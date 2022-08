Atom Staking [year] : Comment Staker Cosmos Crypto ?

Atom Staking : Le staking de la crypto Atom est devenu de plus en plus apprécié par les investisseurs. Face à cela, de nombreuses plateformes commencent à s’ouvrir à cette pratique et à donner de la place à Atom. Si vous avez déjà fait du staking mais pas avec des Atom, vous devez vous demandez si c’est vraiment rentable. Dans cet article, nous verrons comment staker des Atom crypto, et aussi d’autres informations comme sa rentabilité et ses avantages.

Staking sur Atom en [year]

Faire du staking sur Atom cette année peut être une bonne idée d’investissement. Depuis son lancement en 2019, le cours d’Atom crypto connaît, en général, une évolution positive. De la même manière, pour les années à venir, sa croissance reste intéressante. Ainsi, en faisant du staking sur Atom cette année, vous pouvez profiter de ses futures évolutions.

Par ailleurs, depuis le début de l’année, le cours de la crypto Atom ne cesse de varier. Il est parvenu à atteindre les 38 € et est aussi descendu dans les 5 €. Face à cette instabilité des cours, le Staking sur Atom peut être la bonne stratégie à adopter. Le staking peut constituer un refuge pour les traders ne souhaitant pas prendre de risques en attendant une stabilisation.

Meilleurs Sites pour Acheter des Crypto Monnaies pour le Staker ?

Pour staker des Atom, vous pouvez procéder de plusieurs manières dont en voici 2.

1. Staking d’Atom sur sa Plateforme d’Origine

Vous pouvez staker des Atom crypto sur la plateforme propriétaire de cette crypto, Cosmos. C’est de loin l’une des meilleures options possibles. Pour ce faire, faites comme suit.

Rendez-vous sur le site de cosmos.network. Il s’agit du site de la plateforme Cosmos ou de la crypto Atom.

Vous pouvez aussi directement vous connecter à la plateforme de Cosmos.

Procurez-vous un wallet compatible avec l’écosystème de Cosmos et alimentez votre wallet avec des cryptos Atom.

Trouvez l’option staking sur le site ou dans votre compte.

Connectez votre wallet à la plateforme et choisissez vos validateurs. Vous devez optez pour plusieurs validateurs en règle afin de réduire les risques.

Déléguez vos Atom crypto à vos validateurs. N’oubliez pas de tenir compte des commissions et des éventuels frais.

Verrouillez vos crypto et commencez votre staking sur Atom à l’aide de votre portefeuille.

2. Staking d’Atom sur une Plateforme d’Échange

Il est aussi possible de réaliser du staking d’Atom sur des plateformes d’échanges. Voici comment vous pouvez procéder.

Trouvez une plateforme d’échange fiable autorisant le staking sur Atom.

Créez un compte de trading sur cette plateforme tout en vous munissant d’un wallet compatible avec la plateforme.

Approvisionnez votre wallet avec des cryptos Atom ou autres selon les exigences de votre plateforme.

Rendez-vous sur l’onglet de Staking dans votre compte ou sur le site de la plateforme.

Commencez à staker vos Atom en les verrouillant selon les périodes déterminées par vous et par la plateforme.









Qu’est-ce que l’Atom ?

Atom est le nom du jeton natif de la plateforme décentralisée Cosmos. Il s’agit d’une plateforme basée sur la technologie de blockchain. Cosmos a un écosystème avec plusieurs chaînes de blocs indépendantes et connectées entre elles. C’est une plateforme croyant à l’interopérabilité des blockchain et à l’efficacité des serveurs décentralisés.

Atom est le jeton sécurisant le réseau et le centre économique de Cosmos. C’est aussi le jeton assurant le bon fonctionnement du réseau Cosmos et de sa blockchain. Atom est utilisé par ses détenteurs pour participer au développement et à l’innovation sur la plateforme Cosmos. Atom est à ce jour, le seul token disponible sur Cosmos.

Atom est également le jeton servant de monnaie d’échange sur la plateforme Cosmos. Le jeton Atom est utilisé pour payer les services effectués sur la plateforme. Ces services peuvent aller des créations des objets de collection uniques aux récompenses des jalonnements et etc. En bref, Atom est la monnaie utilitaire sur l’écosystème de Cosmos.

Le Principe du Proof of Stake

Proof of Stake (PoS), une Alternative au Proof of Work (PoW)

Au départ (vers 2011), le PoS a été créé pour répondre aux problèmes relatifs au PoW. Ce dernier se base sur la résolution de problèmes mathématiques assez complexes. Il utilise le système de minage et peut consommer beaucoup d’énergie. Par ailleurs, le PoW peut ne pas être accessible à tous les traders. Afin de dépasser ce problème, le principe du PoS a été mis en place. Aujourd’hui, de nombreux traders dont les clientèles institutionnelles ont adopté le principe du PoS.

PoS, Validation des Transactions

Le concept du Proof of Stake est basé sur la validation des transactions avant leur ajout sur la blockchain. Pour devenir un valideur, il faut tout d’abord avoir fait du staking sur le réseau. Un utilisateur a plus de chance de devenir un validateur en fonction du nombre de stake. Plus celui-ci est élevé, plus il a de chances. Les validateurs sélectionnés sont ensuite chargés de valider les blocs suivants et ainsi de suite.

