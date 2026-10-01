Жан-Сірыль Спінета Ён — адзін з нямногіх французскіх вышэйшых дзяржаўных служачых, якім удалося паспяхова пачаць другую кар'еру ў якасці кіраўніка буйных карпарацый. Нарадзіўся 4 кастрычніка 1943 года ў 15-й акрузе Парыжа, больш за адзінаццаць гадоў узначальваў Air Inter, затым Air France, кіраваў частковай прыватызацыяй кампаніі і яе зліццём з KLM у 2004 годзе, а пасля ўзначаліў наглядальны савет Areva. У 2018 годзе яго імя зноў з'явілася ў навінах з «Дакладам Спінеты» пра будучыню чыгуначнага транспарту. Вось яго кар'ерны шлях, ключавыя рашэнні і тое, што яны дагэтуль азначаюць для інвестараў у авіяцыйны сектар.

Паходжанне і навучанне

Жан-Сірыль Спінета вырас у сям'і, глыбока адданай сацыялізму. Яго дзед, Сірыль Спінета, інжынер са школы мастацтваў і рамёстваў, кіраваў шкляным заводам рабочых Альбі з 1911 года і быў блізкі да Жана Жарэса. Яго маці, Антуанета Брыньёлі, школьная настаўніца родам з Корсікі, і бацька, Адрыен Спінета, інжынер-будаўнік, пасяліліся ў Парыжы, дзе нарадзіўся Жан-Сірыль.

Вучачыся ў Ліцэі Гош у Версалі, ён атрымаў ступень магістра па дзяржаўным праве на юрыдычным факультэце ў Парыжы, скончыў Sciences Po Paris, а затым паступіў у ENA (Нацыянальную школу адміністрацыі) па класе Шарля дэ Голя. Ён быў членам Сацыялістычнай партыі да 1977 года.

Кар'ера старэйшага дзяржаўнага служачага (1969-1990)

Яго адміністрацыйная кар'ера шырокая і разнастайная. Пасля працы асістэнтам выкладчыка ён паслядоўна займаў пасады ў Міністэрстве нацыянальнай адукацыі (кіраўнік аддзела інвестыцый і планавання, затым дырэктар каледжаў), у Дзяржаўным савеце ў якасці аўдытара, у Генеральным сакратарыяце ўрада і ў інфармацыйнай службе прэм'ер-міністра.

Пасля гэтага ён бліжэй да транспартнага сектара, двойчы займаючы пасаду кіраўніка апарата Мішэля Дэлебара, асабліва калі апошні быў міністрам транспарту і марскіх спраў, а пазней міністрам інфраструктуры. Гэты вопыт даў яму глыбокія веды аб грамадзянскай авіяцыі і праблемах яе рэгулявання.

Air Inter, потым Air France: рэструктурызацыя і адкрыццё сталіцы

З 1990 па 1993 год ён быў прэзідэнтам і генеральным дырэктарамЭйр Інтэр, французскай унутранай авіякампаніі, у той час, калі вялася падрыхтоўка да адкрыцця еўрапейскай паветранай прасторы для канкурэнцыі. Пасля місіі з прэзідэнтам Франсуа Мітэранам і працы ў Еўрапейскай камісіі ён быў прызначаны кіраўнікомЭр-Франс 22 верасня 1997.

Яго план меў два аспекты: працягнуць аднаўленне кампаніі, якая перажыла шматгадовыя страты, і падрыхтаваць яе да выхаду на рынак. У 1999 годзе ён узначаліў частковая прыватызацыя Air France, з першасным публічным размяшчэннем акцый кампаніі. У гэты перыяд Air France таксама далучылася да альянсу SkyTeam, заснаванага ў 2000 годзе разам з Delta, Aeromexico і Korean Air.

2004: стварэнне Air France-KLM

Найбольш значнай аперацыяй у яго кар'еры стала зліццё з галандскай кампаніяй. KLMЗліццё, завершанае ў 2004 годзе, стала першым буйным трансгранічным зліццём у еўрапейскім паветраным транспарце. Абраная структура захавала дзве авіякампаніі і два брэнды з двума хабамі (Парыж-Шарль-дэ-Голь і Амстэрдам-Схіпхол) у рамках сумеснай публічнай кампаніі. Аперацыя таксама прывяла да прыватызацыі Air France, прычым доля французскай дзяржавы ўпала ніжэй за парог большасці.

Жан-Сірыль Спінета заставаўся генеральным дырэктарам групы да 31 снежня 2008 года, затым з 1 студзеня 2009 года стаў старшынёй савета дырэктараў Air France-KLM і Air France, а пасаду генеральнага дырэктара заняў П'ер-Анры Гуржон. 17 кастрычніка 2011 года, пасля сыходу Гуржона, Спінета аднавіў пасаду генеральнага дырэктара да 2013 года, калі яго змяніў Аляксандр дэ Жуньяк.

Двухгаловая мадэль, задуманая ў 2004 годзе, часта абмяркоўвалася, асабліва падчас напружанасці паміж Парыжам і Гаагай у 2019 годзе, калі галандская дзяржава набыла долю ў кампаніі. Каб зразумець, як гэтая спадчына ўсё яшчэ ўплывае на ацэнку групы, наш аналізАкцыі Air France-KLM разглядае структуру капіталу і пытанні аўтапарка.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: шукаецца адміністратар

Адначасова Жан-Сірыль Спінета ўваходзіць у склад шматлікіх саветаў. Ён узначальвае Наглядальны савет Areva З красавіка 2009 года па чэрвень 2013 года, перыяд, які характарызаваўся цяжкасцямі з рэактарам EPR і сумневамі ў стратэгіі ядзернай групы (якая стала Orano для паліўнага цыклу). Ён таксама з'яўляецца дырэктарам Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (з 2005 года), Unilever і GDF Suez.

