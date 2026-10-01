Jean Louis Beffa O, 1986-cı ildən 2007-ci ilə qədər Saint-Gobain şirkətinə iyirmi ildən çox rəhbərlik etmiş və 2010-cu ilə qədər İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində çalışmışdır. 11 avqust 1941-ci ildə Nitsa şəhərində anadan olmuş, Corps des Mines mühəndislik məktəbinin məzunu olan bu şəxs, dövlət qulluğunun yuxarı eşelonlarında təhsil almış və sənayenin strateji roluna inanmış aparıcı fransız biznes rəhbərləri nəslini təcəssüm etdirmişdir. Saint-Gobain şirkətindən başqa, o, sənaye siyasəti ilə bağlı hesabatları və kitabları vasitəsilə ictimai müzakirələrə təsir göstərmişdir. CAC 40 sənaye qruplarının seçimlərinə hələ də təsir göstərən karyeraya bir baxış.
Təhsil: Politexnik, Mədən və Elmlər Po
Mühəndis və müəllimin oğlu Jan-Lui Beffa Nitsa şəhərindəki Massena Liseyində müsabiqə imtahanlarına hazırlaşırdı və qəbul edildi...École politexnik 1960-cı ildə mühəndis oldu. Minalar Korpusu 1963-cü ildə o, eyni zamanda École nationale supérieure du pétrole et des moteurs-da oxumuş və Paris Siyasi İnstitutunun diplomunu almışdır (1966, İqtisadiyyat-Maliyyə bölməsi).
Enerji idarəçiliyində başlanğıclar
O, karyerasına Klermon-Ferrandda mədən mühəndisi kimi başlayıb, daha sonra 1967-ci ildən 1974-cü ilə qədər Sənaye Nazirliyinin yanacaq şöbəsində işləyib və orada "emal və utilizasiya" xidmətinin rəhbəri, daha sonra isə direktor müavini vəzifələrində çalışıb. Bu təcrübə ona karyerası boyunca davam edəcək iki mövzu olan enerji və dövlətlə sənaye arasındakı münasibətlər haqqında dərin biliklər qazandırıb.
1974-1986: Saint-Gobain-də yüksəliş
1974-cü ildə Jean-Louis Beffa qoşuldu. Saint-Gobain planlaşdırma direktoru vəzifəsində çalışıb. Daha sonra baş direktor, daha sonra isə prezidenti vəzifələrini icra edib. Pont-a-Musson, çuqun borular üzrə ixtisaslaşmış törəmə müəssisə, eyni zamanda 1979-cu ildən 1982-ci ilə qədər qrupun "borular və mexanika" filialına rəhbərlik etmişdir. 1982-ci ilin mart ayında, Saint-Gobain-in milliləşdirildiyi ildə, o, şirkətin idarəedici direktoru oldu.
1986-cı ilin yanvar ayında o, bu vəzifədə Rocer Forunun yerinə keçdi prezident və baş direktorFransua Mitteranın prezidentliyi dövründə təyin edilən və o vaxtkı Baş nazir Jak Şirak tərəfindən təsdiqlənən o, 1986-cı ilin sonunda birgə yaşayış hökumətinin ilk böyük özəlləşdirilməsi olan Saint-Gobain-in özəlləşdirilməsinə rəhbərlik etmişdir.
1986-2007: Saint-Gobain şirkətinin rəhbərliyində iyirmi il
Onun rəhbərliyi altında Saint-Gobain dərin bir transformasiyaya məruz qaldı. Tarixən şüşəyə diqqət yetirən qrup, tikinti materialları və material paylamasında iştirakını genişləndirdi və yüksək dərəcədə beynəlxalq səviyyəyə çatdı. Bu dövrdə əsas mərhələlərə 1990-cı ildə qrupu aşındırıcı materiallar sahəsində dünya liderinə çevirən Amerika şirkətinin Norton şirkətinin satın alınması, ardınca isə 2005-ci ildə gipsokarton üzrə mütəxəssis olan Britaniya şirkətinin BPB şirkətinin satın alınması daxil idi.
Bu strategiya Saint-Gobain şirkətini mənzil və tikinti sahəsində dünyanın aparıcı mütəxəssislərindən birinə çevirib və bu mövqe onun varislərinin davam etdirdiyi və gücləndirdiyi mövqedir. Jean-Louis Beffa 2007-ci ilin iyun ayına qədər baş direktor, daha sonra 2010-cu ilə qədər İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində qalıb; Pierre-Andre de Chalendar onu baş direktor vəzifəsində əvəz edib. 2021-ci ilin iyul ayından etibarən qrupa Benoit Bazin rəhbərlik edir.
Beffa rəhbərliyindəki Saint-Gobain şirkətinin tarixi investorlar üçün əsrlik sənaye şirkətinin ardıcıl satınalmalar yolu ilə özünü necə yenidən kəşf edə biləcəyini göstərir. Bizim təhlilimizSaint-Gobain səhmləri davamlı tikinti və enerjiyə qənaət edən təmirə yönəlmiş mövcud profilini ətraflı şəkildə izah edir.
Əmək haqqı və asbestlə bağlı müzakirə
Öz nəslinin digər rəhbərləri kimi, Jan-Lui Beffa da bir neçə cəhətdən tənqidlərlə üzləşib. 2007-ci ildə o, ən yüksək maaş alan Fransa baş direktorları arasında idi və həmin il mətbuat reytinqlərinə görə, təxminən 10,2 milyon avro maaş almışdı. Bundan əlavə, Pont-a-Mousson şirkətinin rəhbərliyində olduğu müddətdə bütün material sənayesini bürüyən mübahisələr fonunda asbest istifadəsinin əleyhdarları tərəfindən hədəfə alınıb. Asbest məsələsi, xüsusən də ABŞ-da qrupun imicinə və hüquqi mövqeyinə uzunmüddətli mənfi təsir göstərib.
