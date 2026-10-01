جان سيريل سبينيتا يُعدّ من بين قلّة من كبار موظفي الخدمة المدنية الفرنسيين الذين نجحوا في بدء مسيرة مهنية ثانية على رأس شركات كبرى. وُلد في 4 أكتوبر 1943 في الدائرة الخامسة عشرة بباريس، وترأس شركة "إير إنتر"، ثم "إير فرانس" لأكثر من أحد عشر عامًا، وقاد عملية الخصخصة الجزئية للشركة ودمجها مع "كيه إل إم" عام 2004، قبل أن يترأس مجلس إدارة "أريفا". وفي عام 2018، عاد اسمه إلى الواجهة الإعلامية مع "تقرير سبينيتا" حول مستقبل النقل بالسكك الحديدية. إليكم مسيرته المهنية، وقراراته الرئيسية، وما تعنيه اليوم للمستثمرين في قطاع الطيران.

الأصول والتدريب

نشأ جان سيريل سبينيتا في عائلة ملتزمة التزامًا عميقًا بالاشتراكية. كان جده، سيريل سبينيتا، مهندسًا من مدرسة الفنون والحرف، وقد أدار مصنع ألبي للزجاج منذ عام 1911 وكان مقربًا من جان جوريس. استقرت والدته، أنطوانيت برينيولي، وهي معلمة من أصل كورسيكي، ووالده، أدريان سبينيتا، وهو مهندس مدني، في باريس، حيث وُلد جان سيريل.

درس في مدرسة ليسيه هوش في فرساي، وحصل على شهادة دراسات عليا في القانون العام من كلية الحقوق في باريس، وتخرج من معهد الدراسات السياسية في باريس، ثم التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة (ENA) ضمن دفعة شارل ديغول. وكان عضواً في الحزب الاشتراكي حتى عام 1977.

مسيرة مهنية كموظف حكومي رفيع المستوى (1969-1990)

مسيرته الإدارية واسعة ومتنوعة. فبعد عمله كمساعد تدريس، شغل تباعاً مناصب في وزارة التربية الوطنية (رئيس مكتب الاستثمار والتخطيط، ثم مدير الكليات)، وفي مجلس الدولة كمراجع حسابات، وفي الأمانة العامة للحكومة، وفي دائرة الإعلام التابعة لرئاسة الوزراء.

ثم انتقل إلى قطاع النقل، حيث شغل منصب رئيس ديوان ميشيل ديليبار مرتين، لا سيما عندما كان الأخير وزيراً للنقل والشؤون البحرية، ثم وزيراً للبنية التحتية. وقد أكسبته هذه التجربة معرفة عميقة بالطيران المدني وتحدياته التنظيمية.

شركة إير إنتر ثم الخطوط الجوية الفرنسية: إعادة الهيكلة وفتح العاصمة

من عام 1990 إلى عام 1993، شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لـانتر الهواءشركة الطيران الفرنسية المحلية، في وقت كانت فيه الاستعدادات جارية لفتح المجال الجوي الأوروبي للمنافسة. بعد مهمة مع الرئيس فرانسوا ميتران وفترة عمل في المفوضية الأوروبية، تم تعيينه رئيسًا لـالخطوط الجوية الفرنسية و 22 سبتمبر 1997.

كانت خطته ذات شقين: مواصلة تعافي الشركة الخارجة من سنوات من الخسائر، وإعدادها لدخول السوق. في عام 1999، قاد الخصخصة الجزئية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، مع طرح الشركة للاكتتاب العام الأولي. خلال هذه الفترة، انضمت الخطوط الجوية الفرنسية أيضًا إلى تحالف سكاي تيم، الذي تأسس عام 2000 مع دلتا، وإيرومكسيكو، والخطوط الجوية الكورية.

