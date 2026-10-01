جيرارد ميستراليت يُعدّ أحد أبرز القادة الذين ساهموا في تشكيل مشهد الطاقة الفرنسي على مدى العقود الثلاثة الماضية. وُلد في الأول من أبريل عام 1949 في باريس، وقاد عملية تحويل شركة "كومباني دو سويز" إلى مجموعة صناعية، وأشرف على اندماجها مع شركة "غاز دو فرانس" عام 2008، ثم ترأس شركة "جي دي إف سويز"، التي أُعيد تسميتها إلى "إنجي" عام 2015. تستعرض هذه السيرة مسيرته المهنية، والقرارات الرئيسية التي طبعتها، والجدل الذي أثاره، وما يمثله إرثه حتى عام 2026 بالنسبة للمستثمرين المهتمين بقطاع الطاقة.

التعليم: مهندس وموظف حكومي رفيع المستوى

اتبع جيرار ميستراليه مساراً مهنياً نموذجياً للنخبة الإدارية الفرنسية، مع تركيز علمي قوي. وهو طالب سابق في المدرسة المتعددة التقنيات (دفعة 1968)، وخريج المدرسة الوطنية للطيران المدني (1971)، ومعهد الدراسات السياسية في تولوز (1973)، ثم المدرسة الوطنية للإدارة، التي تخرج منها عام 1978 مع دفعة "بيير منديس فرانس".

بعد تخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة، انضم إلى وزارة المالية كمسؤول إداري مدني. ومن سبتمبر 1982 إلى يوليو 1984، عمل مستشارًا فنيًا للشؤون الصناعية في مكتب جاك ديلور، وزير الاقتصاد والمالية آنذاك. وقد أتاحت له هذه التجربة في وزارة المالية فهمًا عميقًا للعلاقة بين الحكومة والشركات الكبرى، وهي ميزة أثبتت قيمتها الكبيرة طوال مسيرته المهنية اللاحقة.

من شركة سويز المالية إلى الجمعية العامة لبلجيكا

في عام 1984، انضم إلى شركة سويز المالية كمدير مشروع. وسرعان ما ترقى في المناصب: نائب المندوب العام للشؤون الصناعية في عام 1986، ثم المدير العام لشركة الحقوق الأوروبية (إحدى الشركات التابعة لشركة سويز) في عام 1987، ثم نائب المدير العام للشركة في عام 1991. وفي وقت لاحق، أصبح المدير العام ورئيس اللجنة التنفيذية لـ الشركة العامة البلجيكيةإحدى أقدم الشركات الصناعية القابضة في أوروبا، والتي يقود هو عملية تطويرها.

كانت هذه التجربة البلجيكية محورية: إذ امتلكت شركة سويز حصصاً في قطاعات الكهرباء (إلكترابيل) والتمويل والصناعة هناك. وهذا يفسر سبب بقاء بلجيكا، حتى يومنا هذا، حجر الزاوية في أنشطة المجموعة، التي ستصبح فيما بعد شركة إنجي.

1995-2008: تحويل شركة السويس إلى مجموعة خدمات

في عام 1995، تولى جيرار ميستراليه منصب رئيس شركة كومباني دو سويز. وكانت استراتيجيته واضحة: إعادة تركيز التكتل المالي على ثلاثة أعمال أساسية، الطاقة والمياه والنظافةولتحقيق ذلك، بادر إلى عملية الاندماج مع شركة ليونيز ديزو. وفي عام 1997، تم إنشاء شركة سويز ليونيز ديزو، التي ترأس مجلس إدارتها، بينما ترأس جيروم مونود، الرئيس التاريخي لشركة ليونيز، مجلس الإشراف.

ثم عادت المجموعة إلى اسم "سويز". وفي عام 2003، اعتمدت هيكل إدارة مجلس الإدارة، حيث أصبح جيرار ميستراليه رئيسًا تنفيذيًا لها. وخلال هذه الفترة، تخلت سويز تدريجيًا عن أنشطتها المالية، وبرزت كلاعب أوروبي في قطاع المرافق، أي الخدمات الأساسية (الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي).

2008: اندماج شركة جي دي إف سويز، زواج الدولة

يُعدّ اندماج شركتي غاز دو فرانس وسويز، الذي اكتمل في يوليو 2008، العملية الأبرز في مسيرته المهنية. وقد أُعلن عنه في وقت مبكر من عام 2006 في سياق تهديد بمحاولة استحواذ أجنبي على شركة سويز، واستلزم الأمر تشريعًا يسمح للدولة الفرنسية بتخفيض حصتها في غاز دو فرانس إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب منها. المجموعة الجديدة، GDF السويسأصبحت إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة. شغل جيرار ميستراليه منصب الرئيس التنفيذي لها من يوليو 2008 إلى مايو 2016، بينما ظل رئيساً لمجلس إدارة شركة سويز إنفيرونمان، وهي شركة متخصصة في المياه والصرف الصحي، والتي تم إدراجها في البورصة بشكل منفصل.

