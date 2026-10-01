Erik Trappier 2013-cü ilin yanvar ayından Dassault Aviation şirkətinə rəhbərlik edir. 1 iyun 1960-cı ildə anadan olan o, qrupa 24 yaşında qoşulub və karyerasının böyük hissəsini ixrac üçün qırıcı təyyarələr satmaqla keçirib, sonra isə rəhbərlik edib. Onun rəhbərliyi altında çaxnaşmaUzun müddət Fransadan kənarda satılmayan hesab edilən bu məhsul qlobal kommersiya uğuruna çevrilib. 2025-ci ilin yanvar ayında o, həmçinin Marcel Dassault Sənaye Qrupunun (GIMD) sədrliyini də öz üzərinə götürüb. Qərarları müdafiə dəyərlərini dəstəkləyən hər kəs üçün vacib olan təmkinli bir liderin portreti.
Təlim və başlanğıclar
Erik Trappyer Télécom SudParis şirkətindən məzun mühəndisdir. O, 1983 və 1984-cü illərdə Fransa Hərbi Dəniz Qüvvələrində zabit kimi hərbi xidmətini başa vurub, daha sonra isə Fransa Hərbi Dəniz Qüvvələrinə qoşulub. Dassault Aviation 1984-cü ildə. Hazırda ehtiyatda olan dəniz kapitanıdır. 1983-cü ildə evlənən o, üç uşaq atasıdır.
Otuz il ixrac xidmətində
Dassault Aviation şirkətindəki karyerası demək olar ki, tamamilə beynəlxalq əlaqələrə yönəlib:
- 1984-1987 Dizayn ofisi və silah sistemlərinin idarə edilməsi.
- 1987-1991 : beynəlxalq texniki idarəetmə, Cənubi Koreya, Sinqapur, Səudiyyə Ərəbistanı, Çili və Almaniya ilə danışıqlardan məsuldur. O, Atlantik dəniz patrul təyyarələrinin satışında iştirak edir.
- 1991-1995 Asiyada satışlara, o cümlədən Hindistanla Mirage müqaviləsinə cavabdehdir.
- 1995-2000 : Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində satışdan məsuldur və orada Mirage 2000-9 müqaviləsini idarə edir.
- 2000-2005 : Yaxın Şərq və Afrika regionları üzrə direktor, daha sonra hərbi ixrac üzrə direktor.
- 2006 : Beynəlxalq Baş Menecer.
O, həmçinin döyüş dron nümayişçisi üçün sənaye müqavilələri üzrə danışıqlar aparır. nEUROnDassault Aviation şirkətinin rəhbərliyi ilə Saab (İsveç), Alenia (İtaliya), RUAG (İsveçrə), HAI (Yunanıstan) və EADS (İspaniya) şirkətləri ilə birlikdə həyata keçirilmişdir. Bu Avropa proqramı gizli və muxtar pilot texnologiyaları üçün laboratoriya kimi xidmət etmişdir.
2013: Dassault Aviation tarixində ən gənc baş direktor
18 dekabr 2012-ci ildə direktor vəzifəsinə təyin edilən Erik Trappier, prezident və baş icraçı direktor təyin edildi. Yanvar 8 2013Çarlz Edelstenni əvəz etdi. 52 yaşında o, şirkətin 1929-cu ildə yarandığı vaxtdan bəri beşinci baş direktoru və bu vəzifəni tutan ən gənc baş direktoru oldu.
O, paradoksal bir vəziyyəti miras aldı: Rafale texniki cəhətdən tanınırdı, lakin hələ heç bir xarici müştəri onu almamışdı və təyyarə yalnız Fransa hökumətinin sifarişləri ilə dəstəklənirdi. Buna görə də onilliyin çətinliyi milli proqramı ixrac uğuruna çevirmək idi.
Onun rəhbərliyi altında Rafale-nin əsas satışları
Növbəti onillik onun haqlı olduğunu sübut etdi. 2015-ci ildən bəri imzalanan əsas müqavilələr:
|Il
|ölkə
|Sifariş
|2015
|Misir
|24 Rafale (ilk ixrac müştərisi), 2021-ci ildə ikinci sifarişlə tamamlandı
|2015
|Qatar
|24 Rafale, daha sonra 36-ya qaldırıldı
|2016
|Hindistan
|Fransa Hərbi Hava Qüvvələri üçün 36 Rafale təyyarəsi
|2021
|Grèce
|Yeni və işlənmiş Rafale təyyarələri
|2021
|Xorvatiya
|12 ədəd istifadə olunmuş Rafale
|2021
|Émirats arabes unis
|Proqramın tarixində ən böyük ixrac sifarişi olan 80 Rafale təyyarəsi
|2022
|İndoneziya
|Bir neçə partiyada 42 Rafale təyyarəsi
|2024
|Serbiya
|12 Burst
|2025
|Hindistan
|Hindistan Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün 26 Rafale Dəniz Təyyarəsi
Bu uğurlar Dassault Aviation şirkətinin simasını dərindən dəyişdirib: çoxillik sifariş kitabı, istehsalın artırılması və hərbi sektorda görünməmiş görünürlük. Bunlar həmçinin proqramın əsas tərəfdaşları olan elektronika üzrə Thales və M88 mühərrikləri üzrə Safran şirkətlərinə də fayda verir. Bu dəyər zəncirinə maraq göstərən investorlar bizim təhlillərimizə müraciət edə bilərlər...Dassault Aviation səhmləri, TheThales hərəkəti vəSafran səhmləri.
