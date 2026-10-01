أندريه سيتروين يُعدّ (1878-1935) أحد أبرز الأسماء في الصناعة الفرنسية. تخرّج من المدرسة المتعددة التقنيات، ولم يخترع السيارة، لكنه كان من أوائل من أنتجوها بكميات كبيرة في أوروبا، وسوّقوها كمنتجٍ جماهيري، واستخدموها كأداة تسويقية. تُعدّ حياته أيضًا درسًا في الاقتصاد: نجاح صناعي باهر، مُوّل بديون متراكمة، انتهى بالإفلاس واستحواذ شركة ميشلان على الشركة. في عام 2026، عاد اسمه إلى الواجهة الإعلامية مع حملة المطالبة بدفنه في البانثيون.

الحياة المبكرة: ابن مهاجرين شغوفين بالتكنولوجيا

وُلد أندريه سيتروين في الخامس من فبراير عام ١٨٧٨ في باريس، في شارع لافيت رقم ٤٤، بالدائرة التاسعة. كان الطفل الخامس والأخير لليفي سيتروين، تاجر الماس اليهودي الهولندي الذي استقر في باريس عام ١٨٧٣، وأماليا كلاينمان، التي تنحدر أصولها من وارسو. يعود اسم العائلة إلى أحد الأجداد الذي كان تاجر حمضيات في هولندا ("سيتروين" تعني ليمون باللغة الهولندية)؛ وقد أضاف أندريه علامة التشكيل على حرف "e".

اتسمت طفولته بالمآسي: ففي عام 1884، انتحر والده بعد استثمار كارثي في ​​منجم ألماس في جنوب إفريقيا. كان أندريه طالبًا متفوقًا في مدرسة ليسيه كوندورسيه، مفتونًا بجول فيرن وبناء برج إيفل، فدخل...كلية متعددة الفنون في 1898.

تروس متعرجة: ولادة شعار

في عام ١٩٠٠، وخلال رحلة إلى بولندا، اكتشف عملية تصنيع تروس ذات أخاديد على شكل حرف V. هذه التروس، الأكثر هدوءًا والقادرة على نقل طاقة عالية، تتطلب دقة تصنيع عالية. اشترى أندريه سيتروين الترخيص وطوّر عملية إنتاج صناعية باستخدام الفولاذ. في عام ١٩٠١، أسس مع اثنين من أصدقائه في المدرسة الثانوية شركة لتصنيع التروس في حي فوبور سان دوني في باريس.

سيصبح هذا الشعار المزدوج على شكل حرف V فيما بعد شعارًا لعلامة السيارات التجارية: أحد أكثر الشعارات شهرة في الصناعة العالمية نشأ من جزء ميكانيكي.

مورس، أمريكا، واكتشاف الإنتاج الضخم

ابتداءً من عام 1906، تم استدعاؤه لمساعدة مصنع السيارات مورسكانت الشركة آنذاك تعاني من صعوبات. فأعاد تنظيم إدارتها ونطاق منتجاتها، فارتفع الإنتاج من 300 سيارة عام 1908 إلى 800 سيارة عام 1913. وفي عام 1912، أثرت فيه رحلة إلى الولايات المتحدة تأثيراً عميقاً، حيث زار مصنع فورد واكتشف نظام الإنتاج على خط التجميع. وأصبح طموحه أن يصبح "هنري فورد الأوروبي".

1915-1918: مصنع الأصداف على رصيف جافيل

بعد تجنيده عام 1914 كضابط مدفعية، لاحظ نقص الذخيرة. وفي يناير 1915، اقترح على وزارة الحرب إنشاء مصنع، في غضون أشهر قليلة، قادر على إنتاج قذائف عيار 75 ملم بمعدل غير مسبوق. رصيف جافيلفي باريس، أنشأ مصنعاً فائق الحداثة وظّف ما يصل إلى 13 ألف امرأة. أنتج المصنع ما يقارب 23 مليون صدفة. كما اشتهر المصنع بخدماته الاجتماعية، التي كانت نادرة في ذلك الوقت: مقصف، ومستوصف، وحضانة.

