Jean-Cyril Spinetta O, böyük korporasiyaların rəhbərliyində ikinci karyerasına uğurla başlayan azsaylı fransız yüksək vəzifəli dövlət qulluqçularından biridir. 4 oktyabr 1943-cü ildə Parisin 15-ci rayonunda anadan olan o, on bir ildən çox müddət ərzində Air Inter, daha sonra Air France şirkətinə rəhbərlik etmiş, şirkətin qismən özəlləşdirilməsinə və 2004-cü ildə KLM ilə birləşməsinə rəhbərlik etmiş, sonra isə Areva şirkətinin müşahidə şurasına sədrlik etmişdir. 2018-ci ildə onun adı dəmir yolu nəqliyyatının gələcəyi ilə bağlı "Spinetta Hesabatı" ilə xəbərlərdə yenidən gündəmə gəlmişdir. Budur onun karyera yolu, əsas qərarları və aviasiya sektorundakı investorlar üçün hələ də nə demək olduğu.
Mənşəyi və formalaşması
Jean-Cyril Spinetta sosializmə dərindən bağlı bir ailədə böyüyüb. Onun babası, Arts et Métiers məktəbinin mühəndisi olan Siril Spinetta, 1911-ci ildən Albi İşçilərinin Şüşə Zavodunu idarə edir və Jean Jaurès ilə yaxın münasibətdə idi. Anası, əslən Korsikadan olan məktəb müəllimi olan Antuanetta Brignoli və atası, inşaat mühəndisi olan Adrien Spinetta, Jean-Cyril-in doğulduğu Parisdə məskunlaşıblar.
Versaldakı Liseydə oxuyan o, Paris Hüquq Fakültəsində dövlət hüququ üzrə aspirantura dərəcəsi almış, Paris Sciences Po fakültəsini bitirmiş və sonra Şarl de Qoll sinfi üzrə ENA-ya (Milli İdarəetmə Məktəbi) daxil olmuşdur. 1977-ci ilə qədər Sosialist Partiyasının üzvü olmuşdur.
Yüksək vəzifəli dövlət qulluqçusu karyerası (1969-1990)
Onun inzibati karyerası geniş və rəngarəngdir. Müəllim köməkçisi kimi çalışdıqdan sonra ardıcıl olaraq Milli Təhsil Nazirliyində (investisiya və planlaşdırma idarəsinin rəhbəri, sonra kolleclərin direktoru), Dövlət Şurasında auditor, Hökumətin Baş Katibliyində və Baş nazirin informasiya xidmətində vəzifələr tutub.
Daha sonra o, nəqliyyat sektoruna daha da yaxınlaşdı və iki dəfə, xüsusən də sonuncu Nəqliyyat və Dənizçilik Naziri, daha sonra isə İnfrastruktur Naziri olanda Mişel Delebarın aparat rəhbəri oldu. Bu təcrübə ona mülki aviasiya və onun tənzimləyici problemləri haqqında dərin bilik verdi.
Air Inter, sonra Air France: paytaxtın yenidən qurulması və açılması
1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər şirkətin prezidenti və baş icraçı direktoru olub.Air InterFransanın daxili aviaşirkəti olan "Fransız Hava Yolları" şirkəti, Avropa hava məkanının rəqabətə açılması üçün hazırlıqların aparıldığı bir vaxtda fəaliyyət göstərib. Prezident Fransua Mitteran ilə birlikdə missiya keçirdikdən və Avropa Komissiyasında çalışdıqdan sonra o, rəhbər təyin edilib.Air France 22 sentyabr 1997.
Onun yol xəritəsi iki hissədən ibarət idi: illərlə davam edən itkilərdən sonra şirkətin bərpasını davam etdirmək və onun bazara açılmasını hazırlamaq. 1999-cu ildə o, rəhbərlik etmişdir Air France şirkətinin qismən özəlləşdirilməsi, şirkətin ilkin kütləvi təklifi ilə. Bu dövrdə Air France həmçinin 2000-ci ildə Delta, Aeromexico və Korean Air ilə birlikdə qurulan SkyTeam alyansına qoşuldu.