Həssas fayllar: SCAF və Falcon
Hər şey o qədər də sadə deyil. Avropa proqramı Gələcək Döyüş Hava Sistemi (FCAS)Almaniya və İspaniya ilə birlikdə həyata keçirilən layihə, Dassault Aviation və Airbus arasında vəzifə bölgüsü ilə bağlı təkrarlanan sənaye fikir ayrılıqları ilə yadda qaldı. Erik Trappyer, qırıcı təyyarə üçün aydın şəkildə müəyyən edilmiş baş podratçıya ehtiyac olduğunu açıq şəkildə müdafiə etdi və bu mövqe tərəfdaşlarla müntəzəm olaraq gərginliyə səbəb olurdu.
Mülki tərəfdə, biznes təyyarələrinin çeşidi Şahin Falcon 6X, xüsusilə mühərriklərlə bağlı gecikmələrlə qarşılaşdı və Falcon 10X inkişaf etdirildi. Falcon biznesi hərbi biznesdən daha çox iqtisadi şərtlərə daha həssas qalır.
GIMD-nin prezidenti və sənaye işəgötürənlərinin aparıcı simalarından biri
9 yanvar 2025-ci ildə Erik Trappyer Çarlz Edelstenin yerinə prezident seçildi Marsel Dassault Sənaye Qrupu (GIMD)Dassault Aviation şirkətinə nəzarət edən və Dassault Systèmes şirkətində əhəmiyyətli paya sahib olan Dassault ailə holdinq şirkəti özü Thales şirkətinin əsas səhmdarıdır. O, Dassault Aviation şirkətinin baş direktoru olaraq qalır.
O, həmçinin bir neçə nümayəndə vəzifəsində çalışır:
- 2017-ci ilin may ayında seçilmiş Avropa Aerokosmik və Müdafiə Sənayesi Assosiasiyasının (ASD) prezidenti;
- 8 iyun 2017-ci ildə seçilən GIFAS (Fransa Aerokosmik Sənaye Assosiasiyası) prezidenti;
- 2021-ci ilin mart ayından 2023-cü ilin yanvar ayına qədər CIDEF-in (Fransa Müdafiə Sənayesi Şurası) prezidenti;
- 15 aprel 2021-ci ildə seçilən UIMM-in (Metallurgiya Sənayesi və Ticarət Birliyi) prezidenti.
O, 2025-ci ilin yanvar ayından bəri Fəxri Legion Ordeninin komandiri və Aeronavtika medalı (2023) laureatıdır.
2026-cı ildə Avropa müdafiəsi: onun rolu investor üçün niyə vacibdir
2022-ci ildən bəri Avropada hərbi büdcələrin artması müdafiə səhmlərini fond bazarında ən çox izlənilən mövzulardan birinə çevirib. Bu kontekstdə bir neçə məqama diqqət yetirilməlidir:
- Sifariş kitabı : bir neçə il ərzində görünürlük təmin edir, lakin gəlirlilik vaxtında çatdırmaq qabiliyyətindən, deməli, subpodrat zəncirindən asılıdır.
- Nəzarət strukturu Dassault Aviation şirkətinin səhmlərinin əksəriyyəti GIMD-yə məxsusdur, Airbus isə əhəmiyyətli azlıq səhmdarıdır. Buna görə də sərbəst satış məhduddur və bu da səhm qiymətlərinin dəyişməsini gücləndirə bilər.
- İxrac müqavilələri Onlar siyasi qərarlardan, maliyyələşdirmədən və bəzən texnologiya köçürmələrindən asılıdırlar və çox vaxt qeyri-müəyyən bir tətbiq cədvəli ilə.
- ESG meyarları Bəzi fondlar silahları istisna edir, digərləri isə 2022-ci ildən bəri onları yenidən birləşdirib. Bu, bu qiymətli kağızlara tələbata təsir göstərir.
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FAQ
Erik Trappyer nə vaxtdan Dassault Aviation şirkətinə rəhbərlik edir?
O, 8 yanvar 2013-cü ildən Dassault Aviation şirkətinin sədri və baş icraçı direktorudur.
Erik Trappyerin Rafale satışında rolu nə idi?
Keçmiş beynəlxalq idarəedici direktor, ilk müqavilələrin (2015-ci ildə Misir və Qətər, 2016-cı ildə Hindistan), daha sonra isə 2021-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən rekord 80 Rafale sifarişinin əldə edilməsinə imkan verən ixrac strategiyasına rəhbərlik etmişdir.
Erik Trappyerin sədrlik etdiyi GIMD nədir?
Marcel Dassault Sənaye Qrupu, Dassault Aviation şirkətini idarə edən ailə holdinq şirkətidir. Eric Trappier 9 yanvar 2025-ci ildə onun sədri oldu.
Erik Trappyer UIMM-in prezidentidirmi?
Bəli, o, 15 aprel 2021-ci ildə Metallurgiya Sənayesi və Ticarətçiləri Birliyinin prezidenti seçilib.