት ተዋጊ ጄቶችን ለኤክስፖርት በመሸጥ ነበር። በእሱ አመራር ስር፣ ጉድጉድከፈረንሳይ ውጭ ለረጅም ጊዜ የማይሸጥ እንደሆነ ተደርጎ የሚታሰበው ይህ ዓለም አቀፍ የንግድ ስኬት ሆኗል። እ.ኤ.አ. በጥር 2025 የማርሴል ዳሳልት ኢንዱስትሪያል ግሩፕ (GIMD) ሊቀመንበርነትም ተረክቧል። ውሳኔዎቹ የመከላከያ እሴቶችን ለሚጠብቁ ሁሉ አስፈላጊ የሆኑ ልባም መሪ ምስል።
ስልጠና እና ጅምር
ኤሪክ ትራፒየር ከቴሌኮም ሱድፓሪስ የተመረቀ መሐንዲስ ነው። በ1983 እና 1984 በፈረንሳይ የባህር ኃይል ውስጥ እንደ መኮንን ሆኖ የወታደራዊ አገልግሎቱን አጠናቆ ከዚያም ተቀላቀለ። Dassault Aviation በ1984 ዓ.ም.። አሁን የተጠባባቂ የባህር ኃይል ካፒቴን ነው። በ1983 ዓ.ም. አግብቶ የሶስት ልጆች አባት ነው።
ሠላሳ ዓመታት የኤክስፖርት አገልግሎት
በዳሳልት አቪዬሽን የስራ ዘመኑ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በአለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነበር፡
- 1984-1987 : የዲዛይን ቢሮ እና የጦር መሳሪያ ስርዓቶች አስተዳደር።
- 1987-1991 ፦ ከደቡብ ኮሪያ፣ ሲንጋፖር፣ ሳዑዲ አረቢያ፣ ቺሊ እና ጀርመን ጋር ለሚደረገው ድርድር ኃላፊነት ያለው ዓለም አቀፍ የቴክኒክ አስተዳደር። በአትላንቲክ የባህር ላይ ፓትሮል አውሮፕላኖች ሽያጭ ላይ ተሳትፏል።
- 1991-1995 : በእስያ ውስጥ ለሚደረጉ ሽያጮች ኃላፊነት ያለው ሲሆን ይህም ከህንድ ጋር የሚሬጅ ውልን ጨምሮ።
- 1995-2000 : በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ውስጥ ለሽያጭ ኃላፊነት ያለው ሲሆን የሚሬጅ 2000-9 ኮንትራት ያስተዳድራል።
- 2000-2005 : የመካከለኛው ምስራቅ እና የአፍሪካ ክልሎች ዳይሬክተር፣ ከዚያም የወታደራዊ ኤክስፖርት ዳይሬክተር።
- 2006 : ዓለም አቀፍ ዋና ሥራ አስኪያጅ።
እንዲሁም ለጦርነት ድሮን ሰልፈኛው የኢንዱስትሪ ስምምነቶችን ያደራድራል። nEURONበዳሳልት አቪዬሽን ከሳብ (ስዊድን)፣ አሌኒያ (ጣሊያን)፣ RUAG (ስዊዘርላንድ)፣ HAI (ግሪክ) እና EADS (ስፔን) ጋር የሚመራ። ይህ የአውሮፓ ፕሮግራም ለድብቅ እና ለራስ-ሰር የሙከራ ቴክኖሎጂዎች ላብራቶሪ ሆኖ አገልግሏል።
2013፡ በዳሳልት አቪዬሽን ታሪክ ውስጥ ታናሹ ዋና ሥራ አስፈፃሚ
ኤሪክ ትራፒየር በታህሳስ 18፣ 2012 የዳይሬክተርነት ማዕረግን በጋራ መርጠው በፕሬዚዳንትነት እና በዋና ሥራ አስፈፃሚነት ተሾሙ። 8 ከሾፌሮቹ 2013ቻርለስ ኤደልስተንን ተክቷል። በ52 ዓመቱ፣ ኩባንያው ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በ1929 አምስተኛው ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነ፣ እና ይህንን ቦታ የያዘው ታናሽ ሰው ሆነ።
እሱ ፓራዶክሲካዊ ሁኔታን ወርሷል፡ ራፋሌ በቴክኒካዊ እውቅና አግኝቷል፣ ነገር ግን እስካሁን ምንም የውጭ ደንበኛ አልገዛውም፣ እና አውሮፕላኑ የተደገፈው ከፈረንሳይ መንግስት በተሰጠው ትዕዛዝ ብቻ ነው። ስለዚህ የአስርተ ዓመቱ ፈተና አንድን ብሔራዊ ፕሮግራም ወደ ኤክስፖርት ስኬት መቀየር ነበር።
በእሱ አመራር ስር የራፋሌ ዋና ዋና ሽያጮች
