Жерар Местраллет е един от лидерите, които най-много са оформили френския енергиен пейзаж през последните тридесет години. Роден на 1 април 1949 г. в Париж, той ръководи преобразуването на Compagnie de Suez в индустриална група, организира сливането с Gaz de France през 2008 г., а след това председателства GDF Suez, преименувана на Engie през 2015 г. Тази биография проследява кариерата му, основните решения, които са я белязали, противоречията, които е предизвикал, и какво означава наследството му през 2026 г. за инвеститорите, следящи енергийния сектор.

Образование: инженер и висш държавен служител

Жерар Местралле следва типичен кариерен път на френския административен елит, със силна научна насоченост. Той е бивш студент в Политехническия институт (випуск 1968 г.), завършил е Националния институт за гражданска авиация (1971 г.), Института за политически изследвания в Тулуза (1973 г.), а след това и ENA, която завършва през 1978 г. с випуск „Пиер Мендес Франс“.

След като завършва ENA (Национално училище по администрация), той се присъединява към Министерството на финансите като държавен администратор. От септември 1982 г. до юли 1984 г. той работи като технически съветник по индустриалните въпроси в кабинета на Жак Делор, тогавашен министър на икономиката и финансите. Този опит в Берси (Министерството на финансите) му осигурява задълбочено разбиране на връзката между правителството и големите корпорации, актив, който ще се окаже безценен през цялата му последваща кариера.

От Суецката финансова компания до Общото общество на Белгия

През 1984 г. той се присъединява към Suez Financial Company като ръководител на проекти. Бързо се издига в йерархията: заместник-генерален делегат по индустриалните въпроси през 1986 г., управляващ директор на European Rights Company (дъщерно дружество на Suez) през 1987 г., след това заместник-управляващ директор на компанията през 1991 г. Впоследствие става управляващ директор и председател на Изпълнителния комитет на... Общо дружество на Белгия, една от най-старите индустриални холдингови компании в Европа, чието развитие той ръководи.

Този белгийски опит е бил ключов: Suez притежаваше дялове в електроенергетиката (Electrabel), финансите и промишлеността там. Това обяснява защо Белгия остава и до днес крайъгълен камък в дейността на групата, която по-късно ще стане Engie.

1995-2008: Преобразуването на Suez в сервизна група

През 1995 г. Жерар Местралле поема поста ръководител на Compagnie de Suez. Стратегията му е ясна: да пренасочи финансовия конгломерат към три основни бизнеса, енергия, вода и чистотаЗа да постигне това, той инициира сливането с Lyonnaise des Eaux. През 1997 г. е създадена Suez Lyonnaise des Eaux, на която той председателства управителния съвет, докато Жером Моно, историческият ръководител на Lyonnaise, председателства надзорния съвет.

След това групата се връща към името Suez. През 2003 г. тя приема структура на управление, основана на съвет на директорите, като Жерар Местралле става неин председател и главен изпълнителен директор. През този период Suez постепенно се отказва от финансовите си дейности и се позиционира като европейски играч в комуналните услуги, т.е. основни услуги (електричество, газ, вода, отпадъци).

2008: Сливането на GDF Suez, държавен брак

Сливането между Gaz de France и Suez, финализирано през юли 2008 г., е най-емблематичната операция в кариерата му. Обявено още през 2006 г. в контекста на заплаха от чуждестранно поглъщане на Suez, то изискваше законодателство, което да позволи на френската държава да намали дела си в Gaz de France под минималния праг, който трябваше да поддържа. Новата група, GDF Suez, става една от водещите енергийни компании в света. Жерар Местралле е неин главен изпълнителен директор от юли 2008 г. до май 2016 г., като същевременно остава председател на съвета на директорите на Suez Environnement, клонът за водоснабдяване и отпадъци, който е листван на фондовата борса отделно.

За инвеститорите това сливане илюстрира ключов момент: в регулираните сектори стойността на една компания зависи както от нейната индустриална стратегия, така и от отношенията ѝ с държавата като акционер. Това е критерий, който трябва да се вземе предвид при анализа на днешните...Engie действиев които френската държава остава основен акционер.

2015: GDF Suez става Engie

През 2015 г. GDF Suez промени името си и стана EngieОсвен ребрендирането, групата обявява преминаване към възобновяеми енергийни източници, енергийни услуги и постепенно премахване на въглищата. Тази промяна обаче идва късно, според няколко наблюдатели: в статия от февруари 2020 г. Le Monde В него се споменава за „стратегически грешки“, които са възпрепятствали прехода на групата, като се отбелязва, че „зелената“ промяна е започнала едва през 2013 г.

На 3 май 2016 г. Жерар Местралле се отказва от генералното ръководство на Изабел Кохер и запазва председателството на съвета на директорите. През 2018 г. той предава председателството на Жан-Пиер КламадийоОт 2021 г. Катрин Макгрегър е генерален мениджър на Engie.

Споровете: обезщетения и допълнителни пенсионни планове

Подобно на много изпълнителни директори от CAC 40 от неговото поколение, Жерар Местралет е бил в центъра на дебатите относно възнагражденията на ръководителите:

2012 общото му възнаграждение достигна 3 005 079 евро, което е лек спад (-2,7%) в сравнение с 2011 г., което го постави на 8-мо място в CAC 40 (данни, взети от Уикипедия въз основа на икономическата преса).

