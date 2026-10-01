Жан-Луі Бефа Ён кіраваў кампаніяй Saint-Gobain больш за два дзесяцігоддзі, з 1986 па 2007 год, а потым займаў пасаду старшыні праўлення да 2010 года. Нарадзіўшыся 11 жніўня 1941 года ў Ніцы, ён скончыў інжынерную школу Corps des Mines і ўвасабляе сабой пакаленне вядучых французскіх бізнес-менеджэраў, якія прайшлі навучанне ў вышэйшых эшалонах дзяржаўнай службы і былі перакананыя ў стратэгічнай ролі прамысловасці. Акрамя Saint-Gobain, ён уплываў на грамадскія дыскусіі сваімі дакладамі і кнігамі па прамысловай палітыцы. Успамінаем кар'еру, якая працягвае ўплываць на выбар 40 прамысловых груп CAC.
Адукацыя: політэхнічны інстытут, горная справа і навуковая палітэхніка
Сын інжынера і настаўніцы, Жан-Луі Бефа рыхтаваўся да конкурсных экзаменаў у ліцэі Масена ў Ніцы і быў прыняты ў...Політэхнічны у 1960 годзе. Ён стаў інжынерам Горны корпус У 1963 годзе ён таксама вучыўся ў École nationale supérieure du pétrole et des moteurs і атрымаў дыплом Інстытута палітычных даследаванняў у Парыжы (1966, аддзяленне эканомікі і фінансаў).
Пачатак у кіраванні энергіяй
Ён пачаў сваю кар'еру ў якасці горнага інжынера ў Клермон-Феране, затым з 1967 па 1974 год працаваў у аддзеле паліва Міністэрства прамысловасці, дзе стаў кіраўніком службы «перапрацоўкі і ўтылізацыі», а затым намеснікам дырэктара. Гэты вопыт даў яму глыбокія веды аб энергетыцы і ўзаемаадносінах паміж дзяржавай і прамысловасцю — дзвюх тэмах, якія прайшлі праз усю яго кар'еру.
1974-1986: Уздым у Saint-Gobain
У 1974 годзе далучыўся Жан-Луі Бефа Сэнт-Гобейн дырэктарам па планаванні. Затым ён заняў пасаду генеральнага дырэктара, а потым прэзідэнта Понт-а-Мусон, даччынай кампаніі, якая спецыялізуецца на чыгунных трубах, а таксама кіравала філіялам групы «трубы і механіка» з 1979 па 1982 год. У сакавіку 1982 года, у год нацыяналізацыі Saint-Gobain, ён стаў яе кіруючым дырэктарам.
У студзені 1986 года ён змяніў на пасадзе Роджэра Фару. прэзідэнт і генеральны дырэктарПрызначаны пры прэзідэнцтве Франсуа Мітэрана і зацверджаны Жакам Шыракам, тагачасным прэм'ер-міністрам, ён узначаліў прыватызацыю Saint-Gobain, першую буйную прыватызацыю ўрада сумеснага жыцця, у канцы 1986 года.
1986-2007: Дваццаць гадоў на чале Saint-Gobain
Пад яго кіраўніцтвам кампанія Saint-Gobain зведала глыбокія пераўтварэнні. Група, якая гістарычна спецыялізавалася на шкле, пашырыла сваю прысутнасць у сферы будаўнічых матэрыялаў і іх дыстрыбуцыі, а таксама стала значна міжнароднай. Ключавымі падзеямі гэтага перыяду стала набыццё амерыканскай кампаніі Norton у 1990 годзе, што зрабіла групу сусветным лідэрам у вытворчасці абразіўных матэрыялаў, а затым у 2005 годзе — набыццё брытанскай кампаніі BPB, якая спецыялізуецца на гіпсакардоне.
Дзякуючы гэтай стратэгіі кампанія Saint-Gobain стала адным з вядучых сусветных спецыялістаў у галіне жыллёвага будаўніцтва, і яго пераемнікі працягнулі і ўмацавалі гэтую пазіцыю. Жан-Луі Бефа заставаўся генеральным дырэктарам да чэрвеня 2007 года, затым старшынёй праўлення да 2010 года; яго змяніў на пасадзе генеральнага дырэктара П'ер-Андрэ дэ Шаландар. З ліпеня 2021 года групу ўзначальвае Бенуа Базен.
Для інвестараў гісторыя Saint-Gobain пры Бефе паказвае, як прамысловая кампанія са стагадовай гісторыяй можа пераасэнсаваць сябе праз паслядоўныя набыцці. Наш аналізАкцыі Saint-Gobain падрабязна апісвае свой бягучы профіль, які сканцэнтраваны на ўстойлівым будаўніцтве і энергаэфектыўнай рэнавацыі.
Дыскусія пра заработную плату і азбест
Як і іншыя кіраўнікі яго пакалення, Жан-Луі Бефа сутыкнуўся з крытыкай па некалькіх напрамках. У 2007 годзе ён быў адным з самых высокааплатных генеральных дырэктараў Францыі, з ацэначным узроўнем кампенсацыі ў 10,2 мільёна еўра, згодна з рэйтынгамі прэсы таго года. Акрамя таго, падчас свайго знаходжання на пасадзе кіраўніка Pont-à-Mousson ён стаў мішэнню праціўнікаў выкарыстання азбесту на фоне спрэчак, якія ахапілі ўсю прамысловасць матэрыялаў. Праблема азбесту мела працяглы негатыўны ўплыў на імідж і юрыдычны статус групы, асабліва ў Злучаных Штатах.
