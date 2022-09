Axie Infinity saison 1 d’Origins : Une mise à jour très attendue !

L’équipe d’Axie Infinity a mis en place le 28 septembre le dernier patch pour obtenir un meilleur équilibre du jeu pour la saison 1 de leur version Origins.

Pour la mise en œuvre du nouveau patch, le serveur a été en maintenance pendant quelques minutes aux premières heures du 28 septembre. Ensuite, les utilisateurs ont pu télécharger les mises à jour.

Axie Infinity : une Mise à Jour pour une Renaissance ?

La maintenance est terminée. Rendez-vous dans l’arène !

Il y a quelques semaines, l’équipe d’Axie Infinity a fait savoir qu’elle n’appliquerait pas de mises à jour d’équilibre au milieu des saisons, mais que cela avait été fait pour ne pas retarder le lancement de la première saison officielle du jeu. Alors que sa crypto monnaie axie a perdu plus de 92% !

Le lancement de la saison a coïncidé avec la clôture d’Axiecon, un événement qui a rassemblé la communauté Axie Infinity à Barcelone, en Espagne.

Au cours de cette nouvelle phase du jeu, Axie Infinity cherche à être plus inclusif, en offrant la possibilité d’un accès gratuit au jeu et des batailles plus intéressantes et équilibrées.

Axie Infinity : Changements majeurs avec ce nouveau patch

Bien qu’il s’agisse d’un patch d’équilibre, ce patch corrige certains bugs existants et offre de nouvelles récompenses aux utilisateurs.

Les récompenses pour les 10 premières places du classement recevront des bordures pour leurs avatars, ce qui les différenciera des autres lors des batailles.

L’interface utilisateur reste inchangée à première vue, mais offre des améliorations aux tutoriels de jeu en mode aventure, ainsi qu’au mode “pierre-papier-ciseaux” utilisé pour choisir les tours en mode arène.

Les modifications apportées à l’équilibre des cartes sont peu nombreuses : deux cartes, “Cottontail” et “Nimo”, ont été modifiées, tandis que quatre autres ont été améliorées : “Spinky Wing”, “Gerbil”, “Wing Horn” et “Toothless Bite”.

Rappelez-vous que le nerfing signifie réduire vos caractéristiques principales, tandis que le buffing est le processus inverse.

Certaines runes et amulettes mystiques ont également subi des modifications, avec l’ajout de nouveaux effets et des durées variables en fonction de leur utilisation.

Cours Axie Infinity : Quel est l’impact sur son Prix ?

Malgré le fait que le cours Axie a perdu plus de 92% depuis son plus haut historique ($160).

le token est en légère hausse aujourd’hui, de +0.30% même si les autres crypto monnaies sont en baisse, Axie consolide depuis juin dernier.

Cette mise à jour sera-t-elle le catalyseur d’une hausse plus importante du prix ? Dans la mesure où les utilisateurs reviendront dans le jeu.

Eh bien, techniquement parlant, le prix d’Axie Infinity est dans une phase de consolidation, et nous savons tous qu’après cela, un mouvement important du prix est à venir.

Si nous parvenons à reconquérir le niveau de 19$, alors nous verrons probablement un nouveau sommet historique pour l’Axie.