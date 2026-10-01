ዣን-ሲሪል ስፒኔታ በዋና ዋና ኮርፖሬሽኖች መሪነት ሁለተኛ የሥራ ዘመን በተሳካ ሁኔታ ከጀመሩት ጥቂት የፈረንሳይ ከፍተኛ የመንግስት ሰራተኞች አንዱ ነው። ጥቅምት 4፣ 1943 በፓሪስ 15ኛ አውራጃ የተወለዱት ኤር ኢንተር፣ በወቅቱ ኤር ፍራንስ ለአስራ አንድ ዓመታት በሊቀመንበርነት መርተዋል፣ በ2004 የአሬቫን የሱፐርቫይዘሽን ቦርድ ከመምራት በፊት የኩባንያውን በከፊል የፕራይቬታይዜሽን እና ከኬኤልኤም ጋር መዋሃድን መርተዋል። እ.ኤ.አ. በ2018፣ ስሙ በዜና ውስጥ ስለ ባቡር ትራንስፖርት የወደፊት ዕጣ ፈንታ "ስፒኔታ ሪፖርት" ብቅ አለ። የሙያ መንገዱ፣ ቁልፍ ውሳኔዎቹ እና አሁንም በአቪዬሽን ዘርፍ ውስጥ ላሉ ባለሀብቶች ምን ማለት እንደሆኑ እነሆ።
አመጣጥ እና ምስረታ
ዣን-ሲሪል ስፒኔታ ያደገው ለሶሻሊዝም ጥልቅ ቁርጠኛ በሆነ ቤተሰብ ውስጥ ነው። አያቱ ሲሪል ስፒኔታ፣ ከአርትስ ኤንት ሜቲየርስ ትምህርት ቤት መሐንዲስ፣ ከ1911 ጀምሮ የአልቢ ሰራተኞች የመስታወት ስራዎችን ያስተዳደሩ ሲሆን ከዣን ጃውሬስ ጋር ቅርብ ነበሩ። እናቱ አንቶኒት ብሪኞሊ፣ ከኮርሲካ የመጣች የትምህርት ቤት መምህር እና አባቱ አድሪን ስፒኔታ፣ የሲቪል መሐንዲስ፣ ዣን ሲሪል የተወለደበት ፓሪስ ውስጥ ሰፈሩ።
በቬርሳይ በሚገኘው ሊሴ ሆቼ ተማሪ የነበረ ሲሆን በፓሪስ ከሚገኘው የሕግ ፋኩልቲ በሕዝብ ሕግ የድህረ ምረቃ ዲግሪ አግኝቷል፣ ከሳይንስ ፖ ፓሪስ ተመርቋል፣ ከዚያም በቻርለስ ደ ጎል ክፍል ውስጥ ENA (ብሔራዊ የአስተዳደር ትምህርት ቤት) ገባ። እስከ 1977 ድረስ የሶሻሊስት ፓርቲ አባል ነበር።
እንደ ከፍተኛ የመንግስት ሰራተኛነት የስራ ዘመን (1969-1990)
የአስተዳደር ህይወቱ ሰፊና የተለያየ ነው። እንደ አስተማሪ ረዳትነት ከሠራ በኋላ፣ በብሔራዊ ትምህርት ሚኒስቴር (የኢንቨስትመንት እና የዕቅድ ቢሮ ኃላፊ፣ በወቅቱ የኮሌጆች ዳይሬክተር)፣ በክልል ምክር ቤት እንደ ኦዲተር፣ በመንግሥት ዋና ጽሕፈት ቤት እና በጠቅላይ ሚኒስትሩ የመረጃ አገልግሎት ውስጥ በተከታታይ የሥራ ቦታዎችን አገልግሏል።
ከዚያም ወደ ትራንስፖርት ዘርፉ ተጠጋ፤ በተለይም የትራንስፖርትና የባህር ጉዳይ ሚኒስትር እና በኋላም የመሠረተ ልማት ሚኒስትር በነበሩበት ወቅት ከሚሼል ዴሌባሬ ሁለት ጊዜ የሰራተኞች አለቃ ሆነ። ይህ ተሞክሮ ስለ ሲቪል አቪዬሽን እና የቁጥጥር ተግዳሮቶቹ ጥልቅ እውቀት ሰጥቶታል።
ኤር ኢንተር ከዚያም ኤር ፍራንስ፡ ዋና ከተማውን መልሶ ማዋቀር እና መክፈት
ከ1990 እስከ 1993 ድረስ የፕሬዚዳንት እና የዋና ሥራ አስፈፃሚ ነበሩየአየር ኢንተርየፈረንሳይ የአገር ውስጥ አየር መንገድ፣ የአውሮፓ የአየር ክልል ለውድድር ክፍት ለማድረግ ዝግጅት በተደረገበት ወቅት። ከፕሬዚዳንት ፍራንሷ ሚቴራን ጋር ተልዕኮ ካደረጉ እና በአውሮፓ ኮሚሽን ውስጥ ከቆዩ በኋላ፣ የፈረንሳይ ዋና ኃላፊ ሆነው ተሾሙ።በአየር ፈረንሳይ የ 22 ሴፕቴምበር 1997.