общото му възнаграждение достигна 3 005 079 евро, което е лек спад (-2,7%) в сравнение с 2011 г., което го постави на 8-мо място в CAC 40 (данни, взети от Уикипедия въз основа на икономическата преса). Октомври 2014 Размерът на допълнителната му пенсия, оценен на 21 милиона евро и оповестен публично от CGT, предизвиква противоречия в момент, когато групата отчита големи загуби за финансовата 2013 година. Висшият комитет по корпоративно управление счита схемата за съответстваща на кодекса Afep-Medef; Еманюел Макрон, тогавашен министър на икономиката, посочва, че държавата ще гласува против този вид резолюция в бъдеще.

Размерът на допълнителната му пенсия, оценен на 21 милиона евро и оповестен публично от CGT, предизвиква противоречия в момент, когато групата отчита големи загуби за финансовата 2013 година. Висшият комитет по корпоративно управление счита схемата за съответстваща на кодекса Afep-Medef; Еманюел Макрон, тогавашен министър на икономиката, посочва, че държавата ще гласува против този вид резолюция в бъдеще. може 2016 След като стана неизпълнителен председател, той обявява, че се отказва от председателската си заплата (350 000 евро годишно), която се изплаща на корпоративната фондация Engie.

Тези събития допринесоха за промени в управлението на френските дружества, листвани на борсата: задължителни гласове на акционерите относно възнагражденията на ръководителите („казване на мнение относно заплащането“, закон Sapin 2 от 2016 г.) и по-строги разпоредби относно допълнителните пенсии. За индивидуален акционер, четенето на раздела „корпоративно управление“ от универсалния регистрационен документ вече е част от всеки преглед на корпоративното управление. фундаментален анализ сериозен.

Париж Европалейс, FACE и икономическа дипломация

В допълнение към оперативните си задължения, Жерар Местралле председателстваше Париж Еуроплейс, асоциацията, която популяризира Париж като финансов център, както и Фондация за действия срещу изключването (FACE) От 2007 до 2020 г. През 2015 г. е назначен за „посланик на обучението“; през април 2016 г. Сеголен Роял му поверява мисия относно цената на въглеродните емисии в Европа, след COP21.

След Енджи, той става изпълнителен председател наФренска агенция за развитие на Ал-Ула (Афалула), отговорен за френско-саудитското сътрудничество около този обект на културното наследство. През февруари 2024 г. Еманюел Макрон го назначи за представител на Франция по проекта. Икономически коридор Индия-Близък изток-Европа (IMEC). Той е бил член и на множество управителни съвети: Société Générale, надзорния съвет на Siemens, Европейската кръгла маса на индустриалците и няколко международни консултативни съвета в Китай и Хонконг.

Той е командир на Почетния легион (2016 г.) и командир на Националния орден за заслуги.

Какво учи пътуването му инвеститора през 2026 г.

Кариерата на Жерар Местралле хвърля светлина върху три реалности, които са полезни за всеки, който инвестира в ценностите на енергетиката и обществените услуги:

Големите сливания променят естеството на акциите. Акционерът на Suez през 1995 г. е притежавал финансов холдинг; акционерът от 2008 г. - интегрирана енергийна компания; а акционерът от 2026 г. - група, фокусирана върху възобновяемите енергийни източници и инфраструктурата. Инвестиционната теза трябва да бъде преразглеждана на всеки етап. Разделянето на дейностите понякога създава стойност. Suez Environnement, дългогодишен председател на която е Жерар Местралле, стана публична компания през 2008 г., преди да се превърне в централна фигура в опита за придобиване от Veolia през 2020-2022 г. Тези, които следят...Веолия споделя Те са добре запознати с този епизод, който промени сектора на водоснабдяването и отпадъците във Франция. Управлението си има цена. Споровете относно възнагражденията сами по себе си не промениха траекторията на фондовия пазар на Engie, но ускориха участието на акционерите в решенията на борда.

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Година Стъпка 1949 Роден в Париж (1 април) 1978 Завършил ENA, започнал работа в Министерството на финансите 1982-1984 Технически съветник на Жак Делор, министър на икономиката 1984 Присъединяване към Suez Financial Company 1995 Поема кормилото на Суецката компания 1997 Раждането на Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Сливане с GDF Suez, главен изпълнителен директор на новата група 2015 GDF Suez става Engie 2016 Изабел Кохер става главен изпълнителен директор; той остава председател 2018 Жан-Пиер Кламадиу го наследява като председател на Engie 2024 Представител на Франция за коридора IMEC

Често задавани въпроси

Каква беше ролята на Жерар Местралле в създаването на Engie?

Той ръководеше сливането между Gaz de France и Suez през 2008 г., след което оглавяваше GDF Suez до 2016 г. Групата приема името Engie през 2015 г. под негово председателство.

Кой наследи Жерар Местралле в Енжи?

Изабел Коше го наследи като генерален мениджър през май 2016 г., а Жан-Пиер Кламадиу като председател на съвета на директорите през 2018 г.

Защо златният му парашут предизвика противоречия?

През октомври 2014 г. споменатата цифра (21 милиона евро) беше оповестена публично, докато GDF Suez отчиташе рекордни загуби и подготвяше план за намаляване на разходите. Споразумението беше счетено за съвместимо с кодекса Afep-Medef, но то подхрани дебата относно регулирането на възнагражденията на ръководителите.