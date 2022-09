ApeCoin Crypto Prévision : Tendance haussière depuis juin

Le prix de l’ApeCoin est dans une tendance à la hausse depuis juin. Le prix APE peut-il devenir Bullish maintenant et démarrer un nouveau cycle haussier ?

ApeCoin Cours : Haussier en Septembre ?

Le prix ApeCoin s’est corrigé au support du nombre d’or à environ 4,7 USD et a rebondi très fortement. Alors que les autres crypto monnaies baissent.

Avec cela, le prix ApeCoin est sur le point d’atteindre la résistance du nombre d’or à environ 6,7 USD.

Si le prix ApeCoin brise la résistance du nombre d’or à environ 6,7 USD, l’APE pourrait atteindre le dernier sommet en août, qui est d’environ 7,6 USD. De plus, le prix APE a déjà dépassé la résistance de 50 jours de l’EMA à environ 6,2 USD et le MACD est également haussier.

L’histogramme MACD est à la hausse et les lignes MACD sont également croisées à la hausse. Cependant, le RSI montre une divergence baissière, après quoi le cours APE pourrait désormais se corriger à court terme.

APE trouve déjà un soutien important à l’EMA de 50 jours à environ 6,2 USD et environ 7,6 USD.

Apecoin Prediction : Signal d’Achat avec un Golden Cross (Croix Dorée) sur le graphique 4H

Dans le graphique 4H, les MME sont proches d’un golden crossover, ce qui confirmerait la tendance haussière à court terme. Cependant, l’histogramme des MACD est plus bas et les lignes MACD pourraient également se croiser à la baisse bientôt. De plus, le RSI montre une divergence baissière ici aussi.

Sur le graphique hebdomadaire, ApeCoin est à la résistance cruciale de Fib

Le prix de l’ApeCoin est dans une tendance à la hausse depuis juin. Le rebond du support du nombre d’or à environ 5,9 USD est très haussier. Néanmoins, il est maintenant crucial pour la poursuite de l’APE de savoir si l’APE peut casser le nombre d’or à environ 6,4 USD.

Dans l’ensemble, ApeCoin doit briser les résistances Fib autour de 12,6 $ et 18,5 $ pour être dans un nouveau cycle haussier.

Le cours ApeCoin a pu clôturer au-dessus de 4,63 USD au cours des trois derniers mois

Il est également très optimiste que APE se soit déplacé dans une fourchette de prix presque identique au cours des trois derniers mois. Ainsi, ApeCoin a clôturé les trois derniers mois au-dessus d’environ 4,63 USD. Le volume des transactions diminue.

Cela pourrait signaler une formation de fond, avec un mouvement à la hausse potentiellement fort à court terme. Néanmoins, cela dépend si l’APE peut maintenant effacer la résistance du nombre d’or autour de 6,7 $.

Contre BTC, le cours ApeCoin est sur le point d’atteindre la résistance clé de Fib

Contre BTC, le prix ApeCoin est sur le point d’atteindre la résistance clé de Fib autour de 0,00035 BTC. Cependant, le prix APE était auparavant rejeté juste en dessous de ce niveau de prix. En outre, le RSI risque de créer une divergence baissière.

Avec une cassure haussière de la résistance de 0,382 Fib à environ 0,00035 BTC, la prochaine résistance significative attend à environ 0,00048 BTC. Des supports Fib importants attendent environ 0,00027 BTC et 0,00021 BTC sur un rejet baissier.