ዣን-ሉዊስ ቤፋ ከ1986 እስከ 2007 ድረስ ለሁለት አስርት ዓመታት ያህል ሴንት-ጎባይንን መርተዋል፣ ከዚያም እስከ 2010 ድረስ የቦርዱ ሊቀመንበር ሆነው አገልግለዋል። እ.ኤ.አ. ነሐሴ 11፣ 1941 በኒስ ከተማ የተወለዱት የኮርፕስ ዴ ማይንስ የምህንድስና ትምህርት ቤት ተመራቂ ሲሆኑ፣ በሲቪል ሰርቪስ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሰለጠኑ እና የኢንዱስትሪውን ስትራቴጂካዊ ሚና የሚያምኑ መሪ የፈረንሳይ የንግድ ሥራ አስፈፃሚዎችን ትውልድ ያንፀባርቃሉ። ከሴንት-ጎባይን ባሻገር፣ በሪፖርቶቹ እና በኢንዱስትሪ ፖሊሲ ላይ ባሰፈሩት መጽሐፎች በሕዝብ ክርክር ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል። የCAC 40 የኢንዱስትሪ ቡድኖችን ምርጫ የሚያሳውቅ የሥራ መስክን መለስ ብለን ስንመለከት።
ትምህርት፡ ፖሊቴክኒክ፣ ማዕድን እና ሳይንስ ፖ.ሳ.ቁ.
የጂን-ሉዊስ ቤፋ የኢንጂነር እና የመምህር ልጅ በኒስ በሚገኘው ሊሴ ማሴና ለውድድር ፈተናዎች ተዘጋጅቶ ወደ...École ፖሊቴክኒክ በ1960 ዓ.ም. መሐንዲስ ሆነ። የማዕድን ጓዶች እ.ኤ.አ. በ1963 በኤcole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ተማረ እና ከኢንስቲትዩት d'études ፖለቲካል ዴ ፓሪስ (1966 ፣ ኢኮኖሚክስ-ፋይናንስ ክፍል) ዲፕሎማ አግኝቷል።
በኢነርጂ አስተዳደር ውስጥ ጅማሬዎች
በክሌርሞንት-ፌራንድ የማዕድን መሐንዲስ ሆኖ ሥራውን ጀመረ፣ ከዚያም ከ1967 እስከ 1974 የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የነዳጅ ክፍልን ተቀላቀለ፣ እዚያም የ"ማጥራት እና አጠቃቀም" አገልግሎት ኃላፊ እና ከዚያም ምክትል ዳይሬክተር ሆነ። ይህ ልምድ ስለ ኃይል እና በመንግስት እና በኢንዱስትሪው መካከል ስላለው ግንኙነት ጥልቅ እውቀት ሰጥቶታል፣ እነዚህም በሙያ ዘመኑ በሙሉ የሚከናወኑ ሁለት ጭብጦች ናቸው።
1974-1986፡ በሴንት-ጎባይን የተነሳው መነሳት
በ1974 ዣን-ሉዊስ ቤፋ ተቀላቀለ። ቅዱስ-ጎቤን እንደ እቅድ ዳይሬክተር። ከዚያም ዋና ዳይሬክተር ሆነው ተሾሙ፣ ከዚያም ፕሬዝዳንት ሆነው ተሾሙ ፖንት-አ-ሙሰንከ1979 እስከ 1982 የቡድኑን "ቧንቧዎች እና ሜካኒክስ" ቅርንጫፍ እያስተዳደረ በነበረበት ወቅት፣ በማርች 1982፣ የቅዱስ-ጎባይን ብሔራዊነት የተመዘገበበት ዓመት፣ የማኔጂንግ ዳይሬክተር ሆነ።