Мысліцель у галіне прамысловай палітыкі
Жан-Луі Бефа зарэкамендаваў сябе як уплывовы голас у пытаннях будучыні французскай прамысловасці:
- У 2004 годзе Жак Шырак даручыў яму місію па аднаўленні прамысловай палітыкі. У сваім дакладзе за студзень 2005 года ён... На шляху да новай прамысловай палітыкі, прывяло да стварэнняАгенцтва прамысловых інавацый, наглядальны савет якой ён узначальвае з верасня 2005 года;
- У 2002 годзе ён разам з лаўрэатам Нобелеўскай прэміі па эканоміцы Робертам Солаў заснаваў Цэнтр даследаванняў у галіне эканомікі «Сен-Гобен», які пазней стаў цэнтрам Курно, а затым — Фондам Курно (2010), які яны з'яўляюцца сустаршынямі.
- Ён апублікаваў некалькі эсэ з Сёйлем: Францыя павінна зрабіць выбар (2012) Францыя павінна дзейнічаць (2013) Ключы да ўлады (2015) і Трансфармавацца або памры: буйныя карпарацыі супраць стартапаў (2017).
Яго цэнтральная тэза: перад абліччам амерыкана-кітайскага дуэта моц краіны грунтуецца на яе экспартнай прамысловасці, тэхналогіях, энергетыцы і ваенным патэнцыяле. Ён выступае за паслядоўную прамысловую стратэгію пад кіраўніцтвам дзяржавы і крытыкуе дэіндустрыялізацыю Францыі. Некаторыя з гэтых ідэй атрымалі шырокі рэзананс пасля крызісу ў галіне аховы здароўя, у тым ліку ў дыскусіях аб прамысловым суверэнітэце і вяртанні вытворчасці.
Lazard, Engie, Le Monde: другая кар'ера ў якасці члена праўлення
Пасля Saint-Gobain Жан-Луі Бефа стаў старшым дарадцам банка. ЛазарЗ 2008 па 2015 год ён уваходзіў у склад саветаў дырэктараў GDF Suez, а затым Engie, дзе ўзначальваў камітэт па вылучэнні кандыдатур і ўзнагароджанняў, уваходзіў у склад наглядальнага савета Siemens (2008–2013), савета дырэктараў Groupe Bruxelles Lambert (2001–2013) і савета дырэктараў Caisse des Dépôts (2014–2019). Ён таксама займаў пасаду дырэктара BNP Paribas і Gaz de France. З 1994 года з'яўляецца членам наглядальнага савета групы. Le MondeЁн стаў яго прэзідэнтам 5 кастрычніка 2017 года.
Яго роля ў Engie дазваляе яму бліжэй разабрацца ў асноўных праблемах энергетыкі, сектара, які мы асабліва аналізуем у нашым інфармацыйным бюлетэні па...Engie экшн.
адрозненні
Жан-Луі Бефа — Вялікі афіцэр Ордэна Ганаровага легіёна (2007), Вялікі крыж Нацыянальнага ордэна «За заслугі» (2016) і Камандор Ордэна мастацтваў і літаратуры (2005). Ён быў узнагароджаны шматлікімі замежнымі ўзнагародамі, у тым ліку Ордэнам Узыходзячага сонца (Японія). Будучы аматарам оперы, ён узначальваў асацыяцыю па прасоўванні Парыжскай нацыянальнай оперы.
Чаму яго падарожжа вучыць інвестара
- Прамысловыя групы пераасэнсоўваюцца паэтапна. «Сен-Габэн» змяніў свой цэнтр цяжару, не змяняючы назвы: каб зразумець яго каштоўнасць, трэба зірнуць на размеркаванне даходаў па напрамках бізнесу.
- Буйныя набыцці — гэта азартныя гульні. Яны ствараюць каштоўнасць, калі інтэграцыя паспяховая, але абцяжарваюць кароткатэрміновую запазычанасць.
- Палітычны кантэкст мае значэнне. Нацыяналізацыя, прыватызацыя, прамысловая палітыка: дзяржаўныя рашэнні аказалі істотны ўплыў на развіццё кампаніі «Сен-Габэн».
Saint-Gobain і Engie маюць права на PEAСтандартны падаткова-льготны інвестыцыйны інструмент для доўгатэрміновых інвестыцый у французскія акцыі. Гэты артыкул прызначаны толькі для інфармацыйных мэтаў і не з'яўляецца інвестыцыйнай кансультацыяй.
Часта задаваныя пытанні
Як доўга Жан-Луі Бефа кіраваў кампаніяй «Сен-Габэн»?
Ён быў яе прэзідэнтам і генеральным дырэктарам са студзеня 1986 года па чэрвень 2007 года, затым старшынёй праўлення да 2010 года.
Якія кнігі напісаў Жан-Луі Бефа?
Асабліва Францыя павінна зрабіць выбар (2012) Францыя павінна дзейнічаць (2013) Ключы да ўлады (2015) і Трансфармавацца або памерці (2017), усе апублікаваныя выдавецтвам Seuil.
Што такое Агенцтва прамысловых інавацый?
Дзяржаўны орган, створаны ў 2005 годзе пасля яго дакладу аб прамысловай палітыцы, прызначаны для падтрымкі буйных даследчых і інавацыйных праектаў. Ён узначальваў яго наглядальны савет.