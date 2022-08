Applied Materials : Persepctives Haussières malgré la Pénurie de Puces

Les actions d’Applied Materials ont chuté même après que le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs a annoncé qu’il s’attendait à un chiffre d’affaires d’environ 6,65 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, supérieur aux estimations de Wall Street.

Chute du cours Applied Materials

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) a baissé de 1,2 % à 106,98 $ vendredi. À l’approche de la séance, le titre a baissé de 31 % cette année.

La société a déclaré qu’elle s’attend à un bénéfice ajusté au quatrième trimestre compris entre 1,82 $ et 2,18 $ par action. Applied Materials a déclaré que ses prévisions “incluent l’impact attendu des défis actuels de la chaîne d’approvisionnement”.

Applied Materials a cité ces défis dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre, où il a affiché un bénéfice ajusté de 1,94 $ par action, dépassant les estimations de 1,79 $. Les ventes ont augmenté de 5,2 % pour atteindre 6,52 milliards de dollars et ont également dépassé les prévisions. La marge brute du trimestre sur une base ajustée était de 46,2% contre 48% un an plus tôt.

« Applied Materials a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel record, mais les défis persistants de la chaîne d’approvisionnement ont limité notre capacité à répondre à la demande, et notre priorité absolue reste l’augmentation des livraisons à nos clients », a déclaré Gary Dickerson, directeur général et président.

Nous sommes confiants dans notre capacité à faire face aux vents contraires macroéconomiques et restons très positifs quant à la solidité à long terme du marché des semi-conducteurs et à nos opportunités de croissance démesurées.

Perspectives Faiblement Haussières pour Applied Materials

Dickerson a déclaré aux analystes et aux investisseurs lors de la conférence téléphonique de la société qu’Applied Materials ralentirait l’embauche “tout en s’assurant que nous finançons entièrement les programmes de R&D et les capacités opérationnelles stratégiques qui soutiennent notre croissance à long terme”.

Les analystes de KeyBanc ont maintenu leur note de pondération sectorielle sur le titre, déclarant qu’ils s’attendent à “un aplatissement des revenus à un niveau élevé, et en l’absence d’expansion des marges motrices de croissance, cela pourrait être difficile”.

La société de puces Intel (INTC) a chuté de 0,6%, tandis que Micron Technology (MU) a baissé de 1,4%