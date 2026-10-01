جان لوي بيفا قاد سان غوبان لأكثر من عقدين، من عام 1986 إلى عام 2007، قبل أن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2010. وُلد في 11 أغسطس 1941 في نيس، وهو خريج مدرسة كورب دي مين للهندسة، ويمثل جيلاً من كبار رجال الأعمال الفرنسيين الذين تلقوا تدريبهم في أعلى مستويات الخدمة المدنية، والذين كانوا على يقين من الدور الاستراتيجي للصناعة. وبعيدًا عن سان غوبان، أثر في النقاش العام من خلال تقاريره وكتبه حول السياسة الصناعية. نظرة على مسيرة مهنية لا تزال تُؤثر في خيارات مجموعات كاك 40 الصناعية.

التعليم: معهد البوليتكنيك، ومعهد المناجم والعلوم السياسية

كان جان لويس بيفا، ابن مهندس ومعلمة، يستعد للامتحانات التنافسية في مدرسة ليسيه ماسينا في نيس، وقد تم قبوله في...كلية متعددة الفنون في عام 1960. أصبح مهندسًا فيلق المناجم وفي عام 1963، درس أيضًا في المدرسة الوطنية العليا للبترول والمحرك وحصل على دبلوم من معهد الدراسات السياسية في باريس (1966، قسم الاقتصاد والمالية).

البدايات في إدارة الطاقة

بدأ مسيرته المهنية كمهندس تعدين في كليرمون فيران، ثم انضم من عام 1967 إلى عام 1974 إلى قسم الوقود في وزارة الصناعة، حيث أصبح رئيسًا لدائرة "التكرير والاستخدام" ثم نائبًا للمدير. وقد أكسبته هذه التجربة معرفة معمقة بالطاقة والعلاقة بين الدولة والصناعة، وهما موضوعان شكّلا محورًا أساسيًا في مسيرته المهنية.

1974-1986: صعود شركة سان غوبان

في عام 1974، انضم جان لويس بيفا سان جوبان بصفته مديرًا للتخطيط. ثم تولى منصب المدير العام، ثم منصب رئيس شركة بونت-à-Mousson، وهي شركة تابعة متخصصة في أنابيب الحديد الزهر، بينما كان يدير أيضًا فرع "الأنابيب والميكانيكا" التابع للمجموعة من عام 1979 إلى عام 1982. وفي مارس 1982، وهو عام تأميم شركة سان جوبان، أصبح مديرها الإداري.

في يناير 1986، خلف روجر فورو في منصب الرئيس والمدير التنفيذيتم تعيينه في عهد الرئيس فرانسوا ميتران، وتم تأكيد تعيينه من قبل جاك شيراك، رئيس الوزراء آنذاك، وقاد عملية خصخصة شركة سان غوبان، وهي أول عملية خصخصة رئيسية لحكومة التعايش، في نهاية عام 1986.

1986-2007: عشرون عامًا على رأس شركة سان غوبان

شهدت شركة سان غوبان، تحت قيادته، تحولاً جذرياً. فقد وسّعت المجموعة، التي كانت تركز تاريخياً على الزجاج، نطاق أعمالها ليشمل مواد البناء وتوزيعها، وأصبحت ذات طابع دولي واسع. ومن أبرز المحطات خلال هذه الفترة استحواذها على شركة نورتون الأمريكية عام 1990، ما جعلها رائدة عالمياً في مجال المواد الكاشطة، تلاه استحواذها على شركة بي بي بي البريطانية، المتخصصة في ألواح الجبس، عام 2005.

جعلت هذه الاستراتيجية من سان غوبان إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الإسكان والبناء، وهو موقع واصل خلفاؤه تعزيزه وتطويره. بقي جان لويس بيفا رئيسًا تنفيذيًا حتى يونيو 2007، ثم رئيسًا لمجلس الإدارة حتى عام 2010؛ وخلفه بيير أندريه دو شاليندار في منصب الرئيس التنفيذي. ومنذ يوليو 2021، يتولى بينوا بازين قيادة المجموعة.

بالنسبة للمستثمرين، يُظهر تاريخ شركة سان غوبان تحت إدارة بيفا كيف يمكن لشركة صناعية عمرها قرن من الزمان أن تُعيد ابتكار نفسها من خلال عمليات استحواذ متتالية. تحليلنا لـأسهم سان غوبان توضح هذه التفاصيل ملفها الحالي، والذي يركز على البناء المستدام والتجديد الموفر للطاقة.

النقاش حول الأجور والأسبستوس

كغيره من المديرين التنفيذيين من جيله، واجه جان لويس بيفا انتقاداتٍ على جبهاتٍ عديدة. ففي عام ٢٠٠٧، كان من بين أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرًا في فرنسا، حيث قُدِّرَ دخله بنحو ١٠.٢ مليون يورو وفقًا لتصنيفات الصحافة في ذلك العام. علاوةً على ذلك، وخلال فترة رئاسته لشركة بونت-آ-موسون، استُهدِف من قِبَل معارضي استخدام الأسبستوس، وسط جدلٍ عصف بصناعة المواد بأكملها. وقد خلّفت قضية الأسبستوس أثرًا سلبيًا دائمًا على صورة المجموعة ومكانتها القانونية، لا سيما في الولايات المتحدة.

مفكر في السياسة الصناعية

أثبت جان لويس بيفا نفسه كصوت مؤثر في مستقبل الصناعة الفرنسية:

في عام 2004، أوكل إليه جاك شيراك مهمة إعادة تنشيط السياسة الصناعية. تقريره الصادر في يناير 2005، نحو سياسة صناعية جديدة، مما أدى إلى إنشاء وكالة الابتكار الصناعي ، والتي يرأس مجلس إدارتها منذ سبتمبر 2005؛

، والتي يرأس مجلس إدارتها منذ سبتمبر 2005؛ في عام 2002، أسس مع الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد روبرت سولو مركز سان جوبان للأبحاث الاقتصادية، والذي أصبح مركز كورنو، ثم مؤسسة كورنو (2010)، والتي يرأسانها بشكل مشترك؛

نشر عدة مقالات مع دار نشر سوي: يتعين على فرنسا أن تختار (2012) يجب على فرنسا أن تتحرك (2013) مفاتيح السلطة (2015) و التحول أو الفناء: الشركات الكبرى في مواجهة الشركات الناشئة (2017).

تتمحور أطروحته الرئيسية حول أن قوة أي دولة في مواجهة الولايات المتحدة والصين ترتكز على صناعتها التصديرية، وتقنياتها، وطاقتها، وقدراتها العسكرية. وهو يدعو إلى استراتيجية صناعية متماسكة تقودها الدولة، وينتقد تراجع الصناعة في فرنسا. وقد لاقت بعض هذه الأفكار صدى واسعاً منذ الأزمة الصحية، مع نقاشات حول السيادة الصناعية وإعادة توطين الصناعات.

لازارد، إنجي، لوموند: مهنة ثانية كعضو في مجلس الإدارة

بعد سان غوبان، أصبح جان لويس بيفا كبير مستشاري البنك لازاردشغل عضوية مجلس إدارة كل من شركة جي دي إف سويز وشركة إنجي من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٥، حيث ترأس لجنة الترشيحات والمكافآت، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة سيمنز (٢٠٠٨-٢٠١٣)، ومجلس إدارة مجموعة بروكسل لامبرت (٢٠٠١-٢٠١٣)، ومجلس إدارة صندوق الإيداعات (٢٠١٤-٢٠١٩). وشغل أيضاً منصب مدير في كل من بنك بي إن بي باريبا وشركة غاز دو فرانس. وهو عضو في مجلس إدارة المجموعة منذ عام ١٩٩٤. العالمتولى منصب رئيسها في 5 أكتوبر 2017.

إن منصبه في شركة إنجي يجعله أقرب إلى قضايا الطاقة الرئيسية، وهو قطاع نحلله بشكل خاص في نشرتنا المعلوماتية حول...عمل إنجي.

التمييز

حصل جان لويس بيفا على وسام جوقة الشرف برتبة ضابط كبير (2007)، ووسام الاستحقاق الوطني برتبة صليب كبير (2016)، ووسام الفنون والآداب برتبة قائد (2005). كما نال العديد من الأوسمة الأجنبية، بما في ذلك وسام الشمس المشرقة (اليابان). وبصفته من عشاق الأوبرا، ترأس جمعية دعم دار الأوبرا الوطنية في باريس.

ما الذي تعلمه رحلته للمستثمر؟

تعيد المجموعات الصناعية ابتكار نفسها على مراحل. لقد غيرت شركة سان جوبان مركز ثقلها دون تغيير اسمها: عليك أن تنظر إلى تفاصيل الإيرادات حسب خط العمل لفهم قيمتها.

لقد غيرت شركة سان جوبان مركز ثقلها دون تغيير اسمها: عليك أن تنظر إلى تفاصيل الإيرادات حسب خط العمل لفهم قيمتها. عمليات الاستحواذ الكبرى هي بمثابة مقامرة. إنهم يخلقون قيمة إذا نجح الاندماج، لكنهم يثقلون كاهل الديون قصيرة الأجل.

إنهم يخلقون قيمة إذا نجح الاندماج، لكنهم يثقلون كاهل الديون قصيرة الأجل. السياق السياسي مهم. التأميم والخصخصة والسياسة الصناعية: لقد أثرت القرارات العامة بشكل عميق على مسار شركة سان غوبان.

شركة سان غوبان وشركة إنجي مؤهلتان لـ PEAأداة الاستثمار القياسية ذات المزايا الضريبية للاستثمار طويل الأجل في الأسهم الفرنسية. هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعدّ نصيحة استثمارية.

الأسئلة الشائعة

كم من الوقت قاد جان لويس بيفا شركة سان غوبان؟

شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة من يناير 1986 إلى يونيو 2007، ثم رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2010.

ما هي الكتب التي كتبها جان لويس بيفا؟

خصوصا يتعين على فرنسا أن تختار (2012) يجب على فرنسا أن تتحرك (2013) مفاتيح السلطة (2015) و تحوّل أو مُت. (2017)، جميعها منشورة بواسطة دار نشر سويل.

ما هي وكالة الابتكار الصناعي؟

هيئة عامة تم إنشاؤها في عام 2005 في أعقاب تقريره عن السياسة الصناعية، بهدف دعم مشاريع البحث والابتكار الكبرى. وقد ترأس مجلس إدارتها.