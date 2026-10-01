O, nə qədər qazandı? Emmanuel Faber Danone şirkətinin rəhbərliyində? Bu sual tez-tez ortaya çıxır, çünki qida qrupunun keçmiş rəhbəri özünü CAC 40-dakı həmkarlarından bir neçə dövlət güzəşti ilə fərqləndirirdi: əlavə pensiya, işdənçıxma müavinəti və Covid-19 böhranı zamanı sabit əmək haqqının könüllü şəkildə azaldılması. Bu səhifədə mövcud rəqəmlər, həmişə il və mənbə daxil olmaqla, toplanır, onun kompensasiyasını karyerası kontekstində yerləşdirir və səhmdarın 2026-cı ildə bundan nə əldə edə biləcəyi izah olunur.
Emmanuel Faber kimdir?
22 yanvar 1964-cü ildə Qrenoblda anadan olan Emmanuel Faber HEC Paris-i bitirib (1986). O, Bain & Company-də işə başlayıb, Barings bankına keçib, daha sonra 1993-cü ildə Legris Industries şirkətinə inzibati və maliyyə direktoru kimi qoşulub, daha sonra isə 1996-cı ildə şirkətin idarəedici direktoru olub.
O, 1997-ci ildə Danone şirkətinə Maliyyə, Strategiya və İnformasiya Sistemləri Direktoru kimi qoşulub, 2000-ci ildə Baş Maliyyə Direktoru və İcraiyyə Komitəsinin üzvü, daha sonra 2005-ci ildə Asiya-Sakit Okean regionu üzrə vitse-prezident olub. 2008-ci ildən 2014-cü ilin sentyabr ayına qədər Baş İcraçı Direktorun müavini, daha sonra isə Frank Ribudun yerinə keçib. baş menecer 2014-cü ilin oktyabr ayında. 2017-ci ildə bir neçə vəzifə tutmuş və prezident və baş direktorO, qrupdan 2021-ci ilin mart ayında ayrılıb.
Onun karyerası sosial iqtisadiyyatla ayrılmaz şəkildə bağlıdır: o, Məhəmməd Yunusla birlikdə Banqladeşdə Grameen Danone Foods birgə müəssisəsini qurmuş (2006), Danone Communities investisiya fondunun yaradılmasına nəzarət etmiş və 2020-ci ildə Danone şirkətinin sosial müəssisə statusunun qəbul edilməsinə rəhbərlik etmişdir.missiya yönümlü şirkətsəhmdarların 99%-dən çoxu tərəfindən təsdiqlənib.
Emmanuel Faberin maaşı: illik rəqəmlər
Aşağıdakı rəqəmlər Danone-un ümumi yığıncaqlarında dərc olunmuş və biznes mətbuatı və Vikipediya tərəfindən bildirilən məlumatlardan götürülmüşdür. Rəsmi məlumatlar (sabit əmək haqqı, illik dəyişkən əmək haqqı, fəaliyyət göstəriciləri) üçün xahiş edirik müvafiq il üçün Danone-un Universal Qeydiyyat Sənədinə baxın.
|Məşq edin
|Fonction
|Bildirilən əmək haqqı
|mənbə
|2016
|Baş menecer
|4,82 milyon avro (qrup işçilərinin orta əmək haqqından təxminən 170 dəfə çox)
|İqtisadi mətbuat, Vikipediya tərəfindən istinad edilib
|2018
|CEO
|25 aprel 2019-cu il tarixində keçirilən ümumi yığıncağın 98%-i tərəfindən təsdiq edilmiş 2,8 milyon avro
|Danone Baş Assambleyası 2019
|2020
|CEO
|Onun xahişi ilə ilin qalan hissəsi üçün sabit faiz dərəcəsi 30% azaldılıb
|Direktorlar Şurasının qərarı, may 2020
İki məqama diqqət yetirilməlidir. Birincisi, bir ildən digərinə olan məbləğlər birbaşa müqayisə edilə bilməz: dəyişkən komponent və performans səhmlərinin qiymətləndirilməsi nəticələrdən və fond bazarından asılıdır. İkincisi, 2016-2018-ci illər arasında azalma baza əmək haqqının azalması deyil, dəyişkən və uzunmüddətli elementlərdə dəyişiklik deməkdir.
