Жан-Луі Бефа Ён кіраваў кампаніяй Saint-Gobain больш за два дзесяцігоддзі, з 1986 па 2007 год, а потым займаў пасаду старшыні праўлення да 2010 года. Нарадзіўшыся 11 жніўня 1941 года ў Ніцы, ён скончыў інжынерную школу Corps des Mines і ўвасабляе сабой пакаленне вядучых французскіх бізнес-менеджэраў, якія прайшлі навучанне ў вышэйшых эшалонах дзяржаўнай службы і былі перакананыя ў стратэгічнай ролі прамысловасці. Акрамя Saint-Gobain, ён уплываў на грамадскія дыскусіі сваімі дакладамі і кнігамі па прамысловай палітыцы. Успамінаем кар'еру, якая працягвае ўплываць на выбар 40 прамысловых груп CAC.

Адукацыя: політэхнічны інстытут, горная справа і навуковая палітэхніка

Сын інжынера і настаўніцы, Жан-Луі Бефа рыхтаваўся да конкурсных экзаменаў у ліцэі Масена ў Ніцы і быў прыняты ў...Політэхнічны у 1960 годзе. Ён стаў інжынерам Горны корпус У 1963 годзе ён таксама вучыўся ў École nationale supérieure du pétrole et des moteurs і атрымаў дыплом Інстытута палітычных даследаванняў у Парыжы (1966, аддзяленне эканомікі і фінансаў).

Пачатак у кіраванні энергіяй

Ён пачаў сваю кар'еру ў якасці горнага інжынера ў Клермон-Феране, затым з 1967 па 1974 год працаваў у аддзеле паліва Міністэрства прамысловасці, дзе стаў кіраўніком службы «перапрацоўкі і ўтылізацыі», а затым намеснікам дырэктара. Гэты вопыт даў яму глыбокія веды аб энергетыцы і ўзаемаадносінах паміж дзяржавай і прамысловасцю — дзвюх тэмах, якія прайшлі праз усю яго кар'еру.

1974-1986: Уздым у Saint-Gobain

У 1974 годзе далучыўся Жан-Луі Бефа Сэнт-Гобейн дырэктарам па планаванні. Затым ён заняў пасаду генеральнага дырэктара, а потым прэзідэнта Понт-а-Мусон, даччынай кампаніі, якая спецыялізуецца на чыгунных трубах, а таксама кіравала філіялам групы «трубы і механіка» з 1979 па 1982 год. У сакавіку 1982 года, у год нацыяналізацыі Saint-Gobain, ён стаў яе кіруючым дырэктарам.

У студзені 1986 года ён змяніў на пасадзе Роджэра Фару. прэзідэнт і генеральны дырэктарПрызначаны пры прэзідэнцтве Франсуа Мітэрана і зацверджаны Жакам Шыракам, тагачасным прэм'ер-міністрам, ён узначаліў прыватызацыю Saint-Gobain, першую буйную прыватызацыю ўрада сумеснага жыцця, у канцы 1986 года.

1986-2007: Дваццаць гадоў на чале Saint-Gobain

Пад яго кіраўніцтвам кампанія Saint-Gobain зведала глыбокія пераўтварэнні. Група, якая гістарычна спецыялізавалася на шкле, пашырыла сваю прысутнасць у сферы будаўнічых матэрыялаў і іх дыстрыбуцыі, а таксама стала значна міжнароднай. Ключавымі падзеямі гэтага перыяду стала набыццё амерыканскай кампаніі Norton у 1990 годзе, што зрабіла групу сусветным лідэрам у вытворчасці абразіўных матэрыялаў, а затым у 2005 годзе — набыццё брытанскай кампаніі BPB, якая спецыялізуецца на гіпсакардоне.

Дзякуючы гэтай стратэгіі кампанія Saint-Gobain стала адным з вядучых сусветных спецыялістаў у галіне жыллёвага будаўніцтва, і яго пераемнікі працягнулі і ўмацавалі гэтую пазіцыю. Жан-Луі Бефа заставаўся генеральным дырэктарам да чэрвеня 2007 года, затым старшынёй праўлення да 2010 года; яго змяніў на пасадзе генеральнага дырэктара П'ер-Андрэ дэ Шаландар. З ліпеня 2021 года групу ўзначальвае Бенуа Базен.

Для інвестараў гісторыя Saint-Gobain пры Бефе паказвае, як прамысловая кампанія са стагадовай гісторыяй можа пераасэнсаваць сябе праз паслядоўныя набыцці. Наш аналізАкцыі Saint-Gobain падрабязна апісвае свой бягучы профіль, які сканцэнтраваны на ўстойлівым будаўніцтве і энергаэфектыўнай рэнавацыі.

Дыскусія пра заработную плату і азбест

Як і іншыя кіраўнікі яго пакалення, Жан-Луі Бефа сутыкнуўся з крытыкай па некалькіх напрамках. У 2007 годзе ён быў адным з самых высокааплатных генеральных дырэктараў Францыі, з ацэначным узроўнем кампенсацыі ў 10,2 мільёна еўра, згодна з рэйтынгамі прэсы таго года. Акрамя таго, падчас свайго знаходжання на пасадзе кіраўніка Pont-à-Mousson ён стаў мішэнню праціўнікаў выкарыстання азбесту на фоне спрэчак, якія ахапілі ўсю прамысловасць матэрыялаў. Праблема азбесту мела працяглы негатыўны ўплыў на імідж і юрыдычны статус групы, асабліва ў Злучаных Штатах.

