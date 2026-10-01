ምን ያህል ገቢ አገኘ? አማኑኤል ፋበር የዳኖን መሪ ነዎት? ይህ ጥያቄ በተደጋጋሚ ይነሳል፣ ምክንያቱም የቀድሞው የምግብ ቡድን ኃላፊ ከCAC 40 እኩዮቹ በተለያዩ የህዝብ ቅናሾች እራሱን ለይቷል፤ እነዚህም ተጨማሪ የጡረታ ክፍያ፣ የጡረታ ክፍያ ፓኬጅ እና በኮቪድ-19 ቀውስ ወቅት የተወሰነውን ደሞዝ በፈቃደኝነት መቀነስ ናቸው። ይህ ገጽ የሚገኙትን አሃዞች ያጠናቅራል፣ ሁልጊዜም ዓመቱን እና ምንጩን ጨምሮ፣ ካሳውን በስራው አውድ ውስጥ ያስቀምጣል፣ እና ባለአክሲዮኑ በ2026 ምን ሊወስደው እንደሚችል ያብራራል።
አማኑኤል ፋበር ማነው?
ጥር 22፣ 1964 በግሬንቦል ከተማ የተወለዱት ኢማኑኤል ፋበር ከHEC ፓሪስ (1986) ተመርቀዋል። በባይን ኤንድ ካምፓኒ የጀመሩ ሲሆን ወደ ባሪንግስ ባንክ ተዛውረው በ1993 ሌግሪስ ኢንዱስትሪስን በአስተዳደር እና በፋይናንስ ዳይሬክተርነት ተቀላቅለዋል፤ ከዚያም በ1996 የማኔጂንግ ዳይሬክተር ሆነው አገልግለዋል።
እ.ኤ.አ. በ1997 ከዳንኖ ጋር የፋይናንስ፣ የስትራቴጂ እና የኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ዳይሬክተር ሆነው ተቀላቅለዋል፣ እ.ኤ.አ. በ2000 ዋና የፋይናንስ ኦፊሰር እና የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል፣ እ.ኤ.አ. በ2005 ደግሞ የእስያ-ፓስፊክ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነዋል። ከ2008 እስከ መስከረም 2014 ድረስ ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ከዚያም ፍራንክ ሪቡድን ተክተዋል። ዋና ሥራ አስኪያጅ ፡፡ በጥቅምት 2014 ዓ.ም.። በ2017፣ በርካታ የስራ ቦታዎችን ይዞ ወጣና ፕሬዝዳንት እና ዋና ሥራ አስፈፃሚበመጋቢት 2021 ከቡድኑ ወጣ።
የሥራ ዘመኑ ከማህበራዊ ኢኮኖሚ ጋር የማይነጣጠል ግንኙነት አለው፡ በባንግላዲሽ የግራሚን ዳኖን የምግብ ድርጅትን ከመሐመድ ዩኑስ (2006) ጋር ጀምሯል፣ የዳንኖ ኮሚኒቲዎች የኢንቨስትመንት ፈንድ መፈጠርን በበላይነት ተቆጣጥሯል፣ እና በ2020 የዳንኖን የማህበራዊ ድርጅት ደረጃን እንዲቀበል መሪ አድርጓል።በተልዕኮ የሚመራ ኩባንያከ99% በላይ በሆኑ ባለአክሲዮኖች ጸድቋል።
የአማኑኤል ፋበር ደሞዝ፡- በአመት አሃዞች
ከዚህ በታች ያሉት አሃዞች የተወሰዱት በዳንኖን አጠቃላይ ስብሰባዎች ላይ ከታተሙ እና በንግድ ፕሬስ እና በዊኪፔዲያ ከተዘገበው መረጃ ነው። ለኦፊሴላዊ ዝርዝሮች (ቋሚ ደመወዝ፣ ዓመታዊ ተለዋዋጭ ደመወዝ፣ የአፈጻጸም አክሲዮኖች)፣ እባክዎን ለሚመለከተው ዓመት የዳንኖን ሁለንተናዊ የምዝገባ ሰነድ ይመልከቱ።