2004: Air France-KLM-in yaradılması
Karyerasının ən əhəmiyyətli əməliyyatı Hollandiya şirkəti ilə birləşmə idi. KLM2004-cü ildə başa çatan birləşmə, Avropa hava nəqliyyatında ilk böyük sərhədyanı birləşmə idi. Seçilmiş struktur iki aviaşirkəti və iki brendi, iki mərkəzi (Paris-Şarl de Qoll və Amsterdam-Sxiphol) birgə idarə olunan, açıq səhmdar cəmiyyəti altında saxladı. Əməliyyat həmçinin Air France-ın özəlləşdirilməsinə gətirib çıxardı və Fransa dövlətinin payı əksəriyyət həddinin altına düşdü.
Jan-Siril Spinetta 31 dekabr 2008-ci ilə qədər qrupun baş direktoru vəzifəsində qaldı, daha sonra 1 yanvar 2009-cu ildən etibarən Air France-KLM və Air France şirkətlərinin Direktorlar Şurasının sədri oldu və Pierre-Henri Gourgeon baş direktor vəzifəsini icra etməyə başladı. 17 oktyabr 2011-ci ildə Gourgeonun istefasından sonra Spinetta 2013-cü ilə qədər baş direktor vəzifəsini davam etdirdi və sonra Aleksandr de Juniac onun yerinə gəldi.
2004-cü ildə düşünülmüş ikibaşlı model, xüsusən də 2019-cu ildə Paris və Haaqa arasında yaranan gərginlik zamanı, Hollandiya dövlətinin şirkətdə pay alması zamanı tez-tez müzakirə olunub. Bu mirasın hələ də qrupun dəyərinə necə təsir etdiyini anlamaq üçün təhlilimiz...Air France-KLM səhmləri kapital strukturu və donanma məsələlərini nəzərdən keçirir.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: administrator axtarılır
Paralel olaraq, Jan-Siril Spinetta çoxsaylı idarə heyətində təmsil olunur. O, sədrlik edir Areva müşahidə şurası 2009-cu ilin aprelindən 2013-cü ilin iyun ayına qədər EPR reaktoru ilə bağlı çətinliklər və nüvə qrupunun strategiyasının (yanacaq dövrü üçün Orano oldu) şübhə altına alındığı bir dövr. O, həmçinin Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (2005-ci ildən), Unilever və GDF Suez şirkətlərinin direktoru vəzifəsində çalışır.
Saint-Gobain lövhəsindəki iştirakı onu Jean-Louis Beffa kimi fiqurlarla bir sıraya qoydu; materiallar qrupu ilə maraqlananlar profilimizə baxa bilərlər.Saint-Gobain səhmləri.
Məhkəmə prosesi başlamadan bağlanmış hüquqi iş.
2006-cı ilin iyul ayında Jean-Cyril Spinetta, aviasiya təhlükəsizliyi üzrə ixtisaslaşmış keçmiş Air France subpodratçısını hədəf alan istintaqın bir hissəsi olaraq məhkəmələr tərəfindən çağırıldı. O, nəticədə köməkçi şahid kimi dindirildi və rəsmi olaraq ittiham olunmadı. O, bu işdə həmişə günahsız olduğunu bildirib.
2018: Spinettanın dəmir yolunun gələcəyi ilə bağlı hesabatı
15 fevral 2018-ci ildə o, Baş nazir Eduard Filipə "dəmir yolu nəqliyyatının gələcəyi" mövzusunda hesabat təqdim etdi. Onun ən çox müzakirə etdiyi tövsiyələr dəmir yolu işçisi statusu altında yeni işçilərin işə götürülməsi təcrübəsinə son qoymaq, SNCF-i açıq səhmdar cəmiyyətinə çevirmək, dəmir yolu şəbəkəsinin rəqabətə açıq olmasına hazırlıq və qol xətlərinin sayını azaltmaqla bağlı idi. Bu təkliflərdən bəziləri uzunmüddətli tətil hərəkatından sonra 2018-ci ildə qəbul edilmiş yeni dəmir yolu paktı üçün qanuna daxil edildi.
