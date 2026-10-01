Эрык Трапіер узначальвае Dassault Aviation са студзеня 2013 года. Нарадзіўся 1 чэрвеня 1960 года, далучыўся да групы ва ўзросце 24 гадоў і большую частку сваёй кар'еры правёў, прадаючы знішчальнікі на экспарт, перш чым узначаліць кампанію. Пад яго кіраўніцтвам... агнявое нападДоўгі час лічылася непрадаванай за межамі Францыі, але цяпер яна дасягнула глабальнага камерцыйнага поспеху. У студзені 2025 года ён таксама ўзначаліў прамысловае ўпраўленне Марселя Дасо (GIMD). Гэта партрэт стрыманых лідараў, чые рашэнні важныя для ўсіх, хто падтрымлівае каштоўнасці абароны.

Навучанне і пачаткі

Эрык Трап'е — дыпламаваны інжынер кампаніі Télécom SudParis. Ён прайшоў ваенную службу ў якасці афіцэра ў ВМС Францыі ў 1983 і 1984 гадах, а затым далучыўся да Dassault Aviation у 1984 годзе. Цяпер ён капітан запасу ВМС. Ажаніўся ў 1983 годзе і мае траіх дзяцей.

Трыццаць гадоў на службе экспарту

Яго кар'ера ў Dassault Aviation была амаль цалкам сканцэнтравана на міжнародных справах:

1984-1987 : канструктарскае бюро і кіраванне сістэмамі ўзбраення.

: канструктарскае бюро і кіраванне сістэмамі ўзбраення. 1987-1991 : міжнароднае тэхнічнае кіраванне, адказвае за перамовы з Паўднёвай Карэяй, Сінгапурам, Саудаўскай Аравіяй, Чылі і Германіяй. Ён удзельнічае ў продажы самалётаў марскога патрулявання Атлантыкі.

: міжнароднае тэхнічнае кіраванне, адказвае за перамовы з Паўднёвай Карэяй, Сінгапурам, Саудаўскай Аравіяй, Чылі і Германіяй. Ён удзельнічае ў продажы самалётаў марскога патрулявання Атлантыкі. 1991-1995 : адказваў за продажы ў Азіі, у тым ліку за кантракт Mirage з Індыяй.

: адказваў за продажы ў Азіі, у тым ліку за кантракт Mirage з Індыяй. 1995-2000 : адказвае за продажы ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, дзе кіруе кантрактам Mirage 2000-9.

: адказвае за продажы ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, дзе кіруе кантрактам Mirage 2000-9. 2000-2005 дырэктар па рэгіёнах Блізкага Усходу і Афрыкі, затым дырэктар па экспарце ваеннай прадукцыі.

дырэктар па рэгіёнах Блізкага Усходу і Афрыкі, затым дырэктар па экспарце ваеннай прадукцыі. 2006 : Міжнародны генеральны менеджар.

Ён таксама вядзе перамовы па прамысловых пагадненнях для дэманстратара баявых беспілотнікаў. нейронпад кіраўніцтвам Dassault Aviation сумесна з Saab (Швецыя), Alenia (Італія), RUAG (Швейцарыя), HAI (Грэцыя) і EADS (Іспанія). Гэтая еўрапейская праграма служыла лабараторыяй для тэхналогій малапрыкметнасці і аўтаномнага пілатавання.

2013: Самы малады генеральны дырэктар у гісторыі Dassault Aviation

Эрык Трап'е, кааптаваны дырэктарам 18 снежня 2012 года, быў прызначаны прэзідэнтам і генеральным дырэктарам. Студзень 8 2013змяніўшы Чарльза Эдэльстэна. У 52 гады ён стаў пятым генеральным дырэктарам кампаніі з моманту яе стварэння ў 1929 годзе і самым маладым на гэтай пасадзе.

Ён атрымаў у спадчыну парадаксальную сітуацыю: тэхнічна прызнаны «Рафаль», але ніводзін замежны заказчык яго яшчэ не набыў, і самалёт падтрымліваўся толькі заказаў ад французскага ўрада. Таму задачай дзесяцігоддзя было пераўтварэнне нацыянальнай праграмы ў экспартны поспех.

Асноўныя продажы Rafale пад яго кіраўніцтвам

Наступнае дзесяцігоддзе пацвердзіла ягоную правату. Ключавыя кантракты, падпісаныя з 2015 года:

Год краіна Парадак 2015 Егіпет 24 Rafale (першы экспартны заказчык), дапоўнены другім заказам у 2021 годзе 2015 Катар 24 Rafale, пазней павялічана да 36 2016 Індыя 36 самалётаў Rafale для французскіх ВПС 2021 Grèce Новыя і патрыманыя самалёты Rafale 2021 Харватыя 12 патрыманых Rafale 2021 ААЭ 80 самалётаў Rafale, найбуйнейшы экспартны заказ за ўсю гісторыю праграмы 2022 Інданезія 42 самалёты Rafale некалькімі партыямі 2024 Сербія 12 Усплёск 2025 Індыя 26 самалётаў Rafale Marine для ВМС Індыі

Гэтыя поспехі кардынальна змянілі аблічча Dassault Aviation: шматгадовы партфель заказаў, нарошчванне вытворчасці і беспрэцэдэнтная бачнасць у ваенным сектары. Яны таксама прыносяць карысць асноўным партнёрам праграмы: Thales (паводле электронікі) і Safran (паводле рухавікоў M88). Інвестары, зацікаўленыя ў гэтым ланцужку стварэння каштоўнасці, могуць азнаёміцца ​​з нашым аналізам...Акцыі Dassault Aviation,Дзеянне Фалес іАкцыі Safran.