የእሱ የመንገድ ካርታ ሁለት ገጽታዎች ነበሩት፤ ከዓመታት ኪሳራ በኋላ አንድ ኩባንያ ማገገምን ለመቀጠል እና ለገበያ ክፍት እንዲሆን ለማድረግ። በ1999፣ እሱ መርቷል። የአየር ፍራንስ ከፊል የግል ማድረግኩባንያው ባቀረበው የመጀመሪያ የህዝብ አቅርቦት። በዚህ ወቅት፣ ኤር ፍራንስ በ2000 ከዴልታ፣ ኤሮሜክሲኮ እና ኮሪያ አየር ጋር የተመሰረተውን የስካይቲም ጥምረት ተቀላቅሏል።
2004፡ የአየር ፍራንስ-ኬኤልኤም መፈጠር
በሙያው ውስጥ በጣም ጉልህ የሆነው ሥራ ከኔዘርላንድስ ኩባንያ ጋር መዋሃድ ነበር። KLMውህደቱ የተጠናቀቀው በ2004 ሲሆን በአውሮፓ የአየር ትራንስፖርት ውስጥ የመጀመሪያው ዋና ድንበር ተሻጋሪ ውህደት ነበር። የተመረጠው መዋቅር ሁለት አየር መንገዶችን እና ሁለት ብራንዶችን ይዞ ሁለት ማዕከላትን (ፓሪስ-ቻርለስ-ደ-ጎል እና አምስተርዳም-ሺፕሆል) በጋራ በተያዘ እና በይፋ በተገበያየ ኩባንያ ስር አስጠብቋል። ይህ አሠራር የአየር ፍራንስ ወደ ግልነት እንዲዛወር ምክንያት ሆኗል፣ የፈረንሳይ መንግሥት ድርሻ ከአብላጫ ገደብ በታች ወርዷል።
ዣን-ሲሪል ስፒኔታ እስከ ታህሳስ 31፣ 2008 ድረስ የቡድኑ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ቆይተዋል፣ ከዚያም ከጥር 1፣ 2009 ጀምሮ የአየር ፍራንስ-ኬኤልኤም እና የአየር ፍራንስ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር ሆነው ፒየር-ሄንሪ ጎርጀን ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ተሹመዋል። ጥቅምት 17፣ 2011 የጎርጀንን ከለቀቁ በኋላ ስፒኔታ እስከ 2013 ድረስ የዋና ሥራ አስፈፃሚነት ሚናቸውን ቀጥለዋል፣ እስክንድር ደ ጁኒያክም በእሱ ምትክ ተክተዋል።
በ2004 የተፀነሰው ባለ ሁለት ራስ ሞዴል ብዙ ጊዜ ይብራራል፣ በተለይም በ2019 በፓሪስ እና በሄግ መካከል በተፈጠረ ውጥረት ወቅት፣ የኔዘርላንድ መንግሥት በኩባንያው ውስጥ ድርሻ በማግኘቱ። ይህ ውርስ አሁንም በቡድኑ ግምገማ ላይ እንዴት እንደሚመዘን ለመረዳት፣ የኛ ትንተናየአየር ፍራንስ-ኬኤልኤም አክሲዮን የካፒታል መዋቅር እና የመርከብ ጉዳዮችን ይገመግማል።
አሬቫ፣ አልካቴል-ሉሰንት፣ ሴንት-ጎባይን፡ አስተዳዳሪ ይፈለጋል
በተመሳሳይ ጊዜ፣ ዣን-ሲሪል ስፒኔታ በብዙ ሰሌዳዎች ላይ ተቀምጧል። እሱ ይመራል የአሬቫ ሱፐርቫይዘር ቦርድ ከኤፕሪል 2009 እስከ ሰኔ 2013 ድረስ፣ ከኢፒአር ሬአክተር ጋር በተፈጠሩ ችግሮች እና የኑክሌር ቡድኑን ስትራቴጂ (የነዳጅ ዑደት ኦራኖ ሆነ) በተመለከተ ጥያቄ የተፈጠረበት ወቅት። በተጨማሪም የአልካቴል-ሉሰንት፣ አሊታሊያ፣ ላ ፖስት፣ ሴንት-ጎባይን (ከ2005 ጀምሮ)፣ ዩኒሊቨር እና ጂዲኤፍ ሱዌዝ ዳይሬክተር ሆነው ያገለግላሉ።