Verrouillage et Récompense

En plus simple, le principe du PoS consiste à immobiliser ou verrouiller ou bloquer des cryptos sur une période déterminée. La période et le nombre de crypto dépendent de chaque traders mais aussi de la plateforme proposant le staking. Arrivée à la date d’échéance, les stakers reçoivent en retour des gains (récompenses) pouvant être sous la forme d’une crypto.

Staking sur Atom – Est-ce Rentable ?

Il n’y a pas à en douter, le staking avec les cryptos Atom est rentable. Il permet de percevoir des revenus pouvant être versés sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si vous effectuez du staking d’Atom sur la plateforme Cosmos, les gains augmentent en fonction de la durée. A titre d’exemple, avec un staking de 1,000 Atom, vous recevez en récompense environ 89.18 Atom.

Il existe également des plateformes d’échange proposant des services de staking d’Atom avec des récompenses bien plus élevées. Vous pouvez vous renseigner sur ces plateformes pour trouver laquelle est la plus rentable. Toutefois, n’oubliez pas de tenir en compte les commissions et les frais de retrait. En bref, le staking d’Atom crypto est rentable si vous êtes sur une bonne plateforme.

Atom et le Staking Ethereum

Le staking Ethereum est également très pratiqué comme le staking Atom, si ce n’est pas plus. Ces deux staking ont leur ressemblance mais ils ont également chacun leur particularité.

Le staking Atom et Ethereum permettent tous les deux de recevoir des récompenses en crypto. Ils sont disponibles sur leur plateforme respective et peuvent être effectué par chaque trader.

Pour le nombre de crypto staker (Atom ou ETH), tout dépend de la plateforme. De même, les récompenses peuvent varier suivant les plateformes et les lots misés.

Le Staking Ethereum peut être plus coûteux comparé au staking Atom car son cours est mille fois plus élevé. Ainsi, le staking Ethereum peut ne pas être accessible à tous les traders.

Comme le staking Ethereum date d’avant celui de l’Atom, il est plus fiable et est disponible sur plus de plateforme.

Avantages et Inconvénients du Staking Atom

1. Avantages du Staking Atom

Investissement moins risqué. Contrairement aux investissements dont les résultats ne sont pas toujours sûrs, le staking des crypto Atom comporte moins risqués. C’est une sorte d’épargne où vous pouvez recevoir d’autres cryptos en récompense.

Contrairement aux investissements dont les résultats ne sont pas toujours sûrs, le staking des crypto Atom comporte moins risqués. C’est une sorte d’épargne où vous pouvez recevoir d’autres cryptos en récompense. Tirer des bénéfices sur les récompenses. Vous pouvez tirer profit des récompenses obtenues lors du staking. Ainsi, vous aurez d’avantages de crypto et vous pourrez les utiliser pour de nombreux services.

Vous pouvez tirer profit des récompenses obtenues lors du staking. Ainsi, vous aurez d’avantages de crypto et vous pourrez les utiliser pour de nombreux services. Sécurisation du blockchain. En faisant du staking sur Atom, vous participez à la sécurisation du réseau et de la blockchain de la plateforme Atom. De plus, votre staking sur Atom peut aider à l’amélioration du projet et de la transaction.

2. Inconvénients du Staking Atom

Les risques liés aux piratages. Les plateformes de crypto-monnaies sont souvent victimes de tentatives de piratages. En faisant du staking d’Atom sur une quelconque plateforme, vous risquez de perdre vos crypto en cas de piratage abouti.

Les plateformes de crypto-monnaies sont souvent victimes de tentatives de piratages. En faisant du staking d’Atom sur une quelconque plateforme, vous risquez de perdre vos crypto en cas de piratage abouti. Blocages des fonds par le réseau. Vos crypto Atom peuvent être bloquées pendant une durée indéterminée par la plateforme ou le réseau. Ceci peut être dû à une simple erreur ou à l’absence de validateur ou à une suspicion de transaction frauduleuse. Toutefois, ces cas ne sont pas fréquents et tout dépend de la plateforme.

Conclusion – Est-ce le Bon Moment pour Investir dans le Staking de Crypto pour [year] ?

Oui, c’est le bon moment pour se lancer dans le staking de Crypto. Des traders peuvent ne pas être de cet avis pourtant, c’est très avantageux et cette année peut être l’idéal.

Au moment où le marché connaît de forte fluctuation des cours, le staking est une bonne alternative. Les gains obtenus sur le staking des cryptos ne subissent pas des changements dus aux fluctuations.

Selon la crypto de votre choix et de la plateforme, la valeur de cette crypto peut augmenter. Ainsi, en commençant le staking dès maintenant, vous serez plus avantagé surtout sur le long terme.

Comme staker des cryptos rapportent le plus souvent des bénéfices, investir dans le staking est à prendre en considération. De plus, les risques de pertes sont faibles comparés aux avantages du staking.