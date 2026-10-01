ፊሊፕ ክሩዜት የቦርዱን ሊቀመንበር ቫልዩሬክከ2009 እስከ 2020 ባለው ጊዜ ውስጥ በፍፁም ባልሆኑ ቱቦዎች ላይ የተሰማሩ የፈረንሳዊ ባለሙያ። እ.ኤ.አ. ጥቅምት 18፣ 1956 በኑይሊ-ሱር-ሴይን ከተማ የተወለዱ ሲሆን ከኢኤንኤ (ብሔራዊ የአስተዳደር ትምህርት ቤት) (ብሔራዊ የአስተዳደር ትምህርት ቤት) ከፍተኛ ደረጃን አግኝተዋል፣ በክፍለ ሀገር ምክር ቤት ውስጥ ሰርተዋል፣ ከዚያም በሴንት-ጎባይን ከሃያ ዓመታት በላይ አሳልፈዋል። በቡድኑ ታሪክ ውስጥ ካሉት እጅግ የከፋ ቀውሶች አንዱን ከመፍሰሳቸው በፊት የቫሎሬክን ዋና ሥራ ተረክበዋል። የሥራ ዘመኑ ዑደታዊ አክሲዮኖችን እና ከዕዳ ጋር ተያይዘው የሚመጡ አደጋዎችን ለመረዳት የሚያስችል የመማሪያ መጽሐፍ ነው።
ትምህርት፡ ሳይንስ ፖ፣ ኢኤንኤ እና የክልል ምክር ቤት
ፊሊፕ ክሩዜት በኒውሊ-ሱር-ሴይን በሚገኘው ሊሴ ፓስተር ተማሪ የነበረው ሲሆን ከሳይንስ ፖ ፓሪስ (1976፣ የህዝብ አገልግሎት ክፍል) ተመርቋል። ከዚያም ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባ።ብሔራዊ የአስተዳደር ትምህርት ቤትእሱ የሚወጣው ከየት ነው የእሱ ክፍል ከፍተኛ በ1981 ዓ.ም. የሙያ ሥራውን የጀመረው በ ኮንሴይል ዲታትእንደ ኦዲተር እና ከዚያም እንደ የጥያቄዎች ዋና ጌታ።
እ.ኤ.አ. በ1983፣ ከ2012 እስከ 2015 የፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦሎንድ የሰራተኞች ኃላፊ ሆነው የሚያገለግሉትን ከፍተኛ የመንግስት ሰራተኛ ሲልቪ ሁባክን አገቡ።
በሴንት-ጎባይን ሃያ ሁለት ዓመታት (1986-2008)
በ1986 ፊሊፕ ክሩዜት ተቀላቀለ። ቅዱስ-ጎቤንከዚያም በዣን-ሉዊስ ቤፋ የሚመራው የእቅዱ ዳይሬክተር ሆኖ ነበር። እዚያም የተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶችን ሰርቷል፣ እነሱም የሥራ እና የፋይናንስ ናቸው፡
- 1989-1992 የኮንዳት የወረቀት ፋብሪካዎች ዋና ሥራ አስኪያጅ፤
- 1992-1996 : ለስፔን እና ፖርቱጋል አጠቃላይ ተወካይ;
- ከ 1996 እ.ኤ.አ. : የኢንዱስትሪ ሴራሚክስ ክፍል ዳይሬክተር፤
- ከ 2000 እ.ኤ.አ. ፦ የፋይናንስ፣ የግዢ እና የአይቲ ምክትል ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ ከዚያም የህንፃ ማከፋፈያ ክፍል።
ይህ የሙያ ጎዳና በዓለም አቀፍ የኢንዱስትሪ ቡድኖች ውስጥ ሰፊ ልምድ ሰጥቶታል፤ እነሱም የፋብሪካ አስተዳደር፣ የፋይናንስ ቁጥጥር እና ስርጭት ናቸው። የሰለጠነውን ኩባንያ በተሻለ ለመረዳት፣ የ... ትንታኔያችንን ይመልከቱ።የቅዱስ-ጎቤይን አክሲዮን.