የሚቀጥለው አስርት ዓመት ትክክል መሆኑን አረጋግጧል። ከ2015 ጀምሮ የተፈራረሙት ዋና ዋና ውሎች፡
|ዓመት
|የሚከፍለው
|ትእዛዝ
|2015
|ግብፅ
|24 ራፋሌ (የመጀመሪያው የኤክስፖርት ደንበኛ)፣ በ2021 ሁለተኛ ትዕዛዝ ተጨምሮ
|2015
|ኳታር
|24 ራፋሌ፣ በኋላ ላይ ወደ 36 ከፍ ብሏል
|2016
|ህንድ
|ለፈረንሳይ አየር ኃይል 36 የራፋሌ አውሮፕላኖች
|2021
|Grèce
|አዲስ እና ያገለገለ የራፋሌ አውሮፕላን
|2021
|Croatie
|12 ጥቅም ላይ የዋሉ ራፋሌ
|2021
|የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ
|80 ራፋሌ አውሮፕላኖች፣ በፕሮግራሙ ታሪክ ውስጥ ትልቁ የኤክስፖርት ትዕዛዝ
|2022
|ኢንዶኔዥያ
|42 የራፋሌ አውሮፕላኖች፣ በበርካታ ቡድኖች
|2024
|ሰርቢያ
|12 ራፋሌ
|2025
|ህንድ
|ለህንድ የባህር ኃይል 26 የራፋሌ የባህር ኃይል አውሮፕላኖች
እነዚህ ስኬቶች የዳሳልት አቪዬሽንን ገጽታ በእጅጉ ቀይረዋል፡- የብዙ ዓመት የትዕዛዝ መጽሐፍ፣ የምርት መጨመር እና በወታደራዊ ዘርፍ ታይቶ የማይታወቅ ታይነት። እንዲሁም የፕሮግራሙን ዋና ዋና አጋሮች፣ ታልስ ለኤሌክትሮኒክስ እና ሳፍራን ለኤም88 ሞተሮች ይጠቅማሉ። በዚህ የእሴት ሰንሰለት ላይ ፍላጎት ያላቸው ባለሀብቶች የ...ን ትንታኔዎቻችንን ማማከር ይችላሉ።የዳሳልት አቪዬሽን አክሲዮን, ከታልስ ድርጊት et de l 'የሳፍራን አክሲዮን.
ሚስጥራዊ ፋይሎች፡ SCAF እና Falcon
ይህ ሁሉ ቀላል አይደለም። የአውሮፓ ፕሮግራም የወደፊቱ የትግል አየር ስርዓት (FCAS)ከጀርመን እና ከስፔን ጋር የተጀመረው ፕሮጀክት በዳሳልት አቪዬሽን እና ኤርባስ መካከል በተደረጉ ተግባራት ክፍፍል ዙሪያ በተደጋጋሚ የኢንዱስትሪ አለመግባባቶች ተከስተዋል። ኤሪክ ትራፒየር ለተዋጊው ጄት በግልጽ የሚታወቅ ዋና ኮንትራክተር አስፈላጊነትን በይፋ ተሟግቷል፣ ይህም ከአጋሮቹ ጋር ያለውን ውጥረት በየጊዜው የሚያባብስ አቋም ነው።
በሲቪል በኩል፣ የቢዝነስ ጄቶች ክልል ጭልፊት ፋልኮን 6X ወደ አገልግሎት ከመግባቱ በፊት በተለይም ከሞተሮች ጋር በተያያዘ መዘግየቶች አጋጥመውታል፤ ፋልኮን 10Xም ተፈጥሯል። የፋልኮን ንግድ ከወታደራዊ ንግዱ ይልቅ ለኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች የበለጠ ስሜታዊ ሆኖ ቀጥሏል።
የጂአይዲዲ ፕሬዝዳንት እና በኢንዱስትሪ አሠሪዎች ውስጥ ግንባር ቀደም ሰው
እ.ኤ.አ ጃንዋሪ 9፣ 2025 ኤሪክ ትራፒየር የቻርለስ ኤደልስተንን ተክተው የፕሬዚዳንትነት ማዕረግ ሰጥተዋል። ማርሴል ዳሳልት ኢንዱስትሪያል ግሩፕ (GIMD)ዳሳልት አቪዬሽንን በተለይም የሚቆጣጠረው እና በዳሳልት ሲስቴሜስ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ያለው የዳሳልት ቤተሰብ ይዞታ ኩባንያ ራሱ የታሌስ ከፍተኛ ባለአክሲዮን ነው። የዳሳልት አቪዬሽን ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ይቀጥላሉ።
በተጨማሪም በርካታ የተወካይ ቦታዎችን ይይዛል፡-
- የአውሮፓ ኤሮስፔስ ኤንድ መከላከያ ኢንዱስትሪዎች ማህበር (ASD) ፕሬዝዳንት፣ በግንቦት 2017 ተመርጠዋል።