بالنسبة للمستثمرين، يُجسّد هذا الاندماج نقطةً جوهرية: في القطاعات الخاضعة للتنظيم، تعتمد قيمة الشركة على استراتيجيتها الصناعية بقدر اعتمادها على علاقتها بالدولة بصفتها مساهماً. وهذا معيارٌ يجب مراعاته عند تحليل الوضع الراهن...عمل إنجيوالتي لا تزال الدولة الفرنسية مساهماً رئيسياً فيها.

2015: شركة جي دي إف سويز تصبح إنجي

في عام 2015، غيرت شركة جي دي إف سويز اسمها وأصبحت إنجيإلى جانب تغيير العلامة التجارية، تُعلن المجموعة عن تحوّل نحو الطاقات المتجددة وخدمات الطاقة والتخلص التدريجي من الفحم. ومع ذلك، فإن هذا التحوّل يأتي متأخرًا، وفقًا لعدد من المراقبين: في مقال نُشر في فبراير 2020، العالم وأشار التقرير إلى "أخطاء استراتيجية" أعاقت انتقال المجموعة، مشيرًا إلى أن التحول "الأخضر" لم يبدأ فعليًا إلا في عام 2013.

في 3 مايو 2016، تنازل جيرار ميستراليه عن الإدارة العامة لـ ايزابيل كوتشر ويحتفظ برئاسة مجلس الإدارة. وفي عام 2018، يسلم الرئاسة إلى جان بيير كلامديوتشغل كاثرين ماكجريجور منصب المدير العام لشركة إنجي منذ عام 2021.

الخلافات: خطط التعويضات والمعاشات التقاعدية التكميلية

ومثل العديد من الرؤساء التنفيذيين في مؤشر كاك 40 من جيله، كان جيرار ميستراليه في قلب النقاشات حول تعويضات المديرين التنفيذيين:

2012 : بلغ إجمالي أجره 3,005,079 يورو، وهو انخفاض طفيف (-2,7٪) مقارنة بعام 2011، والذي وضعه حينها في المركز الثامن في مؤشر CAC 40 (الأرقام مأخوذة من ويكيبيديا بناءً على الصحافة الاقتصادية).

: بلغ إجمالي أجره 3,005,079 يورو، وهو انخفاض طفيف (-2,7٪) مقارنة بعام 2011، والذي وضعه حينها في المركز الثامن في مؤشر CAC 40 (الأرقام مأخوذة من ويكيبيديا بناءً على الصحافة الاقتصادية). Octobre 2014 أثار مبلغ معاشه التقاعدي الإضافي، الذي قُدّر بـ 21 مليون يورو ونشرته الهيئة العامة للضرائب، جدلاً واسعاً في وقتٍ تُسجّل فيه المجموعة خسائر فادحة خلال السنة المالية 2013. وتعتبر اللجنة العليا لحوكمة الشركات أن هذا النظام متوافق مع مدونة Afep-Medef؛ ويشير إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد آنذاك، إلى أن الدولة ستصوّت ضد هذا النوع من القرارات في المستقبل.

أثار مبلغ معاشه التقاعدي الإضافي، الذي قُدّر بـ 21 مليون يورو ونشرته الهيئة العامة للضرائب، جدلاً واسعاً في وقتٍ تُسجّل فيه المجموعة خسائر فادحة خلال السنة المالية 2013. وتعتبر اللجنة العليا لحوكمة الشركات أن هذا النظام متوافق مع مدونة Afep-Medef؛ ويشير إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد آنذاك، إلى أن الدولة ستصوّت ضد هذا النوع من القرارات في المستقبل. مايو 2016 بعد أن أصبح رئيسًا غير تنفيذي، أعلن أنه سيتخلى عن راتبه كرئيس مجلس الإدارة (350 ألف يورو سنويًا)، والذي يُدفع إلى مؤسسة إنجي الخيرية.

ساهمت هذه الأحداث في تغييرات في حوكمة الشركات الفرنسية المدرجة في البورصة، منها إلزام المساهمين بالتصويت على رواتب المديرين التنفيذيين ("حق التصويت على الرواتب"، قانون سابين 2 لعام 2016)، وفرض لوائح أكثر صرامة بشأن المعاشات التقاعدية التكميلية. وبالنسبة للمساهم الفردي، أصبح الاطلاع على قسم "حوكمة الشركات" في وثيقة التسجيل الشاملة جزءًا لا يتجزأ من أي مراجعة لحوكمة الشركات. التحليل الأساسي جاد.

باريس يوروبليس، ومنظمة FACE، والدبلوماسية الاقتصادية

بالإضافة إلى مهامه التشغيلية، ترأس جيرار ميستراليه باريس يوروبليسالجمعية التي تروج لباريس كمركز مالي، بالإضافة إلى مؤسسة العمل ضد الإقصاء (FACE) من عام 2007 إلى عام 2020. في عام 2015، تم تعيينه "سفيراً للتعلم"؛ وفي أبريل 2016، عهدت إليه سيغولين رويال بمهمة تتعلق بسعر الكربون في أوروبا، وذلك في أعقاب مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP21).