Ajiotaj yaradan imtinalar
Əlavə pensiya və işdənçıxarma müavinəti (2019)
25 aprel 2019-cu ildə keçirilən ümumi yığıncaqda Emmanuel Faber vəzifəsindən istefa verdiyini elan etdi. məcburi gediş kompensasiyası və onun üçün müəyyən edilmiş müavinət əlavə pensiyaİldə 1,2 milyon avro dəyərində qiymətləndirilən bu əlavə pensiya əhəmiyyətli bir faydadır. O, yalnız qrup işçiləri üçün standart pensiya planı almaq niyyətində olduğunu bildirib. Bu addım eyni zamanda digər CAC 40 rəhbərləri ilə bağlı mübahisələrlə kəskin şəkildə ziddiyyət təşkil edir.
Səhiyyə böhranı zamanı sabit xərclərdə 30% azalma (2020)
2020-ci ilin may ayında direktorlar şurası, işçilərlə həmrəylik və Danone şirkətinin, xüsusən də evdən kənarda satılan mineral sularının karantin təsirlərindən əziyyət çəkdiyi bir şəraitdə, ilin qalan hissəsi üçün sabit əmək haqqını 30% azaltmaq təklifini qəbul etdi.
2021-ci ilin mart ayındakı gediş: Fond Bazarı missiyanı yerinə yetirəndə
2020-ci ilin sonunda aktivist fondu Bluebell Capital şirkətdə pay alır və qrupun "məyusedici" fond bazarı göstəricilərini tənqid edir. 2021-ci ilin fevral ayında Sənət ortaqlarıKapitalın təxminən 3%-nə sahib olan üçüncü ən böyük səhmdar da baş direktorun istefasını tələb edir. Rəqəmlər müzakirəni daha da qızışdırır: 1 dekabr 2017-ci il və 31 dekabr 2020-ci il tarixləri arasında Danone-un səhm qiyməti təxminən 23% düşüb, CAC 40 indeksi isə eyni dövrdə 4,5% artıb. Əksinə, onun tərəfdarları səhmin 2014-cü ildə baş direktor təyin olunduğundan bəri 58% artaraq 2019-cu ilin sentyabr ayında bütün zamanların ən yüksək səviyyəsinə çatdığını qeyd edirlər.
1 mart 2021-ci ildə idarə heyəti sədr və baş direktor vəzifələrini ayırmaq qərarına gəldi. 14 mart 2021-ci ildə Emmanuel Faberin işdən çıxarılması dərhal qüvvəyə mindi. Legrand şirkətinin keçmiş baş direktoru Gilles Schnepp sədrliyi öz üzərinə götürdü; Antuan de Saint-Affrique 2021-ci ilin sentyabrında baş direktor oldu. İki il əvvəl işdən çıxma müavinətindən imtina edən Emmanuel Faber, işdən çıxdıqdan sonra "qızıl paraşüt" almadı.
Bu hal biznes məktəblərində araşdırılan bir nümunəyə çevrilib: bu, liderin sosial və ətraf mühitə baxışına görə qiymətləndirilə biləcəyini, eyni zamanda Nestlé və ya Unilever kimi rəqiblərlə müqayisədə dəyər yaratmağı qeyri-kafi hesab edən səhmdarlar tərəfindən cəzalandırıla biləcəyini göstərir. Bu trayektoriyaları müqayisə etmək üçün məlumat vərəqlərimizə baxa bilərsiniz...Danone paylaşır və üzərindəNestlé səhmləri.
