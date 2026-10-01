Filip Kruzet idarə heyətinə sədrlik etmişdir Vallourec2009-cu ildən 2020-ci ilə qədər tikişsiz borular üzrə fransız mütəxəssisi. 18 oktyabr 1956-cı ildə Neyi-sür-Sendə anadan olan o, ENA-nı (Milli İdarəetmə Məktəbi) əla qiymətlərlə bitirmiş, Dövlət Şurasında çalışmış və daha sonra iyirmi ildən çox Saint-Gobain-də çalışmışdır. O, neft bumunun zirvəsində Vallourec-in rəhbərliyini öz üzərinə götürmüş, sonra isə qrupun tarixindəki ən pis böhranlardan birini yaşamışdır. Onun karyerası dövri səhmləri və borcla əlaqəli riskləri anlamaq üçün dərslik nümunəsidir.
Təhsil: Sciences Po, ENA və Dövlət Şurası
Neyi-sür-Sendəki Pasteur Liseyində oxuyan Filip Krouzet, Paris Elmlər Akademiyasını (1976) Dövlət Xidməti bölməsində bitirib. Daha sonra o, 1976-cı ildə Paris Universitetinə daxil olub.Milli İdarəetmə Məktəbioradan o, ortaya çıxır öz sinfinin ən yaxşısı 1981-ci ildə. Karyerasına burada başladı Dövlət Şurası, auditor və sonra sorğuların ustası kimi.
1983-cü ildə o, 2012-ci ildən 2015-ci ilə qədər Prezident Fransua Ollandın administrasiya rəhbəri olmuş yüksək vəzifəli dövlət qulluqçusu Silvi Hubakla evləndi.
Saint-Gobain-də iyirmi iki il (1986-2008)
1986-cı ildə Filip Kruze komandaya qoşuldu. Saint-Gobain, daha sonra planın direktoru vəzifəsində Jan-Lui Beffanın rəhbərlik etdiyi. O, orada həm əməliyyat, həm də maliyyə sahələrində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır:
- 1989-1992 : Condat kağız fabriklərinin baş meneceri;
- 1992-1996 İspaniya və Portuqaliya üzrə baş nümayəndə;
- 1996 olan : sənaye keramikası bölməsinin direktoru;
- 2000 olan Maliyyə, satınalma və İT üzrə baş menecerin müavini, daha sonra isə Bina Paylama şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışıb.
Bu karyera yolu ona qlobal sənaye qruplarında: fabrik idarəetməsi, maliyyə nəzarəti və paylama sahələrində hərtərəfli təcrübə qazandırıb. Onu yetişdirən şirkəti daha yaxşı başa düşmək üçün təhlilimizə baxın...Saint-Gobain səhmləri.
2009: Vallourec-də vəzifə tutmaq
2008-ci ilin aprel ayında Filip Krouzet Vallourec şirkətinin müşahidə şurasına qoşuldu; bir il sonra, 2009O, idarə heyətinin sədri təyin edildi. Onun səlahiyyət müddəti 2012-ci ilin mart ayında dörd il müddətinə uzadıldı. O, həmçinin 2009-cu ildən beş il ərzində EDF direktoru vəzifəsində çalışmış və nüvə öhdəliklərinin monitorinqi komitəsinə sədrlik etmişdir.
Vallourec o zaman zirvədə idi. Qrup əsasən neft və qaz qazma işlərində (sözdə OCTG boruları), eləcə də elektrik stansiyaları və sənayedə istifadə olunan tikişsiz polad borular istehsal edirdi. Neft qiymətləri daim yüksək qaldığı üçün tələbat güclü idi və səhmlər Paris Fond Birjasında aparıcı səhmlər arasında idi.
2009-2014: Böyümə üçün investisiya
Bu dövr üçün strategiya, Vallourec-in güclü karbohidrogen istehsalının artdığı ərazilərdə iştirakını gücləndirməkdir: Braziliya (Yaponiyanın Sumitomo şirkəti ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində tikilmiş yeni polad zavodu və yayma zavodu ilə), ABŞ (şist qazı və neft bumunun tələbi dəstəklədiyi yer) və Yaxın Şərq. Tələbin güclü qalacağı fərziyyəsinə əsaslanaraq, bu investisiyalar qrupun gücünü və borcunu artırır.
2010-cu ildə onun əmək haqqı 2,73 milyon avro olaraq qiymətləndirilmişdi ki, bu da o dövrdəki mətbuatın bəzi səhmdarlar tərəfindən tənqid olunduğu və strategiyanı həddindən artıq iddialı hesab etdiyinə görə idi.
2014-2020: Neft böhranı və fond bazarının cəhənnəmə enişi
2014-cü ilin ikinci yarısından etibarən neft qiymətlərinin kəskin şəkildə düşməsi hər şeyi dəyişdi. Neft şirkətləri qazma investisiyalarını kəskin şəkildə azaldıb, boru həcmləri və qiymətlər kəskin şəkildə aşağı düşüb, sabit xərclər və borclarla yüklənmiş Vallourec isə bir sıra itkilərlə üzləşib. Qrup, xüsusən də Avropada xərclərin azaldılması və istehsal gücünün azaldılması planlarına başlayıb.