2004: إنشاء شركة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم

كانت أهم عملية في مسيرته المهنية هي الاندماج مع الشركة الهولندية. KLMكان الاندماج، الذي اكتمل عام 2004، أول اندماج كبير عابر للحدود في قطاع النقل الجوي الأوروبي. حافظ الهيكل المختار على شركتي طيران وعلامتين تجاريتين، مع مركزين رئيسيين (باريس-شارل ديغول وأمستردام-شيبول)، تحت مظلة شركة مساهمة عامة. كما أدت العملية إلى خصخصة الخطوط الجوية الفرنسية، حيث انخفضت حصة الدولة الفرنسية إلى ما دون عتبة الأغلبية.

بقي جان سيريل سبينيتا رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة حتى 31 ديسمبر 2008، ثم أصبح رئيسًا لمجلس إدارة كلٍ من الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم والخطوط الجوية الفرنسية اعتبارًا من 1 يناير 2009، وخلفه بيير هنري جورجون في منصب الرئيس التنفيذي. وفي 17 أكتوبر 2011، عقب رحيل جورجون، استأنف سبينيتا مهامه كرئيس تنفيذي حتى عام 2013، حين خلفه ألكسندر دي جونياك.

كثيراً ما نوقش النموذج ذو الرأسين الذي تم ابتكاره عام 2004، لا سيما خلال التوترات بين باريس ولاهاي عام 2019، عندما استحوذت الدولة الهولندية على حصة في الشركة. لفهم كيف لا يزال هذا الإرث يؤثر على تقييم المجموعة، قمنا بتحليل...أسهم الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم يستعرض هيكل رأس المال وقضايا أسطول المركبات.

أريفا، ألكاتيل لوسنت، سان غوبان: مطلوب مدير

في الوقت نفسه، يشغل جان سيريل سبينيتا عضوية العديد من مجالس الإدارة. وهو رئيس مجلس الإدارة مجلس إدارة شركة أريفا من أبريل 2009 إلى يونيو 2013، وهي فترة اتسمت بصعوبات في مفاعل EPR وتساؤلات حول استراتيجية المجموعة النووية (التي أصبحت فيما بعد أورانو لدورة الوقود). كما شغل منصب مدير في شركات ألكاتيل-لوسنت، وأليتاليا، ولا بوست، وسان غوبان (منذ عام 2005)، ويونيليفر، وجي دي إف سويز.

إن وجوده في مجلس إدارة شركة سان غوبان جعله في مصاف شخصيات مثل جان لويس بيفا؛ ويمكن للمهتمين بمجموعة المواد الاطلاع على ملفنا التعريفي على الموقع الإلكتروني.أسهم سان غوبان.

أُغلقت القضية القانونية دون ملاحقة قضائية.

في يوليو/تموز 2006، استدعت المحكمة جان سيريل سبينيتا في إطار تحقيق يستهدف شركة متعاقدة سابقة مع الخطوط الجوية الفرنسية متخصصة في أمن الطيران. وتم استجوابه كشاهد مساعد، ولم توجه إليه أي تهمة رسمية. وقد أصرّ دائماً على براءته في هذه القضية.

2018: تقرير سبينيتا حول مستقبل السكك الحديدية

في 15 فبراير/شباط 2018، قدّم تقريرًا إلى رئيس الوزراء إدوارد فيليب حول "مستقبل النقل بالسكك الحديدية". وتمحورت أبرز توصياته حول إنهاء ممارسة توظيف عمال جدد بصفة عامل سكك حديدية، وتحويل شركة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF) إلى شركة مساهمة عامة، والاستعداد لفتح شبكة السكك الحديدية أمام المنافسة، وتقليص عدد الخطوط الفرعية. وقد أُدرجت بعض هذه المقترحات في قانون اتفاقية السكك الحديدية الجديدة التي اعتُمدت عام 2018، عقب إضراب طويل.

كما ترأس، منذ أكتوبر 2013، المجلس الوطني للتعليم والاقتصاد، المكلف بتقريب المدارس وعالم الأعمال من بعضهما البعض.

التمييز

جان سيريل سبينيتا حاصل على وسام قائد جوقة الشرف ووسام الاستحقاق الوطني، وضابط في وسام السعفات الأكاديمية. وقد تم اختياره "مدرب العام" من قبل لو نوفيل إيكونوميست في عام 2003 وحصل على جائزة Icare من جمعية الصحفيين المحترفين في مجال الطيران والفضاء في عام 2004.