Мысліцель у галіне прамысловай палітыкі

Жан-Луі Бефа зарэкамендаваў сябе як уплывовы голас у пытаннях будучыні французскай прамысловасці:

У 2004 годзе Жак Шырак даручыў яму місію па аднаўленні прамысловай палітыкі. У сваім дакладзе за студзень 2005 года ён... На шляху да новай прамысловай палітыкі, прывяло да стварэння Агенцтва прамысловых інавацый , наглядальны савет якой ён узначальвае з верасня 2005 года;

, наглядальны савет якой ён узначальвае з верасня 2005 года; У 2002 годзе ён разам з лаўрэатам Нобелеўскай прэміі па эканоміцы Робертам Солаў заснаваў Цэнтр даследаванняў у галіне эканомікі «Сен-Гобен», які пазней стаў цэнтрам Курно, а затым — Фондам Курно (2010), які яны з'яўляюцца сустаршынямі.

Ён апублікаваў некалькі эсэ з Сёйлем: Францыя павінна зрабіць выбар (2012) Францыя павінна дзейнічаць (2013) Ключы да ўлады (2015) і Трансфармавацца або памры: буйныя карпарацыі супраць стартапаў (2017).

Яго цэнтральная тэза: перад абліччам амерыкана-кітайскага дуэта моц краіны грунтуецца на яе экспартнай прамысловасці, тэхналогіях, энергетыцы і ваенным патэнцыяле. Ён выступае за паслядоўную прамысловую стратэгію пад кіраўніцтвам дзяржавы і крытыкуе дэіндустрыялізацыю Францыі. Некаторыя з гэтых ідэй атрымалі шырокі рэзананс пасля крызісу ў галіне аховы здароўя, у тым ліку ў дыскусіях аб прамысловым суверэнітэце і вяртанні вытворчасці.

Lazard, Engie, Le Monde: другая кар'ера ў якасці члена праўлення

Пасля Saint-Gobain Жан-Луі Бефа стаў старшым дарадцам банка. ЛазарЗ 2008 па 2015 год ён уваходзіў у склад саветаў дырэктараў GDF Suez, а затым Engie, дзе ўзначальваў камітэт па вылучэнні кандыдатур і ўзнагароджанняў, уваходзіў у склад наглядальнага савета Siemens (2008–2013), савета дырэктараў Groupe Bruxelles Lambert (2001–2013) і савета дырэктараў Caisse des Dépôts (2014–2019). Ён таксама займаў пасаду дырэктара BNP Paribas і Gaz de France. З 1994 года з'яўляецца членам наглядальнага савета групы. Le MondeЁн стаў яго прэзідэнтам 5 кастрычніка 2017 года.

Яго роля ў Engie дазваляе яму бліжэй разабрацца ў асноўных праблемах энергетыкі, сектара, які мы асабліва аналізуем у нашым інфармацыйным бюлетэні па...Engie экшн.

адрозненні

Жан-Луі Бефа — Вялікі афіцэр Ордэна Ганаровага легіёна (2007), Вялікі крыж Нацыянальнага ордэна «За заслугі» (2016) і Камандор Ордэна мастацтваў і літаратуры (2005). Ён быў узнагароджаны шматлікімі замежнымі ўзнагародамі, у тым ліку Ордэнам Узыходзячага сонца (Японія). Будучы аматарам оперы, ён узначальваў асацыяцыю па прасоўванні Парыжскай нацыянальнай оперы.

Чаму яго падарожжа вучыць інвестара

Прамысловыя групы пераасэнсоўваюцца паэтапна. «Сен-Габэн» змяніў свой цэнтр цяжару, не змяняючы назвы: каб зразумець яго каштоўнасць, трэба зірнуць на размеркаванне даходаў па напрамках бізнесу.

«Сен-Габэн» змяніў свой цэнтр цяжару, не змяняючы назвы: каб зразумець яго каштоўнасць, трэба зірнуць на размеркаванне даходаў па напрамках бізнесу. Буйныя набыцці — гэта азартныя гульні. Яны ствараюць каштоўнасць, калі інтэграцыя паспяховая, але абцяжарваюць кароткатэрміновую запазычанасць.

Яны ствараюць каштоўнасць, калі інтэграцыя паспяховая, але абцяжарваюць кароткатэрміновую запазычанасць. Палітычны кантэкст мае значэнне. Нацыяналізацыя, прыватызацыя, прамысловая палітыка: дзяржаўныя рашэнні аказалі істотны ўплыў на развіццё кампаніі «Сен-Габэн».

Saint-Gobain і Engie маюць права на PEAСтандартны падаткова-льготны інвестыцыйны інструмент для доўгатэрміновых інвестыцый у французскія акцыі. Гэты артыкул прызначаны толькі для інфармацыйных мэтаў і не з'яўляецца інвестыцыйнай кансультацыяй.

Часта задаваныя пытанні

Як доўга Жан-Луі Бефа кіраваў кампаніяй «Сен-Габэн»?

Ён быў яе прэзідэнтам і генеральным дырэктарам са студзеня 1986 года па чэрвень 2007 года, затым старшынёй праўлення да 2010 года.

Якія кнігі напісаў Жан-Луі Бефа?

Асабліва Францыя павінна зрабіць выбар (2012) Францыя павінна дзейнічаць (2013) Ключы да ўлады (2015) і Трансфармавацца або памерці (2017), усе апублікаваныя выдавецтвам Seuil.

Што такое Агенцтва прамысловых інавацый?

Дзяржаўны орган, створаны ў 2005 годзе пасля яго дакладу аб прамысловай палітыцы, прызначаны для падтрымкі буйных даследчых і інавацыйных праектаў. Ён узначальваў яго наглядальны савет.