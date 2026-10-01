كم ربح؟ إيمانويل فابر هل هو على رأس شركة دانون؟ يتكرر هذا السؤال باستمرار، إذ تميّز الرئيس السابق لمجموعة الأغذية عن نظرائه في مؤشر كاك 40 من خلال عدة تنازلات علنية: معاش تقاعدي إضافي، وحزمة تعويضات نهاية الخدمة، وتخفيض طوعي لراتبه الثابت خلال أزمة كوفيد-19. تجمع هذه الصفحة البيانات المتاحة، مع ذكر السنة والمصدر دائمًا، وتضع تعويضه في سياق مسيرته المهنية، وتوضح ما يمكن للمساهم الحصول عليه منها في عام 2026.

من هو إيمانويل فابر؟

ولد إيمانويل فابر في 22 يناير 1964 في غرونوبل، وتخرج من كلية الدراسات العليا التجارية في باريس (1986). بدأ مسيرته المهنية في شركة باين آند كومباني، ثم انتقل إلى بنك بارينغز، ثم انضم إلى شركة ليغريس للصناعات في عام 1993 كمدير إداري ومالي، قبل أن يصبح مديرها العام في عام 1996.

انضم إلى شركة دانون عام 1997 كمدير للشؤون المالية والاستراتيجية ونظم المعلومات، ثم أصبح المدير المالي وعضوًا في اللجنة التنفيذية عام 2000، ثم نائبًا للرئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2005. ومن عام 2008 إلى سبتمبر 2014، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي، ثم خلف فرانك ريبو في منصب الرئيس التنفيذي. المدير العام في أكتوبر 2014. وفي عام 2017، شغل مناصب متعددة وأصبح الرئيس والمدير التنفيذيغادر الفرقة في مارس 2021.

ترتبط مسيرته المهنية ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الاجتماعي: فقد أطلق مشروع غرامين دانون للأغذية المشترك في بنغلاديش مع محمد يونس (2006)، وأشرف على إنشاء صندوق دانون كوميونيتيز الاستثماري، وفي عام 2020، قاد عملية تبني دانون لوضع مؤسسة اجتماعية.شركة ذات مهمةتمت الموافقة عليه من قبل أكثر من 99% من المساهمين.

راتب إيمانويل فابر: أرقام حسب السنة

الأرقام الواردة أدناه مأخوذة من معلومات نُشرت في اجتماعات الجمعية العمومية لشركة دانون، ونُشرت في الصحافة الاقتصادية وموقع ويكيبيديا. للاطلاع على التفاصيل الرسمية (الراتب الثابت، الراتب السنوي المتغير، أسهم الأداء)، يُرجى الرجوع إلى وثيقة التسجيل الشاملة لشركة دانون للسنة المعنية.

ممارسة وظيفة الأجر المعلن مصدر 2016 مدير عام 4,82 مليون يورو (ما يعادل 170 ضعف متوسط ​​رواتب موظفي المجموعة تقريبًا) الصحافة الاقتصادية، كما ورد في ويكيبيديا 2018 الرئيس التنفيذي 2,8 مليون يورو، تمت الموافقة عليها بنسبة 98% من قبل الجمعية العمومية في 25 أبريل 2019 الجمعية العامة لشركة دانون 2019 2020 الرئيس التنفيذي تم تخفيض السعر الثابت بنسبة 30% لما تبقى من العام، بناءً على طلبه. قرار مجلس الإدارة، مايو 2020

تجدر الإشارة إلى نقطتين. أولاً، لا يمكن مقارنة المبالغ من سنة إلى أخرى بشكل مباشر: فالمكون المتغير وتقييم أسهم الأداء يعتمدان على النتائج وسوق الأسهم. ثانياً، لا يدل الانخفاض بين عامي 2016 و2018 على انخفاض في الراتب الأساسي، بل على تغيير في العناصر المتغيرة والطويلة الأجل.

