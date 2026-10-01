Філіп Крузе узначальваў раду ВалурэкФранцузскі спецыяліст па бясшвовых трубах, з 2009 па 2020 год. Нарадзіўся 18 кастрычніка 1956 года ў Нёйі-сюр-Сен, скончыў ENA (Нацыянальную школу адміністрацыі) з найлепшым узроўнем выпуску, працаваў у Дзяржаўным савеце, а затым больш за дваццаць гадоў працаваў у Saint-Gobain. Ён узначаліў Vallourec на піку нафтавага буму, а потым перажыў адзін з найгоршых крызісаў у гісторыі групы. Яго кар'ера — гэта хрэстаматыйны прыклад разумення цыклічных акцый і рызык, звязаных з запазычанасцю.

Адукацыя: Sciences Po, ENA і Дзяржаўны савет

Філіп Крузе, студэнт Ліцэя Пастэра ў Нёйі-сюр-Сен, скончыў Парыжскі інстытут навук (1976 г., аддзяленне дзяржаўнай службы). Затым ён паступіў у...Нацыянальная школа адміністрацыіз якога ён выходзіць лепшы ў сваім класе у 1981 годзе. Ён пачаў сваю кар'еру ў Савет дзяржавы, як аўдытар, а затым як майстар запытаў.

У 1983 годзе ён ажаніўся з Сільві Хубак, высокапастаўленай дзяржаўнай служачай, якая ўзначальвала апарат прэзідэнта Франсуа Аланда з 2012 па 2015 год.

Дваццаць два гады ў Saint-Gobain (1986-2008)

У 1986 годзе далучыўся Філіп Крузе Сэнт-Гобейн, якую тады ўзначальваў дырэктар плана Жан-Луі Бефа. Ён займаў там розныя пасады, як аперацыйныя, так і фінансавыя:

1989-1992 генеральны дырэктар папяровых фабрык Condat;

генеральны дырэктар папяровых фабрык Condat; 1992-1996 : генеральны дэлегат ад Іспаніі і Партугаліі;

: генеральны дэлегат ад Іспаніі і Партугаліі; ад 1996 дырэктар падраздзялення прамысловай керамікі;

дырэктар падраздзялення прамысловай керамікі; ад 2000 : намеснік генеральнага дырэктара па фінансах, закупках і ІТ, затым у аддзеле размеркавання будынкаў.

Гэты кар'ерны шлях даў яму шырокі вопыт працы ў глабальных прамысловых групах: кіраванне фабрыкамі, фінансавы кантроль і дыстрыбуцыя. Каб лепш зразумець кампанію, якая яго навучала, азнаёмцеся з нашым аналізам...Акцыі Saint-Gobain.

2009: Заняцце пасады ў Vallourec

У красавіку 2008 года Філіп Крузе ўвайшоў у склад наглядальнай рады Vallourec; праз год у 2009Ён быў прызначаны старшынёй праўлення. Яго тэрмін быў падоўжаны на чатыры гады ў сакавіку 2012 года. Ён таксама на працягу пяці гадоў займаў пасаду дырэктара EDF з 2009 года і ўзначальваў камітэт па кантролі за абавязацельствамі ў галіне ядзернай энергетыкі.

У той час кампанія Vallourec дасягала піку свайго развіцця. Група вырабляла бясшвовыя сталёвыя трубы, якія выкарыстоўваліся ў асноўным для здабычы нафты і газу (так званыя трубы OCTG), а таксама для электрастанцый і прамысловасці. Пры стабільна высокіх цэнах на нафту попыт быў высокім, і акцыі кампаніі былі сярод вядучых на Парыжскай фондавай біржы.

2009-2014: Інвестыцыі дзеля росту

Стратэгія на гэты перыяд заключаецца ва ўмацаванні прысутнасці Vallourec у рэгіёнах з высокім ростам здабычы вуглевадародаў: Бразілія (з новым сталеліцейным заводам і пракатным станам, пабудаванымі ў партнёрстве з японскай кампаніяй Sumitomo), ЗША (дзе бум сланцавага газу і нафты падтрымлівае попыт) і Блізкі Усход. Гэтыя інвестыцыі павялічваюць магутнасці і запазычанасць групы, зыходзячы з таго, што попыт застанецца высокім.

У 2010 годзе яго ўзнагароджанне ацэньвалася ў 2,73 мільёна еўра, і гэтая сума, паводле тагачаснай прэсы, выклікала крытыку з боку некаторых акцыянераў, якія лічылі стратэгію занадта амбіцыйнай.

2014-2020: Нафтавы крызіс і скок фондавага рынку ў пекла

Рэзкае падзенне цэн на нафту з другой паловы 2014 года змяніла ўсё. Нафтавыя кампаніі рэзка скарацілі свае інвестыцыі ў бурэнне, аб'ёмы вытворчасці і цэны на трубы рэзка ўпалі, а Vallourec, абцяжараная пастаяннымі выдаткамі і запазычанасцю, панесла серыю страт. Група распачала планы па скарачэнні выдаткаў і скарачэнні магутнасцей, асабліва ў Еўропе.