بعد شركة إنجي، أصبح الرئيس التنفيذي لشركةالوكالة الفرنسية لتنمية العلا (أفالولا)، المسؤول عن التعاون الفرنسي السعودي حول هذا الموقع التراثي. في فبراير 2024، عيّنه إيمانويل ماكرون ممثلاً لفرنسا في المشروع. الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC). كما شغل مناصب في العديد من مجالس الإدارة: سوسيتيه جنرال، ومجلس إدارة سيمنز، والمائدة المستديرة الأوروبية للصناعيين، والعديد من المجالس الاستشارية الدولية في الصين وهونغ كونغ.

وهو قائد في وسام جوقة الشرف (2016) وقائد في وسام الاستحقاق الوطني.

ما الذي ستعلمه رحلته للمستثمر في عام 2026

تُسلط مسيرة جيرار ميستراليه الضوء على ثلاث حقائق مفيدة لأي شخص يستثمر في قيم الطاقة والخدمات العامة:

تؤدي عمليات الاندماج الكبيرة إلى تغيير طبيعة السهم. كان مساهم شركة السويس عام 1995 يمتلك شركة قابضة مالية؛ ومساهم عام 2008 يمتلك شركة طاقة متكاملة؛ ومساهم عام 2026 يمتلك مجموعة تركز على الطاقة المتجددة والبنية التحتية. لذا، يجب مراجعة جدوى الاستثمار في كل مرحلة. قد يؤدي تقسيم الأنشطة إلى خلق قيمة في بعض الأحيان. طرحت شركة سويز إنفيرونمان، التي ترأسها جيرار ميستراليه لفترة طويلة، أسهمها للاكتتاب العام في عام 2008 قبل أن تصبح محورًا أساسيًا في محاولة شركة فيوليا للاستحواذ عليها في الفترة ما بين 2020 و2022. أولئك الذين يتابعون...سهم Veolia إنهم على دراية جيدة بهذه الحادثة، التي أعادت تشكيل قطاع المياه والنفايات في فرنسا. للحكم ثمن. لم تُغير الخلافات حول الأجور مسار أسهم شركة إنجي في سوق الأسهم بمفردها، لكنها سرّعت من مشاركة المساهمين في قرارات مجلس الإدارة.

للحصول على فرصة الاستثمار في أسهم شركات الطاقة الأوروبية الكبرى، يستخدم العديد من المستثمرين الأفراد حسابًا للأوراق المالية أو خطة ادخار الأسهم (PEA) مع وسيط عبر الإنترنت؛ مراجعة مفصلة حول eToro توضح هذه المقالة الرسوم والقيود المفروضة على إحدى أكثر المنصات استخدامًا. وكما هو الحال دائمًا، فإن هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعدّ نصيحة استثمارية.

عام خطوة 1949 وُلد في باريس (1 أبريل) 1978 بعد تخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة، انضم إلى وزارة الخزانة. 1982-1984 المستشار الفني لجاك ديلور، وزير الاقتصاد 1984 الانضمام إلى شركة سويز المالية 1995 يتولى قيادة شركة السويس 1997 ولادة السويس ليونيز دي المياه 2008 اندماج شركة جي دي إف سويز، الرئيس التنفيذي للمجموعة الجديدة 2015 أصبح فريق GDF Suez شركة Engie 2016 أصبحت إيزابيل كوشر الرئيسة التنفيذية؛ بينما بقي هو رئيساً لمجلس الإدارة. 2018 يخلفه جان بيير كلاماديو في منصب رئيس مجلس إدارة شركة إنجي. 2024 ممثل فرنسا لممر IMEC

الأسئلة الشائعة

ما هو دور جيرار ميستراليه في إنشاء شركة إنجي؟

قاد عملية الاندماج بين غاز دو فرانس وسويز في عام 2008، ثم ترأس شركة جي دي إف سويز حتى عام 2016. واتخذت المجموعة اسم إنجي في عام 2015، تحت رئاسته.

من خلف جيرار ميستراليه في شركة إنجي؟

خلفته إيزابيل كوشر في منصب المدير العام في مايو 2016، وجان بيير كلاماديو في منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2018.

لماذا أثارت مكافأته السخية عند إنهاء خدمته جدلاً واسعاً؟

في أكتوبر 2014، تم الكشف عن المبلغ المذكور (21 مليون يورو) بينما كانت شركة جي دي إف سويز تسجل خسائر قياسية وتستعد لخطة لخفض التكاليف. واعتُبر هذا الترتيب متوافقًا مع قانون Afep-Medef، ولكنه أثار جدلاً حول تنظيم رواتب المديرين التنفيذيين.