|መልመጃ
|ሥራ
|ሪፖርት የተደረገ ክፍያ
|ምንጭ
|2016
|ሰላም ነው
|4,82 ሚሊዮን ዩሮ (በግምት ከቡድን ሰራተኞች አማካይ ደመወዝ 170 እጥፍ)
|የኢኮኖሚ ፕሬስ፣ በዊኪፔዲያ የተጠቀሰው
|2018
|PDG
|2,8 ሚሊዮን ዩሮ፣ በኤፕሪል 25፣ 2019 በ98% ጠቅላላ ጉባኤ ጸድቋል
|የዳንኦን ጠቅላላ ጉባኤ 2019
|2020
|PDG
|በጠየቀው መሰረት፣ በቀሪው አመት ቋሚ የወለድ መጠን በ30% ቀንሷል
|የዳይሬክተሮች ቦርድ ውሳኔ፣ ግንቦት 2020
ሁለት ነጥቦች መታወቅ አለባቸው። በመጀመሪያ፣ ከአንድ አመት ወደ ቀጣዩ የሚወስዱት መጠኖች በቀጥታ የሚወዳደሩ አይደሉም፡- ተለዋዋጭው ክፍል እና የአፈጻጸም አክሲዮኖች ዋጋ የሚወሰነው በውጤቶች እና በአክሲዮን ገበያ ላይ ነው። ሁለተኛ፣ በ2016 እና 2018 መካከል ያለው መቀነስ የመሠረታዊ ደሞዝ መቀነስን አያመለክትም፣ ይልቁንም በተለዋዋጭ እና በረጅም ጊዜ ክፍሎች ላይ የሚደረግ ለውጥ ነው።
ግርግር ያስከተሉት ውድቅ ማድረጎች
ተጨማሪ የጡረታ እና የጡረታ ክፍያ (2019)
ኤፕሪል 25፣ 2019 በተደረገው አጠቃላይ ስብሰባ ላይ ኢማኑኤል ፋበር ከስልጣን መልቀቃቸውን አስታውቀዋል። የግዳጅ የመውጣት ካሳ እና ወደ እሱ የተወሰነ የጥቅማ ጥቅም ተጨማሪ ጡረታይህ ተጨማሪ የጡረታ ክፍያ በዓመት 1,2 ሚሊዮን ዩሮ የሚገመት ሲሆን ከፍተኛ ጥቅም አለው። ለቡድን ሰራተኞች መደበኛውን የጡረታ እቅድ ብቻ ለመቀበል እንዳሰበ አመልክቷል። ይህ እርምጃ በተመሳሳይ ጊዜ ከሌሎች የCAC 40 አስፈፃሚዎች ጋር ከተያያዙ ውዝግቦች ጋር በእጅጉ ይቃረናል።
በጤና ቀውስ ወቅት የቋሚ ወጪዎች 30% ቅናሽ (2020)
በግንቦት 2020 የዳይሬክተሮች ቦርድ ከሠራተኞች ጋር በመተባበር እና ዳኖን በተለይም ከቤት ውጭ በሚሸጡት የማዕድን ውሃዎች ላይ የእንቅስቃሴ ገደብ ተጽዕኖ በሚደርስበት ሁኔታ፣ በቀሪው ዓመት የተወሰነውን ክፍያ በ30% ለመቀነስ የቀረበውን ሀሳብ ተቀብሏል።
የመጋቢት 2021 መነሳት፡ የአክሲዮን ገበያው ተልዕኮውን ሲጨርስ
በ2020 መጨረሻ ላይ የአክቲቪስት ፈንድ ብሉቤል ካፒታል በኩባንያው ውስጥ ድርሻ አግኝቷል እና የቡድኑን "አሳዛኝ" የአክሲዮን ገበያ አፈፃፀም ይተችበታል። በየካቲት 2021፣ የእጅ ጥበብ አጋሮችሶስተኛው ትልቁ ባለአክሲዮን የሆነው፣ ከካፒታል 3% የሚሆነውን ድርሻ የያዘው፣ ዋና ሥራ አስፈፃሚው ከሥልጣን እንዲነሳ ጥሪ እያቀረበ ነው። አሃዞቹ ክርክሩን እያቀጣጠሉ ነው፡ ከታህሳስ 1፣ 2017 እስከ ታህሳስ 31፣ 2020 ባለው ጊዜ ውስጥ የዳንኖን የአክሲዮን ዋጋ ወደ 