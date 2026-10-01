André Citroen (1878-1935) Fransa sənayesinin ən böyük adlarından biridir. Politexnik Məktəbinin məzunu olan o, avtomobili ixtira etməyib, lakin Avropada onu kütləvi istehsal edən, kütləvi bazar məhsulu kimi satan və marketinq aləti kimi istifadə edən ilk şəxslərdən biri olub. Onun həyatı həm də iqtisadiyyatda bir dərsdir: artan borc hesabına maliyyələşdirilən möhtəşəm bir sənaye uğuru, bu uğur müflisləşmə və şirkətin Michelin tərəfindən ələ keçirilməsi ilə nəticələndi. 2026-cı ildə onun adı Panteonda dəfn olunma kampaniyası ilə xəbərlərdə yenidən gündəmə gəldi.
Erkən həyat: texnologiyaya həvəsli immiqrantların oğlu
Andre Sitroen 5 fevral 1878-ci ildə Parisdə, 9-cu rayonda, Laffit küçəsi 44-də anadan olub. O, 1873-cü ildə Parisdə məskunlaşan hollandiyalı yəhudi almaz taciri Levi Sitroen və əslən Varşavadan olan Amaliya Kleymannın beşinci və sonuncu övladı idi. Ailə adı Hollandiyada sitrus taciri olan əcdaddan gəlir ("citroen" holland dilində limon deməkdir); "e" hərfindəki dierezisi qəbul edən Andre idi.
Uşaqlığı faciə ilə yadda qalıb: 1884-cü ildə atası Cənubi Afrikadakı almaz mədəninə yatırdığı fəlakətli investisiyadan sonra intihar edib. Kondorset Liseyində parlaq şagird olan və Jül Vern və Eyfel qülləsinin tikintisinə heyran olan Andre məktəbə daxil olub.École politexnik 1898 edir.
Herringbone dişliləri: loqonun yaranması
1900-cü ildə Polşaya səfəri zamanı o, V-yivli dişli çarxlar üçün istehsal prosesini kəşf etdi. Daha səssiz və yüksək güc ötürməyə qadir olan bu dişli çarxlar yüksək emal dəqiqliyi tələb edirdi. Andre Sitroen lisenziyanı aldı və poladdan istifadə edərək sənaye istehsalı prosesini inkişaf etdirdi. 1901-ci ildə o, iki lisey dostu ilə birlikdə Parisin Foburq Sen-Deni rayonunda dişli çarx istehsalı şirkəti qurdu.
Bu ikiqat şevron sonradan avtomobil brendinin embleminə çevrildi: qlobal sənayedə ən çox tanınan loqotiplərdən biri mexaniki hissədən yaranmışdır.
Mors, Amerika və Kütləvi İstehsalın Kəşfi
1906-cı ildən etibarən o, avtomobil istehsalçısına kömək etmək üçün çağırıldı. MədəO, çətinlik çəkən bir şirkət idi. O, şirkətin idarəçiliyini və məhsul çeşidini yenidən təşkil etdi: istehsal 1908-ci ildəki 300 avtomobildən 1913-cü ildə 800-ə yüksəldi. 1912-ci ildə ABŞ-a səfəri ona dərin təsir etdi: o, Ford zavodunu ziyarət etdi və montaj xətti istehsalını kəşf etdi. Onun ambisiyası "Avropa Henri Fordu" olmaq oldu.
1915-1918: Javel sahilindəki dəniz mərmisi fabriki
1914-cü ildə artilleriya zabiti kimi səfərbərliyə alınan o, sursat çatışmazlığını müşahidə etdi. 1915-ci ilin yanvar ayında o, Hərbi Nazirliyinə bir neçə ay ərzində görünməmiş sürətlə 75 mm-lik mərmi istehsal edə bilən bir fabrikin inşasını təklif etdi. Cirit dokuParisdə o, 13.000-ə qədər qadının işlədiyi ultramodern bir fabrik tikdi. Ümumilikdə təxminən 23 milyon mərmi istehsal etdi. Zavod həmçinin o dövrdə nadir olan sosial xidmətləri ilə də tanınır: yeməkxana, xəstəxana və körpələr evi.