2009፡ በቫሎሬክ ውስጥ ቦታ መያዝ
በሚያዝያ 2008፣ ፊሊፕ ክሩዜት የቫሎሬክን የሱፐርቫይዘት ቦርድ ተቀላቀለ፤ ከአንድ ዓመት በኋላ፣ እ.ኤ.አ. 2009የቦርዱ ሊቀመንበር ሆነው ተሹመዋል። የስልጣን ዘመናቸው በመጋቢት 2012 ለአራት ዓመታት ታድሷል። ከ2009 ጀምሮ ለአምስት ዓመታት የኢዲኤፍ ዳይሬክተር ሆነው አገልግለዋል፣ እንዲሁም የኑክሌር ቃል ኪዳኖችን የሚከታተል ኮሚቴ መርተዋል።
ቫሎሬክ በወቅቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ነበር። ቡድኑ በዋናነት ለዘይትና ለጋዝ ቁፋሮ (ኦቲጂ ቱቦዎች ተብለው ለሚጠሩት)፣ እንዲሁም ለኃይል ማመንጫዎችና ለኢንዱስትሪዎችም ጭምር የሚያገለግሉ እንከን የለሽ የብረት ቱቦዎችን ያመርት ነበር። የነዳጅ ዋጋ ያለማቋረጥ ከፍተኛ በመሆኑ፣ ፍላጎቱ ጠንካራ ነበር እና አክሲዮኑ በፓሪስ የአክሲዮን ልውውጥ ላይ ግንባር ቀደም አክሲዮኖች አንዱ ነበር።
2009-2014፡ ለእድገት ኢንቨስት ማድረግ
የዚህ ወቅት ስትራቴጂ የቫሎሬክን ጠንካራ የሃይድሮካርቦን ምርት እድገት ባለባቸው አካባቢዎች ማለትም ብራዚል (ከጃፓን ሱሚቶሞ ጋር በመተባበር የተገነባ አዲስ የብረት ፋብሪካ እና የሚጠቀለል ወፍጮ)፣ ዩናይትድ ስቴትስ (የሼል ጋዝ እና የነዳጅ ማበልጸጊያ ፍላጎትን የሚደግፍበት) እና መካከለኛው ምስራቅን ጨምሮ መገኘትን ማጠናከር ነው። እነዚህ ኢንቨስትመንቶች የቡድኑን አቅም እና ዕዳ እየጨመሩ ሲሆን ይህም ፍላጎቱ ጠንካራ ሆኖ ይቀጥላል በሚለው ግምት ላይ የተመሠረተ ነው።
እ.ኤ.አ. በ2010 የእሱ ክፍያ 2,73 ሚሊዮን ዩሮ እንደሆነ ተገምቷል፤ ይህም በወቅቱ ፕሬስ እንደዘገበው አንዳንድ ባለአክሲዮኖች ይህንን ገንዘብ ተችተዋል፤ እነዚህ ባለአክሲዮኖች ስትራቴጂውን በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ እንደሚደርሱ አድርገው ይቆጥሩ ነበር።
ከ2014-2020፡ የነዳጅ ቀውስ እና የአክሲዮን ገበያው ወደ ገሃነም መውረድ
ከ2014 ሁለተኛ አጋማሽ ጀምሮ የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ማሽቆልቆሉ ሁሉንም ነገር ቀይሮታል። የነዳጅ ኩባንያዎች የቁፋሮ ኢንቨስትመንታቸውን በእጅጉ ቀንሰዋል፣ የቧንቧ መጠንና ዋጋ ወድቋል፣ እና ቋሚ ወጪዎችና ዕዳ ያለባቸው ቫሎሬች ተከታታይ ኪሳራ ደርሶባቸዋል። ቡድኑ በተለይም በአውሮፓ የወጪ ቅነሳና የአቅም ቅነሳ ዕቅዶችን ጀምሯል።
እ.ኤ.አ. በ2016 ቫሎሬክ ወደ አንድ ቢሊዮን ዩሮ የሚጠጋ የካፒታል ጭማሪ አድርጓል፤ ይህም የኒፖን ስቲል እና ሱሚቶሞ ሜታል እና የቢፒፍራንስ የመንግስት ባለአክሲዮን ድጋፍ አስገኝቷል። ይህ አሠራር ኩባንያው ለነባር ባለአክሲዮኖች ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ተግዳሮቶቹን እንዲያሸንፍ አስችሎታል።
ወቅቱ በብረት ሥራ መያዣም ተለይቷል።አስኮቫልቫሎሬክ ባለአክሲዮን እና ደንበኛ የነበረበት በሴንት-ሳውልቭ (ኖርድ) ውስጥ። ቡድኑ ጣቢያውን ለመቆጣጠር በሚደረጉ ሙከራዎች ውስጥ ያለው ሚና በተለይም በዘጋቢ ፊልሙ ላይ ከፍተኛ ትችት ደርሶበታል። አስኮቫል፣ ለብረት የሚደረገው ጦርነት በኤሪክ ጉሬት።
ፊሊፕ ክሩዜት ከቦርዱ ወጣ 2020ኤዱርድ ጊኖቴ በእሱ ምትክ ተተካ።
ከክሩዜት በኋላ፡ መልሶ ማዋቀር እና አዲስ ጅምር
እ.ኤ.አ. በ2021 ቫሎሬክ ከፍተኛ የፋይናንስ ማሻሻያ ተደርጎለታል፤ አብዛኛው የዕዳው ክፍል ወደ ፍትሃዊነት ተቀይሯል፣ እና የአፖሎ ፈንድን ጨምሮ አበዳሪዎች ከፍተኛ ባለአክሲዮኖች ሆነዋል። የነባር ባለአክሲዮኖች ድርሻ በከፍተኛ ሁኔታ ተሟጧል። እ.ኤ.አ. በ2022 በተሾመው ፊሊፕ ጉሌሞት አመራር ቡድኑ የጀርመን ፋብሪካዎቹን ዘግቶ በጣም ትርፋማ በሆኑት ቦታዎች (ብራዚል፣ ዩናይትድ ስቴትስ) ላይ እንደገና አተኩሮ ዕዳውን በእጅጉ ቀንሷል። እ.ኤ.አ. በ2025 አርሴሎርሚታል አፖሎ የያዘውን 28% ድርሻ መግዛቱን አስታውቋል።
የቡድኑን ወቅታዊ ሁኔታ፣ ውጤቶቹን እና አመለካከቱን ለመከታተል፣ የኛን ትንታኔ ይመልከቱየቫሎሬክ አክሲዮን.