በሴንት-ጎባይን ቦርድ ላይ መገኘቱ እንደ ዣን-ሉዊስ ቤፋ ካሉ ሰዎች ጋር እንዲገናኝ አድርጎታል፤ በቁሳቁስ ቡድኑ ላይ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች የእኛን መገለጫ በ... ላይ ማማከር ይችላሉ።የቅዱስ-ጎቤይን አክሲዮን.
ክስ ሳይመሰረትበት ሕጋዊ ክስ ተዘግቷል።
በሐምሌ 2006 ዣን-ሲሪል ስፒኔታ በአቪዬሽን ደህንነት ላይ ያተኮረ የቀድሞ የአየር ፍራንስ ንዑስ ኮንትራክተር ላይ ያነጣጠረ ምርመራ አካል ሆኖ በፍርድ ቤቶች ተጠርቷል። በመጨረሻም እንደ ረዳት ምስክር ተጠይቀው በይፋ አልተከሰሱም። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁልጊዜም ንፁህነቱን አሳይቷል።
2018፡ የስፒኔታ ዘገባ ስለ የባቡር ሀዲድ የወደፊት ሁኔታ
የካቲት 15, 2018 ላይ "የባቡር ትራንስፖርት የወደፊት ሁኔታ" ላይ ሪፖርት ለጠቅላይ ሚኒስትር ኤዱዋርድ ፊሊፕ አቅርቧል። በጣም የተወያዩባቸው ምክረ ሐሳቦቻቸው በባቡር ሠራተኛ ደረጃ አዳዲስ ሠራተኞችን የመቅጠር ልማድን ማቆም፣ SNCFን ወደ የሕዝብ የተወሰነ ኩባንያ መቀየር፣ የባቡር ኔትወርክን ወደ ውድድር ለመክፈት መዘጋጀት እና የቅርንጫፍ መስመሮችን ቁጥር መቀነስን ያካትታሉ። ከእነዚህ ሀሳቦች መካከል አንዳንዶቹ በ2018 ለረጅም ጊዜ በተካሄደው የአድማ እንቅስቃሴ ምክንያት ለፀደቀው አዲስ የባቡር ስምምነት በሕጉ ውስጥ ተካተዋል።
ከጥቅምት 2013 ጀምሮ ትምህርት ቤቶችን እና የንግድ ዓለምን አንድ ላይ የማቀራረብ ኃላፊነት የተሰጠውን የብሔራዊ የትምህርት-ኢኮኖሚ ምክር ቤት ሊቀመንበርም ነበሩ።
ልዩነት
ዣን-ሲሪል ስፒኔታ የሌጌዎን ኦፍ ኩርና እና የብሔራዊ የክብር ኦፍ ማዕረግ አዛዥ እና የአካዳሚክ ፓልም ኦፊሰር ናቸው። በ"የአመቱ ምርጥ አስተዳዳሪ" ተብሎ ተመርጧል። አዲሱ ኢኮኖሚስት እ.ኤ.አ. በ2003 እና በ2004 ከባለሙያ የበረራ እና የጠፈር ጋዜጠኞች ማህበር የኢኬር ሽልማትን ተቀብለዋል።
ጉዞው ለባለሀብቱ የሚያስተምረው ነገር
የአየር መንገድ ዘርፍ በአክሲዮን ገበያ ውስጥ ካሉት እጅግ ዑደታዊ ከሆኑ ዘርፎች አንዱ ነው። የዣን-ሲሪል ስፒኔታ የሥራ ዘመን ከእነዚህ ምክንያቶች ውስጥ ጥቂቶቹን ያሳያል፡