- የጂፋስ (የፈረንሳይ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪዎች ማህበር) ፕሬዝዳንት፣ ሰኔ 8፣ 2017 ተመርጠዋል።
- የፈረንሳይ የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች ምክር ቤት (CIDEF) ፕሬዝዳንት ከመጋቢት 2021 እስከ ጃንዋሪ 2023፤
- የUIMM (የብረታ ብረት ኢንዱስትሪዎች እና ትሬዲንግ ህብረት) ፕሬዝዳንት፣ ሚያዝያ 15፣ 2021 ተመርጠዋል።
ከጥር 2025 ጀምሮ የክብር ሌጌዎን አዛዥ ሆነው አገልግለዋል እና የኤሮኖቲክስ ሜዳሊያ (2023) ተሸላሚ ናቸው።
የአውሮፓ መከላከያ በ2026፡ ሚናው ለባለሀብቱ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ
ከ2022 ጀምሮ በአውሮፓ የወታደራዊ በጀት መጨመር የመከላከያ አክሲዮኖችን በአክሲዮን ገበያ ውስጥ በጣም በቅርብ ከሚታዩ ገጽታዎች አንዱ አድርጎታል። በዚህ አውድ ውስጥ፣ በርካታ ነጥቦች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል፡
- የትዕዛዝ መጽሐፍ : ለብዙ ዓመታት ታይነትን ይሰጣል፣ ነገር ግን ትርፋማነት የሚወሰነው በሰዓቱ የማድረስ ችሎታ ላይ ነው፣ ስለዚህ በንዑስ ኮንትራክተር ሰንሰለት ላይ።
- የመቆጣጠሪያ መዋቅር ዳሳልት አቪዬሽን በአብዛኛው በጂአይዲ (GIMD) የተያዘ ሲሆን ኤርባስ ደግሞ ከፍተኛ የአናሳ ባለአክሲዮን ነው። ስለዚህ ነፃ ተንሳፋፊው የተወሰነ ነው፣ ይህም የአክሲዮን ዋጋ እንቅስቃሴዎችን ሊያሳድግ ይችላል።
- የኤክስፖርት ኮንትራቶች : በፖለቲካዊ ውሳኔዎች፣ በገንዘብ ድጋፍ እና አንዳንድ ጊዜ በቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ የተመሰረቱ ናቸው፣ እና ብዙውን ጊዜ እርግጠኛ ያልሆነ የትግበራ መርሃ ግብር አላቸው።
- የESG መስፈርቶች ፦ አንዳንድ ፈንዶች የጦር መሳሪያዎችን አያካትትም፣ ሌሎች ደግሞ ከ2022 ጀምሮ እንደገና ተዋህደዋል። ይህ ለእነዚህ ዋስትናዎች ፍላጎት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre ላይ አስተያየት Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
በየጥ
ኤሪክ ትራፒየር የዳሳልት አቪዬሽን ኃላፊ ከመቼ ጀምሮ ነው?
ከጃንዋሪ 8፣ 2013 ጀምሮ የዳሳልት አቪዬሽን ሊቀመንበር እና ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው አገልግለዋል።
የኤሪክ ትራፒየር የራፋሌ ሽያጭ ላይ ምን ሚና ነበረው?
የቀድሞው ዓለም አቀፍ ማኔጂንግ ዳይሬክተር፣ የመጀመሪያዎቹን ኮንትራቶች (ግብፅ እና ኳታር በ2015፣ ህንድ በ2016) ያስቻሉትን የኤክስፖርት ስትራቴጂ መርተዋል፣ ከዚያም በ2021 የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የ80 ራፋሌ ሬኮርድ አስመዝግበዋል።
በኤሪክ ትራፒየር የሚመራው የጂአይዲ (GIMD) ምንድን ነው?
ማርሴል ዳሳልት ኢንዱስትሪያል ግሩፕ ዳሳልት አቪዬሽንን የሚቆጣጠረው የቤተሰብ ይዞታ ኩባንያ ነው። ኤሪክ ትራፒየር በጥር 9፣ 2025 ሊቀመንበሩ ሆነዋል።
ኤሪክ ትራፒየር የUIMM ፕሬዝዳንት ነው?
አዎ፣ እ.ኤ.አ. ኤፕሪል 15፣ 2021 የብረታ ብረት ኢንዱስትሪዎች እና ትሬዲንግ ህብረት ፕሬዝዳንት ሆነው ተመርጠዋል።