1919: A Tipi və ilk kütləvi istehsal olunan Avropa avtomobili
Atəşkəsdən dərhal sonra zavod hərbi əmrlərini itirdi. Andre Sitroen bunu gözləyirdi: o, ərazini bir neçə ay ərzində avtomobil zavoduna çevirdi. 1919-cu ilin yanvar ayında o, mətbuata bazardakı ən ucuz avtomobilin qiymətinin təxminən yarısı qədər olan 7250 frank dəyərində bir avtomobil elan etdi. Kampaniya iki həftə ərzində 16.000-dən çox sorğuya səbəb oldu.
La Citroën Tip AMühəndis Jül Salomon tərəfindən dizayn edilmiş Citroën 2CV, eyni il buraxıldı. Gündə 30 avtomobil hədəfi ilə böyük seriyalarla istehsal edilən ilk Avropa avtomobili kimi təqdim edildi. 1929-cu ildə Citroën, Fransa istehsalının təxminən üçdə birini təşkil edən 102.891 avtomobil istehsal etdi və Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen və Grenelledəki fabriklərində təxminən 32.000 işçi işlə təmin etdi.
Öz dövründən qabaqda gedən marketinq dahisi
Andre Sitroen reklamın satıcı olduğunu başqalarından əvvəl başa düşdü:
- 4 oktyabr 1922-ci ildə, Avtomobil Sərgisi zamanı bir təyyarə Zəfər Tağının üzərində tüstü hərfləri ilə "Citroën" yazmışdı;
- 1925-ci ildən 1933-cü ilə qədər nəhəng işıqlandırılmış bir lövhə Eyfel qülləsi nəhəng reklam lövhəsi;
- Kégresse yarımyolu ekspedisiyaları ictimai rəydə güclü təəssürat yaratdı: Saharanı keçmək (1922-1923), Qara Kruiz Afrikada (1924), Sarı Kruiz Asiyada (1931);
- Həmçinin satış sonrası xidmətlərdə də yeniliklər edir: sürücü təlimatı, diler şəbəkəsi, zəmanətli orijinal ehtiyat hissələri.
Traction Avant və 1934-cü ilin iflası
1933-cü ildə Lui Renault ilə rəqabət aparmaq üçün Andre Sitroen Javel zavodunu cəmi bir neçə ay ərzində yenidən quraraq onu Avropanın ən müasir zavodlarından birinə çevirdi. O, mühəndis Andre Lefebvranı işə götürdü və o,... bir ilə dizayn etdi. Ön təkər ötürücü, 24 mart 1934-cü ildə təqdim edildi. Avtomobil inqilabi olsa da, şirkət maliyyə cəhətdən tükənib: Fransa Bankının 1934-cü ilin may ayında dərc olunmuş hesabatında 200 milyon frank itkisi bildirilir.
Banklar onu dəstəkləməyə davam etməkdən imtina edir və hökumət müdaxilə etmək istəmir. 21 décembre 1934Citroën şirkəti məhkəmə tərəfindən ləğv edilib. Əsas kreditor, MichelinO, şirkəti öz üzərinə götürdü. 1935-ci ilin yanvar ayında Andre Sitroen səhmlərini satdı; iyul ayında Pyer Mişelin onu prezident vəzifəsində əvəz etdi. Andre Sitroen 3 iyul 1935-ci ildə Parisdə 57 yaşında vəfat etdi.
Miras: Michelin-dən Stellantisə qədər
Brend, 2CV (1948) və DS (1955) kimi ikonik modelləri ilə Michelin-in mülkiyyəti altında yaşadı və inkişaf etdi. 1976-cı ildə Peugeot Citroën-i satın aldı və bu da qrupun yaranmasına səbəb oldu. PSA Peugeot Citroën2021-ci ilin yanvar ayında PSA və Fiat Chrysler şirkətlərinin birləşməsi nəticəsində ... stellantisbunlardan Citroën on dörd brenddən biridir.