ما الذي تعلمه رحلته للمستثمر؟

يُعد قطاع الطيران من أكثر القطاعات تأثراً بالدورات الاقتصادية في سوق الأسهم. وتُجسّد مسيرة جان سيريل سبينيتا المهنية العديد من هذه العوامل:

يُعدّ الاندماج المصدر الرئيسي لخلق القيمة. تأسست شركات الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، ثم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (الخطوط الجوية البريطانية-إيبيريا) ومجموعة لوفتهانزا من خلال عمليات اندماج. ويُقدّر السوق المجموعات القادرة على تبسيط شبكاتها.

تأسست شركات الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، ثم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (الخطوط الجوية البريطانية-إيبيريا) ومجموعة لوفتهانزا من خلال عمليات اندماج. ويُقدّر السوق المجموعات القادرة على تبسيط شبكاتها. إن وجود الدولة يغير كل شيء. لا تزال الدولتان الفرنسية والهولندية مساهمتين في شركة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم؛ وهذا يوفر الدعم في أوقات الأزمات، كما حدث في عام 2020، ولكنه يحد أيضاً من الحرية الاستراتيجية ويمكن أن يؤدي إلى تخفيف حصص الملكية أثناء عمليات إعادة الرسملة.

لا تزال الدولتان الفرنسية والهولندية مساهمتين في شركة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم؛ وهذا يوفر الدعم في أوقات الأزمات، كما حدث في عام 2020، ولكنه يحد أيضاً من الحرية الاستراتيجية ويمكن أن يؤدي إلى تخفيف حصص الملكية أثناء عمليات إعادة الرسملة. تعتمد الشركات على المصنّعين. تؤثر تأخيرات التسليم وتوافر المحركات على الطاقة الإنتاجية. يفضل العديد من المستثمرين الاستثمار في هذا القطاع من خلال الشركات المصنعة، كما هو موضح في تحليلنا لـ...عمل إيرباص.

للاستثمار في هذه الأسهم، يكفي فتح حساب ادخار أسهم فرنسي (PEA) أو حساب أوراق مالية لدى وسيط عبر الإنترنت؛ أما لتداول تقلبات قطاع الطيران عبر عقود الفروقات، فإن لدينا رأي حول Vantage توضح هذه المقالة شروط وأحكام هذا الوسيط المرخص (منتجات ذات رافعة مالية، مخاطر عالية). هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعدّ نصيحة استثمارية.

عام خطوة 1943 وُلِدَ في باريس (4 أكتوبر) 1990-1993 الرئيس التنفيذي لشركة إير إنتر 1997 تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (22 سبتمبر) 1999 الخصخصة الجزئية وإدراج شركة الخطوط الجوية الفرنسية في البورصة 2004 توثيق العلاقات مع الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM)، وولادة شركة الخطوط الجوية الفرنسية-الخطوط الجوية الملكية الهولندية (Air France-KLM). 2009 رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم ورئيس مجلس الإشراف على شركة أريفا 2011-2013 يستأنف مهامه كرئيس تنفيذي لشركة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم 2018 تقرير عن مستقبل النقل بالسكك الحديدية

الأسئلة الشائعة

ماذا كان يفعل جان سيريل سبينيتا في الخطوط الجوية الفرنسية؟

قاد شركة الخطوط الجوية الفرنسية من عام 1997 إلى عام 2008، وأجرى عملية خصخصتها الجزئية في عام 1999، ونسق عملية الاندماج مع شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) في عام 2004، مما أدى إلى ظهور مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-الخطوط الجوية الملكية الهولندية.

ما هو تقرير سبينيتا؟

تقرير تم تقديمه إلى الحكومة في فبراير 2018 حول مستقبل النقل بالسكك الحديدية، والذي ألهم إصلاح شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية (SNCF) الذي تم اعتماده في نفس العام.

هل ترأس جان سيريل سبينيتا شركة أريفا؟

نعم، لقد ترأس مجلس إدارة شركة أريفا من أبريل 2009 إلى يونيو 2013.