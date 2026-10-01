اريك ترابير يتولى قيادة شركة داسو للطيران منذ يناير 2013. وُلد في الأول من يونيو عام 1960، وانضم إلى المجموعة في سن الرابعة والعشرين، وقضى معظم حياته المهنية في بيع الطائرات المقاتلة للتصدير قبل أن يتولى زمام الأمور. تحت قيادته، عاصفةبعد أن كان يُعتقد لفترة طويلة أنه غير قابل للبيع خارج فرنسا، أصبح هذا المنتج نجاحًا تجاريًا عالميًا. وفي يناير 2025، تولى أيضًا رئاسة مجلس إدارة مجموعة مارسيل داسو الصناعية (GIMD). صورة لقائدٍ حكيمٍ تُؤثر قراراته على كل من يُؤمن بقيم الدفاع.

التدريب والبدايات

إريك ترابييه مهندس متخرج من شركة تيليكوم سودباريس. أكمل خدمته العسكرية كضابط في البحرية الفرنسية في عامي 1983 و1984، ثم انضم إلى داسو للطيران في عام 1984. وهو الآن نقيب بحري احتياطي. تزوج عام 1983، وهو أب لثلاثة أطفال.

ثلاثون عاماً في خدمة التصدير

لقد ركزت مسيرته المهنية في شركة داسو للطيران بشكل كامل تقريباً على الشؤون الدولية:

1984-1987 : مكتب التصميم وإدارة أنظمة الأسلحة.

: مكتب التصميم وإدارة أنظمة الأسلحة. 1987-1991 يشغل منصب المدير الفني الدولي، وهو مسؤول عن المفاوضات مع كوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وتشيلي وألمانيا. كما يشارك في بيع طائرات الدوريات البحرية الأطلسية.

يشغل منصب المدير الفني الدولي، وهو مسؤول عن المفاوضات مع كوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وتشيلي وألمانيا. كما يشارك في بيع طائرات الدوريات البحرية الأطلسية. 1991-1995 مسؤول عن المبيعات في آسيا، بما في ذلك عقد ميراج مع الهند.

مسؤول عن المبيعات في آسيا، بما في ذلك عقد ميراج مع الهند. 1995-2000 : مسؤول عن المبيعات في الإمارات العربية المتحدة، حيث يدير عقد طائرات ميراج 2000-9.

: مسؤول عن المبيعات في الإمارات العربية المتحدة، حيث يدير عقد طائرات ميراج 2000-9. 2000-2005 مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ثم مدير الصادرات العسكرية.

مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ثم مدير الصادرات العسكرية. 2006 المدير العام الدولي.

كما يتفاوض على الاتفاقيات الصناعية الخاصة بنموذج الطائرة المسيرة القتالية. نيورونبقيادة شركة داسو للطيران بالتعاون مع شركات ساب (السويد)، وألينيا (إيطاليا)، وروغ (سويسرا)، وهاي (اليونان)، وإي إيه دي إس (إسبانيا). وقد مثّل هذا البرنامج الأوروبي مختبراً لتقنيات التخفي والقيادة الذاتية.

2013: أصغر رئيس تنفيذي في تاريخ شركة داسو للطيران

تم تعيين إريك ترابييه كعضو في مجلس الإدارة في 18 ديسمبر 2012، ثم عُيّن رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا في 8 يناير 2013خلف تشارلز إيدلستين. في سن 52، أصبح الرئيس التنفيذي الخامس للشركة منذ إنشائها عام 1929، والأصغر سناً الذي شغل هذا المنصب.

ورث وضعاً متناقضاً: فقد كانت طائرة رافال معترفاً بها تقنياً، لكن لم يشترها أي عميل أجنبي بعد، ولم تكن الطائرة مدعومة إلا بطلبات من الحكومة الفرنسية. ولذلك، كان التحدي الأكبر في ذلك العقد هو تحويل برنامج وطني إلى نجاح تصديري.

حققت مبيعات طائرات رافال الرئيسية تحت قيادته

أثبت العقد التالي صحة كلامه. أهم العقود الموقعة منذ عام 2015:

عام البلد طلب 2015 مصر 24 طائرة رافال (أول عميل تصدير)، بالإضافة إلى طلبية ثانية في عام 2021 2015 قطر 24 طائرة رافال، ثم زاد العدد إلى 36 2016 الهند 36 طائرة رافال للقوات الجوية الفرنسية 2021 جريس طائرات رافال جديدة ومستعملة 2021 كرواتيا 12 طائرة رافال مستعملة 2021 الإمارات العربية المتحدة 80 طائرة من طراز رافال، وهي أكبر طلبية تصدير في تاريخ البرنامج 2022 أندونيسيا 42 طائرة من طراز رافال، على دفعات متعددة 2024 صربيا 12 رافال 2025 الهند 26 طائرة رافال مارين للبحرية الهندية

لقد أحدثت هذه النجاحات تغييرًا جذريًا في شركة داسو للطيران: سجل طلبات يمتد لعدة سنوات، وزيادة ملحوظة في الإنتاج، وحضور غير مسبوق في القطاع العسكري. كما أنها تعود بالنفع على الشركاء الرئيسيين للبرنامج، وهما شركة تاليس للإلكترونيات وشركة سافران لمحركات M88. يمكن للمستثمرين المهتمين بسلسلة القيمة هذه الاطلاع على تحليلاتنا لـ...أسهم شركة داسو للطيران، وعمل طاليس ومخزون الزعفران.