Яго прысутнасць у савеце дырэктараў Saint-Gobain паставіла яго побач з такімі асобамі, як Жан-Луі Бефа; тыя, хто цікавіцца групай па вытворчасці матэрыялаў, могуць азнаёміцца ​​з нашым профілем наАкцыі Saint-Gobain.

Судовая справа закрыта без узбуджэння справы.

У ліпені 2006 года Жан-Сірыль Спінета быў выкліканы ў суд у рамках расследавання, накіраванага супраць былога субпадрадчыка Air France, які спецыялізуецца на авіяцыйнай бяспецы. У рэшце рэшт яго дапыталі ў якасці сведкі, але афіцыйнага абвінавачвання яму не прад'явілі. У гэтай справе ён заўсёды настойваў на сваёй невінаватасці.

2018: Даклад Спінеты аб будучыні чыгункі

15 лютага 2018 года ён прадставіў прэм'ер-міністру Эдуару Філіпу даклад аб «будучыні чыгуначнага транспарту». Яго найбольш абмяркоўваемыя рэкамендацыі тычыліся спынення практыкі найму новых супрацоўнікаў са статусам чыгуначнікаў, пераўтварэння SNCF у адкрытае акцыянернае таварыства, падрыхтоўкі да адкрыцця чыгуначнай сеткі для канкурэнцыі і скарачэння колькасці чыгуначных адгалінаванняў. Некаторыя з гэтых прапаноў былі ўключаны ў закон аб новым чыгуначным пакце, прынятым у 2018 годзе пасля працяглага страйкавага руху.

З кастрычніка 2013 года ён таксама ўзначальваў Нацыянальную раду па адукацыі і эканоміцы, якая займалася збліжэннем школ і бізнесу.

адрозненні

Жан-Сірыль Спінета — камандзір ордэна Ганаровага легіёна і Нацыянальнага ордэна «За заслугі», а таксама афіцэр Акадэмічных пальмаў. Ён быў абраны «Менеджарам года» Новы эканаміст у 2003 годзе і атрымаў прэмію Icare ад Асацыяцыі прафесійных авіяцыйных і касмічных журналістаў у 2004 годзе.

Чаму яго падарожжа вучыць інвестара

Авіяцыйны сектар з'яўляецца адным з самых цыклічных на фондавым рынку. Кар'ера Жан-Сірыля Спінеты ілюструе некалькі з гэтых фактараў:

Кансалідацыя — гэта асноўная крыніца стварэння каштоўнасці. Air France-KLM, затым IAG (British Airways-Iberia) і Lufthansa Group былі створаны шляхам зліцця. Рынак ацэньвае групы, здольныя аптымізаваць свае сеткі.

Air France-KLM, затым IAG (British Airways-Iberia) і Lufthansa Group былі створаны шляхам зліцця. Рынак ацэньвае групы, здольныя аптымізаваць свае сеткі. Прысутнасць дзяржавы змяняе ўсё. Францыя і Нідэрланды застаюцца акцыянерамі Air France-KLM; гэта забяспечвае падтрымку ў часы крызісу, напрыклад, у 2020 годзе, але таксама абмяжоўвае стратэгічную свабоду і можа прывесці да размывання акцый падчас рэкапіталізацыі.

Францыя і Нідэрланды застаюцца акцыянерамі Air France-KLM; гэта забяспечвае падтрымку ў часы крызісу, напрыклад, у 2020 годзе, але таксама абмяжоўвае стратэгічную свабоду і можа прывесці да размывання акцый падчас рэкапіталізацыі. Кампаніі залежаць ад вытворцаў. Затрымкі паставак і даступнасць рухавікоў уплываюць на магутнасці. Многія інвестары аддаюць перавагу атрымліваць доступ да гэтага сектара праз вытворцаў, як паказаў наш аналіз...Дзеянне Airbus.

Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre меркаванне аб Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Год Крок 1943 Нарадзіўся ў Парыжы (4 кастрычніка) 1990-1993 Генеральны дырэктар кампаніі «Эйр Інтэр» 1997 Прызначаны генеральным дырэктарам Air France (22 верасня) 1999 Частковая прыватызацыя і публікацыя Air France 2004 Больш цесныя сувязі з KLM, нараджэнне Air France-KLM 2009 Старшыня праўлення Air France-KLM і назіральнага савета Areva 2011-2013 Ён аднаўляе свае абавязкі генеральнага дырэктара Air France-KLM 2018 Справаздача аб будучыні чыгуначнага транспарту

Часта задаваныя пытанні

Чым займаўся Жан-Сірыль Спінета ў Air France?

Ён кіраваў Air France з 1997 па 2008 год, правёў яе частковую прыватызацыю ў 1999 годзе і арганізаваў зліццё з KLM у 2004 годзе, у выніку якога была створана група Air France-KLM.

Што такое справаздача Спінеты?

Справаздача аб будучыні чыгуначнага транспарту, прадстаўленая ўраду ў лютым 2018 года, якая натхніла рэформу SNCF, прынятую ў тым жа годзе.

Ці ўзначальваў Areva Жан-Сірыль Спінета?

Так, ён узначальваў наглядальны савет Areva з красавіка 2009 года па чэрвень 2013 года.