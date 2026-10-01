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Ерик Трапиър ръководи Dassault Aviation от януари 2013 г. Роден на 1 юни 1960 г., той се присъединява към групата на 24-годишна възраст и прекарва по-голямата част от кариерата си в продажба на изтребители за износ, преди да поеме кормилото. Под негово ръководство... RafaleДълго време смятан за непродаваем извън Франция, той се превърна в световен търговски успех. През януари 2025 г. той пое и председателството на Индустриалната група „Марсел Дасо“ (GIMD). Портрет на дискретен лидер, чиито решения са важни за всички, които отстояват ценностите на отбраната.

Обучение и начало

Ерик Трапие е дипломиран инженер от Télécom SudParis. Той е завършил военната си служба като офицер във френския флот през 1983 и 1984 г., след което се е присъединил към Dassault Aviation през 1984 г. Сега е резервен военноморски капитан. Женен е през 1983 г. и е баща на три деца.

Тридесет години в служба на износа

Кариерата му в Dassault Aviation е почти изцяло фокусирана върху международните отношения:

1984-1987 : конструкторско бюро и управление на оръжейни системи.

: конструкторско бюро и управление на оръжейни системи. 1987-1991 : международен технически мениджмънт, отговарящ за преговорите с Южна Корея, Сингапур, Саудитска Арабия, Чили и Германия. Участва в продажбата на самолета за морско патрулиране в Атлантическия океан.

: международен технически мениджмънт, отговарящ за преговорите с Южна Корея, Сингапур, Саудитска Арабия, Чили и Германия. Участва в продажбата на самолета за морско патрулиране в Атлантическия океан. 1991-1995 : отговаря за продажбите в Азия, включително договора на Mirage с Индия.

: отговаря за продажбите в Азия, включително договора на Mirage с Индия. 1995-2000 : отговаря за продажбите в Обединените арабски емирства, където управлява договора за Mirage 2000-9.

: отговаря за продажбите в Обединените арабски емирства, където управлява договора за Mirage 2000-9. 2000-2005 : директор на регионите на Близкия изток и Африка, след това директор на военния износ.

: директор на регионите на Близкия изток и Африка, след това директор на военния износ. 2006 : Международен генерален мениджър.

Той също така договаря индустриалните споразумения за демонстратора на бойни дронове. невронръководена от Dassault Aviation със Saab (Швеция), Alenia (Италия), RUAG (Швейцария), HAI (Гърция) и EADS (Испания). Тази европейска програма служи като лаборатория за технологии за стелт и автономно пилотиране.

2013: Най-младият изпълнителен директор в историята на Dassault Aviation

Кооптиран като директор на 18 декември 2012 г., Ерик Трапие е назначен за президент и главен изпълнителен директор на Януари 8 2013наследявайки Чарлз Еделстен. На 52 години той става петият изпълнителен директор на компанията от създаването ѝ през 1929 г. и най-младият, заемал тази позиция.

Той наследи парадоксална ситуация: Rafale беше технически признат, но все още нямаше чуждестранен клиент, който да го закупи, а самолетът се поддържаше само с поръчки от френското правителство. Следователно предизвикателството на десетилетието беше да се превърне националната програма в експортен успех.

Основните продажби на Rafale под негово ръководство

Следващото десетилетие доказа, че е бил прав. Ключови договори, подписани от 2015 г. насам:

Година Държава Ред 2015 Египет 24 Rafale (първи клиент за износ), допълнени с втора поръчка през 2021 г. 2015 Катар 24 Rafale, по-късно увеличени до 36 2016 Индия 36 самолета Rafale за френските военновъздушни сили 2021 Grece Нови и употребявани самолети Rafale 2021 Хърватия 12 употребявани Rafale 2021 Émirats arabes UNIS 80 самолета Rafale, най-голямата експортна поръчка в историята на програмата 2022 Индонезия 42 самолета Rafale, в няколко партиди 2024 Сърбия 12 Избухване 2025 Индия 26 самолета Rafale Marine за индийския флот

Тези успехи промениха дълбоко облика на Dassault Aviation: многогодишен портфейл от поръчки, увеличаване на производството и безпрецедентна видимост във военния сектор. Те са от полза и за основните партньори на програмата - Thales за електрониката и Safran за двигателите M88. Инвеститорите, които се интересуват от тази верига на стойността, могат да се консултират с нашите анализи на...Акции на Dassault Aviation, наТалес действие иАкции на Safran.

