فيليب كروزيه ترأس مجلس إدارة Vallourecخبير فرنسي في مجال الأنابيب غير الملحومة، شغل هذا المنصب من عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٢٠. وُلد في ١٨ أكتوبر ١٩٥٦ في نويي سور سين، وتخرج بتفوق من المدرسة الوطنية للإدارة (ENA)، وعمل في مجلس الدولة، ثم أمضى أكثر من عشرين عامًا في شركة سان غوبان. تولى قيادة شركة فالوريك في ذروة طفرة النفط، قبل أن يقودها خلال إحدى أسوأ الأزمات في تاريخ المجموعة. تُعد مسيرته المهنية مثالًا نموذجيًا لفهم الأسهم الدورية والمخاطر المرتبطة بالديون.

التعليم: معهد العلوم السياسية، والمدرسة الوطنية للإدارة، ومجلس الدولة

درس فيليب كروزيه في مدرسة ليسيه باستور في نويي سور سين، وتخرج من معهد العلوم السياسية في باريس (عام 1976، قسم الخدمة العامة). ثم التحق بـالمدرسة الوطنية للإدارةومنها يخرج متفوق على صفه في عام 1981. بدأ مسيرته المهنية في مجلس الدولة، كمراجع حسابات ثم كمسؤول عن الطلبات.

في عام 1983، تزوج من سيلفي هوباك، وهي موظفة حكومية رفيعة المستوى شغلت منصب رئيسة أركان الرئيس فرانسوا هولاند من عام 2012 إلى عام 2015.

اثنان وعشرون عاماً في شركة سان غوبان (1986-2008)

في عام 1986، انضم فيليب كروزيه سان جوبانثم ترأسها جان لويس بيفا، بصفته مدير الخطة. وشغل مناصب مختلفة هناك، تشغيلية ومالية على حد سواء:

1989-1992 المدير العام لمصانع الورق في كوندات؛

المدير العام لمصانع الورق في كوندات؛ 1992-1996 : المندوب العام لإسبانيا والبرتغال؛

: المندوب العام لإسبانيا والبرتغال؛ من 1996 مدير قسم السيراميك الصناعي؛

مدير قسم السيراميك الصناعي؛ من 2000 نائب المدير العام المسؤول عن الشؤون المالية والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات، ثم عن قسم توزيع مواد البناء.

أكسبه هذا المسار المهني خبرة واسعة في مجموعات صناعية عالمية، شملت إدارة المصانع، والإشراف المالي، والتوزيع. لفهم الشركة التي درّبته بشكل أفضل، اطلع على تحليلنا لـ...أسهم سان غوبان.

2009: تولي منصب في شركة فالوريك

في أبريل 2008، انضم فيليب كروزيه إلى مجلس إدارة شركة فالوريك؛ وبعد عام، في 2009تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة. وجُددت ولايته لأربع سنوات في مارس 2012. كما شغل منصب مدير في شركة EDF من عام 2009 لمدة خمس سنوات، وترأس اللجنة التي تراقب الالتزامات النووية.

كانت شركة فالوريك آنذاك في أوج ازدهارها. كانت المجموعة تُصنّع أنابيب فولاذية غير ملحومة، تُستخدم بشكل أساسي في عمليات حفر آبار النفط والغاز (ما يُعرف بأنابيب OCTG)، بالإضافة إلى استخدامها في محطات توليد الطاقة والصناعات الأخرى. ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط، كان الطلب قويًا، وكان سهم الشركة من بين الأسهم الرائدة في بورصة باريس.

2009-2014: الاستثمار من أجل النمو

تتمثل استراتيجية هذه الفترة في تعزيز حضور فالوريك في المناطق التي تشهد نموًا قويًا في إنتاج الهيدروكربونات، وهي: البرازيل (من خلال إنشاء مصنع جديد للصلب ومصنع للدرفلة بالشراكة مع شركة سوميتومو اليابانية)، والولايات المتحدة (حيث يدعم ازدهار الغاز والنفط الصخري الطلب)، والشرق الأوسط. وتساهم هذه الاستثمارات في زيادة طاقة المجموعة وديونها، انطلاقًا من فرضية استمرار قوة الطلب.

في عام 2010، قُدِّر أجره بـ 2,73 مليون يورو، وهو مبلغ انتقده بعض المساهمين، وفقًا للصحافة في ذلك الوقت، الذين اعتبروا الاستراتيجية طموحة للغاية.

2014-2020: أزمة النفط وانحدار سوق الأسهم إلى الهاوية

أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014 إلى تغيير جذري في الوضع. فقد خفضت شركات النفط استثماراتها في الحفر بشكل كبير، وتراجعت أحجام الإنتاج وأسعار النفط بشكل حاد، وتكبدت شركة فالوريك، المثقلة بالتكاليف الثابتة والديون، سلسلة من الخسائر. وأطلقت المجموعة خططًا لخفض التكاليف وتقليل الطاقة الإنتاجية، لا سيما في أوروبا.

في عام 2016، قامت شركة فالوريك بزيادة رأس مالها بنحو مليار يورو، وذلك بدخول شركة نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال ودعم شركة بي بي آي فرانس، وهي شركة مساهمة عامة. وقد مكّنت هذه العملية الشركة من التغلب على تحدياتها، على حساب تخفيف كبير في حصص المساهمين الحاليين.