الملفات الحساسة: SCAF و Falcon

الأمر ليس بهذه البساطة. البرنامج الأوروبي لـ نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS)شهد المشروع، الذي انطلق بالتعاون مع ألمانيا وإسبانيا، خلافات صناعية متكررة حول تقسيم المهام بين شركتي داسو للطيران وإيرباص. دافع إريك ترابييه علنًا عن ضرورة وجود مقاول رئيسي محدد بوضوح للطائرة المقاتلة، وهو موقف كان يُؤجج التوترات مع الشركاء بشكل منتظم.

أما على الصعيد المدني، فتشمل مجموعة طائرات رجال الأعمال صقر واجه صاروخ فالكون 6X تأخيرات، لا سيما فيما يتعلق بالمحركات، قبل دخوله الخدمة، فتم تطوير فالكون 10X. ولا يزال قطاع فالكون أكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية من قطاع الصناعات العسكرية.

رئيس معهد GIMD وشخصية بارزة في أوساط أصحاب العمل في القطاع الصناعي

في 9 يناير 2025، خلف إريك ترابييه تشارلز إيدلستين في منصب رئيس مجموعة مارسيل داسو الصناعية (GIMD)تُعدّ شركة داسو القابضة، التي تسيطر بشكل ملحوظ على شركة داسو للطيران وتمتلك حصة كبيرة في شركة داسو سيستمز، المساهم الأكبر في شركة تاليس. ولا يزال يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران.

كما أنه يشغل العديد من المناصب التمثيلية:

رئيس الرابطة الأوروبية لصناعات الطيران والدفاع (ASD)، الذي تم انتخابه في مايو 2017؛

رئيس اتحاد صناعات الطيران والفضاء الفرنسية (GIFAS)، الذي تم انتخابه في 8 يونيو 2017؛

رئيس مجلس الصناعات الدفاعية الفرنسية (CIDEF) من مارس 2021 إلى يناير 2023؛

رئيس اتحاد الصناعات والتجارات المعدنية (UIMM)، الذي تم انتخابه في 15 أبريل 2021.

لقد شغل منصب قائد في وسام الشرف منذ يناير 2025 وحصل على ميدالية الطيران (2023).

الدفاع الأوروبي في عام 2026: لماذا يُعد دوره مهماً للمستثمر

منذ عام 2022، جعلت الزيادة في الميزانيات العسكرية في أوروبا أسهم شركات الدفاع من أكثر المواضيع التي تحظى بمتابعة دقيقة في سوق الأسهم. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى عدة نقاط:

كتاب الطلب فهي توفر رؤية على مدى عدة سنوات، لكن الربحية تعتمد على القدرة على التسليم في الوقت المحدد، وبالتالي على سلسلة التعاقد من الباطن.

فهي توفر رؤية على مدى عدة سنوات، لكن الربحية تعتمد على القدرة على التسليم في الوقت المحدد، وبالتالي على سلسلة التعاقد من الباطن. هيكل التحكم شركة داسو للطيران مملوكة بأغلبية أسهمها لشركة GIMD، بينما تمتلك إيرباص حصة أقلية كبيرة. ولذلك، فإن الأسهم المتاحة للتداول الحر محدودة، مما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات أسعار الأسهم.

شركة داسو للطيران مملوكة بأغلبية أسهمها لشركة GIMD، بينما تمتلك إيرباص حصة أقلية كبيرة. ولذلك، فإن الأسهم المتاحة للتداول الحر محدودة، مما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات أسعار الأسهم. عقود التصدير فهي تعتمد على القرارات السياسية والتمويل وأحيانًا على نقل التكنولوجيا، مع جدول زمني للتنفيذ غالبًا ما يكون غير مؤكد.

فهي تعتمد على القرارات السياسية والتمويل وأحيانًا على نقل التكنولوجيا، مع جدول زمني للتنفيذ غالبًا ما يكون غير مؤكد. معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بعض الصناديق تستبعد الأسلحة، بينما أعادت صناديق أخرى دمجها منذ عام 2022. وهذا يؤثر على الطلب على هذه الأوراق المالية.

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الأسئلة الشائعة

منذ متى أصبح إريك ترابييه مسؤولاً عن شركة داسو للطيران؟

يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران منذ 8 يناير 2013.

ما هو دور إريك ترابييه في مبيعات طائرات رافال؟

بصفته المدير الإداري الدولي السابق، قاد استراتيجية التصدير التي مكنت من إبرام العقود الأولى (مصر وقطر في عام 2015، والهند في عام 2016)، ثم الطلب القياسي لـ 80 طائرة رافال من قبل الإمارات العربية المتحدة في عام 2021.

ما هو معهد GIMD الذي يرأسه إريك ترابييه؟

مجموعة مارسيل داسو الصناعية هي الشركة القابضة العائلية التي تسيطر على شركة داسو للطيران. وقد تولى إريك ترابييه منصب رئيس مجلس إدارتها في 9 يناير 2025.

هل إريك ترابييه هو رئيس الاتحاد الدولي للرياضيات البحرية (UIMM)؟

نعم، تم انتخابه رئيساً لاتحاد الصناعات والتجارة المعدنية في 15 أبريل 2021.