2016-cı ildə Vallourec, Nippon Steel & Sumitomo Metal şirkətinin daxil olması və səhmdarı olan Bpifrance şirkətinin dəstəyi ilə təxminən bir milyard avroluq kapital artımı həyata keçirdi. Bu əməliyyat şirkətə mövcud səhmdarlar üçün əhəmiyyətli dərəcədə azalma bahasına çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə imkan verdi.
Bu dövr həmçinin polad emalı zavodlarının işi ilə də yadda qaldı.Askoval, Vallourec şirkətinin səhmdarı və müştərisi olan Sen-Saulve (Nord) şəhərində. Qrupun ərazini ələ keçirmək cəhdlərindəki rolu, xüsusən də sənədli filmdə ciddi şəkildə tənqid olunub. Ascoval, polad uğrunda döyüş Éric Guéret tərəfindən.
Filip Kruzet idarə heyətini tərk edir 2020Onun yerinə Eduard Guinotte gəldi.
Kruzetdən sonra: yenidənqurma və yeni bir başlanğıc
2021-ci ildə Vallourec böyük maliyyə restrukturizasiyasından keçdi: borcunun böyük bir hissəsi səhmlərə çevrildi və Apollo fondu da daxil olmaqla kreditorlar əksər səhmdarlara çevrildi. Mövcud səhmdarların payları əhəmiyyətli dərəcədə azaldıldı. 2022-ci ildə təyin olunmuş Filipp Guillemotun rəhbərliyi altında qrup Almaniyadakı zavodlarını bağladı, ən gəlirli sahələrinə (Braziliya, ABŞ) yenidən diqqət yetirdi və borcunu kəskin şəkildə azaldıb. 2025-ci ildə ArcelorMittal Apollo şirkətinə məxsus təxminən 28% payın satın alındığını elan etdi.
Qrupun hazırkı vəziyyətini, nəticələrini və perspektivlərini izləmək üçün təhlilimizə baxınVallourec səhmləri.
İnvestor üçün dərslər
Vallourec-in Philippe Crouzet-in rəhbərliyi dövründəki fəaliyyəti Paris Fond Birjasında ən çox öyrənilən nümunələrdən biridir. Dörd əsas nəticə:
- Dövri səhmlər bütün dövr ərzində qiymətləndirilir. Bir dövrün zirvəsində rekord mənfəət davamlı deyil. Vallourec kimi bir qrupu 2008 və ya 2013-cü il nəticələrinə əsasən qiymətləndirmək, neftin qiymətinin düşə biləcəyini unutmaq demək idi.
- Borc hər şeyi artırır. Bum mərhələsində o, böyüməni təmin edir, tənəzzül mərhələsində isə yaşam üçün təhlükə yaradır. Faiz, vergi, amortizasiya və amortizasiyadan əvvəlki mənfəətə xalis borc nisbəti (EBITDA) izlənilməli əsas göstəricidir.
- Kapital artımı və borc konversiyaları zəifləyir. Restrukturizasiya zamanı səhmlərini saxlayan səhmdar, şirkət sağ qalsa belə, investisiyalarının böyük hissəsini itirə bilər.
- İdarəetmə məsələləri. Paytaxtda səhmdarı olan, müşahidə şurası tərəfindən idarə olunan idarə heyəti strateji səhvlərdən qorunmur.
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Filip Kruzet əsas tarixlərdə
|Il
|Addım
|1956
|Neyi-sür-Sendə anadan olub (18 oktyabr)
|1981
|ENA-nı bitirib, sinfinin ən yaxşısıdır; Dövlət Şurasına qoşulub
|1986
|Saint-Gobain-ə qoşulmaq
|2000
|Saint-Gobain şirkətinin baş icraçı direktorunun müavini
|2008
|Vallourec şirkətinin müşahidə şurasının üzvü
|2009
|Vallourec şirkətinin idarə heyətinin sədri; EDF-in direktoru
|2012
|Mandat dörd il müddətinə uzadılıb
|2016
|Nippon Steel və Bpifrance ilə kapital artımı
|2020
|O, İdarə Heyətinin sədrliyindən gedir
FAQ
Filip Krouzet Vallourec-ə nə vaxt rəhbərlik edib?
O, 2008-ci ilin aprel ayından bəri Vallourec şirkətinin müşahidə şurasında çalışdıqdan sonra 2009-cu ildən 2020-ci ilə qədər şirkətin idarə heyətinə sədrlik edib.
Vallourec-in səhmlərinin qiyməti onun vəzifədə olduğu müddətdə niyə düşdü?
Əsasən, 2014-cü ildən etibarən neft qiymətlərinin düşməsi və bu da qazma borularına tələbatı azaltması ilə əlaqədardır, eyni zamanda qrup böyümə investisiyalarından sonra böyük borcla üzləşib.
Vallourecdən əvvəl Filip Krouzetin karyerası necə olub?
1981-ci ildə ENA-nı əla qiymətlərlə bitirən o, Dövlət Şurasında işə başlamış, daha sonra iyirmi ildən çox Saint-Gobain-də çalışmış və sonda idarəedici direktor müavini vəzifəsinə yüksəlmişdir.