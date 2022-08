AUD USD : Sombres perspectives pour le dollar australien

La paire AUD / USD est tombée à son plus bas niveau depuis le 21 juillet, le dollar australien ayant chuté de plus de 3% par rapport au dollar américain au cours de la semaine précédente.

AUD USD – Le dollar australien en chute libre

Le dollar australien a chuté par rapport à la plupart de ses principaux rivaux, tels que la livre sterling (GBP), l’euro (EUR) et le yen japonais (JPY), les investisseurs recherchant la sécurité relative du dollar américain suite à la baisse des paris sur la décisions de la Fed sur ses taux directeurs.

Quant à la croissance de l’emploi, les chiffres de juillet étaient ambigus. Malgré la perte mensuelle de 40 900 emplois, le taux de chômage de l’Australie est tombé à 3,4 %. Les bénéfices ont augmenté de 2,6% par rapport à la même période l’an dernier, en dessous de l’estimation de Bloomberg de 2,7% mais au-dessus de 2,4% par rapport au trimestre précédent.

AUD : Hausse des Taux de la RBA

De nouvelles lectures du PMI manufacturier et des services sont attendues la semaine prochaine. Les statistiques S&P de début août pourraient influencer la spéculation sur une hausse des taux. Le 2 août, il a également relevé le taux directeur de la RBA à 1,85 %. Depuis lors, les paris sur de nouvelles hausses de taux jusqu’en 2022 ont légèrement augmenté.

La hausse des taux d’intérêt est généralement positive pour une devise. Cependant, les acteurs du marché Forex spéculent contre le dollar australien. Une baisse de la position nette de -59 248 a été signalée vendredi avant la clôture. Depuis début mars, il s’agit de la plus forte augmentation d’une position vendeuse nette.

Une possibilité de rebond pour l’AUD

L’économie chinoise est dans une spirale descendante et Pékin peine à inverser la tendance. Malgré les rumeurs selon lesquelles la Banque populaire de Chine (PBOC) pourrait réduire ses taux d’intérêt lundi, cette décision pourrait ne pas suffisamment stimuler l’expansion du crédit.

La baisse inattendue par la Fed du taux à un an de la ligne de crédit à moyen terme a pris les investisseurs par surprise. Les investisseurs y ont vu un possible signal de panique. Outre les actualités aléatoires du Covid, la canicule a conduit certains centres industriels à fermer leurs usines pour réduire leur consommation d’énergie.

Le second argument pour trader à la hausse la paire forex AUD USD est le recul du consensus sur la baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale d’ici l’été prochain. James Bullard et Esther George, deux membres du FOMC qui ont voté contre la déclaration, sont les voix les plus récentes en désaccord.

Les actions américaines ont fortement chuté vendredi, les investisseurs ayant modifié leurs portefeuilles avant les données d’inflation de Jackson Hole et du PCE américain. Tant que la Fed ne répond pas négativement, il est efficace de s’y opposer. Ensuite, Jerome Powell pourrait bientôt porter le coup de grâce. Ce serait une mauvaise nouvelle pour le dollar australien, qui a déjà été touché par les vents contraires de son principal partenaire commercial.