በጥር 1986 ሮጀር ፋውክስን ተክተው እንደ ፕሬዝዳንት እና ዋና ሥራ አስፈፃሚበፍራንሷ ሚቴራንድ ፕሬዝዳንትነት የተሾሙ እና በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩት ዣክ ቺራክ የተረጋገጡት እ.ኤ.አ. በ1986 መጨረሻ ላይ የጋራ መኖሪያ መንግሥት የመጀመሪያውን ዋና ዋና የግል ግልበጣ የሆነውን የሴንት-ጎባይን የግል ግልበጣ መርተዋል።
1986-2007፡ በሴንት-ጎባይን መሪነት ሃያ ዓመታት
በእሱ አመራር፣ ሴንት-ጎባይን ጥልቅ ለውጥ አጋጥሞታል። ቡድኑ በታሪክ በመስታወት ላይ ያተኮረ፣ በግንባታ ቁሳቁሶች እና በቁሳቁስ ስርጭት ላይ ያለውን ተደራሽነት አስፋፍቶ በከፍተኛ ደረጃ ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ደርሷል። በዚህ ወቅት ቁልፍ ክንውኖች በ1990 የአሜሪካን ኩባንያ ኖርተንን መግዛትን ያካትታሉ፣ ይህም ቡድኑን በአቧራ ማስወገጃዎች የዓለም መሪ አድርጎታል፣ ከዚያም በ2005 በፕላስተርቦርድ ባለሙያ የሆነውን የብሪታንያ ኩባንያ ቢፒቢ መግዛትን ተከትሎ።
ይህ ስትራቴጂ ሴንት-ጎባይንን በዓለም ላይ ግንባር ቀደም የቤቶችና የግንባታ ባለሙያዎች አንዱ አድርጎታል፣ ይህም ተተኪዎቹ ቀጥለውበትና አጠናክረውታል። ዣን-ሉዊስ ቤፋ እስከ ሰኔ 2007 ድረስ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ቆይተዋል፣ ከዚያም የቦርዱ ሊቀመንበር እስከ 2010 ድረስ ነበሩ፤ ፒየር-አንድሬ ደ ቻሌንዳርም ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ተክተዋል። ከሐምሌ 2021 ጀምሮ ቡድኑ በቤኖይት ባዚን ይመራል።
ለባለሀብቶች፣ የሴንት-ጎባይን ታሪክ በቤፋ ዘመን አንድ የመቶ ዓመት ዕድሜ ያለው የኢንዱስትሪ ኩባንያ በተከታታይ ግዥዎች ራሱን እንዴት እንደገና መፍጠር እንደሚችል ያሳያል።የቅዱስ-ጎቤይን አክሲዮን የአሁኑን መገለጫ በዝርዝር ይገልጻል፣ ይህም በዘላቂ ግንባታ እና ኃይል ቆጣቢ እድሳት ላይ ያተኮረ ነው።
በክፍያ እና በአስቤስቶስ ላይ የተደረገው ክርክር
እንደሌሎች የትውልዱ ሥራ አስፈፃሚዎች ሁሉ፣ ዣን-ሉዊስ ቤፋ በተለያዩ ግንባሮች ትችት ገጥሟቸዋል። እ.ኤ.አ. በ2007፣ ከፍተኛ ክፍያ ከከፈሉት የፈረንሳይ ዋና ሥራ አስፈፃሚዎች መካከል አንዱ ሲሆን በዚያ ዓመት በፕሬስ ደረጃ መሠረት 10,2 ሚሊዮን ዩሮ ካሳ ተከፍሏል። ከዚህም በላይ፣ በፖንት-አ-ሙሰን መሪነት በቆዩበት ወቅት፣ መላውን የቁሳቁስ ኢንዱስትሪ በሚያናውጡት ውዝግቦች መካከል፣ የአስቤስቶስ አጠቃቀም ተቃዋሚዎች ኢላማ ሆነዋል። የአስቤስቶስ ጉዳይ በተለይም በዩናይትድ ስቴትስ በቡድኑ ምስል እና ህጋዊ አቋም ላይ ዘላቂ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል።
