Apple NFT : Acheter un NFT via l’iPhone Coûte trop cher !

L’achat de NFT via une application iPhone coûte-t-il trop cher ? C’est pourquoi vous devez investir différemment.

De nombreuses plateformes hésitent aujourd’hui à proposer les NFTs via une application iPhone en raison des frais exorbitants imposés par le géant technologique.

Chaque fois qu’un achat in-app est effectué, Apple facture des frais de 30 % et, pour ne rien arranger, les paiements en crypto monnaies ne sont pas pris en charge.

C’est un gros problème pour les marchés NFT. Les plateformes décentralisées prennent souvent une commission plus modeste – de l’ordre de 2 ou 3 % de la valeur d’une crypto monnaie à collectionner – ce qui signifie qu’elles gagneraient 2 ou 3 € sur un NFT de 100 €. Mais malheureusement pour eux, Apple ne demande pas 30 % des 3 euros de l’entreprise : elle demande directement 30 euros.

Apple has told startups it must sell NFTs through in-app purchases, forcing many startups to limit functionality in apps to dodge fees up to 30% of the transaction, even when the startups are only facilitating the trades. My latest for @theinformation https://t.co/2pKamhLmCp

— Aidan Ryan (@aidanfitzryan) September 23, 2022