23% ገደማ ቀንሷል፣ የCAC 40 ኢንዴክስ ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ በ4,5% ጨምሯል። በተቃራኒው፣ ደጋፊዎቹ አክሲዮኑ በሴፕቴምበር 2019 ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ይጠቁማሉ፣ ይህም ከ2014 ጀምሮ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ከተሾሙበት ጊዜ ጀምሮ በ58% ጨምሯል።
መጋቢት 1፣ 2021 ቦርዱ የሊቀመንበር እና የዋና ሥራ አስፈፃሚ ሚናዎችን ለመለየት ወሰነ። መጋቢት 14፣ 2021 የኢማኑኤል ፋበርን ሥራ ወዲያውኑ አቋረጠ። የሌግራንድ የቀድሞ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ጊልስ ሽኔፕ የሊቀመንበርነቱን ቦታ ተረከቡ፤ አንትዋን ደ ሴንት-አፍሪኬ በሴፕቴምበር 2021 ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነ። ከሁለት ዓመት በፊት የሥራ መልቀቂያ ክፍያውን ካቋረጠ በኋላ፣ ኢማኑኤል ፋበር ሲወጣ "ወርቃማ ፓራሹት" አልተቀበለም።
ይህ ጉዳይ በንግድ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የተጠና ምሳሌ ሆኗል፡ አንድ መሪ በማህበራዊ እና በአካባቢ ጥበቃ ራዕያቸው ሊደነቅ እንደሚችል ያሳያል፣ ነገር ግን እንደ ኔስሌ ወይም ዩኒሌቨር ካሉ ተወዳዳሪዎች ጋር ሲነጻጸር የእሴት ፈጠራው በቂ እንዳልሆነ በሚያስቡ ባለአክሲዮኖች ይቀጣል። እነዚህን አቅጣጫዎች ለማነፃፀር፣ በ... ላይ የቀረቡትን የእውነታ ወረቀቶች መመልከት ይችላሉ።Danone እርምጃ እና በ ላይየኔስሌ አክሲዮን.
ከዳንኖን በኋላ፡ የቬንቸር ካፒታል እና ከፋይናንስ ውጭ ያሉ ደረጃዎች
በጥቅምት 2021፣ ኢማኑኤል ፋበር የአውሮፓ አጋር ሆነአስታኖር ቬንቸርስበግብርና እና በምግብ ላይ ያተኮረ የቬንቸር ካፒታል ፈንድ። በታህሳስ 2021 የቬንቸር ሊቀመንበር ሆነው ተሾሙ።አይኤስኤስቢ ዓለም አቀፍ የዘላቂነት ሪፖርት ማድረጊያ ደረጃዎችን ለመግለጽ በIFRS ፋውንዴሽን የተፈጠረው ዓለም አቀፍ የዘላቂነት ደረጃዎች ቦርድ (ISSB)፣ የመጀመሪያዎቹን ሁለት ደረጃዎች፣ IFRS S1 እና IFRS S2 (የአየር ንብረት) በሰኔ 2023 አሳትሟል። እነዚህ መመዘኛዎች ለብዙ ክልሎች እንደ መለኪያ ያገለግላሉ።
ለባለሀብቱ፣ ይህ ትንሽ ዝርዝር አይደለም፡ እነዚህ መመዘኛዎች በተዘረዘሩት ኩባንያዎች የታተሙትን የESG መረጃ ጥራት እና ስለሆነም ኩባንያዎችን ከፋይናንስ ውጭ በሆኑ መስፈርቶች የማወዳደር ችሎታን ይወስናሉ።
የአክሲዮን ባለቤት ሲሆኑ የአንድ ሥራ አስፈፃሚ ካሳ እንዴት መተርጎም እንደሚቻል
የፋበር ጉዳይ ለማንኛውም የCAC 40 ኩባንያ የሚተገበር ጠቃሚ የትንታኔ ማዕቀፍ ያቀርባል፡
- በቋሚ፣ ተለዋዋጭ እና በረጅም ጊዜ መካከል መለየት። ቋሚው መጠን ብዙም አይናገርም፤ የቦርዱን ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች የሚገልጹት ተለዋዋጭ መመዘኛዎች (እድገት፣ ህዳግ፣ የገንዘብ ፍሰት፣ የESG መስፈርቶች) ናቸው።
- የአክሲዮን ጥምርታን ይመልከቱ። ከ2019 የፓቼ ሕግ ጀምሮ፣ የተዘረዘሩት ኩባንያዎች በአስተዳዳሪው ደመወዝ እና በሠራተኞች አማካይ እና መካከለኛ ደመወዝ መካከል ያለውን ጥምርታ ሲያወጡ ቆይተዋል።
- በጉባኤው ውስጥ ያሉትን ድምጾች ተከተሉ። ከ80% በታች የሆነ "በደመወዝ ላይ እምቢ ማለት" የሚል ድምጽ በቁም ነገር መታየት ያለበት አለመተማመን ምልክት ነው። በ2019 የኢማኑኤል ፋበር ካሳ በ98% ጸድቋል፣ ይህም ከሁለት ዓመት በኋላ ከስራ መልቀቁን አላገደውም፡ በደመወዝ ላይ መግባባት በስትራቴጂ ላይ መግባባትን አያረጋግጥም።
- የተዘገዩ ቁርጠኝነትን ይለዩ። ተጨማሪ የጡረታ ክፍያዎች፣ የጡረታ ክፍያ ፓኬጆች እና ተወዳዳሪ ያልሆኑ አንቀጾች ከዓመታዊ ደሞዝ የበለጠ ክብደት ሊኖራቸው ይችላል።
እነዚህን ጉዳዮች በቅርበት ለመከታተል እና በአጠቃላይ ስብሰባ ላይ ድምጽ ለመስጠት፣ አክሲዮኖቹን በቀጥታ መያዝ ያስፈልግዎታል። PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre ላይ አስተያየት Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
በየጥ
በዳንኖን የኢማኑኤል ፋበር ደሞዝ ስንት ነበር?
የተዘገበው ጠቅላላ ካሳ ለ2016 4,82 ሚሊዮን ዩሮ እና ለ2018 2,8 ሚሊዮን ዩሮ ነበር (በኤፕሪል 2019 በተደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ 98% ባለአክሲዮኖች የጸደቀው መጠን)። እነዚህ መጠኖች ቋሚ፣ ተለዋዋጭ እና የረጅም ጊዜ ክፍሎችን ያካትታሉ።
ኢማኑኤል ፋበር የጡረታ ክፍያ ተቀበለ?
አይደለም። በኤፕሪል 2019 የግዳጅ ጡረታ ካሳውን እና በዓመት 1,2 ሚሊዮን ዩሮ የሚገመተውን ተጨማሪ ጡረታውን ትቶ ነበር።
አማኑኤል ፋበር ዳኖኔን ለምን ለቀቀው?
የአክሲዮን ገበያው አፈጻጸም በቂ እንዳልሆነ የሚያስቡት አክቲቪስት ፈንዶች (ብሉቤል ካፒታል፣ አርቲሳን ፓርትነርስ) ጫና ስላለባቸው የዳይሬክተሮች ቦርድ መጋቢት 14፣ 2021 ከስራ ለመልቀቅ ወሰነ።
አማኑኤል ፋበር ዛሬ ምን እያደረገ ነው?
ከዳንኖ በኋላ፣ ከአስታኖር ቬንቸርስ ፈንድ (2021) ጋር ተቀላቅሎ በታህሳስ 2021 የISSB ሊቀመንበር ሆኖ ተሾመ፣ ይህም ዓለም አቀፍ የዘላቂነት ሪፖርት አወጣጥ ደረጃዎችን የሚያዘጋጅ አካል ነው።