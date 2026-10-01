Gerard Mestrallet Son otuz ildə Fransanın enerji mənzərəsinə ən çox təsir edən liderlərdən biridir. 1 aprel 1949-cu ildə Parisdə anadan olan o, Compagnie de Suez şirkətinin sənaye qrupuna çevrilməsinə rəhbərlik etmiş, 2008-ci ildə Gaz de France ilə birləşməni təşkil etmiş və daha sonra 2015-ci ildə Engie adlandırılan GDF Suez şirkətinə sədrlik etmişdir. Bu tərcümeyi-halda onun karyerası, onu fərqləndirən əsas qərarlar, yaratdığı mübahisələr və irsinin 2026-cı ildə enerji sektorunu izləyən investorlar üçün hələ də nə demək olduğu təsvir olunur.
Təhsil: mühəndis və yüksək vəzifəli dövlət qulluqçusu profili
Jerar Mestrallet güclü elmi diqqət mərkəzində olmaqla, Fransa inzibati elitasının tipik karyera yolunu izləyib. O, École Politexnik Məktəbinin keçmiş tələbəsi (1968-ci il məzunu), École Nationale de l'Aviation Civil Aviation (1971), Institut d'Études Politiques de Tuluza (1973) və daha sonra ENA-nın məzunudur və 1978-ci ildə oranı "Pierre Mendès France" sinfi ilə bitirib.
ENA-nı (Milli İdarəetmə Məktəbi) bitirdikdən sonra Xəzinədarlıq Departamentində mülki inzibatçı vəzifəsində çalışıb. 1982-ci ilin sentyabrından 1984-cü ilin iyul ayına qədər o, o vaxtkı İqtisadiyyat və Maliyyə naziri Jak Delorsun ofisində sənaye işləri üzrə texniki məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. Bersidəki (Maliyyə Nazirliyi) bu təcrübə ona hökumətlə iri korporasiyalar arasındakı münasibətləri dərindən anlamağa imkan verib və bu, sonrakı karyerası boyunca əvəzsiz olduğunu sübut edəcək bir dəyər olub.
Süveyş Maliyyə Şirkətindən Belçika Baş Cəmiyyətinə
1984-cü ildə o, Suez Maliyyə Şirkətinə layihə meneceri kimi qoşulub. Tez bir zamanda vəzifə pillələrində yüksəlib: 1986-cı ildə Sənaye Məsələləri üzrə Baş Nümayəndənin müavini, 1987-ci ildə Avropa Hüquqları Şirkətinin (Suez şirkətinin törəmə müəssisəsi) İdarəedici Direktoru, daha sonra 1991-ci ildə şirkətin İdarəedici Direktorunun müavini olub. Daha sonra o, İdarəedici Direktor və İcraiyyə Komitəsinin sədri olub. Société Générale de Belgique, Avropanın ən qədim sənaye holdinq şirkətlərindən biri və inkişafına rəhbərlik etdiyi şirkət.
Bu Belçika təcrübəsi çox vacib idi: Süveyş orada elektrik enerjisi (Electrabel), maliyyə və sənaye sahələrində paylara sahib idi. Bu, Belçikanın bu günə qədər qrupun fəaliyyətinin təməl daşı olaraq qalmasının səbəbini izah edir, hansı ki, sonradan Engie oldu.
1995-2008: Süveyşin xidmət qrupuna çevrilməsi
1995-ci ildə Jerar Mestrallet Compagnie de Suez şirkətinin rəhbəri vəzifəsini öz üzərinə götürdü. Onun strategiyası aydın idi: maliyyə konqlomeratını üç əsas biznesə yönəltmək, enerji, su və təmizlikBuna nail olmaq üçün o, Lyonnaise des Eaux ilə birləşmə təşəbbüsünü irəli sürdü. 1997-ci ildə Suez Lyonnaise des Eaux yaradıldı və o, idarə heyətinə, Lyonnaise-in keçmiş rəhbəri Jerom Monod isə nəzarət şurasına sədrlik etdi.
Daha sonra qrup yenidən Süveyş adına qayıtdı. 2003-cü ildə direktorlar şurasının idarəetmə strukturunu qəbul etdi və Jerar Mestrallet onun sədri və baş direktoru oldu. Bu dövrdə Süveyş tədricən maliyyə fəaliyyətindən imtina etdi və özünü kommunal xidmətlər, yəni vacib xidmətlər (elektrik enerjisi, qaz, su, tullantılar) sahəsində Avropa oyunçusu kimi təqdim etdi.