Parisdə Quai de Javel 1958-ci ildə Quai André-Citroën adlandırıldı və keçmiş fabrikin yerinə Parc André-Citroën qoyuldu. Bir neçə ildir ki, ailəsi, xüsusən də nəvəsi Anri-Jak Sitroën, onun Panteonda dəfn olunmasını müdafiə edir. 26 avqust 2026-cı ildə Medef (Fransa Biznes Konfederasiyası) prezidenti Patrik Martin təşkilatın yay məktəbində bu namizədliyi açıq şəkildə dəstəklədi.
Andre Sitroenin hekayəsi investora nə öyrədir
Citroën-in trayektoriyası siyahıda olan avtomobil istehsalçılarını təhlil etmək üçün hələ də aktual olan dərslər təqdim edir:
- Həcm kifayət deyil. Citroën bazarı ələ keçirmək üçün çoxlu sayda satdı, lakin çox aşağı qiymətlərlə. Kifayət qədər mənfəət olmadan borcla maliyyələşdirilən artım kövrək oldu. Fond bazarında yalnız satışlara deyil, əməliyyat mənfəətinə və pul vəsaitlərinin hərəkətinə də baxılır.
- Avtomobil sənayesi çox kapital tələb edən bir sahədir. Zavodun yenidən qurulması və ya inqilabi modelin satışa çıxarılması xeyli məbləğə başa gəlir. Bu, 2026-cı ildə elektrikli nəqliyyat vasitələrinə keçidlə bağlı olaraq doğrudur və bu da bütün istehsalçıların maliyyəsinə ağırlıq gətirir.
- Maliyyə tərəfdaşı vacibdir. Kreditor olan Michelin, sahibi oldu. İstehsalçılar və təchizatçılar arasında əlaqələr sıx olaraq qalır; təhlilimizMichelin səhmləri təkər istehsalçısının o vaxtdan bəri necə şaxələndirildiyini göstərir.
Şevron brendinin hazırkı varisini izləmək üçün profilimizə baxınStellantis səhmlərivə Sitroenin böyük tarixi rəqibi olan üzərindəki rəqiblə müqayisə etmək üçünRenault ehtiyatıBu təhlillər yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır və investisiya məsləhəti təşkil etmir.
Andre Sitroen əsas tarixlərdə
|Il
|hadisə
|1878
|Parisdə anadan olub (5 fevral)
|1898
|École Polytechnique-ə giriş
|1901
|Herringbone dişli şirkətinin yaradılması
|1906
|Morsun bərpasında liderliyi ələ alır
|1915
|Javel körfəz qabığı zavodunun tikintisi
|1919
|Citroën Type A-nın təqdimatı
|1924
|Qara Kruiz
|1934
|Traction Avant (Mart), məhkəmə ləğvi (21 dekabr)
|1935
|Michelin tərəfindən ələ keçirildi; 3 iyulda vəfat etdi
|1976
|PSA Peugeot Citroën-in yaranması
|2021
|Citroën Stellantis brendinə çevrilir
FAQ
Niyə Citroën loqosunda iki şevron var?
Bu, André Citroënin avtomobil sənayesinə başlamazdan əvvəl karyerasının əvvəlində istehsal etdiyi V formalı (balıq sümüyü) dişli çarxları xatırladır.
Citroën 1934-cü ildə niyə iflas etdi?
Şirkət böyüməsini, Javel zavodunun yenidən qurulmasını və Traction Avant-ın inkişafını maliyyələşdirmək üçün xeyli borc götürmüşdü, aşağı satış qiymətləri isə mənfəət marjasını məhdudlaşdırırdı. Banklar onu dəstəkləməkdən imtina etdilər və 21 dekabr 1934-cü ildə şirkət müflis elan edildi.
Bu gün Citroën kimə məxsusdur?
Citroën, 2021-ci ildə PSA və Fiat Chrysler Automobiles şirkətlərinin birləşməsindən yaranan Stellantis qrupunun bir markasıdır.