Danone-dan sonra: Vençur kapitalı və maliyyə xarici standartlar
2021-ci ilin oktyabr ayında Emmanuel Faber Avropa üçün tərəfdaş olduAstanor Müəssisələri, kənd təsərrüfatı və qida sahəsində ixtisaslaşmış vençur kapital fondu. 2021-ci ilin dekabr ayında o, sədri təyin edildiISSB Qlobal dayanıqlılıq hesabatı standartlarını müəyyən etmək üçün IFRS Fondu tərəfindən yaradılan Beynəlxalq Davamlılıq Standartları Şurası (ISSB) ilk iki standartını, IFRS S1 və IFRS S2 (iqlim) standartlarını 2023-cü ilin iyun ayında dərc etmişdir. Bu standartlar bir çox yurisdiksiyalar üçün etalon rolunu oynayır.
İnvestor üçün bu, kiçik bir detal deyil: bu standartlar siyahıya alınmış şirkətlər tərəfindən dərc edilən ESG məlumatlarının keyfiyyətini və buna görə də şirkətləri maliyyə xarici meyarlar üzrə müqayisə etmək imkanını müəyyən edir.
Səhmdar olduğunuz zaman rəhbər işçinin kompensasiyasını necə şərh etmək olar
Faber işi istənilən CAC 40 şirkətinə tətbiq oluna bilən faydalı analitik çərçivə təklif edir:
- Sabit, dəyişkən və uzunmüddətli arasında fərq qoyun. Sabit məbləğ az şey deyir; idarə heyətinin prioritetlərini ortaya qoyan dəyişkən meyarlardır (artım, mənfəət, pul vəsaitlərinin hərəkəti, ESG meyarları).
- Kapital nisbətinə baxın. 2019-cu il Pakt qanunundan bəri, siyahıya alınmış şirkətlər menecerin əmək haqqı ilə işçilərin orta və median əmək haqqı arasındakı nisbəti dərc edirlər.
- Məclisdəki səsvermələri izləyin. "Əmək haqqı ilə bağlı səsvermədə iştirak edənlərin sayının 80%-dən aşağı olması ciddi qəbul edilməli olan etimadsızlıq əlamətidir. 2019-cu ildə Emmanuel Faberin kompensasiyası 98% ilə təsdiqləndi ki, bu da onun iki il sonra istefasının qarşısını almadı: əmək haqqı ilə bağlı konsensus strategiya ilə bağlı konsensusa zəmanət vermir.
- Təxirə salınmış öhdəlikləri müəyyən edin. Əlavə pensiyalar, işdənçıxarma paketləri və rəqabətədavamlılıq müddəaları illik əmək haqqından daha ağır ola bilər.
Bu məsələləri diqqətlə izləmək və ümumi yığıncaqda səs vermək üçün səhmləri birbaşa saxlamalısınız. PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre haqqında rəy Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
FAQ
Emmanuel Faberin Danone-da maaşı nə qədər idi?
Onun ümumi ödənişi 2016-cı il üçün 4,82 milyon avro, 2018-ci il üçün isə 2,8 milyon avro təşkil etmişdir (məbləğ 2019-cu ilin aprel ayında keçirilən ümumi yığıncaqda səhmdarların 98%-i tərəfindən təsdiq edilmişdir). Bu məbləğlərə sabit, dəyişkən və uzunmüddətli komponentlər daxildir.
Emmanuel Faber işdənçıxarma təzminatı alıbmı?
Xeyr. O, 2019-cu ilin aprel ayında məcburi gediş kompensasiyasından və ildə təxminən 1,2 milyon avro məbləğində olan əlavə pensiyasından imtina etmişdi.
Emmanuel Faber niyə Danone-dan ayrıldı?
Fond bazarının fəaliyyətini qeyri-kafi hesab edən aktivist fondlarının (Bluebell Capital, Artisan Partners) təzyiqi altında direktorlar şurası 14 mart 2021-ci ildə onun istefası ilə bağlı qərar qəbul etdi.
Emmanuel Faber bu gün nə ilə məşğuldur?
Danone-dan sonra o, Astanor Ventures fonduna qoşulub (2021) və 2021-ci ilin dekabr ayında beynəlxalq dayanıqlılıq hesabatlılığı standartlarını hazırlayan qurum olan ISSB-nin sədri təyin edilib.