2008: GDF Suez birləşməsi, dövlət nikahı
2008-ci ilin iyul ayında başa çatan Gaz de France və Suez arasında birləşmə onun karyerasının ən əlamətdar əməliyyatıdır. 2006-cı ildə Suez üçün xarici bir ələ keçirmə təklifi ilə bağlı elan edilən bu birləşmə, Fransa dövlətinin Gaz de France-dakı payını qoruması tələb olunan minimum həddən aşağı salmasına icazə verən qanunvericilik tələb edirdi. Yeni qrup, GDF Süveyş, dünyanın aparıcı enerji şirkətlərindən birinə çevrilir. Gérard Mestrallet 2008-ci ilin iyul ayından 2016-cı ilin may ayına qədər şirkətin baş direktoru vəzifəsində çalışmış, eyni zamanda fond birjasında ayrıca listinq edilən su və tullantılar şöbəsi olan Suez Environnement şirkətinin direktorlar şurasının sədri vəzifəsində qalmışdır.
İnvestorlar üçün bu birləşmə əsas məqamı göstərir: tənzimlənən sektorlarda şirkətin dəyəri onun sənaye strategiyasından qədər səhmdar kimi dövlətlə münasibətlərindən də asılıdır. Bu, bugünkü təhlil zamanı nəzərə alınmalı bir meyardır...Mühərrik hərəkətibunun da əsas səhmdarı Fransa dövləti olaraq qalır.
2015: GDF Suez Engie oldu
2015-ci ildə GDF Suez adını dəyişdirdi və EngieBrendinqdən əlavə, qrup bərpa olunan enerji mənbələrinə, enerji xidmətlərinə və kömürdən tədricən imtinaya doğru dəyişiklik elan edir. Lakin, bir neçə müşahidəçinin fikrincə, bu dəyişiklik gec baş verir: 2020-ci ilin fevral ayında dərc olunmuş məqalədə, Le Monde Orada qrupun keçidinə mane olan "strateji səhvlərə" istinad edilmiş və "yaşıl" dəyişikliyin əslində yalnız 2013-cü ildə başladığı qeyd edilmişdir.
3 may 2016-cı ildə Gérard Mestrallet ümumi rəhbərliyi öz üzərinə götürdü. İzabel Koçer və direktorlar şurasının sədrliyini saxlayır. 2018-ci ildə o, sədrliyi ona təhvil verir. Jean-Pierre Clamadieu2021-ci ildən bəri Ketrin MakQreqor Engie şirkətinin baş meneceridir.
Mübahisələr: kompensasiya və əlavə pensiya planları
Öz nəslinin bir çox CAC 40 CEO-ları kimi, Gérard Mestrallet də rəhbər işçilərin kompensasiyası ilə bağlı müzakirələrin mərkəzində olub:
- 2012 Onun ümumi əmək haqqı 2011-ci illə müqayisədə cüzi azalma (-2,7%) olan 3.005.079 avroya çatdı və bu da onu CAC 40-da 8-ci yerə qoydu (rəqəmlər iqtisadi mətbuata əsaslanaraq Vikipediyadan götürülmüşdür).
- Oktyabr 2014 CGT tərəfindən açıqlanan və 21 milyon avro dəyərində qiymətləndirilən əlavə pensiyasının məbləği, qrupun 2013 maliyyə ili üçün ağır itkilər qeydə aldığı bir vaxtda mübahisələrə səbəb olur. Korporativ İdarəetmə üzrə Ali Komitə sxemin Afep-Medef kodeksinə uyğun olduğunu düşünür; o vaxtkı İqtisadiyyat naziri Emmanuel Makron, dövlətin gələcəkdə bu tip qətnaməyə qarşı səs verəcəyini bildirir.
- May 2016 Qeyri-icraçı sədr olduqdan sonra o, sədrinin maaşından (illik 350.000 avro) imtina etdiyini elan edir və bu maaş Engie korporativ fonduna ödənilir.
Bu hadisələr Fransada qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərin idarəçiliyində dəyişikliklərə səbəb olub: icraçıların kompensasiyası üzrə səhmdarların səslərinin məcburiliyi ("məsələn, əmək haqqı haqqında", 2016-cı il Sapin 2 qanunu) və əlavə pensiyalarla bağlı daha sərt qaydalar. Fərdi səhmdar üçün universal qeydiyyat sənədinin "korporativ idarəetmə" bölməsini oxumaq artıq istənilən korporativ idarəetmə icmalının bir hissəsidir. fundamental analiz ciddi.
Paris Europlace, FACE və iqtisadi diplomatiya
Əməliyyat vəzifələrindən əlavə, Jerar Mestrallet sədrlik edirdi Paris Europlace, Parisi maliyyə mərkəzi kimi tanıdan assosiasiya, eləcə də Təcrid Əleyhinə Fəaliyyət Fondu (FACE) 2007-ci ildən 2020-ci ilə qədər. 2015-ci ildə o, "təhsil səfiri" təyin edildi; 2016-cı ilin aprel ayında Seqolen Royal COP21-dən sonra Avropada karbonun qiyməti ilə bağlı bir missiyanı ona həvalə etdi.