O, həmçinin 2013-cü ilin oktyabr ayından etibarən məktəbləri və biznes dünyasını bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaq vəzifəsi daşıyan Milli Təhsil-İqtisadiyyat Şurasına sədrlik etmişdir.
fərqlər
Jan-Siril Spinetta Şərəf Legionu və Milli Ləyaqət Ordeninin komandiri, eləcə də Akademik Palma Ordeninin zabitidir. O, "İlin Meneceri" seçilib. Yeni İqtisadçı 2003-cü ildə mükafata layiq görülmüş və 2004-cü ildə Peşəkar Aeronavtika və Kosmik Jurnalistlər Assosiasiyası tərəfindən İcare mükafatına layiq görülmüşdür.
Onun səyahəti investorlara nə öyrədir
Aviasiya sektoru fond bazarında ən dövri sektorlardan biridir. Jean-Cyril Spinettanın karyerası bu amillərdən bir neçəsini göstərir:
- Konsolidasiya dəyər yaratmağın əsas mənbəyidir. Air France-KLM, daha sonra IAG (British Airways-Iberia) və Lufthansa Group birləşmə yolu ilə quruldu. Bazar şəbəkələrini optimallaşdıra bilən qruplara dəyər verir.
- Dövlətin mövcudluğu hər şeyi dəyişir. Fransa və Hollandiya dövlətləri Air France-KLM-in səhmdarları olaraq qalır; bu, 2020-ci il kimi böhran dövrlərində dəstək verir, eyni zamanda strateji azadlığı məhdudlaşdırır və kapitallaşma zamanı seyrəlməyə səbəb ola bilər.
- Şirkətlər istehsalçılardan asılıdır. Çatdırılma gecikmələri və mühərrikin mövcudluğu tutuma təsir göstərir. Bir çox investor, təhlilimizdə göstərildiyi kimi, istehsalçılar vasitəsilə sektora təsir göstərməyə üstünlük verir...Airbus səhmləri.
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Jean-Cyril Spinetta əsas tarixlərdə
|Il
|Addım
|1943
|Parisdə anadan olub (4 oktyabr)
|1990-1993
|Air Inter şirkətinin baş direktoru
|1997
|Air France şirkətinin baş direktoru təyin edilib (22 sentyabr)
|1999
|Air France-ın qismən özəlləşdirilməsi və siyahıya alınması
|2004
|KLM ilə daha sıx əlaqələr, Air France-KLM-in yaranması
|2009
|Air France-KLM şirkətinin idarə heyətinin və Areva şirkətinin müşahidə şurasının sədri
|2011-2013
|O, Air France-KLM şirkətinin baş direktoru vəzifəsinə qayıdıb
|2018
|Dəmir yolu nəqliyyatının gələcəyi ilə bağlı hesabat
FAQ
Jean-Cyril Spinetta Air France-da nə işlə məşğul idi?
O, 1997-ci ildən 2008-ci ilə qədər Air France şirkətinə rəhbərlik etmiş, 1999-cu ildə qismən özəlləşdirməni həyata keçirmiş və 2004-cü ildə KLM ilə birləşməni təşkil etmiş və bu da Air France-KLM qrupunun yaranmasına səbəb olmuşdur.
Spinetta hesabatı nədir?
2018-ci ilin fevral ayında hökumətə təqdim edilmiş və həmin il qəbul edilmiş SNCF islahatına ilham verən dəmir yolu nəqliyyatının gələcəyi ilə bağlı hesabat.
Jean-Cyril Spinetta Areva şirkətinə rəhbərlik edirdi?
Bəli, o, 2009-cu ilin aprelindən 2013-cü ilin iyun ayına qədər Areva şirkətinin müşahidə şurasına sədrlik edib.