Arkham Intel révèle que Coinbase possède 5% de l’offre de Bitcoin

Arkham Intel identifie Coinbase comme l’un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde. Il possèderait pas moins de 5% de l’offre totale de BTC.

Coinbase, un géant du Bitcoin

Arkham Intel, la société d’intelligence de la blockchain qui veut désanonymiser la blockchain fait des révélations surprenantes au public. Il révèle que la plateforme d’échange centralisée américaine Coinbase dispose de 947 755 BTC. Avec près de 1 million de Bitcoin dans ses portefeuilles, l’entreprise devient à ce jour le plus grand hodler de BTC.

En comparant les avoirs de l’échange avec l’offre totale de BTC de 21 millions, on réalise que l’entreprise est en possession d’environ 5 % de l’ensemble du Bitcoin, soit le même pourcentage que Satoshi Nakamoto. En tenant compte du cours actuel du Bitcoin sur le marché, leur valeur est estimée à 25 milliards de dollars.

Ces avoirs sont répartis dans pas moins de 36 millions de dépôts BTC et d’adresses de détention. Un des portefeuilles à froid contient à lui seul approximativement 10 000 BTC. De plus, selon les analyses de Arkham, Coinbase a probablement des milliers de BTC de plus qui n’ont pas encore été étiquetés. N’oublions pas qu’au 22 Novembre 2022, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong a tweeté que Coinbase détenait environ 2 millions de BTC.

Qui sont les plus grands holders du Bitcoin ?

Les entreprises tout comme les personnes publiques manifestent de plus en plus leur intérêt pour les cryptomonnaies et encore plus le Bitcoin. Ils sont donc très nombreux à chercher à accumuler le plus de BTC possible.

Parmi les personnalités publiques avec le plus grand nombre de cryptomonnaies on retrouve Satoshi Nakamoto. Le créateur anonyme de Bitcoin, possède environ 1 millions de BTC, des récompenses qu’il a reçues après avoir créé les premiers blocs de transactions. Les jumeaux Winklevoss (Tyler et Cameron) détiennent environ 70 000 BTC.

Tim Draper qui a perdu ses 40,000 BTC au moment du piratage de Mt Gox exchange a depuis lors reconstitué son portefeuille. Même s’il n’est pas aussi important qu’avant, il possède aujourd’hui pas moins de 29,656 BTC.

Du côté des entreprises, Coinbase vient à coup sûr en tête de liste suivi de Binance avec 664 095 BTC. En effet, ce dernier a un portefeuille de stockage à froid avec 248 597 BTC. Grayscale et Robinhood gèrent respectivement 627 779 BTC et 118 300 BTC pour le compte de leurs clients. Bitfinex possède pour sa part 178 000 bitcoins. Il est suivi de MicroStrategy qui détient actuellement 152 800 BTC (0,725 % de l’offre totale).

D’autres entreprises comme Marathon Digital Holdings possède 11 466 BTC, Tesla Inc. détient 9 720 BTC. Le total des dix plus grandes entreprises publiques en matière de possession de Bitcoin est de 238 000 BTC soit environ 1,1 % du nombre de BTC.