كما تميزت تلك الفترة بقضية مصانع الصلب.أسكوفالفي سان سولف (نورد)، حيث كان فالوريك مساهمًا وعميلًا. وقد تعرض دور المجموعة في محاولات الاستيلاء على الموقع لانتقادات شديدة، لا سيما في الفيلم الوثائقي. أسكوفال، معركة من أجل الفولاذ بقلم إريك غيريه.

فيليب كروزيه يغادر مجلس الإدارة في 2020خلفه إدوارد غينوت.

بعد كروزيه: إعادة الهيكلة وبداية جديدة

في عام 2021، خضعت شركة فالوريك لإعادة هيكلة مالية شاملة، حيث تم تحويل جزء كبير من ديونها إلى أسهم، وأصبح الدائنون، بمن فيهم صندوق أبولو، المساهمين الرئيسيين. وانخفضت حصص المساهمين الحاليين بشكل ملحوظ. وتحت قيادة فيليب غيليموت، الذي عُيّن في عام 2022، أغلقت المجموعة مصانعها في ألمانيا، وأعادت تركيز جهودها على مواقعها الأكثر ربحية (البرازيل والولايات المتحدة)، وخفضت ديونها بشكل كبير. وفي عام 2025، أعلنت شركة أرسيلورميتال استحواذها على حصة أبولو البالغة حوالي 28%.

للاطلاع على الوضع الحالي للمجموعة ونتائجها وتوقعاتها، يُرجى مراجعة تحليلنا لـأسهم فالوريك.

دروس للمستثمر

يُعدّ أداء فالوريك خلال فترة تولي فيليب كروزيه منصب المدير المالي أحد أكثر الأمثلة دراسةً في بورصة باريس. أربع نقاط رئيسية:

يتم تقييم السهم الدوري على مدار الدورة الكاملة. إن تحقيق أرباح قياسية في ذروة دورة اقتصادية أمر غير مستدام. إن تقييم مجموعة مثل فالوريك بناءً على نتائجها لعامي 2008 أو 2013 كان بمثابة تجاهل لاحتمالية انخفاض أسعار النفط. الديون تضخم كل شيء. في فترات الازدهار، يُحفز الدين النمو؛ أما في فترات الركود، فيُهدد البقاء. وتُعد نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مؤشراً رئيسياً يجب مراقبته. تؤدي زيادات رأس المال وتحويلات الديون إلى تخفيف القيمة. قد يخسر المساهم الذي يحتفظ بأسهمه أثناء عملية إعادة الهيكلة معظم استثماره، حتى لو نجت الشركة. الحوكمة مهمة. إن مجلس الإدارة الذي تسيطر عليه هيئة إشرافية، مع وجود مساهم عام في رأس المال، لا يحمي من الأخطاء الاستراتيجية.

للاستثمار في الأسهم الدورية، يُنصح بتنويع المحفظة وتجنب التركيز على سهم واحد. عادةً ما يستخدم الأفراد خطة ادخار الأسهم الفرنسية (PEA) أو حساب أوراق مالية لدى وسيط عبر الإنترنت؛ أما الراغبون في تداول الأسهم الصاعدة والهابطة عبر عقود الفروقات (CFDs) فسيجدون ما يحتاجونه في قسمنا... رأي حول Vantage رسوم وعمليات هذا الوسيط؛ الرافعة المالية تُضاعف الأرباح والخسائر على حد سواء. هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعدّ نصيحة استثمارية.

عام خطوة 1956 وُلد في نويي سور سين (18 أكتوبر) 1981 تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة (ENA) بتفوق، وانضم إلى مجلس الدولة. 1986 الانضمام إلى سان غوبان 2000 نائب الرئيس التنفيذي لشركة سان غوبان 2008 عضو مجلس إدارة شركة فالوريك 2009 رئيس مجلس إدارة شركة فالوريك؛ مدير شركة إي دي إف 2012 تم تجديد الولاية لمدة أربع سنوات 2016 زيادة رأس المال مع شركة نيبون ستيل وبنك بي بي آي فرانس 2020 سيترك منصب رئيس مجلس الإدارة

الأسئلة الشائعة

متى تولى فيليب كروزيه إدارة فريق فالوريك؟

ترأس مجلس إدارة شركة فالوريك من عام 2009 إلى عام 2020، بعد أن شغل منصبًا في مجلس الإشراف عليها منذ أبريل 2008.

لماذا انخفض سعر سهم فالوريك خلال فترة ولايته؟

ويرجع ذلك أساساً إلى انهيار أسعار النفط منذ عام 2014 فصاعداً، مما أدى إلى انخفاض الطلب على أنابيب الحفر، في حين كانت المجموعة مثقلة بالديون بعد استثماراتها في النمو.

ما هو المسار المهني الذي سلكه فيليب كروزيه قبل فالوريك؟

بعد تخرجه بتفوق من المدرسة الوطنية للإدارة في عام 1981، بدأ العمل في مجلس الدولة قبل أن يقضي أكثر من عشرين عامًا في شركة سان جوبان، ليصبح في النهاية نائب المدير العام.