1919: سيارة من طراز A وأول سيارة أوروبية يتم إنتاجها بكميات كبيرة

مباشرةً بعد الهدنة، فقد المصنع طلباته العسكرية. توقع أندريه سيتروين هذا الأمر، فحوّل الموقع إلى مصنع سيارات في غضون أشهر قليلة. في يناير 1919، أعلن للصحافة عن سيارة بسعر 7250 فرنكًا، أي ما يقارب نصف سعر أرخص سيارة في السوق. وحققت الحملة أكثر من 16000 استفسار في غضون أسبوعين.

La سيتروين تايب أطُرحت سيارة سيتروين 2CV، التي صممها المهندس جول سالومون، في العام نفسه. وقُدّمت كأول سيارة أوروبية تُصنّع بكميات كبيرة، بهدف إنتاج 30 سيارة يوميًا. في عام 1929، أنتجت سيتروين 102,891 سيارة، أي ما يقارب ثلث الإنتاج الفرنسي، ووظّفت حوالي 32,000 عامل في مصانعها في جافيل، وسورين، وكليشي، وسان أوين، وغرينيل.

عبقري تسويق سابق لعصره

أدرك أندريه سيتروين قبل غيره أن الإعلانات تبيع:

في 4 أكتوبر 1922، كتبت طائرة كلمة "Citroën" بأحرف دخانية فوق قوس النصر خلال معرض السيارات؛

من عام 1925 إلى عام 1933، كانت هناك لافتة مضيئة عملاقة مصنوعة من برج ايفل لوحة إعلانية عملاقة؛

لوحة إعلانية عملاقة؛ تركت رحلات كيغريس نصف المجنزرة انطباعاً قوياً على الرأي العام: عبور الصحراء الكبرى (1922-1923). بلاك كروز في أفريقيا (1924)، رحلة بحرية صفراء في آسيا (1931)؛

في أفريقيا (1924)، في آسيا (1931)؛ كما أنها تُبدع في مجال خدمات ما بعد البيع: دليل السائق، وشبكة الموزعين، وقطع الغيار الأصلية المضمونة.

تراكشن أفانت والإفلاس عام 1934

في عام 1933، وللحفاظ على قدرته التنافسية أمام لويس رينو، أعاد أندريه سيتروين بناء مصنع جافيل في غضون أشهر قليلة، محولاً إياه إلى واحد من أحدث المصانع في أوروبا. وقد استعان بالمهندس أندريه لوفيفر، الذي صمم... في غضون عام. الجر أفانت، تم تقديمها في 24 مارس 1934. السيارة ثورية، لكن الشركة تعاني من ضائقة مالية: تقرير صادر عن بنك فرنسا نُشر في مايو 1934 يشير إلى خسائر بلغت 200 مليون فرنك.

ترفض البنوك الاستمرار في دعمه، والحكومة لا ترغب في التدخل. 21 دجنبر 1934تم وضع شركة سيتروين تحت التصفية القضائية. الدائن الرئيسي، ميشلانتولى إدارة الشركة. في يناير 1935، باع أندريه سيتروين أسهمه؛ وخلفه بيير ميشلان كرئيس في يوليو. توفي أندريه سيتروين، وهو مريض، في 3 يوليو 1935 في باريس، عن عمر يناهز 57 عامًا.

الإرث: من ميشلان إلى ستيلانتيس

نجت العلامة التجارية وازدهرت تحت ملكية ميشلان، مع طرازات أيقونية مثل 2CV (1948) وDS (1955). في عام 1976، استحوذت بيجو على سيتروين، مما أدى إلى ظهور المجموعة PSA بيجو ستروينفي يناير 2021، أدى اندماج شركتي PSA وفيات كرايسلر إلى إنشاء ستيلانتسوتُعد سيتروين واحدة من العلامات التجارية الأربعة عشر التابعة لها.