У 2016 годзе Vallourec павялічыла капітал прыкладна на адзін мільярд еўра дзякуючы ўступленню ў склад Nippon Steel & Sumitomo Metal і падтрымцы Bpifrance, публічнага акцыянера. Гэтая аперацыя дазволіла кампаніі пераадолець цяжкасці, але коштам значнага размывання долі існуючых акцыянераў.

Гэты перыяд быў таксама адзначаны справай сталеліцейнага завода.Аскаваль, у Сен-Сольве (Поўнач), акцыянерам і кліентам якой была кампанія Vallourec. Роля групы ў спробах захапіць аб'ект падверглася рэзкай крытыцы, асабліва ў дакументальным фільме Аскаваль, бітва за сталь Эрык Герэ.

Філіп Крузе пакідае савет дырэктараў 2020Яго пераемнікам стаў Эдуар Гінот.

Пасля Crouzet: рэструктурызацыя і новы пачатак

У 2021 годзе Vallourec прайшла маштабную фінансавую рэструктурызацыю: значная частка яе запазычанасці была канвертавана ў акцыянерны капітал, а крэдыторы, у тым ліку фонд Apollo, сталі мажарытарнымі акцыянерамі. Долі існуючых акцыянераў былі значна размытыя. Пад кіраўніцтвам Філіпа Гільемо, прызначанага ў 2022 годзе, група закрыла свае нямецкія заводы, пераарыентавалася на найбольш прыбытковыя пляцоўкі (Бразілія, ЗША) і рэзка скараціла сваю запазычанасць. У 2025 годзе ArcelorMittal абвясціла аб набыцці прыкладна 28% акцый, якія належаць Apollo.

Каб сачыць за бягучай сітуацыяй групы, яе вынікамі і перспектывамі, глядзіце наш аналізАкцыі Vallourec.

Урокі для інвестара

Паказчыкі Vallourec падчас знаходжання на пасадзе Філіпа Крузе з'яўляюцца адным з найбольш вывучаных прыкладаў на Парыжскай фондавай біржы. Чатыры ключавыя высновы:

Цыклічная акцыя ацэньваецца на працягу ўсяго цыклу. Рэкордныя прыбыткі на піку цыклу неўстойлівыя. Ацэньваць такую ​​групу, як Vallourec, на падставе вынікаў за 2008 ці 2013 гады — значыць забываць пра тое, што цана на нафту можа ўпасці. Доўг усё ўзмацняе. У перыяд буму гэта стымулюе рост; у перыяд спаду гэта пагражае выжыванню. Каэфіцыент чыстай запазычанасці да прыбытку да выплаты працэнтаў, падаткаў, амартызацыі і зносу (EBITDA) з'яўляецца ключавым паказчыкам для маніторынгу. Павелічэнне капіталу і канверсія запазычанасці размываюць. Акцыянер, які захоўвае свае акцыі падчас рэструктурызацыі, можа страціць большую частку сваіх інвестыцый, нават калі кампанія выжыве. Кіраванне мае значэнне. Кіраўніцтва, якое кантралюецца назіральнай радай, з публічным акцыянерам у капітале, не абараняе ад стратэгічных памылак.

Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre меркаванне аб Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Год Крок 1956 Нарадзіўся ў Нёйі-сюр-Сен (18 кастрычніка) 1981 Скончыў ENA, быў лепшым у сваім класе; увайшоў у склад Дзяржаўнага савета. 1986 Далучэнне да Saint-Gobain 2000 Намеснік генеральнага дырэктара Saint-Gobain 2008 Член назіральнага савета Vallourec 2009 Старшыня праўлення Vallourec; дырэктар EDF 2012 Мандат падоўжаны на чатыры гады 2016 Павелічэнне капіталу з Nippon Steel і Bpifrance 2020 Ён пакідае пасаду старшыні праўлення

Часта задаваныя пытанні

Калі Філіп Крузе кіраваў Vallourec?

Ён узначальваў праўленне Vallourec з 2009 па 2020 год, пасля таго, як з красавіка 2008 года працаваў у яе назіральным савеце.

Чаму кошт акцый Vallourec упаў падчас яго знаходжання на пасадзе?

У першую чаргу з-за падзення цэн на нафту з 2014 года, што знізіла попыт на буравыя трубы, у той час як група мела вялікую запазычанасць пасля інвестыцый у рост.

Якой была кар'ера Філіпа Крузе да Vallourec?

Скончыўшы ENA з найлепшым узроўнем свайго класа ў 1981 годзе, ён пачаў працаваць у Дзяржаўным савеце, а затым больш за дваццаць гадоў правёў у Saint-Gobain, дзе ў рэшце рэшт стаў намеснікам кіруючага дырэктара.