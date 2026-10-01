Андре Ситроен (1878-1935) е едно от великите имена във френската индустрия. Завършил Политехническия университет, той не е изобретил автомобила, но е един от първите в Европа, които го произвеждат масово, продават го като продукт за масовия пазар и го използват като маркетингов инструмент. Животът му е и урок по икономика: грандиозен индустриален успех, финансиран от нарастващ дълг, който завършва с фалит и поглъщането на компанията от Michelin. През 2026 г. името му се появява отново в новините с кампанията за погребението му в Пантеона.

Ранен живот: син на имигранти със страст към технологиите

Андре Ситроен е роден на 5 февруари 1878 г. в Париж, на улица „Лафит“ 44, в 9-ти район. Той е петото и последно дете на Леви Ситроен, холандски еврейски търговец на диаманти, който се установява в Париж през 1873 г., и Амалия Клайнман, родом от Варшава. Фамилията произлиза от прародител, който е бил търговец на цитрусови плодове в Холандия („citroen“ означава лимон на холандски); именно Андре е възприел диерезата на „е“.

Детството му е белязано от трагедия: през 1884 г. баща му се самоубива след катастрофална инвестиция в диамантена мина в Южна Африка. Блестящ ученик в лицея „Кондорсе“, очарован от Жул Верн и строежа на Айфеловата кула, Андре постъпва вÉcole политехника в 1898.

Зъбни колела тип „рибена кост“: раждането на лого

През 1900 г., по време на пътуване до Полша, той открива производствен процес за зъбни колела с V-образен канал. Тези зъбни колела, по-тихи и способни да предават висока мощност, изискват висока прецизност на обработката. Андре Ситроен купува лиценза и разработва индустриален производствен процес, използващ стомана. През 1901 г. той и двама негови приятели от гимназията основават компания за производство на зъбни колела в парижкия квартал Фобур Сен Дени.

Този двоен шеврон по-късно ще се превърне в емблема на автомобилната марка: едно от най-разпознаваемите лога в световната индустрия произхожда от механична част.

Морс, Америка и откриването на масовото производство

От 1906 г. нататък той е поканен да помага на производителя на автомобили морж, която по това време е в затруднено положение. Той реорганизира управлението и продуктовата гама: производството се увеличава от 300 автомобила през 1908 г. до 800 през 1913 г. През 1912 г. пътуване до Съединените щати го повлиява дълбоко: той посещава фабриката на Форд и открива производството на поточна линия. Амбицията му се превръща в „европейски Хенри Форд“.

1915-1918: Фабриката за черупки на Ке дьо Жавел

Мобилизиран през 1914 г. като артилерийски офицер, той наблюдава недостига на боеприпаси. През януари 1915 г. той предлага на Министерството на войната да построи в рамките на няколко месеца фабрика, способна да произвежда 75-милиметрови снаряди с безпрецедентна скорост. На основание... Док на ДжавелВ Париж той построява ултрамодерна фабрика, в която работят до 13 000 жени. Тя произвежда общо приблизително 23 милиона черупки. Фабриката е известна и със социалните си услуги, които са рядкост по онова време: столова, лазарет и детска градина.

1919: Тип А и първият масово произвеждан европейски автомобил

Веднага след примирието фабриката губи военните си поръчки. Андре Ситроен предвижда това: той превръща обекта в автомобилна фабрика в рамките на няколко месеца. През януари 1919 г. той обявява пред пресата автомобил на цена от 7250 франка, приблизително половината от цената на най-евтиния на пазара. Кампанията генерира над 16 000 запитвания за две седмици.

La Citroën Тип АCitroën 2CV, проектиран от инженера Жул Саломон, е пуснат на пазара същата година. Той е представен като първият европейски автомобил, произвеждан в големи серии, с цел от 30 автомобила на ден. През 1929 г. Citroën произвежда 102 891 автомобила, близо една трета от френското производство, и наема приблизително 32 000 работници във фабриките си в Жавел, Сюрен, Клиши, Сент Уен и Гренел.

Маркетингов гений, изпреварил времето си

Андре Ситроен разбра преди другите, че рекламата продава:

На 4 октомври 1922 г. самолет изписва „Citroën“ с димни букви над Триумфалната арка по време на автомобилното изложение;

От 1925 до 1933 г. гигантски светещ знак, изработен от Айфеловата кула гигантски рекламен билборд;

гигантски рекламен билборд; Експедициите на полугъсенични кораби „Кегрес“ направиха силно впечатление на общественото мнение: прекосяване на Сахара (1922-1923 г.), Черен круиз в Африка (1924 г.), Жълт круиз в Азия (1931 г.);

в Африка (1924 г.), в Азия (1931 г.); Също така въвежда иновации в следпродажбеното обслужване: ръководство за водача, дилърска мрежа, гарантирано оригинални резервни части.