ለባለሀብቱ የሚሰጡ ትምህርቶች
የቫሎሬክ የፊሊፕ ክሩዜት የስልጣን ዘመን ያሳየው ብቃት በፓሪስ የአክሲዮን ልውውጥ ላይ ከተጠኑት በጣም የተማሩ ምሳሌዎች አንዱ ነው። አራት ቁልፍ ነጥቦች፡
- አንድ ዑደታዊ ክምችት በሙሉ ዑደት ላይ ይፈረድበታል። በአንድ ዑደት ጫፍ ላይ የተመዘገበ ትርፍ ዘላቂ አይደለም። እንደ ቫሎሬክ ያሉ ቡድኖችን በ2008 ወይም 2013 ባደረጋቸው ውጤቶች ላይ በመመስረት ዋጋ መስጠት የነዳጅ ዋጋ ሊወድቅ እንደሚችል መርሳት ነበር።
- ዕዳ ሁሉንም ነገር ያባብሳል። በቡም ምዕራፍ፣ እድገትን ያባብሳል፤ በዝቅጠት ወቅት፣ ህልውናን አደጋ ላይ ይጥላል። ከወለድ፣ ከታክስ፣ ከቅናሽ ዋጋ እና ከክፍያ በፊት ላለው ገቢ የተጣራ ዕዳ (EBITDA) ጥምርታ ለመከታተል ቁልፍ አመላካች ነው።
- የካፒታል ጭማሪ እና የዕዳ ልወጣዎች እየቀነሱ ይሄዳሉ። በተሃድሶ ወቅት አክሲዮኖቹን የያዙ ባለአክሲዮኖች ኩባንያው በሕይወት ቢተርፉም እንኳ አብዛኛውን ኢንቨስትመንታቸውን ሊያጡ ይችላሉ።
- የአስተዳደር ጉዳዮች። በዋና ከተማው ውስጥ የሕዝብ ባለአክሲዮን ያለው በሱፐርቫይዘር ቦርድ የሚመራ የአስተዳደር ቦርድ ከስትራቴጂካዊ ስህተቶች አይከላከልም።
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ፊሊፕ ክሩዜት በዋና ዋና ቀናት
|ዓመት
|ኤቴፕ
|1956
|የተወለደው በኒውሊ-ሱር-ሴይን (ጥቅምት 18)
|1981
|ከኢኤንኤ ተመርቀው፣ በክፍላቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ፤ የክልል ምክር ቤት አባል ሆነዋል
|1986
|ከሴንት-ጎቤይን ጋር መቀላቀል
|2000
|የሴንት-ጎባይን ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ
|2008
|የቫሎሬክ የሱፐርቫይዘር ቦርድ አባል
|2009
|የቫሎሬክ የቦርድ ሊቀመንበር፤ የኢዲኤፍ ዳይሬክተር
|2012
|ሹመቱ ለአራት ዓመታት ታድሷል
|2016
|በኒፖን ስቲል እና ቢፒፍራንስ የካፒታል ጭማሪ
|2020
|የቦርዱን ሊቀመንበርነት እየለቀቁ ነው
በየጥ
ፊሊፕ ክሩዜት ቫሎሬክን መቼ ነው ያስተዳደረው?
ከኤፕሪል 2008 ጀምሮ በሱፐርቫይዘሩ ቦርድ ውስጥ ካገለገሉ በኋላ ከ2009 እስከ 2020 የቫሎሬክን የአስተዳደር ቦርድ ሊቀመንበር ነበሩ።
የቫሎሬክ የአክሲዮን ዋጋ በስልጣን ዘመኑ ለምን ወደቀ?
በዋናነት ከ2014 ጀምሮ የነዳጅ ዋጋ በመውደቁ ምክንያት የቁፋሮ ቱቦዎችን ፍላጎት በመቀነሱ እና ቡድኑ ከእድገቱ ኢንቨስትመንት በኋላ ከፍተኛ ዕዳ ውስጥ በመግባቱ ነው።
ፊሊፕ ክሩዜት ከቫሎሬክ በፊት የነበረው የሥራ መስክ ምን ነበር?
በ1981 ከኢኤንኤ (ENA) ከፍተኛ የትምህርት ደረጃን በመመረቅ፣ በክፍለ ሀገር ምክር ቤት ከጀመረ በኋላ በሴንት-ጎባይን ከሃያ ዓመታት በላይ አሳልፏል፣ በመጨረሻም ምክትል ማኔጂንግ ዳይሬክተር ሆነ።