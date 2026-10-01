Андрэ Сітраен (1878-1935) — адно з найвялікшых імёнаў у французскай прамысловасці. Выпускнік Політэхнічнай школы, ён не вынайшаў аўтамабіль, але быў адным з першых у Еўропе, хто пачаў яго масава вырабляць, прадаваць як прадукт масавага рынку і выкарыстоўваць у якасці маркетынгавага інструмента. Яго жыццё — гэта таксама ўрок эканомікі: уражлівы прамысловы поспех, прафінансаваны за кошт нарастаючай запазычанасці, які скончыўся банкруцтвам і паглынаннем кампаніі кампаніяй Michelin. У 2026 годзе яго імя зноў з'явілася ў навінах з кампаніяй за яго пахаванне ў Пантэоне.

Раннія гады: сын імігрантаў з захапленнем тэхналогіямі

Андрэ Сітроэн нарадзіўся 5 лютага 1878 года ў Парыжы, па адрасе вуліца Лафіт, 44, у 9-й акрузе. Ён быў пятым і апошнім дзіцем Леві Сітроэна, галандскага гандляра дыяментамі-яўрэя, які пасяліўся ў Парыжы ў 1873 годзе, і Амаліі Кляйнман, родам з Варшавы. Прозвішча паходзіць ад продка, які быў гандляром цытрусавымі ў Нідэрландах («citroen» азначае лімон па-галандску); менавіта Андрэ прыняў дыэрэзіс на «е».

Яго дзяцінства было адзначана трагедыяй: у 1884 годзе яго бацька скончыў жыццё самагубствам пасля правальных інвестыцый у алмазную шахту ў Паўднёвай Афрыцы. Бліскучы вучань ліцэя Кандарсэ, зачараваны Жулем Вернам і будаўніцтвам Эйфелевай вежы, Андрэ паступіў уПолітэхнічны у 1898.

Шасцярні ў форме елачкі: нараджэнне лагатыпа

У 1900 годзе падчас паездкі ў Польшчу ён адкрыў для сябе працэс вытворчасці зубчастых колаў з V-вобразнай канаўкай. Гэтыя зубчастыя колы, больш ціхія і здольныя перадаваць вялікую магутнасць, патрабавалі высокай дакладнасці апрацоўкі. Андрэ Сітроен купіў ліцэнзію і распрацаваў прамысловы вытворчы працэс з выкарыстаннем сталі. У 1901 годзе ён і два яго сябры са школы заснавалі кампанію па вытворчасці зубчастых колаў у парыжскім раёне Фобур-Сен-Дэні.

Гэты падвойны шаўрон пазней стане эмблемай аўтамабільнай маркі: адзін з самых пазнавальных лагатыпаў у сусветнай індустрыі паходзіць ад механічнай дэталі.

Морс, Амерыка і адкрыццё масавай вытворчасці

З 1906 года яго заклікалі дапамагаць вытворцу аўтамабіляў. морж, якая тады знаходзілася ў цяжкім становішчы. Ён рэарганізаваў яе кіраванне і асартымент прадукцыі: вытворчасць павялічылася з 300 аўтамабіляў у 1908 годзе да 800 у 1913 годзе. У 1912 годзе паездка ў Злучаныя Штаты глыбока паўплывала на яго: ён наведаў завод Форда і адкрыў для сябе канвеерную вытворчасць. Яго амбіцыяй стала стаць «еўрапейскім Генры Фордам».

1915-1918: Завод па вытворчасці ракавін на набярэжнай Жавель

Мабілізаваны ў 1914 годзе ў якасці артылерыйскага афіцэра, ён заўважыў недахоп боепрыпасаў. У студзені 1915 года ён прапанаваў ваеннаму міністэрству пабудаваць на працягу некалькіх месяцаў завод, здольны вырабляць 75-мм снарады з беспрэцэдэнтнай хуткасцю. На падставе гэтага Док ЖавеляУ Парыжы ён пабудаваў ультрасучасную фабрыку, на якой працавала да 13 000 жанчын. У агульнай складанасці на ёй было выраблена каля 23 мільёнаў ракавін. Фабрыка таксама вядомая сваімі сацыяльнымі паслугамі, якія ў той час былі рэдкасцю: сталовай, лазарэтам і дзіцячым садком.