Канфідэнцыйныя файлы: SCAF і Falcon

Не ўсё так проста. Еўрапейская праграма Перспектыўная баявая авіяцыйная сістэма (FCAS)Праект, запушчаны сумесна з Германіяй і Іспаніяй, характарызаваўся паўторнымі прамысловымі рознагалоссямі адносна падзелу задач паміж Dassault Aviation і Airbus. Эрык Трап'е публічна абараняў неабходнасць выразна акрэсленага генеральнага падрадчыка для знішчальніка, што рэгулярна падсілкоўвала напружанасць з партнёрамі.

Што да грамадзянскіх самалётаў, то тут ёсць і бізнес-джэты. Сокал У распрацоўцы Falcon 6X узніклі затрымкі, асабліва звязаныя з рухавікамі, перад тым, як увесці ў эксплуатацыю, і быў распрацаваны Falcon 10X. Бізнес Falcon застаецца больш адчувальным да эканамічных умоў, чым ваенны бізнес.

Прэзідэнт GIMD і вядучая фігура сярод прамысловых працадаўцаў

9 студзеня 2025 года Эрык Трап'е змяніў Шарля Эдэльстэна на пасадзе прэзідэнта. Прамысловая група Марселя Дасо (GIMD)Сямейны холдынг Dassault, які кантралюе Dassault Aviation і валодае значнай доляй у Dassault Systèmes, сам з'яўляецца мажарытарным акцыянерам Thales. Ён застаецца генеральным дырэктарам Dassault Aviation.

Ён таксама займае некалькі прадстаўнічых пасад:

Прэзідэнт Еўрапейскай асацыяцыі аэракасмічнай і абароннай прамысловасці (ASD), абраны ў маі 2017 г.;

Прэзідэнт GIFAS (Асацыяцыі аэракасмічнай прамысловасці Францыі), абраны 8 чэрвеня 2017 г.;

Прэзідэнт CIDEF (Французскай рады абароннай прамысловасці) з сакавіка 2021 г. па студзень 2023 г.;

Прэзідэнт УІММ (Саюза металургічнай прамысловасці і рамёстваў), абраны 15 красавіка 2021 года.

З студзеня 2025 года ён з'яўляецца камандзірам Ордэна Ганаровага легіёна і кавалерам медаля за аэранаўтыку (2023).

Еўрапейская абарона ў 2026 годзе: чаму яе роля важная для інвестара

З 2022 года павелічэнне ваенных бюджэтаў у Еўропе зрабіла акцыі абаронных кампаній адной з самых уважліва назіраных тэм на фондавым рынку. У гэтым кантэксце варта звярнуць увагу на некалькі момантаў:

Кніга заказаў Гэта забяспечвае бачнасць на працягу некалькіх гадоў, але прыбытковасць залежыць ад здольнасці своечасова выконваць работы, такім чынам, ад ланцужка субпадрадчыкаў.

Гэта забяспечвае бачнасць на працягу некалькіх гадоў, але прыбытковасць залежыць ад здольнасці своечасова выконваць работы, такім чынам, ад ланцужка субпадрадчыкаў. Структура кіравання Кантрольны пакет акцый Dassault Aviation належыць GIMD, а Airbus з'яўляецца значным мінарытарным акцыянерам. Такім чынам, колькасць акцый у вольным абарачэнні абмежаваная, што можа ўзмацніць ваганні кошту акцый.

Кантрольны пакет акцый Dassault Aviation належыць GIMD, а Airbus з'яўляецца значным мінарытарным акцыянерам. Такім чынам, колькасць акцый у вольным абарачэнні абмежаваная, што можа ўзмацніць ваганні кошту акцый. Экспартныя кантракты яны залежаць ад палітычных рашэнняў, фінансавання, а часам і перадачы тэхналогій, прычым графік рэалізацыі часта нявызначаны.

яны залежаць ад палітычных рашэнняў, фінансавання, а часам і перадачы тэхналогій, прычым графік рэалізацыі часта нявызначаны. Крытэрыі ESG Некаторыя фонды выключаюць зброю, іншыя рэінтэгравалі яе з 2022 года. Гэта ўплывае на попыт на гэтыя каштоўныя паперы.

Для інвеставання ў гэты сектар большасць людзей выкарыстоўваюць PEA (для французскіх і еўрапейскіх акцый) або рахунак у каштоўных паперах у анлайн-брокера; для гандлю абарончымі акцыямі ў кароткатэрміновай перспектыве праз CFD, наш меркаванне аб Vantage У гэтым артыкуле падрабязна апісаны зборы і правілы гэтага брокера (прадукты з крэдытным плячом, высокая рызыка). Гэты артыкул прызначаны толькі для інфармацыйных мэтаў і не з'яўляецца інвестыцыйнай кансультацыяй.

Часта задаваныя пытанні

З якога часу Эрык Трап'е ўзначальвае Dassault Aviation?

Ён з'яўляецца старшынёй праўлення і генеральным дырэктарам Dassault Aviation з 8 студзеня 2013 года.

Якая была роля Эрыка Трап'е ў продажах Rafale?

Былы міжнародны кіруючы дырэктар, ён кіраваў экспартнай стратэгіяй, якая дазволіла заключыць першыя кантракты (Егіпет і Катар у 2015 годзе, Індыя ў 2016 годзе), а затым рэкордны заказ 80 Rafale Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі ў 2021 годзе.

Што такое GIMD пад старшынствам Эрыка Трап'е?

Прамысловая група Марселя Дасо — гэта сямейны холдынг, які кіруе Dassault Aviation. Эрык Трап'е стаў яго старшынёй 9 студзеня 2025 года.

Ці з'яўляецца Эрык Трап'е прэзідэнтам UIMM?

Так, ён быў абраны прэзідэнтам Саюза металургічнай прамысловасці і рамёстваў 15 красавіка 2021 года.