Sənaye siyasəti üzrə mütəfəkkir
Jean-Louis Beffa özünü Fransa sənayesinin gələcəyi ilə bağlı təsirli bir səs kimi təsdiqləyib:
- 2004-cü ildə Jak Şirak ona sənaye siyasətini canlandırmaq missiyasını həvalə etdi. Onun 2005-ci ilin yanvar tarixli hesabatı, Yeni sənaye siyasətinə doğru, yaradılmasına səbəb olduSənaye İnnovasiya Agentliyi, o, 2005-ci ilin sentyabr ayından bəri müşahidə şurasına sədrlik edir;
- 2002-ci ildə o, iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Robert Solow ilə birlikdə iqtisadiyyat üzrə tədqiqatlar üzrə Saint-Gobain mərkəzini təsis etdi və bu mərkəz Kurno mərkəzinə, daha sonra isə həmsədr olduqları Kurno Fonduna (2010) çevrildi;
- O, Seuil ilə birlikdə bir neçə esse nəşr etdirdi: Fransa seçim etməlidir (2012) Fransa hərəkətə keçməlidir (2013) Gücün açarları (2015) və Dəyiş və ya öl: böyük korporasiyalar və startaplar (2017).
Onun əsas tezisi: ABŞ-Çin ikilisi ilə qarşılaşan bir ölkənin gücü onun ixrac sənayesinə, texnologiyalarına, enerjisinə və hərbi imkanlarına əsaslanır. O, dövlətin rəhbərlik etdiyi ardıcıl sənaye strategiyasını müdafiə edir və Fransanın sənayesizləşdirilməsini tənqid edir. Bu ideyaların bəziləri səhiyyə böhranından bəri sənaye suverenliyi və yenidən qurulması ilə bağlı müzakirələrlə geniş rezonans doğurub.
Lazard, Engie, Le Monde: İdarə Heyətinin üzvü kimi ikinci karyera
Saint-Gobain-dən sonra Jean-Louis Beffa bankın baş məsləhətçisi oldu LazardO, 2008-ci ildən 2015-ci ilə qədər GDF Suez və daha sonra Engie şirkətlərinin idarə heyətində çalışmış, burada namizədlik və mükafatlandırma komitəsinə, Siemens şirkətinin müşahidə şurasına (2008-2013), Groupe Bruxelles Lambert şirkətinin idarə heyətinə (2001-2013) və Caisse des Dépôts şirkətinin müşahidə şurasına (2014-2019) sədrlik etmişdir. O, həmçinin BNP Paribas və Gaz de France şirkətlərinin direktoru vəzifələrində çalışmışdır. O, 1994-cü ildən bəri qrupun müşahidə şurasının üzvüdür. Le MondeO, 5 oktyabr 2017-ci ildə onun prezidenti oldu.
Engie-dəki rolu onu əsas enerji məsələlərinə, xüsusən də məlumat vərəqimizdə təhlil etdiyimiz sektora daha da yaxınlaşdırdı...Mühərrik hərəkəti.
fərqlər
Jan-Lui Beffa Şərəf Legionunun Böyük Zabiti (2007), Milli Ləyaqət Ordeninin Böyük Xaçı (2016) və İncəsənət və Ədəbiyyat Ordeninin Komandiridir (2005). O, çoxsaylı xarici mükafatlara, o cümlədən "Gündoğan Günəşi" (Yaponiya) ordeninə layiq görülüb. Opera həvəskarı olan o, Paris Milli Operasının təşviqi assosiasiyasına rəhbərlik edib.
Onun səyahəti investorlara nə öyrədir
- Sənaye qrupları mərhələli şəkildə özlərini yenidən qururlar. Saint-Gobain adını dəyişdirmədən ağırlıq mərkəzini dəyişdirib: dəyərini başa düşmək üçün gəlirin biznes istiqamətləri üzrə bölgüsünə baxmaq lazımdır.
- Əsas satınalmalar qumardır. İnteqrasiya uğurlu olarsa, onlar dəyər yaradırlar, lakin qısamüddətli borclara üstünlük verirlər.
- Siyasi kontekst vacibdir. Milliləşdirmə, özəlləşdirmə, sənaye siyasəti: dövlət qərarları Saint-Gobain-in trayektoriyasına dərin təsir göstərib.
Saint-Gobain və Engie uyğun gəlir PEAFransa səhmlərinə uzunmüddətli investisiya üçün standart vergi güzəştli investisiya vasitəsi. Bu məqalə yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır və investisiya məsləhəti təşkil etmir.
FAQ
Jean-Louis Beffa Saint-Gobain şirkətinə nə qədər müddət rəhbərlik edib?
O, 1986-cı ilin yanvarından 2007-ci ilin iyun ayına qədər şirkətin prezidenti və baş icraçı direktoru, daha sonra isə 2010-cu ilə qədər idarə heyətinin sədri vəzifəsində çalışmışdır.
Jean-Louis Beffa hansı kitabları yazmışdır?
Xüsusilə Fransa seçim etməlidir (2012) Fransa hərəkətə keçməlidir (2013) Gücün açarları (2015) və Çevir və ya öl (2017), hamısı Seuil tərəfindən nəşr olunub.
Sənaye İnnovasiya Agentliyi nədir?
Onun sənaye siyasəti ilə bağlı hesabatından sonra 2005-ci ildə yaradılan və əsas tədqiqat və innovasiya layihələrini dəstəkləmək məqsədi daşıyan dövlət qurumu. O, qurumun müşahidə şurasına sədrlik etmişdir.