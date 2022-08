AUD/USD : l’inquiétude grimpe avec le rapprochement de Taïwan et des USA

Les États-Unis et Taïwan entameront des négociations formelles sur l’initiative commerciale “au début de l’automne”, selon un communiqué publié jeudi par le bureau du représentant américain au Commerce.

Par ailleurs, l’ambassadeur en chef des États-Unis pour l’Asie de l’Est, Thomas Kritenbrink, a déclaré :

La Chine a profité du voyage de la présidente de la Chambre Pelosi à Taïwan pour essayer de changer le statu quo De nombreux navires de guerre continuent d’encercler Taïwan. Ces mouvements font partie de l’escalade de la campagne chinoise vers Taiwan. La campagne de pression de la Chine contre Taïwan devrait se poursuivre. La communauté internationale a le devoir de maintenir le calme et la stabilité dans le détroit de Taiwan. Les États-Unis ont maintenu une position envers Taiwan conforme à notre politique d’une seule Chine. Les États-Unis ne reconnaissent pas la souveraineté de Taiwan. Notre objectif est d’approfondir davantage les liens avec Taïwan. Les États-Unis sont déterminés à préserver la tranquillité et la stabilité des deux côtés du détroit de Taiwan. Des canaux de contact ouverts avec Pékin ont été maintenus. Les États-Unis sont toujours pleinement attachés à l’alliance avec Taiwan. La politique d’une seule Chine et la position des États-Unis sur les partenariats avec Taïwan sont restées inchangées. Ce qui a changé, c’est l’usage de la force et des provocations par Pékin, et le fait que Pékin continue d’essayer de pousser Taïwan est très préoccupant.