1919: Type A і першы серыйны еўрапейскі аўтамабіль

Адразу пасля перамір'я завод страціў ваенныя заказы. Андрэ Сітроэн прадбачыў гэта: за некалькі месяцаў ён пераўтварыў пляцоўку ў аўтамабільны завод. У студзені 1919 года ён абвясціў прэсе аб продажы аўтамабіля коштам 7250 франкаў, што прыкладна ўдвая танней за самы танны аўтамабіль на рынку. За два тыдні кампанія выклікала больш за 16 000 запытаў.

La Citroën Type AУ тым жа годзе выйшаў Citroën 2CV, распрацаваны інжынерам Жулем Саламонам. Ён быў прадстаўлены як першы еўрапейскі аўтамабіль, які выпускаўся вялікай серыяй, з мэтай выпуску 30 аўтамабіляў у дзень. У 1929 годзе Citroën выпусціў 102 891 аўтамабіль, што складала амаль траціну ад французскай вытворчасці, і на сваіх заводах у Жавелі, Сюрэне, Клішы, Сент-Уэне і Грэнелі працавала каля 32 000 рабочых.

Маркетынгавы геній, які апярэдзіў свой час

Андрэ Сітраэн раней за іншых зразумеў, што рэклама прадае:

4 кастрычніка 1922 года падчас аўтасалона самалёт напісаў над Трыумфальнай аркай дымавымі літарамі надпіс «Citroën»;

З 1925 па 1933 год гіганцкі падсветлены знак, зроблены з Эйфелева вежа гіганцкі рэкламны білборд;

гіганцкі рэкламны білборд; Экспедыцыі Кегрэса на паўгусенічных караблях зрабілі моцнае ўражанне на грамадскую думку: перасячэнне Сахары (1922-1923), Чорны круіз у Афрыцы (1924), Жоўты круіз у Азіі (1931);

у Афрыцы (1924), у Азіі (1931); Акрамя таго, кампанія ўкараняе інавацыі ў пасляпродажным абслугоўванні: кіраўніцтва кіроўцы, дылерская сетка, гарантыя арыгінальных запасных частак.

Traction Avant і банкруцтва 1934 года

У 1933 годзе, каб заставацца канкурэнтаздольным з Луі Рэно, Андрэ Сітроен за некалькі месяцаў перабудаваў завод у Жавелі, ператварыўшы яго ў адзін з самых сучасных у Еўропе. Ён наняў інжынера Андрэ Лефевра, які распрацаваў аўтамабіль за год. Пярэдні прывад, прадстаўлены 24 сакавіка 1934 года. Аўтамабіль рэвалюцыйны, але кампанія фінансава знясілена: у справаздачы Банка Францыі, апублікаванай у маі 1934 года, паведамляецца пра страты ў памеры 200 мільёнаў франкаў.

Банкі адмаўляюцца працягваць яго падтрымліваць, а ўрад не жадае ўмешвацца. 21 Decembre 1934Кампанія Citroën знаходзіцца пад судовым пазбаўленнем права голасу. Асноўны крэдытор, MichelinЁн узяў на сябе кіраванне кампаніяй. У студзені 1935 года Андрэ Сітроэн прадаў свае акцыі; у ліпені яго на пасадзе прэзідэнта замяніў П'ер Мішлен. Андрэ Сітроэн памёр 3 ліпеня 1935 года ў Парыжы ва ўзросце 57 гадоў.

Спадчына: ад Michelin да Stellantis

Брэнд выжыў і квітнеў пад кіраўніцтвам Michelin, з'явіліся такія культавыя мадэлі, як 2CV (1948) і DS (1955). У 1976 годзе Peugeot набыла Citroën, што дало пачатак групе. PSA Peugeot CitroënУ студзені 2021 года ў выніку зліцця PSA і Fiat Chrysler была створана... СтэлантысCitroën з'яўляецца адным з чатырнаццаці брэндаў.