Traction Avant и фалитът от 1934 г.

През 1933 г., за да остане конкурентоспособен срещу Луи Рено, Андре Ситроен възстановява фабриката в Жавел само за няколко месеца, превръщайки я в една от най-модерните в Европа. Той наема инженера Андре Льофевр, който проектира... за една година. Тягови аванти, представен на 24 март 1934 г. Автомобилът е революционен, но компанията е финансово изтощена: доклад на Френската банка, публикуван през май 1934 г., отчита загуби от 200 милиона франка.

Банките отказват да продължат да го подкрепят, а правителството не желае да се намесва. 21 décembre 1934Компанията Citroën е обявена в ликвидация. Основният кредитор, MichelinТой поема компанията. През януари 1935 г. Андре Ситроен продава акциите си; Пиер Мишлен го заменя като президент през юли. Болен, Андре Ситроен умира на 3 юли 1935 г. в Париж на 57-годишна възраст.

Наследството: от Michelin до Stellantis

Марката оцелява и процъфтява под ръководството на Michelin, с емблематични модели като 2CV (1948) и DS (1955). През 1976 г. Peugeot придобива Citroën, с което се сформира групата. PSA Peugeot CitroënПрез януари 2021 г. в резултат на сливането на PSA и Fiat Chrysler се създаде Стелантисот които Citroën е една от четиринадесетте марки.

В Париж, Ке дьо Жавел е преименуван на Ке Андре-Ситроен през 1958 г., а бившата фабрика е заменена от Парк Андре-Ситроен. В продължение на няколко години семейството, особено внукът му Анри-Жак Ситроен, се застъпва за погребението му в Пантеона. На 26 август 2026 г. президентът на Medef (Френската бизнес конфедерация), Патрик Мартен, публично подкрепя тази кандидатура на лятното училище на организацията.

Какво учи инвеститора историята на Андре Ситроен

Траекторията на Citroën предлага поуки, които все още са актуални за анализа на производителите на автомобили, регистрирани на борсата:

Обемът не е достатъчен. Citroën продаваше много, но на много ниски цени, за да завладее пазара. Без достатъчни маржове, финансираният с дълг растеж ставаше крехък. На фондовия пазар се гледа оперативният марж и паричният поток, не само продажбите. Автомобилната индустрия е много капиталоемка. Възстановяването на фабрика или пускането на пазара на революционен модел струва значителни суми. Това е вярно през 2026 г. с прехода към електрически превозни средства, което оказва натиск върху финансите на всички производители. Финансовият партньор е важен. Michelin, кредиторът, стана собственик. Връзките между производителите и доставчиците остават тесни; нашият анализ наАкции на Michelin показва как производителят на гуми се е диверсифицирал оттогава.

За да следите настоящия наследник на марката Chevron, вижте нашия профил наЗапас от Stellantisи да се сравни с големия исторически съперник на Citroën, този наАкции на RenaultТези анализи са само с информационна цел и не представляват инвестиционен съвет.

Година Événement 1878 Роден в Париж (5 февруари) 1898 Влизане в École Polytechnique 1901 Създаване на компания за зъбни колела тип „рибена кост“ 1906 Поема водеща роля във възстановяването на Морс 1915 Строителство на фабрика за черупки на кея Жавел 1919 Пускане на пазара на Citroën Type A 1924 Черен круиз 1934 Traction Avant (март), съдебна ликвидация (21 декември) 1935 Поет от Michelin; починал на 3 юли 1976 Раждането на PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën става марка на Stellantis

Често задавани въпроси

Защо логото на Citroën има два шеврона?

Напомня на V-образните (рибена кост) зъбни колела, които Андре Ситроен е произвеждал в началото на кариерата си, преди да се впусне в автомобилната индустрия.

Защо Citroën фалира през 1934 г.?

Компанията е поела значителен дълг, за да финансира растежа си, реконструкцията на фабриката в Жавел и разработването на Traction Avant, докато ниските ѝ продажни цени са ограничавали печалбите ѝ. Банките са отказали да я подкрепят и на 21 декември 1934 г. е поставена под синдикална отговорност.

Кой е собственик на Citroën днес?

Citroën е марка на групата Stellantis, създадена през 2021 г. от сливането между PSA и Fiat Chrysler Automobiles.