التنازلات التي أثارت ضجة

المعاش التقاعدي التكميلي ومكافأة نهاية الخدمة (2019)

في الاجتماع العام الذي عُقد في 25 أبريل 2019، أعلن إيمانويل فابر استقالته من منصبه. تعويضات المغادرة القسرية كذالك هو معاش تقاعدي تكميلي ذو مزايا محددةيُعدّ هذا المعاش التكميلي، الذي يُقدّر بنحو 1,2 مليون يورو سنويًا، ميزةً كبيرة. وقد أشار إلى أنه ينوي فقط الحصول على خطة المعاش التقاعدي القياسية لموظفي المجموعة. وتتناقض هذه الخطوة بشكلٍ حاد مع الجدل الدائر حول مسؤولين تنفيذيين آخرين في مؤشر كاك 40 في الوقت نفسه.

انخفاض بنسبة 30% في التكاليف الثابتة خلال الأزمة الصحية (2020)

في مايو 2020، وافق مجلس الإدارة على اقتراحه بتخفيض أجره الثابت بنسبة 30٪ لبقية العام، تضامناً مع الموظفين وفي سياق كانت فيه شركة دانون تعاني من تأثير عمليات الإغلاق، لا سيما على مياهها المعدنية المباعة خارج المنزل.

موعد المغادرة في مارس 2021: عندما يلحق سوق الأسهم بالمهمة

في نهاية عام 2020، صندوق الناشطين بلوبيل كابيتال يستحوذ على حصة في الشركة وينتقد أداء المجموعة "المخيب للآمال" في سوق الأسهم. في فبراير 2021، الشركاء الحرفيينيطالب ثالث أكبر مساهم، بحصة تبلغ حوالي 3% من رأس المال، باستقالة الرئيس التنفيذي. وتُؤجّج الأرقام هذا الجدل: فبين 1 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2020، انخفض سعر سهم دانون بنحو 23%، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 4,5% خلال الفترة نفسها. في المقابل، يُشير مؤيدوه إلى أن السهم بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر 2019، مرتفعًا بنسبة 58% منذ تعيينه رئيسًا تنفيذيًا في عام 2014.

في الأول من مارس/آذار 2021، قرر مجلس الإدارة فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وفي الرابع عشر من مارس/آذار 2021، أنهى المجلس خدمة إيمانويل فابر فورًا. وتولى جيل شنيب، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ليجراند، منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما أصبح أنطوان دو سان أفريك الرئيس التنفيذي في سبتمبر/أيلول 2021. ونظرًا لتنازله عن مكافأة نهاية الخدمة قبل عامين، لم يحصل إيمانويل فابر على أي تعويضات عند مغادرته.

أصبحت هذه الحالة مثالًا يُدرس في كليات إدارة الأعمال: فهي تُظهر كيف يُمكن تقدير القائد لرؤيته الاجتماعية والبيئية، بينما يُعاقب في الوقت نفسه من قِبل المساهمين الذين يرون أن القيمة المُضافة غير كافية مقارنةً بمنافسين مثل نستله ويونيليفر. لمقارنة هذه المسارات، يُمكنكم الاطلاع على صحائف الحقائق الخاصة بنا حول...سهم دانون وعلىأسهم نستله.

ما بعد دانون: رأس المال الاستثماري والمعايير غير المالية

في أكتوبر 2021، أصبح إيمانويل فابر شريكًا لأوروبا فيمشاريع Astanorوهو صندوق استثمار رأسمالي متخصص في الزراعة والغذاء. وفي ديسمبر 2021، عُيّن رئيسًا لمجلس إدارته.ISSB نشر مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وهو الهيئة التي أنشأتها مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Foundation) لتحديد معايير إعداد التقارير العالمية للاستدامة، أول معيارين له، وهما IFRS S1 وIFRS S2 (المناخ)، في يونيو 2023. وتُعد هذه المعايير بمثابة مرجع للعديد من السلطات القضائية.