У Парыжы ў 1958 годзе набярэжная Жавель была перайменавана ў набярэжную Андрэ-Сітроэн, а на месцы былой фабрыкі быў створаны парк Андрэ-Сітроэн. На працягу некалькіх гадоў сям'я, асабліва яго ўнук Анры-Жак Сітроэн, выступала за яго пахаванне ў Пантэоне. 26 жніўня 2026 года прэзідэнт Medef (Французскай канфедэрацыі бізнесу) Патрык Мартэн публічна падтрымаў гэтую кандыдатуру на летняй школе арганізацыі.

Чаму гісторыя Андрэ Сітроена вучыць інвестара

Траекторыя развіцця Citroën прапануе ўрокі, якія дагэтуль актуальныя для аналізу вытворцаў аўтамабіляў, якія каціруюцца на біржы:

Аб'ёму недастаткова. Citroën шмат прадаваў, але па вельмі нізкіх цэнах, каб заваяваць рынак. Без дастатковай рэнтабельнасці рост, які фінансуецца за кошт пазык, стаў нетрывалым. На фондавым рынку вы глядзіце на аперацыйную рэнтабельнасць і грашовы паток, а не толькі на продажы. Аўтамабільная прамысловасць вельмі капіталаёмістая. Рэканструкцыя завода або запуск рэвалюцыйнай мадэлі каштуе значных сум. Гэта актуальна ў 2026 годзе з пераходам на электрамабілі, што стварае нагрузку на фінансы ўсіх вытворцаў. Фінансавы партнёр мае значэнне. Крэдытор, кампанія Michelin, стала ўладальнікам. Сувязі паміж вытворцамі і пастаўшчыкамі застаюцца цеснымі; наш аналізАкцыі Michelin паказвае, як вытворца шын з таго часу дыверсіфікаваўся.

Каб сачыць за цяперашнім спадчыннікам брэнда Chevron, наведайце наш профіль наАкцыі Stellantisі параўнаць з вялікім гістарычным канкурэнтам Citroën, тым, што наЗапасы RenaultГэтыя аналізы прызначаны выключна для інфармацыйных мэтаў і не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі.

Год падзея 1878 Нарадзіўся ў Парыжы (5 лютага) 1898 Паступленне ў École Polytechnique 1901 Стварэнне кампаніі па вытворчасці шасцярні з елачкай 1906 Бярэ на сябе ініцыятыву ў аднаўленні Морса 1915 Будаўніцтва завода па вытворчасці ракавін на набярэжнай Жавель 1919 Прэзентацыя Citroën Type A 1924 Чорны круіз 1934 Traction Avant (сакавік), судовая ліквідацыя (21 снежня) 1935 Перайшоў да Michelin; памёр 3 ліпеня 1976 Нараджэнне PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën становіцца брэндам Stellantis

Часта задаваныя пытанні

Чаму на лагатыпе Citroën два шаўроны?

Гэта нагадвае V-вобразныя (ялінкападобныя) шасцярні, якія Андрэ Сітраэн вырабляў на пачатку сваёй кар'еры, перш чым адправіцца ў аўтамабільную прамысловасць.

Чаму Citroën збанкрутаваў у 1934 годзе?

Кампанія ўзяла на сябе значныя даўгі для фінансавання свайго росту, рэканструкцыі завода Javel і распрацоўкі Traction Avant, у той час як нізкія цэны продажу абмяжоўвалі яе прыбытковасць. Банкі адмовіліся падтрымліваць яе, і 21 снежня 1934 года яна была пераведзена пад знешняе кіраванне.

Каму сёння належыць Citroën?

Citroën — гэта брэнд групы Stellantis, створанай у 2021 годзе ў выніку зліцця PSA і Fiat Chrysler Automobiles.