في باريس، أُعيد تسمية رصيف جافيل إلى رصيف أندريه سيتروين عام ١٩٥٨، واستُبدل المصنع السابق بمتنزه أندريه سيتروين. لسنوات عديدة، دعت العائلة، ولا سيما حفيده هنري جاك سيتروين، إلى دفنه في البانثيون. في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦، أعلن باتريك مارتن، رئيس اتحاد الأعمال الفرنسي (Medef)، تأييده العلني لهذا الترشيح خلال الدورة الصيفية للمنظمة.

ما الذي تعلمه قصة أندريه سيتروين للمستثمر؟

يقدم مسار شركة سيتروين دروساً لا تزال ذات صلة بتحليل شركات تصنيع السيارات المدرجة في البورصة:

الصوت غير كافٍ. باعت سيتروين كميات كبيرة، لكن بأسعار منخفضة للغاية للسيطرة على السوق. وبدون هوامش ربح كافية، أصبح النمو الممول بالديون هشًا. في سوق الأسهم، يُنظر إلى هامش الربح التشغيلي والتدفق النقدي، وليس فقط إلى المبيعات. صناعة السيارات كثيفة رأس المال للغاية. إعادة بناء مصنع أو إطلاق نموذج ثوري يكلف مبالغ طائلة. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص في عام 2026 مع التحول إلى السيارات الكهربائية، الأمر الذي يضغط على موارد جميع المصنّعين المالية. الشريك المالي مهم. أصبحت شركة ميشلان، الدائنة، المالكة. ولا تزال الروابط بين المصنّعين والموردين وثيقة؛ تحليلنا لـأسهم ميشلان يوضح ذلك كيف قامت الشركة المصنعة للإطارات بتنويع أنشطتها منذ ذلك الحين.

للاطلاع على معلومات حول الوريث الحالي لعلامة شيفرون التجارية، يُرجى مراجعة ملفنا التعريفي علىأسهم ستيلانتيسوللمقارنة مع منافس سيتروين التاريخي الكبير، ذلك الموجود فيمخزون رينوهذه التحليلات لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.

عام EVENEMENT 1878 وُلِدَ في باريس (5 فبراير) 1898 الدخول إلى مدرسة البوليتكنيك 1901 تأسيس شركة معدات بنمط متعرج 1906 يتولى زمام المبادرة في عملية استعادة مورس 1915 إنشاء مصنع أصداف جافيل كواي 1919 إطلاق سيارة سيتروين تايب إيه 1924 بلاك كروز 1934 تراكشن أفانت (مارس)، التصفية القضائية (21 ديسمبر) 1935 استحوذت عليها شركة ميشلان؛ وتوفيت في 3 يوليو 1976 ميلاد شركة بيجو سيتروين (PSA) 2021 سيتروين تصبح علامة تجارية تابعة لشركة ستيلانتيس

الأسئلة الشائعة

لماذا يحتوي شعار سيتروين على شكل حرف V مزدوج؟

إنها تذكرنا بالتروس على شكل حرف V (متعرجة) التي صنعها أندريه سيتروين في بداية حياته المهنية، قبل أن يغامر في صناعة السيارات.

لماذا أفلست شركة سيتروين في عام 1934؟

تكبّدت الشركة ديوناً كبيرة لتمويل نموها، وإعادة بناء مصنع جافيل، وتطوير سيارة تراكشن أفانت، في حين أن أسعار بيعها المنخفضة حدّت من هوامش ربحها. رفضت البنوك دعمها، ووضعت تحت الحراسة القضائية في 21 ديسمبر 1934.

من يملك شركة سيتروين اليوم؟

سيتروين هي علامة تجارية تابعة لمجموعة ستيلانتيس، التي تم إنشاؤها في عام 2021 من خلال اندماج شركتي بي إس إيه وفيات كرايسلر للسيارات.