Чувствителни файлове: SCAF и Falcon

Не е чак толкова просто. Европейската програма на Бъдеща бойна въздушна система (FCAS)Проектът, стартиран с Германия и Испания, беше белязан от многократни индустриални разногласия относно разделянето на задачите между Dassault Aviation и Airbus. Ерик Трапие публично защити необходимостта от ясно определен главен изпълнител за изтребителя, позиция, която редовно подхранваше напрежението с партньорите.

От гражданска страна, гамата от бизнес самолети сокол Falcon 6X е претърпял забавяния, особено свързани с двигателите, преди да влезе в експлоатация и е разработен Falcon 10X. Бизнесът с Falcon остава по-чувствителен към икономическите условия от военния бизнес.

Президент на GIMD и водеща фигура сред работодателите в индустрията

На 9 януари 2025 г. Ерик Трапие наследи Чарлз Еделстен като президент на Индустриална група Марсел Дасо (GIMD)Семейният холдинг Dassault, който контролира Dassault Aviation и държи значителен дял в Dassault Systèmes, е мажоритарен акционер на Thales. Той остава главен изпълнителен директор на Dassault Aviation.

Той заема и няколко представителни длъжности:

Президент на Европейската асоциация на аерокосмическата и отбранителната промишленост (ASD), избран през май 2017 г.;

Президент на GIFAS (Френска асоциация на аерокосмическата промишленост), избран на 8 юни 2017 г.;

Президент на CIDEF (Френски съвет по отбранителна промишленост) от март 2021 г. до януари 2023 г.;

Президент на UIMM (Съюз на металургичната промишленост и търговията), избран на 15 април 2021 г.

Той е командир на Почетния легион от януари 2025 г. и е носител на медала за аеронавтика (2023 г.).

Европейска отбрана през 2026 г.: защо нейната роля е важна за инвеститора

От 2022 г. насам увеличението на военните бюджети в Европа направи акциите на отбранителните компании една от най-внимателно наблюдаваните теми на фондовия пазар. В този контекст няколко точки заслужават внимание:

Книгата за поръчки : осигурява видимост за няколко години, но рентабилността зависи от способността за изпълнение на сроковете, следователно от веригата на подизпълнителите.

: осигурява видимост за няколко години, но рентабилността зависи от способността за изпълнение на сроковете, следователно от веригата на подизпълнителите. Структурата на контрола Dassault Aviation е мажоритарен собственик на GIMD, като Airbus е значителен миноритарен акционер. Следователно свободно търгуваните акции са ограничени, което може да засили движенията в цената на акциите.

Dassault Aviation е мажоритарен собственик на GIMD, като Airbus е значителен миноритарен акционер. Следователно свободно търгуваните акции са ограничени, което може да засили движенията в цената на акциите. Експортни договори те зависят от политически решения, финансиране и понякога трансфер на технологии, като често графикът за изпълнение е несигурен.

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Често задавани въпроси

Откога Ерик Трапиер е начело на Dassault Aviation?

Той е председател и главен изпълнителен директор на Dassault Aviation от 8 януари 2013 г.

Каква беше ролята на Ерик Трапиер в продажбите на Rafale?

Бивш международен управляващ директор, той ръководеше експортната стратегия, която даде възможност за първите договори (Египет и Катар през 2015 г., Индия през 2016 г.), а след това и рекордната поръчка от 80 Rafale от Обединените арабски емирства през 2021 г.

Какво представлява GIMD, председателстван от Ерик Трапие?

Индустриалната група Marcel Dassault е семейният холдинг, който контролира Dassault Aviation. Ерик Трапие става неин председател на 9 януари 2025 г.

Ерик Трапие президент ли е на UIMM?

Да, той беше избран за президент на Съюза на металургичните индустрии и занаяти на 15 април 2021 г.