- ውህደት የእሴት ፈጠራ ዋና ምንጭ ነው። ኤር ፍራንስ-ኬኤልኤም፣ ከዚያም IAG (ብሪቲሽ ኤርዌይስ-ኢቤሪያ) እና ሉፍታንሳ ግሩፕ የተገነቡት በውህደት ነው። የገበያ እሴቶች ኔትወርኮቻቸውን ለማቀላጠፍ የሚችሉ ቡድኖች።
- የግዛቱ መኖር ሁሉንም ነገር ይለውጣል. የፈረንሳይ እና የደች ግዛቶች የአየር ፍራንስ-ኬኤልኤም ባለአክሲዮኖች ሆነው ይቀጥላሉ፤ ይህ እንደ 2020 ባሉ የችግር ጊዜያት ድጋፍ ይሰጣል፣ ነገር ግን ስትራቴጂካዊ ነፃነትን ይገድባል እና እንደገና በሚደረጉ ሂደቶች ወቅት ወደ መቀነስ ሊያመራ ይችላል።
- ኩባንያዎቹ በአምራቾች ላይ ጥገኛ ናቸው። የማድረስ መዘግየቶች እና የሞተር አቅርቦት አቅም ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩ ነው። ብዙ ባለሀብቶች በዘርፉ ውስጥ በአምራቾች በኩል መሳተፍን ይመርጣሉ፣ በ... ላይ ባደረግነው ትንታኔ ላይ እንደሚታየው።የኤርባስ አክሲዮን.
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ዣን-ሲሪል ስፒኔታ በዋና ዋና ቀናት
|ዓመት
|ኤቴፕ
|1943
|በፓሪስ ተወለደ (ጥቅምት 4)
|1990-1993
|የአየር ኢንተር ዋና ሥራ አስፈፃሚ
|1997
|የአየር ፍራንስ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ተሾሙ (መስከረም 22)
|1999
|የአየር ፍራንስ ከፊል የግል ማድረግ እና ዝርዝር
|2004
|ከኬኤልኤም ጋር የጠበቀ ግንኙነት፣ የአየር ፍራንስ-ኬኤልኤም መወለድ
|2009
|የአየር ፍራንስ-ኬኤልኤም የቦርድ ሊቀመንበር እና የአሬቫ የሱፐርቫይዘር ቦርድ ሊቀመንበር
|2011-2013
|የኤር ፍራንስ-ኬኤልኤም ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ሥራቸውን ቀጠሉ
|2018
|የባቡር ትራንስፖርት የወደፊት ሁኔታ ሪፖርት ያድርጉ
በየጥ
ዣን-ሲሪል ስፒኔታ በአየር ፍራንስ ምን አደረገ?
ከ1997 እስከ 2008 የአየር ፍራንስን መርተዋል፣ በ1999 በከፊል የግል አገልግሎቱን አከናውነዋል፣ እና በ2004 ከኬኤልኤም ጋር ውህደትን አቀናጅተዋል፣ ይህም የአየር ፍራንስ-ኬኤልኤም ቡድን እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል።
የስፒኔታ ሪፖርት ምንድን ነው?
በየካቲት 2018 የባቡር ትራንስፖርት የወደፊት ሁኔታ ላይ ለመንግስት የቀረበ ሪፖርት፣ ይህም በዚያው ዓመት የSNCF ማሻሻያ እንዲፀድቅ ምክንያት ሆኗል።
ዣን-ሲሪል ስፒኔታ የአሬቫን ሊቀመንበርነት መርተዋል?
አዎ፣ ከኤፕሪል 2009 እስከ ሰኔ 2013 ድረስ የአሬቫን የሱፐርቫይዘር ቦርድ ሰብሳቢ ነበሩ።