Engie-dən sonra o, icraçı sədri olduAlUla İnkişafı üzrə Fransa Agentliyi (Afalula), bu irs ərazisi ətrafında Fransa-Səudiyyə əməkdaşlığından məsuldur. 2024-cü ilin fevral ayında Emmanuel Makron onu layihə üzrə Fransanın nümayəndəsi təyin etdi. Hindistan-Yaxın Şərq-Avropa iqtisadi dəhlizi (IMEC). O, həmçinin çoxsaylı idarə heyətində, Société Générale, Siemens müşahidə şurasında, Avropa Sənayeçilərinin Dəyirmi Masasında və Çin və Honkonqda bir neçə beynəlxalq məsləhət şurasında çalışmışdır.
O, Şərəf Legionu Komandiri (2016) və Milli Ləyaqət Ordeninin Komandiridir.
Onun səyahəti 2026-cı ildə investora nə öyrədir
Jerar Mestralletin karyerası enerji və ictimai xidmətlər dəyərlərinə investisiya qoyan hər kəs üçün faydalı olan üç reallığa işıq salır:
- Böyük birləşmələr səhmlərin təbiətini dəyişdirir. 1995-ci ildə Süveyş səhmdarı maliyyə holdinq şirkətinə, 2008-ci ildəki səhmdar inteqrasiya olunmuş enerji şirkətinə və 2026-cı ildəki səhmdar bərpa olunan enerji və infrastruktur sahələrinə yönəlmiş bir qrupa sahib idi. İnvestisiya tezisinin hər mərhələdə nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac var.
- Fəaliyyətləri parçalamaq bəzən dəyər yaradır. Uzun müddətdir ki, Jerar Mestralletin sədrliyi altında olan Suez Environnement şirkəti, 2020-2022-ci illərdə Veolia şirkətinin satın alma təklifinin mərkəzinə çevrilməzdən əvvəl, 2008-ci ildə səhmlərini ictimaiyyətə açıqladı.Veolia səhmləri Onlar Fransada su və tullantı sektorunu yenidən formalaşdıran bu epizodla yaxşı tanışdırlar.
- İdarəetmə bir qiymətə gəlir. Əmək haqqı ilə bağlı mübahisələr öz-özlüyündə Engie şirkətinin səhm bazarı trayektoriyasını dəyişdirmədi, lakin səhmdarların idarə heyətinin qərarlarında iştirakını sürətləndirdi.
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Gerard Mestrallet əsas tarixlərdə
|Il
|Addım
|1949
|Parisdə anadan olub (1 aprel)
|1978
|ENA-nı bitirib, Xəzinədarlıq Departamentində işə qəbul olub
|1982-1984
|İqtisadiyyat naziri Jak Delorsun texniki müşaviri
|1984
|Süveyş Maliyyə Şirkətinə qoşulmaq
|1995
|Süveyş şirkətinin rəhbərliyini öz üzərinə götürür
|1997
|Suez Lyonnaise des Eaux-un doğulması
|2008
|GDF Suez birləşməsi, yeni qrupun baş direktoru
|2015
|GDF Suez Engie-yə çevrilir
|2016
|İzabel Koçer baş direktor oldu; o, sədr olaraq qalır
|2018
|Jan-Pyer Klamadye onun yerinə Engie şirkətinin sədri təyin edildi
|2024
|Fransanın IMEC dəhlizi üzrə nümayəndəsi
FAQ
Engie-nin yaradılmasında Jerar Mestralletin rolu nə idi?
O, 2008-ci ildə Gaz de France və Suez şirkətlərinin birləşməsinə rəhbərlik edib, daha sonra 2016-cı ilə qədər GDF Suez şirkətinə rəhbərlik edib. Qrup 2015-ci ildə onun sədrliyi ilə Engie adını alıb.
Engie şirkətində Jerar Mestralletdən sonra kim var idi?
İzabel Koçer 2016-cı ilin may ayında baş menecer, 2018-ci ildə isə direktorlar şurasının sədri vəzifəsində Jan-Pyer Klamadieudan sonra yerini tutub.
Onun qızıl paraşütü niyə mübahisəyə səbəb oldu?
2014-cü ilin oktyabr ayında qeyd olunan rəqəm (21 milyon avro) GDF Suez rekord itkilər barədə məlumat verərkən və xərclərin azaldılması planı hazırlayarkən ictimaiyyətə açıqlandı. Bu tənzimləmə Afep-Medef kodeksinə uyğun hesab edilsə də, icraçıların əmək haqqının tənzimlənməsi ilə bağlı müzakirələri qızışdırdı.