የኢንዱስትሪ ፖሊሲን በተመለከተ አሳቢ
ዣን-ሉዊስ ቤፋ በፈረንሳይ ኢንዱስትሪ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ ተደማጭነት ያለው ድምጽ ሆኖ ራሱን አቋቁሟል፡
- እ.ኤ.አ. በ2004 ዣክ ቺራክ የኢንዱስትሪ ፖሊሲን እንደገና የማደስ ተልዕኮ አደራ ሰጥቷቸዋል። የጥር 2005 ሪፖርታቸው፣ ወደ አዲስ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ, ወደ መፈጠር አመራየኢንዱስትሪ ፈጠራ ኤጀንሲከሴፕቴምበር 2005 ጀምሮ የሱፐርቫይዘሩን ቦርድ ሰብሳቢ ሆነው አገልግለዋል፤
- እ.ኤ.አ. በ2002፣ በኢኮኖሚክስ የኖቤል ሽልማት አሸናፊ ሮበርት ሶሎው የሴንት-ጎባይን የኢኮኖሚክስ ምርምር ማዕከልን መሠረቱ፣ ይህም የኮርኖት ማዕከል፣ ከዚያም የኮርኖት ፋውንዴሽን (2010) ሆነ፣ እነሱም ተባባሪ ሊቀመንበር ሆኑ።
- ከሴኡል ጋር በርካታ ድርሰቶችን አሳትሟል፡ ፈረንሳይ መምረጥ አለባት (2012), ፈረንሳይ እርምጃ መውሰድ አለባት (2013), የኃይል ቁልፎች (2015) እና ለውጥ ወይም ሞት፡ ትላልቅ ኮርፖሬሽኖች እና ጅምር ኩባንያዎች (2017).
ዋና ጥናታቸው፡- ከአሜሪካ-ቻይና ሁለት ሰዎች ጋር ፊት ለፊት፣ የአንድ ሀገር ኃይል በኤክስፖርት ኢንዱስትሪው፣ በቴክኖሎጂዎቹ፣ በጉልበቱ እና በወታደራዊ አቅሞቹ ላይ የተመሰረተ ነው። በመንግስት የሚመራ ወጥ የሆነ የኢንዱስትሪ ስትራቴጂ እንዲኖር ይሟገታል እንዲሁም የፈረንሳይን የኢንዱስትሪ ውድቀት ይነቅፋል። ከእነዚህ ሀሳቦች ውስጥ አንዳንዶቹ ከጤና ቀውስ ወዲህ በስፋት ሲስተጋባ ቆይቷል፣ በኢንዱስትሪ ሉዓላዊነት እና እንደገና በመገንባት ላይ ክርክሮች ተካሂደዋል።
ላዛርድ፣ ኢንጂ፣ ለ ሞንዴ፡ የቦርድ አባል ሁለተኛ ሥራ
ከሴንት-ጎቤን በኋላ፣ ዣን-ሉዊስ ቤፋ የባንኩ ከፍተኛ አማካሪ ሆነ Lazardከ2008 እስከ 2015 በጂዲኤፍ ሱዌዝ ቦርዶች ውስጥ ከዚያም ኤንጂ አገልግለዋል፤ እዚያም የሹመት እና የደመወዝ ኮሚቴን፣ የሲመንስን የሱፐርቫይዘር ቦርድ (2008-2013)፣ የግሩፕ ብሩክስልስ ላምበርት (2001-2013) እና የኬይስ ዴ ዴፖትስ የሱፐርቫይዘር ቦርድ (2014-2019) መርተዋል። እንዲሁም የቢኤንፒ ፓሪባስ እና የጋዝ ዴ ፍራንስ ዳይሬክተር ሆነው አገልግለዋል። ከ1994 ጀምሮ የቡድኑ የሱፐርቫይዘር ቦርድ አባል ሆነው አገልግለዋል። ለ ሞንድበጥቅምት 5፣ 2017 የፕሬዚዳንቱ ፕሬዝዳንት ሆነ።
በኢንጂ ውስጥ ያለው ሚና ወደ ዋና ዋና የኃይል ጉዳዮች ያቀራርበዋል፣ በተለይም በመረጃ ወረቀታችን ላይ የምንተነትነው ዘርፍ...የኢንጂ እርምጃ.