بالنسبة للمستثمر، هذا ليس تفصيلاً بسيطاً: فهذه المعايير تحدد جودة بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تنشرها الشركات المدرجة، وبالتالي القدرة على مقارنة الشركات بناءً على معايير غير مالية.

تقدم قضية فابر إطارًا تحليليًا مفيدًا، قابلًا للتطبيق على أي شركة من شركات مؤشر كاك 40:

التمييز بين الثابت والمتغير وطويل الأجل. المبلغ الثابت لا يدل على الكثير؛ فالمعايير المتغيرة (النمو، هامش الربح، التدفق النقدي، معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية) هي التي تكشف عن أولويات مجلس الإدارة.

المبلغ الثابت لا يدل على الكثير؛ فالمعايير المتغيرة (النمو، هامش الربح، التدفق النقدي، معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية) هي التي تكشف عن أولويات مجلس الإدارة. انظر إلى نسبة حقوق الملكية. منذ صدور قانون باكت لعام 2019، بدأت الشركات المدرجة في البورصة بنشر النسبة بين أجر المدير ومتوسط ​​وأجر الموظفين.

منذ صدور قانون باكت لعام 2019، بدأت الشركات المدرجة في البورصة بنشر النسبة بين أجر المدير ومتوسط ​​وأجر الموظفين. تابعوا نتائج التصويت في الجمعية. إنّ التصويت على "الموافقة على الأجور" بنسبة تقل عن 80% يُعدّ مؤشراً على انعدام الثقة، وهو أمرٌ يجب أخذه على محمل الجد. ففي عام 2019، حظي تعويض إيمانويل فابر بموافقة 98% من المصوتين، لكن ذلك لم يمنعه من الرحيل بعد عامين: فالتوافق على الراتب لا يضمن التوافق على الاستراتيجية.

إنّ التصويت على "الموافقة على الأجور" بنسبة تقل عن 80% يُعدّ مؤشراً على انعدام الثقة، وهو أمرٌ يجب أخذه على محمل الجد. ففي عام 2019، حظي تعويض إيمانويل فابر بموافقة 98% من المصوتين، لكن ذلك لم يمنعه من الرحيل بعد عامين: فالتوافق على الراتب لا يضمن التوافق على الاستراتيجية. تحديد الالتزامات المؤجلة. قد يكون للمعاشات التقاعدية التكميلية، وحزم إنهاء الخدمة، وبنود عدم المنافسة وزن أكبر من الراتب السنوي.

لمتابعة هذه القضايا عن كثب والتصويت في الاجتماع العام، يجب عليك امتلاك الأسهم بشكل مباشر. PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre رأي حول Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

الأسئلة الشائعة

كم كان راتب إيمانويل فابر في شركة دانون؟

بلغ إجمالي تعويضه المعلن عنه 4,82 مليون يورو لعام 2016 و2,8 مليون يورو لعام 2018 (وهو المبلغ الذي وافق عليه 98% من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في أبريل 2019). وتشمل هذه المبالغ مكونات ثابتة ومتغيرة وطويلة الأجل.

هل حصل إيمانويل فابر على تعويض نهاية الخدمة؟

لا. لقد تنازل عن تعويض المغادرة القسرية ومعاشه التقاعدي التكميلي، الذي يقدر بنحو 1,2 مليون يورو سنوياً، في أبريل 2019.

لماذا ترك إيمانويل فابر شركة دانون؟

وتحت ضغط من صناديق الاستثمار الناشطة (بلو بيل كابيتال، أرتيزان بارتنرز) التي اعتبرت أداء سوق الأسهم غير كافٍ، قرر مجلس الإدارة رحيله في 14 مارس 2021.

ماذا يفعل إيمانويل فابر اليوم؟

بعد دانون، انضم إلى صندوق أستانور فنتشرز (2021) وتم تعيينه رئيسًا لمجلس معايير الاستدامة الدولية في ديسمبر 2021، وهي الهيئة التي تقوم بتطوير المعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة.