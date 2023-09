Analyse EUR/USD : La Tendance Baissière Domine Mais les Haussiers Guettent

9 September 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La paire EUR/USD évolue toujours dans une tendance baissière alors que le fossé économique entre l’UE et les États-Unis, et les surprises potentielles des taux d’intérêt influencent fortement les perspectives de trading de l’euro dollar.

Contexte Économique : La Disparité Ne Cesse de Croître

La paire de devises EUR/USD a continué sa baisse, s’installant en dessous de 1,0700 la semaine dernière. La faiblesse des chiffres économiques en provenance de la Zone euro contraste fortement avec les données américaines plus positives.

En effet, les dernières données économiques de l’UE, comme la contraction de 0,2 % des ventes au détail en juillet et le fort déclin des commandes d’usines en Allemagne, a accentué le pessimisme des traders de l’euro dollar.

Cela met en lumière les disparités de croissance entre les deux régions, ce qui justifie en grande partie la tendance baissière persistante de l’euro face au dollar.

Les Banques Centrales : Entre le Marteau et l’Enclume

La Fed américaine et la BCE ont des décisions difficiles à prendre. Les responsables de la Fed ont adopté un ton plutôt haussier, stimulant la spéculation sur une éventuelle hausse de 25 points de base en novembre. Cependant, les commentaires du président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, ont quelque peu tempéré ces attentes.

En Europe, alors que les marchés misent sur une posture “en attente” de la part de la BCE, l’option d’une hausse de 25 points de base n’est pas complètement exclue.

L’Évolution de l’Inflation : Une Épée à Double Tranchant

Les données sur l’inflation pourraient jouer un rôle décisif dans l’évolution de l’euro dollar à court terme. Alors que l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) de l’UE est resté stable à 5,3 % en août, l’IPC américain pour juillet a augmenté de 3,2 %.

Si l’IPC américain pour août atteint les 3,4 % prévus, cela pourrait potentiellement renforcer le dollar et donc peser sur la paire EUR/USD, même si cela pourrait également compliquer la tâche de la Fed en ce qui concerne les hausses de taux futures.

Analyse Technique EUR/USD : La Tendance Baissière Domine, Mais les Haussiers Guettent

Pour la huitième semaine consécutive, la paire EUR/USD a clôturé sur une note négative. Cela augmente la probabilité d’un retournement haussier au cours de la semaine à venir. Toutefois, la tendance baissière existante reste inchangée. Pour que les vendeurs hésitent à moyen terme, il faudrait que la paire euro dollar dépasse au moins la résistance des 1,0950.

L’euro dollar connaît une baisse persistante, comme l’indiquent les données techniques du graphique hebdomadaire. La moyenne mobile simple 100 baissière est en train d’être franchie par le cours EUR/USD, tandis que la moyenne mobile 20 prend de l’élan à la baisse au-dessus de la zone de 1,0900. L’indicateur Momentum montre une légère baisse, mais il reste dans des niveaux neutres. La paire de devises se maintient également au-dessus du plus bas mensuel de mai à 1,0634. En revanche, l’indicateur RSI enregistre actuellement une forte tendance à la baisse à environ 42, indiquant la force des vendeurs.

Selon le graphique journalier, la paire EUR/USD se situe actuellement en dessous de toutes ses moyennes mobiles. La moyenne mobile 20 jours est sur le point de croiser la moyenne mobile 200 jours, toutes deux présentes à environ 1,0820. La moyenne mobile 100 jours a légèrement baissé et est positionnée nettement plus haut que les deux autres, ce qui est cohérent avec la forte baisse récente. De plus, l’indicateur Momentum pointe vers le bas dans des niveaux négatifs, tandis que le RSI oscille autour de 35. Tous ces facteurs indiquent que le potentiel baissier de l’EUR/USD reste élevé.

Le niveau de support immédiat de 1,0685, qui est le plus bas hebdomadaire, est la première ligne de défense pour le trading de EUR/USD. Au-delà, le plus bas de mai de 1,0634 entre en jeu. Une cassure de ce plus bas inciterait les traders à viser le plus bas de mars à 1,0515. En ce qui concerne les résistances, la première se situe à 1,0745, suivie de la zone de prix de 1,0820. Si la paire parvient à dépasser ce niveau, elle pourrait s’approcher de la zone de prix de 1,0900.

Trading EUR/USD Court Terme

Dans ce contexte complexe, les traders pourraient envisager plusieurs stratégies. Pour ceux qui spéculent sur la poursuite de la baisse, les niveaux de 1,0685 et 1,0634 constituent des supports clés.

À l’inverse, une percée au-dessus de 1,0820 pourrait signaler une correction haussière potentielle. Quoi qu’il en soit, les traders doivent rester vigilants et prêts à s’adapter rapidement aux nouveaux développements économiques et aux annonces des banques centrales.