ልዩነት
ዣን-ሉዊስ ቤፋ የክብር ሌጌዎን ግራንድ ኦፊሰር (2007)፣ የብሔራዊ ደረጃ ግራንድ ክሮስ (2016) እና የጥበብ እና ደብዳቤዎች አዛዥ (2005) ናቸው። በርካታ የውጭ እውቅናዎችን አግኝቷል፣ ከእነዚህም ውስጥ የራዚንግ ሰን (ጃፓን) ይገኙበታል። የኦፔራ አፍቃሪ በመሆናቸው የፓሪስ ብሔራዊ ኦፔራ ማስተዋወቅ ማህበርን መርተዋል።
ጉዞው ለባለሀብቱ የሚያስተምረው ነገር
- የኢንዱስትሪ ቡድኖች እራሳቸውን በተለያዩ ደረጃዎች እንደገና እያቋቋሙ ነው። ሴንት-ጎባይን የስበት ማዕከሉን ስሙን ሳይቀይር ቀይሯል፡- ዋጋውን ለመረዳት የገቢውን ዝርዝር በንግድ መስመር መመልከት አለብዎት።
- ዋና ዋና ግዢዎች ቁማር ናቸው። ውህደቱ ስኬታማ ከሆነ ዋጋ ይፈጥራሉ፣ ነገር ግን የአጭር ጊዜ ዕዳን ያመዛዝናሉ።
- የፖለቲካው ሁኔታ አስፈላጊ ነው። ብሔራዊነት፣ የግልነት፣ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ፡- የሕዝብ ውሳኔዎች የሴንት-ጎባይንን አቅጣጫ በእጅጉ ነክተዋል።
ሴንት-ጎቤይን እና ኤንጂ ለዚህ ብቁ ናቸው PEAበፈረንሳይ አክሲዮኖች ውስጥ ለረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንት የሚያገለግል መደበኛ የግብር ጥቅም ያለው የኢንቨስትመንት ተሽከርካሪ። ይህ ጽሑፍ ለመረጃ አገልግሎት ብቻ የተዘጋጀ ሲሆን የኢንቨስትመንት ምክርን አያካትትም።
በየጥ
ዣን-ሉዊስ ቤፋ ሴንት-ጎቤይንን ለምን ያህል ጊዜ መርቷል?
ከጥር 1986 እስከ ሰኔ 2007 ድረስ የቦርዱ ፕሬዝዳንት እና ዋና ሥራ አስፈፃሚ ነበሩ፣ ከዚያም እስከ 2010 ድረስ የቦርዱ ሊቀመንበር ነበሩ።
ዣን-ሉዊስ ቤፋ ምን መጻሕፍትን ጻፈ?
በተለይም ፈረንሳይ መምረጥ አለባት (2012), ፈረንሳይ እርምጃ መውሰድ አለባት (2013), የኃይል ቁልፎች (2015) እና ቀይር ወይም ዳይ (2017)፣ ሁሉም በሴይል የታተሙ።
የኢንዱስትሪ ፈጠራ ኤጀንሲ ምንድን ነው?
በ2005 የኢንዱስትሪ ፖሊሲን በተመለከተ ባቀረበው ሪፖርት መሰረት ዋና ዋና የምርምር እና የፈጠራ ፕሮጀክቶችን ለመደገፍ የታሰበ የመንግስት አካል ተቋቋመ። የሱፐርቫይዘሩን ቦርድ ሰብሳቢ ነበሩ።